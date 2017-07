La posverdad es la continuacin de la manipulacin, por nuevos medios

La frase original de Carl von Clausewitz rezaba: La guerra es la continuacin de la poltica, por otros medios. Con ello, el estratega militar prusiano, quera recalcar la importancia de la inteligencia d entro de las campaas militares, durante el periodo decisivo para la conformacin de Alemania, entre finales del siglo dieciocho y principios del diecinueve. La idea de Clausewitz era que l as pasiones populares (odio, deseo de venganza, xenofobia, racismo), se tenan que instrumentar y conducir a travs de la estrategia militar, en favor de los intereses de la clase dominante (lo que Clausewitz llama Inteligencia o Poltica). La mayor manifestacin de este encauzamiento del odio popular se da dentro del fenmeno del nazismo, entre 1932 y 1945, por medio de la Propaganda. C ampaas intensas que, a travs de todos los medios de comunicacin de aquel entonces, encabezados por la industria flmica , convencan al ciudadano comn de su identificacin con el aparato industrial-militar que trabajaba en favor de los intereses particulares de una lite, llamada a si misma: Alemania. Gbbels, ministro de propaganda del tercer reich, fue el encargado de definir el trmino y dotarle de una serie de principios que se mantienen vigentes. S in embargo las ideas de von Clausewitz ya tenan largo tiempo de haberse difundido y propagado al rededor del mundo y , aunque no se contase con el manual de Gbbels, se practicaba la manipulacin fascista, tanto entre los aliados nazis, como entre sus enemigos. El gobierno norteamericano, para adoctrinar a su pueblo, lanzo una campaa de filmes anti-alemanes y todo genero de publicaciones, entre las que an sobresalen los sper hroes, un paralelo a la idea de super-hombre promovida por el rgimen nazi, que superaba a los ltimos en fantasa y subjetividad. Los sper hroes son modelos inalcanzables en que los jvenes fijan su admiracin ciega, son depsitos perfectos de impulsos viscerales, justo como planteaba Clausewitz.

Durante el periodo posterior a la segunda guerra, conocido como guerra fra, la rivalidad entre las dos principales potencias militares, condujo al perfeccionamiento de la propaganda. Las nuevas condiciones tecnolgicas, principalmente la aparicin de la televisin como centro de la comunicacin cotidiana, obligaron a la propaganda a transformarse en otra cosa. Fue el lingista Noam Chomsky, el encargado de describir este fenmeno y bautizarlo como Manipulacin de masas. El hecho de que la era de la manipulacin estuviera centrada en la televisin, fue quizs una de las principales razones de la cada de la Unin Sovitica, que estaba muy atrasada en este tipo de comunicacin; lo cierto es que el impulso de su desintegracin, vino con gran fuerza de adentro, por el descontento de la poblacin y su anhelo por el modelo de consumo capitalista.

Es lo mismo, pero no es igual.

Tras largos aos de estabilidad poltica y conformismo para con las decisiones de las masas dominantes, el pblico perdi la confianza en las cadenas productoras de televisin y sus noticieros. Durante largo tiempo, los programas informativos, con los que se despertaba, se pasaba la comida y se iba a dormir, se convirtieron en el centro de l a actividad cultural y fuente de la sabidura. Su estilo se basaba en el realismo una corriente esttica, pseudo-cientfica que pretenda reflejar el mundo de forma imparcial. E l realismo es inobjetable, porque es dueo de la verdad. Sin embargo el pblico dej de creer en la verdad y en la realidad, cuando la crisis econmica provoc la cada de las escenografas y se dej ver el trasfondo de los intereses econmicos. El discurso moderado y la gestualidad estudiada de los realistas perdi todo crdito, frente a una realidad que estaba fuera de su narrativa: la realidad de la crisis. Esta fue la oportunidad para que nuevos maestros de la propaganda y la manipulacin saltaran a la arena y robaran el foco a los viejos protagonistas. Las nuevas tecnologas, centradas en la internet, obligaron a la reelaboracin del discurso. Paradjicamente los rusos, los viejos derrotados de la guerra propagandstica, volvieron a la batalla con un pen infalible por delante: el pen del Twitter, Donald Trump, el fhrer de los 144 caracteres. Para la vieja guardia, la aparicin del Showman signific una afrenta a la realidad; a su costosa verdad. De ah que trataran de tumbarlo con principios ticos y, acaso lgicos, pero la pre-verdad ya estaba acabada y no vali de nada su pataleo. Una nueva era haba comenzado, independientemente de que la lite privilegiada conservara sus privilegios, haba que aceptar a un nuevo invitado a la mesa.

Pero l a historia no comenz con Carl von Clausewitz, ya antes de la revolucin francesa se acusaba a la prensa de trabajar para los burgueses. A los romanos se les acus de utilizar la biblia para mantenerse en el poder. Los poetas griegos fueron acusados de difundir una versin parcial de la historia. Para no ir ms lejos, el propio Scrates acuso a la escritura de presentar una versin falsa del conocimiento. El filosfo griego consideraba que la escritura no poda contener conocimiento porque careca de espritu y, por lo tanto, de vida. Crea que la pretensin de guardar la sabidura en pergaminos, slo contribua a atrofiar la memoria, pues la gente abandonaba la disciplina de repasar el propio aprendizaje al confirselo a un pedazo de papel.

De cualquier modo es bueno contar con palabras para referirse a las cosas y poder comunicar nuestras impresiones acerca de ellas. Esta nueva era de manipulacin apenas empieza y ya hacen falta muchas palabras nuevas. Por ejemplo, cmo hemos de llamar a esos ejrcitos de robots que atacan masivamente las redes sociales, con el propsito de cambiar la percepcin sobre una tendencia? Acaso ser la pos-opinin-pblica.



