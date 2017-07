Reino Unido

Ya sabemos cul es el coste real de la austeridad: el recorte de nuestras propias vidas

El diario/The Guardian

En el ao 2010 comenzaron los grandes recortes de la mano de David Cameron EFE

Est bastante claro que un programa de recortes motivado por la ideologa nos est robando vida. El constante aumento de la esperanza de vida debera ser algo que todos diramos por sentado. Despus de todo, Reino Unido es una de las sociedades ms acaudaladas que ha existido nunca en la historia de la humanidad. A esto se le suman tambin las continuas y espectaculares mejoras en medicina y tecnologa.

Sin embargo, una nueva investigacin llevada a cabo por un exconsejero del Gobierno, Sir Michael Marmot, sugiere que el aumento de la esperanza de vida una tendencia que se ha mantenido constante durante cientos de aos se ha estancado desde 2010. Qu pas ese ao exactamente? No fue ese ao cuando David Cameron, George Osborne y sus secuaces liberal demcratas comenzaron a recortar los servicios pblicos con un falso pretexto econmico?

No, no es que la esperanza de vida est disminuyendo. Algo as sera realmente un signo de desastre social en un pas avanzado como este. Sin embargo, de lo que estamos hablando es de privacin de aos de vida. Las vidas de la gente se han visto truncadas porque no estn viviendo tanto como deberan haberlo hecho si la tasa de crecimiento hubiera continuado. Y, terriblemente, esta tasa de crecimiento est "muy cerca de haberse estancado", dice Marmot. Comenta tambin que est "profundamente preocupado" y "espera que esto empiece otra vez a mejorar".

Marmot no dice directamente que los recortes sean los responsables. Lo que s que dice es que, en 2010, los ministros tomaron una "decisin poltica" para recortar el gasto. Y destaca que el gasto reciente en cuidados sociales y de salud es "miserable".

Detengmonos un momento para reflexionar sobre lo que los tories han hecho a este pas. Se han dedicado a hacer avisos apocalpticos sobre lo que pasara si no acababan con el dficit para 2015. Ni siquiera se acercaron, y ahora el objetivo se ha esfumado y ser inalcanzable hasta mediados de la prxima dcada. Sumaron ms deuda que cada Gobierno laborista. Golpearon a las personas con diversidad funcional con recortes y frenaron todo tipo de apoyos destinados a los trabajadores pobres. Ellos han presidido el apretn salarial ms largo desde el siglo XIX y el peor registro en la construccin de viviendas en tiempos de paz desde los aos 20. Y ahora tambin sabemos que han presidido una cada en la tasa de crecimiento de la esperanza de vida.

Y s, los efectos combinados del colapso bancario y de la austeridad mataron en elReino Unido. Hasta el momento de la quiebra de Lehman Brothers, el nmero de hombres que se suicidaba estaba disminuyendo a un ritmo constante. Entonces empez a aumentar de nuevo: cientos de personas que murieron hoy estaran todava entre nosotros si la tendencia hubiera continuado. Y a finales de 2015 elReino Unido super el mayor aumento en las tasas de mortalidad registradas durante casi medio siglo. Tal como apunt el doctor Mark Green de la Universidad de Liverpool: "Es factible que los efectos de los recortes en los servicios pblicos estn empezando a materializarse".

Existe alguna prueba ms clara que demuestre lo absolutamente en bancarrota que se encuentra nuestra estructura social? El progreso humano y social est a punto de paralizarse en el Reino Unido. La vida es cada vez ms precaria y ms pobre para millones pronto, puede que incluso sea ms corta-. Esto es por lo que no solo necesitamos un cambio en el Gobierno del Reino Unido, necesitamos un cambio en cuanto a cmo organizar nuestra sociedad. Hace mucho tiempo que necesitamos una revolucin pacfica y democrtica en elReino Unido, por el bien de nuestras condiciones de vida, por nuestra salud ypor el bien de nuestras propias vidas.

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/sabemos-coste-austeridad-recorte-propias_0_666683614.html