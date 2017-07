China

Dolor por la muerte de Liu Xiaobo, libertad para Liu Xia

Viento Sur

La responsabilidad por la muerte prematura de Liu Xiaobo corresponde al gobierno del Partido Comunista Chino (PCC). Nadie debera ingresar en prisin, y mucho menos verse abandonado all hasta pudrirse, por el mero hecho de ejercer la libertad de expresin. El PCC fue incluso tan lejos como para inmiscuirse en los preparativos de su funeral por parte de su familia y disponer que las cenizas de Liu se dispersaran en el mar sin el consentimiento expreso de su esposa, Liu Xia. Todava ms indignante es que el rgimen siga manteniendo a Liu Xia bajo arresto domiciliario, tratando de asegurar que el legado de Liu no adquiera visibilidad. Quienquiera que siga pensando que el gobierno del PCC alberga de alguna manera cierto grado de legado socialista, como hacen ciertos neoizquierdistas chinos, deberan repensrselo. Lo que tenemos ahora en Pekn es uno de los regmenes de extrema derecha ms brbaros que hay en el mundo. Es este rgimen el que debera ser llevado a juicio por el pueblo.

Basta recordar cmo el Kuomintang (KMT) trat al lder ms conocido y atrevido de la oposicin en la dcada de 1930 en comparacin con la actitud actual del PCC. En 1932, el KMT busc y detuvo a Chen Duxiu, quien haba sido dirigente del PCC, que en la poca ya haba abandonado las ciudades para practicar la guerrilla rural. Pese a que Chen haba sido expulsado del partido, todava se le consideraba un peligro grave para el KMT. Por eso, Chiang Kai-chek quera al principio someter a Chen a un tribunal militar para poder disponer de su destino a su libre albedro. Sin embargo, la noticia se propag y de inmediato se lanz una iniciativa nacional de apoyo a Chen Duxiu, secundada por personalidades del propio KMT, como Soong Ching Ling, Bai Wenwei, Cai Yuanpei, etc.

Chiang Kai-chek no tuvo ms remedio que someter a Chen a un tribunal ordinario para que lo enjuiciara. Cai Yuanpei encontr rpidamente a un famoso intelectual pblico, Zhang Shizhao (ms tarde un acadmico obediente bajo Mao), para la defensa de Chen. En el juicio, el fiscal acus a Chen de defender la idea de derrocar al Kuomintang y por tanto acabar con la Repblica de China. Zhang Shizhao se levant y dijo que Chen Duxiu ya no era miembro del Partido Comunista y haba formado su propio grupo, la Oposicin de Izquierda, que no tena nada que ver con la guerra de guerrillas del PCC y que por tanto supona una ayuda efectiva para el Kuomintang. Chen Duxiu se levant de inmediato y declar que la defensa de Zhang solo representa su punto de vista personal. En cuanto a mi posicin poltica, est reflejada exclusivamente en mis documentos. Entonces ley su propio alegato de defensa, admitiendo abiertamente que segua siendo un revolucionario pese a que esto pudiera acarrearle una sentencia grave, incluida la pena de muerte.

Lo que vale la pena sealar es que en la poca del KMT, en la dcada de 1930, no todos los dirigentes y miembros del partido obedecieron al lder supremo para condenar al reo o guardar silencio, como ha ocurrido en el caso de Liu Xiaobo por parte del PCC, sino que algunos miembros destacados del KMT acudieron en ayuda de Chen para asegurar que tuviera un juicio justo. En contraste con el juicio farsa montado por el PCC, el KMT tuvo que organizar un proceso pblico para enjuiciar a Chen, por lo que las vistas y los interrogatorios del tribunal quedaron plenamente reflejados en la prensa, que no perteneca al partido, sino que era independiente; algunos de los peridicos estaban dirigidos por intelectuales conocidos que crean sinceramente en la libertad de expresin.

En cambio, en la China actual no hay ni un solo peridico independiente. Por eso, mientras que la prensa reprodujo fielmente el alegato de Chen contra el KMT, la declaracin pblica de Liu Xiaobo, en que este afirm que el PCC no es mi enemigo, fue censurada en la China del PCC. Adems, el KMT tambin dio a Chen en la crcel un trato mejor que el maltrato aplicado por el PCC a Liu. Pese a que miles de revolucionarios murieron en las crceles del KMT, al menos Chen recibi un trato correcto. Le permitieron reunirse regularmente con su esposa en privado, incluso ms all del lmite de tiempo oficial. Al final, mientras que Chen fue puesto en libertad en 1937 y pudo lanzarse de inmediato a la lucha contra la invasin japonesa y criticar la tibia guerra defensiva organizada por el KMT, Liu ha muerto bajo custodia y su esposa sigue siendo prcticamente una prisionera.

En la dcada de 1930, el KMT estaba en proceso de convertirse rpidamente en un rgimen fascista. En nada se pareca a un absolutismo benevolente. Sin embargo, si comparamos el trato que dio a Chen con la manera en que el PCC ha tratado a Liu y muchos otros, todava se puede ver una diferencia. Desgraciadamente, hay progresistas en el mundo que lo ven de otro modo.

Dicho esto, la afirmacin de que Liu fue un gran pensador demcrata es un poco exagerada. Es un mrtir y como tal un hombre de gran valenta moral, y as ser recordado. Sin embargo, no fue un gran pensador demcrata. Polticamente mostr repetidamente cierta ingenuidad y se contradijo a s mismo. Hay que apuntar en su haber que defendi ideas democrticas liberales que llevaron a su encarcelamiento y su muerte en prisin. Pero tambin fue un arduo defensor de la privatizacin de las empresas pblicas y de las tierras agrcolas estatales, y cabe preguntarse qu tendra eso de democrtico. Era conocido por su defensa de la no violencia, pero el cuadro completo es ms complicado. Apoy de todo corazn la guerra de Bush contra Irak en 2003 y conden a la ONU por no apoyar la invasin por parte de EE UU y el Reino Unido, calificando al do de representante del rgimen de libertad y benevolencia.

El hecho de que se ofreciera a Liu el premio Nobel de la paz fue como un intento de cuadrar el crculo. Pero no seamos duros con Liu en estos momentos, pues ni l mismo pretendi ser un gran pensador ni hizo nada para convencer al Comit del Nobel de Noruega de que le concediera el galardn. Esto es responsabilidad de quienes desean utilizar a Liu. Ahora debemos seguir centrndonos en exigir que Pekn libere a Liu Xia. Deberamos plantearnos lanzar un boicot internacional contra el capitalismo burocrtico chino con el fin de presionar al PCC a que respete los derechos humanos bsicos y en particular a que libere a Liu Xia. Expresemos nuestro dolor por la muerte de Liu Xiaobo y solidaricmonos con Liu Xia.

Au Loong-Yu es miembro del Movimiento sin Fronteras de Hong Kong.

Fuente: http://www.vientosur.info/spip.php?article12826

Traduccin: Viento Sur