[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo del choque de trenes con vctimas en todos los vagones de tercera clase (no en primera ni en segunda)

Y las palabras mgicas son: referndum, pueblo oprimido y soberano, legitimidad, dret a decidir, Espaa nos roba

Para los (y las) militantes de una tradicin que siempre defendi la Espaa republicana y federal, hermanada y no opresiva. Por sus enseanzas fraternales que, en ocasiones, algunos olvidan para intentar confundirnos.

Grande es el poder de la falsificacin de los hechos; pero la historia de la ciencia demuestra que, afortunadamente, no es un poder duradero.

Charles Darwin (1872)





En TV3, sus programas econmicos son de orientacin ultraliberal, los cuales son conducidos por uno de los gurs econmicos de CDC y sectores de ERC, el economista Sala i Martn, economista cataln, de nacionalidad estadounidense, que apoya en EEUU al Partido Libertario, un partido de ultraderecha que tiene gran influencia hoy en el Partido Republicano de aquel pas. Es ms que probable que el Ministro de Economa y Finanzas de la Catalunya independiente gobernada por una coalicin liderada por el PDeCAT fuese tal personaje, o alguien prximo a l en su orientacin poltica. El nacional-patrimonialismo pujolista contina ejerciendo gran influencia en las instituciones de la Generalitat, y a travs de estas, la vida intelectual poltica y meditica de Catalunya. Su partido ha sido uno de los mayores instrumentos polticos responsables de la aplicacin de las polticas pblicas neoliberales causantes del subdesarrollo social en Catalunya (incluyendo el resto de Espaa), y de la crisis social creada por la Gran Recesin. CDC apoy las reformas laborales del PSOE y del PP que causaron el deterioro del mercado de trabajo, as como la austeridad del gasto pblico que gui los recortes al Estado del Bienestar, y todo ello de una manera coherente con su ideologa liberal (bien explicada por el Sr. Sala i Martn en su programa de TV3).

Vicen Navarro (2017)





Nunca se puede citar todo" el contexto. Pero lo que est claro es que el "contexto" poltico, histrico y geogrfico de Lenin era muy diferente del de la Espaa actual. Lo cual obliga a matizar mucho (en todos los sentidos) lo que dijera sobre el derecho de autodeterminacin de los "pueblos" (en una poca en que las migraciones y mestizajes de pueblos eran mucho menores que hoy da). 'Pueblo' es un trmino que histricamente designa, primero, la plebe romana, y que adquiere plena carta de naturaleza poltica en el movimiento que desemboc en las revoluciones americana y francesa (parece que Jefferson tom el concepto durante su estancia en Pars, aunque el 'people' norteamericano es ms neutro y generalmente significa "la gente", como un singular con significado plural). En esa poca el trmino remita a una comunidad aglutinada por lazos polticos (leyes, derechos y deberes comunes), es decir, una ciudadana , ms que a una comunidad basada en lazos tnicos y culturales (de hecho, los lazos culturales se ahondaron, reforzaron y homogeneizaron a partir de, no antes de, los vnculos de ciudadana). En cambio, la versin germnica de 'pueblo' es mucho ms tnico-cultural (con ramalazos metafsicos incluso). El nacionalismo actual (no quiero sealar) suele jugar con ambas versiones (de manera, por lo general, tramposa). Pero ya s que ste es un dilogo de corazones, no de cerebros (que tambin funcionan, pero al servicio de los primeros).

Miguel Candel (2017)





Una reflexin del nuevo director general de los Mossos dEsquadra, Pere Soler i Campins, fechada el 23 de octubre de 2016: "espero que nos vayamos ya, porque me dan pena todos los espaoles" (tuit escrito tras la decisin del PSOE de abstenerse en la votacin de investidura de Rajoy).

Por si fuera necesario, que parece que lo es: los del PP no son polticos profesionales de mi devocin, el partido ha practicado y practica la corrupcin como temtica sustantiva diaria y sus polticas econmicas y sociales, en general, son marcadamente neoliberales. Los del PDeCat, la ex CDC, en asuntos neoliberales estn a la par (a veces han superado a los primeros) y sobre asuntos de corrupcin y manipulacin nadie les puede dar lecciones. Por lo dems, y como sabe, se han dado apoyo mutuo, en muchas ocasiones, tanto en Barcelona como en Madrid. Los primeros gobiernan con el apoyo de Ciudadanos y otras fuerzas polticas y los segundos con el de ERC y de la CUP. Dicho queda. Sin duda, lo que ocurre en Catalua es mucho ms singular. La Patria lo explica.

Ni legal ni legtimo, es el subttulo de esta sabatina (no lo he puesto antes, el ttulo es muy largo).

Cmo se las gastan? Ven lo que corre por sus venas secesionistas cuando se dejan ir un poco y dicen lo que piensan realmente? Todos? Tal vez no... pero s en muchsimos casos.

Brevemente. Estamos en tiempo de verano, de merecido descanso. Espero que tambin sea su caso o estn a punto. A m me queda slo una sabatina, la de la prxima semana. Esta es la penltima. S, no se me olvida, que muchas personas, muchas familias espaolas (tambin catalanas por supuesto ) no pueden veranear. Conozco casos.

Mi posicin respecto al 1-O, con la mxima claridad de la que soy capaz: espero que no haya ningn falso referndum secesionista y antidemocrtico, no es legal ni legtimo como deca, y voy a intentar argumentar y luchar, guardando formas, estilo y procedimientos (que otros no siempre guardan, ms bien lo contrario), para intentar convencer a quien corresponda que ese no es el escenario federalista ni camino que debamos apoyar . Si hubieran finalmente votaciones, no ira a votar desde luego. No hay que participar en su nueva jornada de agitacin nacionalista de separacin y divisin. Es incomprensible que haya sectores de la izquierda de Catalua y del resto de Espaa que aboguen por ello.

Por qu he escrito ilegtimo? Sin entrar en consideraciones sobre una Catalua que no es colonia ni semicolonia ni sociedad oprimida por ningn Estado represor y dictatorial, digan lo que digan tergiversando hechos e informaciones contrastadas, porque a pesar de haber perdido su apuesta secesionista el 27S, los secesionistas no quieren reconocerlo y han montado una mayora parlamentaria (la CUP da apoyo a un gobierno dirigido por la fuerza ms corrupta de la historia de la Catalua de las ltimas dcadas, caso nico en la historia reciente: se imaginan a IU apoyando al gobierno Rajoy por formar parte de una Patria comn?) en base a una ley electoral no proporcional que nunca han querido o conseguido cambiar, que hace que un voto de Lleida valga el doble que un voto de Barcelona.

Ni legal, pues, ni con la legalidad democrtica a la que aluden. Nada de nada. Ni A ni B.

Por lo dems, los procedimientos parlamentarios usuales de los pasan por el forro. Ya hemos tenido varios ejemplos. En breve, este mismo mes seguramente, veremos algunos ms. Esta vez ms sonados y ms directamente encaminados al enfrentamiento total.

Abonan adems presiones en la calle. Un ejemplo reciente, hay muchos ms.

El cartel de ms abajo, con la cara del dictador golpista Francisco Franco, de Republica des de baix -Repblica [catalana excluyente] desde abajo-, es no slo una indecencia sino un insulto a millones de personas. Yo so una de ellas. Yo no votar si se celebrara el referndum (en cualquiera de sus variantes), lo he comentado antes, y no soy franquista. Luch de joven, como muchos otros, en circunstancias de mucho riesgo, contra la dictadura fascista. Otros de mi edad, ahora secesionistas convencidos, no lo hicieron o lo hicieron bastante menos. No doy nombres por educacin. Seguro que ustedes recuerdan algunos nombres muy conocidos.

Algunos secesionistas, ellos siempre tan puestos, saludan ya a la romana a compaeros-colegas que han dicho que no van a ir a votar. Qu les recuerda estas actitudes? No son cuatro incontrolados. Desde luego que no, lejos de eso. Antonio Baos, el que fuera candidato de la CUP a la presidencia de la Generalitat, el mismo que reconoci la derrota secesionista el 27S, los justifica -los justifica!- diciendo que quieren remover conciencias. Remover conciencias! Nos tomarn por idiotas en grado sumo? El cartel, como pueden ver, es mucho mas que una falta de respeto. Polticamente tienen un nombre muy conocido. Y si los autoritarios, intolerantes, antidemocrticos y dictatoriales fueran otros, no los que ellos dicen? Se mirarn su propio ombligo?

Lo denunciarn? Los secesionistas dirn a sus bases que as no? Hasta ahora no lo han hecho.

Otro ejemplo de sus formas exquisitas: http://politica.e-noticies.cat/linxament-a-iceta-per-no-mirar-el-documental-de-tv3-111381.html. Linchamiento a Iceta por no ver un documental -Las cloacas del Interior- de TV3. Fill de puta [hijo de puta], mariquita mala, fatxa [fascista], fstic [asco], merda, pallasso, trador, impresentable. Comprueben los tuits.

Para que vean de lo que tambin son capaces. Habla Oriol Junqueras, el vicepresidente del gobierno de la Generalitat, el presidente de ERC, un partido que, segn Pau Llonch, un activista de la CUP, es una fuerza socialdemcrata, una de las patas del futuro gobierno de progreso de una Catalua independiente (al lado de Catalunya en com y su propio partido, CUP). Juegan con todo lo que tienen a mano y, especialmente, con el victimismo ms ruin. Un ejemplo: http://politica.e-noticies.es/vendran-a-mi-casa-cogeran-a-mis-hijos-y-los-echaran-a-la-calle-111327.html

El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, durante una entrevista en El mn a RAC1, ha preguntado si fuerzas de seguridad del Estado "vendrn a mi casa, cogern mis hijos y los echarn a la calle? Estn diciendo esto? Y si estn diciendo esto que lo digan claramente. Y si de verdad quieren hacer esto, usted de verdad cree que la sociedad catalana del siglo XXI permitir que vengan unos seores a mi casa y cojan mis hijos, que tienen 2 y 4 aos respectivamente, y los echen a la calle? No tiene nombre, no tienen nombre. Todo vale. Su escenario ms deseado: una medida del gobierno que les permita presentarse ante el mundo, as lo dicen, como una sociedad castigada por el poder antidemocrtico del Estado y para dar ms abono antiespaol a sus propias filas. Suean monstruos. Contra peor, dicen, lo dicen realmente, mejor esta vez.

Otro ejemplo de su presin efectiva. La alcaldesa de un pequeo pueblo, muy prximo a Badalona, es del PSC (no doy ms detalles). Est a la mitad de su segundo mandato, como todos los dems alcaldes y alcaldesas. Hace poco, apenas una semana, cometi el "grave error" de decir que, en caso de referndum, no votara. En las redes sociales los "indepes" se le han tirado como lobos, a la yugular. Resultado... porque hay resultados: no volver a presentarse. Es evidente el chantaje totalitario, esta es una de las palabras que podemos usar, del que son objeto las personas con una cierta proyeccin pblica cuando disienten del pensamiento nico. O con nosotros o vamos a por ti. Otra de sus consignas y de sus prcticas.

Cambio de coordenadas.

Una de las mejores noticias de estos ltimos meses. Por fin otro sector de la izquierda catalana piensa con su propia cabeza no nacionalista! Ms de doscientas personas inscritas en Catalunya en Com han firmado un manifiesto donde anuncian que no acudirn a votar en el referndum independentista anunciado para el 1 de octubre. En el texto asegura n que "la consulta no tiene la legalidad, pero tampoco la legitimidad de representar a la mayora". Los firmantes, entre los que se encuentran el ex secretario general del PSUC-viu, el ex diputado Joan Boada y la ex concejal y ex diputada en el Congreso Eullia Vintr, sostienen que el 1-O "en ningn caso ser la consulta que quieren las tres cuartas partes de los catalanes, sino una maniobra para hacer como el 9-N, pasar en falso la pantalla del referndum y avivar el conflicto con el Estado para polarizar el voto en las prximas elecciones catalanas".

Dejo lo de las tres cuartas partes (que es un mito nacionalista en el que conviene no caer), porque no es ahora importante. En lo otro tienen razn. Por este motivo proponen "no participar en el 1-O ni llamar a la participacin".

El manifiesto recuerda cosas bsicas que conviene tener muy presentes: cualquier votacin impulsada por un gobierno en un pas democrtico exige unas garantas que aqu no se dan, como son: una ley reguladora conocida con anticipacin por la ciudadana y debatida ampliamente por las fuerzas polticas; una administracin electoral para garantizar la igualdad, la objetividad y la transparencia de todo el proceso, desde el inicio hasta el escrutinio; un censo electoral; unas mesas electorales con miembros elegidos aleatoriamente entre el censo electoral, y unos medios pblicos respetuosos con la pluralidad de opciones".

Son mnimos reconocidos por todo el mundo. Se puede estar en desacuerdo?

Ms brevemente y cambiando de temtica: 1. No se entiende, sigue sin entenderse, que los trabajadores del metro barcelons tengan que proseguir su huelga, los lunes, ininterrumpidamente, porque la direccin de TMB, la empresa pblica municipal dirigida por un consistorio de Barcelona en com, no sea capaz de llegar a un acuerdo justo. 2. La PAH suspende o pone mala nota a polticas de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Carles Macas, el portavoz de las PAH: Barcelona se encuentra en estado de excepcin y sus vecinos estamos en peligro de extincinNo entendemos que no se hayan sancionado las 2.685 viviendas vacas de la banca que al comenzar el mandato ya saban que llevaban ms de dos aos sin ocupar (El Pas-Catalua, 18 de julio, p. 3). 3. Un fondo de pensiones canadiense -de los profesores de la provincia de Ontario: Ontario Teachers!- ha comprado la funeraria Mmora. Eloi Nadia, el concejal de Presidencia, manifest su mxima incomodidad. No es para menos: las muertes en Catalua en manos de un fondo de pensiones! 4. Se ha presentado en Barcelona hace unos diez aos un libro que acaso convenga retener (no lo he ledo): Nazis a Barcelona, lesplendor feixista de postguerra (1939-1945) (no hace falta traduccin) , de Mireia Capdevila y Francesc Vilanova (LAven, 2017). Desde el mundo nacionalista se habla de que el Vichy cataln existi. Menos mal! Pero es evidente que no es lo mismo. Francia fue invadida por la Alemania nazi y un sector amplio colabor. Pero Catalua no fue invadida por Espaa que es el cuento que nos han contado miles de veces y que nos quieren seguir contando. Detrs de ello: Una guerra contra Catalua, lo que no tiene ningn sentido a no ser que digamos tambin: Una guerra contra Espaa.

Sobre el ttulo de la sabatina. Recuerdan un pasaje sobre significado y mando del captulo VI de Alicia en el pas del espejo? Montserrat Roig y Manuel Vzquez Montalbn solan citarlo. Se lo recuerdo. Dice as:

Y slo uno para regalos de cumpleaos! Ya ves. Te has cubierto de gloria!

No s qu es lo que quiere decir con eso de la gloria observ Alicia.

Humpty Dumpty sonri despectivamente. Pues claro que no..., y no lo sabrs hasta que te lo diga yo. Quiere decir que ah te he dado con un argumento que te ha dejado bien aplastada.

Pero gloria no significa un argumento que deja bien aplastado objet Alicia.

Cuando yo uso una palabra -insisti Humpty Dumpty con un tono de voz ms bien desdeoso- quiere decir lo que yo quiero que diga Ni ms ni menos.

La cuestin, insisti Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes.

La cuestin, zanj Humpty Dumpty, es saber quin es el que manda Eso es todo.

Saber quien manda, es el punto, como tambin nos aconsej Erich Fried.

Aqu, en .Cat, pasa exactamente lo mismo que en Alicia a travs del espejo. Democracia, legitimidad, legalidad, proceso democrtico, sociedad oprimida, referndum, Espaa-Madrid-Estado espaol nos roba y oprime, etc significan, suelen significar una cosa (no siempre fcil de determinar, son conceptos imprecisos -como dira Nicholas Georgescu Roegen- de las ciencias sociales). El secesionismo, soberanismo y sus intelectuales orgnicos, con mucho, con muchsimo mando en plaza excluyente, ha resuelto el problema: esas palabras, y muchas ms (soberana, pueblo, pueblo cataln, Catalua) significan slo y estrictamente lo que ellos quieren que signifiquen.

Ni ms ni menos.

A partir de entonces, dicen ellos, hablemos, dialoguemos incluso. Eso s, aceptando sus premisas, sus corolarios, sus estilos argumentativos, sus categoras, su marco y la definicin, su definicin de los conceptos.

Pues de eso nada.

Procedimiento democrtico no es hacer lo que nos viene en gana, sin ms consideraciones. Democracia no es marginar a ms del 50% de la poblacin permanentemente. Referndum no es un montar un espectculo, un da ms de agitacin nacionalista, que yo controlo y dirijo desde las instancias del poder. Soberana no es romper un demos comn porque me sale del moo o de donde sea. Pueblo cataln no es equivalente a pueblo secesionista cataln. Pueblo no es lo mismo que pueblo fiel a mis ideales. Catalua no equivale a la estelada que es mi bandera y la impongo. Criticar la corrupcin en Catalua, no es criticar a Catalua sino a los corruptos, muchos de ellos catalanes. La lista es larga. Y as siguiendo.

Una ilustracin de esto que estamos comentando. Lunes, 16 de julio, por la tarde: entrega del XXIX Premio Internacional Catalua (el primero de estos premios se concedi a Karl Popper, Sir Karl sola decir Kuhn, cuando era ya asesor de Miss Thatcher) al cineasta Costa Gavras: el cine solo puede ser disidente. Intervencin del president Puidemont -saba quien era Costa Gavras hace, pongamos por caso, medio ao? Cuntas pelculas habr visto del cineasta greco-francs?-, un miembro-dirigente de un partido profundamente neoliberal, nada que ver con tradiciones obreras y emancipatorias: Su mirada crtica del mundo y su compromiso social, esa clera por la injusticia y su admiracin por los hombres justos, nos interpela, conmueve y sacude...Costa-Gavras nos habla del abuso del Estado, de esa mal invocada muchas veces razn de Estado que se apoya en farsas judiciales, regresiones de las libertades o golpes de EstadoY nadie puede decir que eso sean cosas del pasado o de pases en vas de desarrollo, [Esos marcos polticos] estn ms cerca de lo que uno se pueda imaginar, regmenes totalitarios que se han refinado mucho. Estados tcnicamente democrticos pero que se burlan de las libertades. Hablara el president de la Generalitat de la propia Generalitat que tambin es estado o se trata de atizar y cofundir sea como sea? Qu podrn querer decir palabras como justicia, compromiso social, hombres justos, libertades,... dichas todas ellas por un poltico institucional cuyo compromiso social, que elogia, ha sido hasta la fecha prcticamente nulo?

No en nuestro nombre ni manipulando el lenguaje a sus anchas. Jordi Pujol, el molt ex honorable president de la Generalitat de Catalunya (algunos lo siguen llamando as, president, y las placas en su honor siguen presentes en todo el pas), nos dio lecciones (es decir, anti-lecciones) de todo ello. Ya ha sido suficiente. Ya sabemos quien era l y quin era la Madre Superiora de la Congregacin y qu Catalua estaban construyendo y queran construir. Envueltos de banderas, engaando a la ciudadana y llenando sus bolsillos. Como tantos otros y otras que proclaman urbi et orbe su amor desinteresado por la Patria. No nos lo creamos. Mienten y saben que mienten.

No les doy ms la lata. Hasta la prxima.

Recomendaciones.

De las muchas posibles, una breve seleccin:

1) Los viejos y los nuevos desahuciados viven juntos en Arag, 477. En el edificio conviven inquilinos con 30 aos de antigedad y realojados por la PAH. Unos y otros temen que el nuevo propietario del edificio, la inmobiliaria Norvet, los eche. http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/los-viejos-los-nuevos-desahuciados-viven-juntos-6169352

2) Ignacio Vidal Folch: Contumacia en el error al hablar de la sentencia del Estatut. http://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/aerolitos/contumacia-error-hablar-sentencia-estatut_76909_102.html.

3) Sobre las declaraciones de Dolors Bassa, la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales que ha suspendido el recuento de menores con carencias alimentarias, con motivo de la RGC: Jordi Mir Garcia: http://revistatreball.cat/la-pobresa-soculta-necessita-mes-una-llei-la-renda-garantida-ciutadania/

4. Pedaleando al ritmo del capitalismo salvaje que marca Deliveroo. http://www.eltriangle.eu/es/notices/2017/07/pedaleando-al-ritmo-del-capitalismo-salvaje-que-marca-deliveroo-8457.php 5. Referndum antidemocrtico y secesionista? No, gracias. http://www.cronicapopular.es/2017/07/referendum-antidemocratico-y-secesionista-no-gracias/

En sntesis, otra sntesis posible: un dibujo vale tanto o ms en este caso que mil novecientas diecisiete palabras.

