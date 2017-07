El sur del Tolima, territorio de paz y reconciliacin

El largo trayecto que se debe transitar para llegar al sur del Tolima, es la muestra ms concreta de su inmensidad, si existiera una palabra que lograra describir los caminos que indgenas, afros, mujeres y campesinos han construido en esta regin a lo largo de su historia, de seguro sera lade la misma. Un territorio lleno de paisajes, aromas y sabores que nos permite deleitar la profunda riqueza cultural, social, natural que brotan por sus montaas se subsume en medio de la paradjica realidad de corrupcin, pobreza, abandono estatal y falta de inversin en sus tierras, una de las grandes contradicciones que las lites liberales/ conservadoras dejaron en su tiempo pero con el paso del tiempo sigue tomado mayor fuerza producto de la clase poltica tradicional. Vase: https://www.youtube.com/watch?v=S7e8sCEC4gM

La lucha poltica del siglo XIX y XX que se gener en el Sur del Tolima fue uno de los factores ms centrales que deton las primeras olas de violencia local. La fuerte disputa por el poder, la centralizacin de los bienes y las prcticas politiqueras de la mano con la lgica de "el enemigo de mi enemigo es mi amigo podran considerarse como elementos fundamentales para lograr asimilar la complejidad de pensar la paz sin olvidar nuestro pasado violento.

En efecto, el pasado vivo que carga la regin del Sur no es el mejor de los posibles, al ser considerada la cuna de la violencia o tierra de guerrilleros y no se podra soslayar este hecho, de lo que si es necesario resaltar es el momento actual que se vive en funcin de construir la paz desde adentro. Tal experiencia la podemos encontrar en ciento de voces de campesinos, minoras tnicas (indgenas, afros), lderes sociales y mujeres que al interior de sus familias asumen de forma positiva los avances tardos del proceso de paz. Vase: https://www.youtube.com/watch?v=S4yN6z7GdKo

Partamos de reconocer que zonas como Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles hasta San Antonio, se han caracterizo por sufrir de forma contndete las secuelas del conflicto armado en todas sus dimensiones. A su vez, el peso histrico (negativo) que se carga producto de lgica bipartidista (liberales conservadores) de aquel entonces, contribuye a comprender la fragmentacin de las comunidades que habitan en la regin, pero al mismo tiempo, la esperanza por construir un territorio de paz y armona en esta nueva poca que tanto merece la tierra de macondo.

No obstante, la mentalidad por superar las secuelas de conflicto armado, la estigmatizacin poltica y el imaginario que gran parte de la idiosincrasia colombiana posee sobre el sur del Tolima, es la apuesta ms concreta que los habitantes de estos pueblos consideran de gran importancia empezar a tejer de forma comunitaria. Tal como lo expresan las voces de algunos lderes sociales queremos la paz con justicia social, ni un paso atrs por la paz, estamos felices con la paz pero necesitamos ms conciencia para la misma son parte de ciertos testimonios que se logran apreciar en el diario vivir en las familias en los campos.

En ltimas, estos momentos de gran incertidumbre poltica que vive Colombia, nos invitan a pensar en las alternativas desde las regiones o pueblos que sufrieron de forma contndete el conflicto armado. Sera un aporte estratgico para seguir reflexionado sobre las necesidades de los territorios y NO - continuar cometiendo los errores del momento. Por ejemplo: el Programa de Desarrollo Territorial que establece los municipios que recibirn inversin social, apoyos econmicos para proyectos y el respaldo de forma ms constante en materia de desarrollo rural, comunitario y organizativo de cara al postconflicto, en el Tolima slo reconocieron a Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco menos de la mitad de zonas que son vctimas y victimarios del conflicto, una muestra ms de las contradicciones de nuestra poca por construir la paz desde las regiones.

