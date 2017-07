Hoy* el ex presidente Lula fue condenado por el juez Sergio Moro, en el marco de la operacin Lava Jato, por corrupcin y lavado de dinero. Tambin fue condenado Lo Pinheiro, ex presidente de la OAS [1], por corrupcin activa y lavado de dinero. De acuerdo con la sentencia, Lula recibi prebendas indebidas de la OAS por medio de un trplex en el Guaruj.Lula tiene el derecho de apelar el fallo en libertad y sigue con los derechos polticos intactos, hasta una nueva decisin en segunda instancia. La decisin judicial condenando a Lula est provocando un amplio debate en el pas. Entendemos que se necesita una posicin que supere la polarizacin entre los "defensores de Lula" y los "defensores de Moro".La izquierda no puede defender a Lula!Entendemos que el PT, desde la reforma de las jubilaciones de 2003 y el Mensalo [2] de 2005, cometi una traicin de clase y se transform en un instrumento de la clase dominante, gobernando al servicio de los banqueros, contratistas y del agronegocio, aplicando proyectos similares a los del PSDB y PMDB. En esa transformacin, defendiendo las instituciones burguesas, Lula y Dilma gobernaron a travs de los mismos mtodos corruptos que signaron los gobiernos de Sarney, Collor y Fernando Henrique Cardoso. Ampliaron su espectro de alianzas y mantuvieron el Congreso como un mostrador de negocios con las viejas oligarquas. Compraron votos para constituir una mayora parlamentaria y votar reformas neoliberales como en el caso del Mensalo, para aprobar la reforma de las jubilaciones de 2003. Entraron en la financiacin patronal de las campaas, donde las empresas apoyan a candidatos que, despus de elegidos, benefician a las empresas donantes. Lotearon cargos pblicos y transformaron empresas estatales, como Petrobras, en un mega esquema de corrupcin para implementar medidas contrarias a los derechos de los trabajadores y del pueblo. En ese proceso, la cpula del PT se enriqueci, cambi de lado y se degener. Sus principales dirigentes entraron en los esquemas inherentes al actual sistema. Se convirtieron en asesores, ponentes, lobistas de las contratistas, ayudando a su expansin. Por eso, la izquierda socialista, los luchadores clasistas, la juventud combativa, jams pueden defender a Lula y el PT.El ex presidente Lula est tan comprometido con esos esquemas corruptos, que recientemente dio declaraciones en defensa del presidente ilegtimo Michel Temer, con quien gobern el pas por varios aos en medio de la coalicin estratgica del PT con PMDB. An ms, lleg a dar testimonio en defensa de Eduardo Cunha, el odiado ex presidente de la Cmara. Adems, Lula, junto con Sarney y Fernando Henrique Cardoso, as como Gilmar Mendes y Temer articulan un intento de acuerdo nacional para salvar a los corruptos. No por casualidad, Lula no defiende la revocacin de las medidas que ya fueron aprobadas por Temer y junto a la burocracia sindical ayud a desmontar el 30 de junio, ocasin en que las centrales retrocedieron de la huelga general y abandonaron el Fuera Temer.Ninguna confianza en la justicia burguesa! Ninguna confianza en el juez Sergio Moro!No podemos depositar ninguna confianza en la justicia burguesa que integra un acuerdo que deja impune a Michel Temer y sus ministros, Acio Neves y Jos Serra, y a los presidentes de la Cmara y del Senado, Rodrigo Maia y Eunicio Oliveira. En momentos en que la justicia acaba de conceder arresto domiciliario a Geddel Vieira (ex ministro del Temer), a la vez que Acio Neves, adems de no haber sido arrestado, volvi a ocupar el silln de senador. Pero, sin duda, el mayor absurdo de todos es que el corrupto Temer siga impune y en el silln de presidente, cuando hay pruebas ms que suficiente para su condena, lo que muestra el carcter parcializado de esa justicia. Adems de los ex presidentes de la Repblica como FHC y Sarney. Todos deberan ser condenados por corrupcin y perder sus cargos, as como sus bienes ser confiscados. La justicia burguesa nunca es imparcial. El juez Sergio Moro y la operacin Lava Jato colocaron bajo secreto la lista de Odebrecht en 2016, y tambin ayudaron a Temer vetando preguntas formuladas por Eduardo Cunha. No podemos esperar nada de Moro ni del grupo operativo del Lava Jato.Para alcanzar un efectivo castigo de todos los corruptos, sin selectividad, hay que seguir en las calles, luchando contra el recorte de derechos y la reforma jubilatoria, por el Fuera Temer, y contra todos los involucrados en esquemas ilcitos: PMDB, PSDB, DEM, etc. Ocupar las calles para exigir la divulgacin de todos los audios y de todos los sigilos de los involucrados en Lava Jato, la prisin y confiscacin de los bienes de todos los polticos y empresarios corruptos, la estatizacin de las empresas involucradas en la Lava Jato, as como la revocacin de todas las medidas contra el pueblo, votadas durante la vigencia del Mensalo y el Lava Jato, como la reforma de la jubilacin de 2003, las MPs 664 y 665 de 2016, la PEC 55 de 2016, la tercerizacin y la reforma laboral.Por ltimo, sabemos que todava hay muchos trabajadores honestos que siguen creyendo en Lula. A estos trabajadores, les hacemos un llamado a romper con el PT y Lula y a ayudar a construir una nueva alternativa para la clase trabajadora.[1] OAS es un conglomerado multinacional brasileo, de capital privado, que rene empresas presentes en territorio nacional y en ms de 20 pases.[2] Escndalo de las mensualidades, sobornos pagados peridicamente a diputados opositores para que apoyaran las contrarreformas laborales de Lula al inicio de su primer gobierno.* Texto editado por Corriente Socialista de los Trabajadores (CST-PSOL), seccin brasilea de la Unidad Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), el 12 de julio de 2017.Fuente: http://cstpsol.com/home/index.php/2017/07/13/nota-obre-a-condenacao-de-lula/