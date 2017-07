Comprender las races de la "crisis del Golfo"

Para comprender la violenta campaa lanzada por los gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos rabes Unidos, Barin y Egipto contra Catar, hay que dirigir la mirada ms all de las trivialidades como el rescate que los catares habran pretendidamente entregado en Irak [a grupos chiitas para liberar a ms de 20 cazadores que practicaban la caza con halcn en territorio iraqu] y las acusaciones segn las cuales Catar apoyara el terrorismo. Tales acusaciones pierden toda credibilidad pues son planteadas por actores que han hecho exactamente eso desde hace decenios. Hay que remitirse al contexto anterior a la Primavera rabe y cmo ha sido afectado por el Gran Levantamiento.

Durante el reinado del emir Hamad Bin Khalifa al Thani, el emirato de Catar adopt una planteamiento que no era muy diferente del adoptado por Kuwait despus que este ltimo declarara su independencia frente a Gran Bretaa, en junio de 1961. El anuncio haba indignado a la Repblica de Irak que exigi que el emirato le fuera entregado en tanto que fraccin de su territorio. Pero Kuwait se aprovech de las tensiones que existan entre Irak -bajo la direccin de Abd el-Karim Qasim (de julio de 1958 a febrero de 1963)- y el Egipto de Gamal Abdel Nasser, para obtener que los pases rabes aceptaran la independencia de Kuwait, que gozaba adems de la proteccin de Gran Bretaa. Para enfriar las ambiciones de anexin cultivadas por su vecino iraqu, Kuwait adopt posteriormente una poltica de neutralidad rabe, manteniendo buenas relaciones con los dos polos en lo que se llamaba la guerra fra rabe; a saber, Egipto y el reino saudita.

Como se sabe, de forma similar, Catar mantena una relacin histricamente tensa con su vecino saudita, en particular desde que declar su independencia frente a Gran Bretaa en 1971. Tras haber tomado el poder, el emir Hamad llev a cabo una poltica que intentaba compensar el pequeo tamao del emirato reforzando sus lazos con los dos principales ejes del conflicto regional tal como emergieron tras el amplio despliegue de tropas estadounidenses en el Golfo: Estados Unidos y la Repblica de Irn. Catar logr as, simultneamente, acoger (y financiar) la base regional area ms importante de Estados Unidos (Al-Udeid) y cultivar relaciones cordiales con Irn y el Hezbol libans. La poltica de buenas relaciones con fuerzas opuestas se manifest igualmente en el establecimiento de relaciones diplomticas con Israel, a la vez que apoyaba a Hams.

Sin embargo, durante el reino del emir Hamad, Catar no se limit a cultivar buenas relaciones con diferentes fuerzas como haca Kuwait que, por su parte, permaneci neutral y pasivo. Catar utiliz tambin sus considerables riquezas para jugar un papel activo en la poltica regional, en particular apadrinando a los Hermanos Musulmanes. El reino saudita, que apadrin a los Hermanos desde el inicio, en 1928, cancel este apoyo, en particular a causa de la oposicin de estos ltimos a la intervencin estadounidense en la crisis entre Kuwait e Irak en 1990. El peso del papel poltico de Catar aument fuertemente con el establecimiento de la red televisiva Al Jazeera, que tuvo un eco importante entre las poblaciones rabes dando la palabra a voces rabes de la oposicin, en particular a los Hermanos Musulmanes.

La evolucin poltica de Catar ante los levantamientos de 2011

As pues, cuando el volcn del Gran Levantamiento rabe hizo irrupcin en 2011, Catar pudo jugar un papel muy importante tanto a causa de su apadrinamiento de los Hermanos Musulmanes como del papel de la cadena de TV Al Jazeera. Por consiguiente, los dos polos del conflicto que domina el mundo rabe desde entonces -el antiguo rgimen y la oposicin fundamentalista islamista dirigida por los Hermanos Musulmanes- han obtenido tambin el apoyo del Consejo de Cooperacin del Golfo (CCG). Mientras que Arabia Saudita apoy al antiguo rgimen en toda la regin -con excepcin de Libia frente a la que permaneci neutral y de Siria donde los elementos sectarios (confesionales) llevaron a una alianza entre el rgimen de Bachar al-Assad e Irn- Catar apoy los levantamientos, sobre todo all donde estaban implicados los Hermanos Musulmanes, salvo en Barin, otro miembro del CCG, por razones evidentes [en 2011 estall un levantamiento popular y no ha dejado de ser reprimido]. El conflicto entre el emirato y el reino se hizo evidente desde el comienzo de la Primavera rabe; el apoyo de Catar al levantamiento tunecino contrast con el asilo poltico concedido por Arabia Saudita al presidente depuesto de Tnez, Zine el Abidine Ben Al.

La administracin Obama vea a Catar como un medio para descartar el peligro de una radicalizacin del levantamiento rabe que habra amenazado los intereses de Estados Unidos. Por tanto, Estados Unidos apostaba en los dos lados, apoyando a veces al antiguo rgimen con los saudes (como en Barin) y, a veces, intentando contener el levantamiento con Catar a travs de los Hermanos Musulmanes y sus aliados (como en Tnez y Egipto). Pero el papel jugado por Catar, que animaba a Washington a adoptar una poltica de seduccin hacia los levantamientos, suscit la indignacin de Arabia Saudita y escandaliz a los Emiratos rabes Unidos, que haban designado a los Hermanos Musulmanes como el enemigo pblico nmero uno. La presin ejercida por los dos pases del Golfo se intensific cuando la apuesta por los Hermanos Musulmanes sufri un revs; es decir, cuando el presidente Mohammed Morsi fue derrocado [julio de 2013] por el ejrcito egipcio y los Hermanos Musulmanes fueron violentamente reprimidos. Fue entonces cuando el emir Hamad decidi dimitir en favor de su hijo Tamim, el emir actual; la presin del Golfo alcanz su primer pico en 2014 a fin de forzar al nuevo emir a cambiar de direccin.

Tras esta cumbre, pareca que el conflicto del Golfo haba llegado a su fin. Pero el acuerdo de los tres Estados del Golfo para apoyar a la oposicin siria contra el rgimen de Assad tens las relaciones entre Catar (y con l los Hermanos Musulmanes) e Irn. Ms tarde, Catar particip en la campaa militar contra la alianza establecida entre Ali Abdal Saleh [en el poder de 1990 a 2012] y los hutes en Yemen. Esto en el contexto de la llegada de un nuevo rey al trono saudita; lo que pareca demostrar que era posible un acuerdo entre los miembros del CCG. Esta tendencia se reforz por la bsqueda, durante un cierto tiempo, por el reino saudita de un consenso sunita contra Irn, que incluyera a los Hermanos Musulmanes. Lo que coincida con la tensin entre Riad y El Cairo. Este desarrollo se corresponda perfectamente con la poltica de la administracin Obama.

Sin embargo, la eleccin de Donald Trump como presidente de Estados Unidos modific la ecuacin. El nuevo presidente se muestra favorable a una poltica de confrontacin y de oposicin tanto a los cambios como a la revolucin en el rea rabe. Es igualmente muy hostil a Irn y se afirma como un amigo prximo de Israel. Segn la correspondencia de su embajador en Washington, algunos de sus principales consejeros quieren poner a los Hermanos Musulmanes en la lista de los grupos terroristas, de acuerdo, en este punto, con los Emiratos rabes Unidos. Este cambio fundamental en la ecuacin llev a los Emiratos rabes Unidos a reconciliarse con al-Sissi en Egipto. Juntos, acompaados por los Emiratos y Barin, han lanzado el actual ataque frentico contra Catar para imponer un cambio radical de su poltica.

Este ltimo episodio traduce de forma casi completa el retroceso del Gran Levantamiento rabe y el contraataque contra el levantamiento lanzado por el antiguo rgimen en toda la regin, apoyado en la mayor parte de los pases por el eje del Golfo; y por Irn en Siria y en Yemen. Pero, tarde o temprano, surgir inevitablemente una nueva ola de revolucin (sus signos premonitorios son ya visibles en Marruecos y en Tnez). Cuando estalle, nadie la podr contener y Riad y Abu Dabi podran lamentar haber eliminado a Catar en este terreno.

Nota de Redaccin de A lencontre

Este 20 de junio, en declaraciones ante la prensa hechas por el portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, la administracin Trump manifiesta dudas sobre las razones invocadas por Arabia Saudita, los Emiratos rabes Unidos, Barin y sus aliados; razones relacionadas en lo esencial al apoyo al terrorismo de Catar. Lo que ha desencadenado un serio bloqueo areo y naval. Se anuncia as un cambio en la actitud de la administracin estadounidense? Como informa la cadena Al Jazeera en ingls, sera impropio olvidar que Estados Unidos disponen de la base militar de Al-Udeid, que alberga ms de 100 aviones operativos y ms de 11 000 militares estadounidenses y aliados. La BBC, por su parte, el 15 de junio de 2017 anunciaba la compra por Catar a Estados Unidos de quince aviones de combate F-15 por una suma de 12 mil millones de dlares. Un poco ms que el rescato por los cazadores con halcn [unos 1 000 millones de dlares]. El embajador de Catar en Estados Unidos, Meshal Hamad al-Thani, salud las declaraciones del Departamento de Estado, aadiendo en un tweet: Confiamos en la capacidad de Estados Unidos para resolver esta crisis.

