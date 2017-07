La lucha contra el amianto en las escuelas de Andaluca como modelo para Gran Bretaa

La lucha ganadora contra el amianto en las Escuelas en Andaluca ha propiciado que su testimonio haya sido requerido en una gran encuentro celebrado en Birminghan sobre el grave problema que tienen en las escuelas de ese pas. En efecto, el pasado 4 de julio una representante de las AMPAS, de Mlaga Amianto Cero y AVIDA, se desplaz a esa localidad a exponer cmo se han llevado las luchas por la retirada segura del amianto en los colegios de Andaluca para antes de 2022 ( https://www.youtube.com/watch?v=uh1Ih6biviY ). Estaba invitada por el JUAC (Comit Conjunto sobre Asbesto en la Unin), organizacin que agrupa a muchos sindicatos y otras organizaciones en torno a este tema: https://translate.google.com/translate?ie=UTF- 8&tl=es&u=http%3A%2F%2Fwww.juac.org.uk%2F )

La situacin britnica es alarmante. De las ms de 30.000 instalaciones de enseanza que mantiene el 75 % o ms contiene amianto y, en gran parte, en su variedad de amosita (amianto marrn) que es unas 100 veces ms peligroso que el crisotilo o amianto blanco, que es el tipo predominante en Espaa. Por tanto, ms de 20.000 escuelas tienen un grave problema.

La poltica hasta ahora, por razones econmicas exclusivamente, ha sido la de mantener el amianto instalado bien gestionado. Esto ha sido un gran fracaso y los casos de mesotelioma entre profesores y personal docente van en claro aumento respecto a otras profesiones. De los nios y nias se sabe poco porque no se ha investigado, pero se calcula que dada su mayor vulnerabilidad y su dilatado tiempo de exposicin los nmeros sern multiplicativos respecto a los adultos. Los clculos hechos advierten que hasta por un factor de 5 veces.

Por eso el propio Parlamento Britnico, el pasado octubre del 2015, advirti de que ha llegado el momento de poner en prctica las regulaciones que requieren la eliminacin segura, gradual y planificada de todo el amianto que an sigue vigente en toda Gran Bretaa. Slo de ese modo podremos garantizar que las generaciones futuras no tengan que experimentar la misma epidemia mortal de las enfermedades relacionadas con el amianto que estn sufriendo en la actualidad Y ello requiere la eliminacin segura, gradual y planificada de todo el amianto que an sigue vigente en toda Gran Bretaa y para ello en el caso de edificios pblicos y establecimientos educativos, tales como escuelas, esto debera hacerse antes de 2028.

(Consultar en: The asbestos crisis Why Britain needs an eradication law)

Las luchas bien llevadas, con razn y movilizacin, suelen tener muchos xitos.