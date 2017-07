La muerte del absoluto

Por fin, salvo los recalcitrantes, los contumaces y los estrbicos del intelecto, el resto de la humanidad hoy da reconoce y sabe que ya no hay absolutos; que todas las religiones, todas las ciencias, todas las filosofas, todas las ideologas, todas las metodologas, y no una determinada religin, una determinada ciencia, una determinada filosofa, una determinada ideologa, una determinada metodologa... son verdaderas; o bien que ninguna es verdadera aun reconocindoles a todas la utilidad de convenir que lo son. Que se puede creer al mismo tiempo, en todo y en nada. Y que, por el contrario, precisamente porque todas son verdaderas o ninguna lo es, la ortodoxia, lo apodctico (lo necesariamente verdadero en filosofa) y lo absoluto han muerto

Sabemos que la verdad y el pensamiento nico son un error; que la verdad est slo en el hecho, en el suceso que vemos con los ojos del cuerpo, y a duras penas en lo que nos cuenta y nos da el sistema por interpretado por los custodios de la ortodoxia, sean cuales fueren los espacios de la inteleccin a que el hecho o el suceso se contrae. Sabemos que lo que llamamos realidad no es ms que el resultado del consenso de unas minoras que se sitan en la cspide de la sociedad y se distinguen no tanto por su aguda inteligencia como por su determinacin para imponerse a las dems y excluirlas. Sabemos que una cosa es la razn pura y otra la razn prctica; sabemos que una estrella existe porque vemos un punto de luz, pero no existe porque hace millones de aos dej de existir aunque ahora nos lleguen sus partculas de luz; sabemos que esta dualidad portentosa hace aicos el pensamiento categrico y el principio de contradiccin de nuestra lgica formal, inexistente en el pensamiento oriental porque no olvida semejante paradoja. Sabemos desde este corolario que, retricamente, podemos defender tanto una idea o una tesis como sus contrarias... Sabemos, en fin, que la atraccin hacia lo retroprogresivo, Salvador Pniker (ir simultneamente hacia lo nuevo y hacia lo antiguo, hacia la complejidad y hacia el origen) avanza en el entendimiento comn habida cuenta al saberse que la realidad fabricada se impone no tanto por gnoseologa sino por la prepotencia. Sabemos que toda realidad es efecto de una serie de construcciones mental es ms all de los hechos naturales.

Sabemos, en fin, quienes no abrazamos religin, ideologa o filosofa de ninguna clase, por un lado, que para la razn y el pensamiento prcticos, es decir, para hacer posible la sociedad y la comunicabilidad en la sociedad humana, todo est elaborado con unos fundamentos, una coherencia y una intencionalidad que permitan ordenar el pensamiento y la accin. Pero por otro, que, para la razn y para el pensamiento puros, todo es relativo y una construccin mental que hemos internamente de olvidar. Que todo, que toda idea abstracta es la consecuencia de una talla paulatina de imgenes en el cerebro desde la noche de los tiempos; que la palabra es la reproduccin en sonidos de un impulso nervioso, y no debemos confundir la designacin de la cosa con la cosa en s que se presenta en principio como impulso nervioso, despus como figura, finalmente como sonido. Y que la verdad, como dice Nietzsche, no es si no un puado de metforas, metonimias, antropomorfismos, que han sido realzadas, extrapoladas y adornadas potica y retricamente y que, despus de un prolongado uso, consideramos firmes, cannicas y vinculantes; que las verdades son ilusiones que hemos olvidado que lo son.

En suma, si el individuo quiere elevar su condicin personal y progresar en las condiciones de coexistencia con sus congneres no tiene ms que un camino: relativizar cuanto se le ofrece al entendimiento, abandonar el absoluto y mantener en el subconsciente la idea suprema de que todo cuanto discernimos y decimos es una artificio generado por los creadores del lenguaje.

Desde luego en Espaa ya va siendo hora de abandonar el dogma, lo rotundo, lo categrico y lo absoluto. Ya va siendo hora, porque suponer que hay slo una verdad, un solo dios, una sola bandera y una cosmologa de granito es lo que ha dividido desde siempre a la sociedad espaola como ya no divide al resto de los pases de esa vieja Europa que se desea unificar...

Jaime Richart. Antroplogo y jurista.

