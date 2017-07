Entrevista a Julio Gambina, director de la Fundacin de Investigaciones Sociales y Polticas (FISYP)

La crisis de Brasil solo se entiende si se miran los problemas globales de la crisis mundial del capitalismo

La Maza

Mario Hernandez.-

Estuviste dos semanas en Brasil, habrs tenido tiempo para analizar la situacin que atraviesa el pas hermano, me gustara conocer tus reflexiones.

Julio Gambina.- Particip de dos acontecimientos muy importantes que me permitieron intercambiar opiniones muy diversas. Por un lado estuve en el Congreso de la Sociedad de Economa Poltica de Brasil, una organizacin que nuclea a economistas marxistas, heterodoxos, una organizacin de carcter crtico sobre la poltica y el orden econmico brasileos; por lo tanto, pude escuchar una gran cantidad de debates y opiniones de analistas muy profundos de la realidad econmica del Brasil.

A la semana siguiente pude participar de un Encuentro de Trabajo Social, lo que me permiti tener un pantallazo de la situacin social brasilea. Hay que pensar que Brasil es el pas ms poblado de la regin y el que en trminos absolutos, concentra mayor pobreza en toda Amrica Latina. Si uno piensa que Hait es el pas ms pobre en la regin latinoamericana y caribea, Brasil es el que concentra la mayor cantidad de pobres, aunque tambin tiene ese inmenso contraste de la ms elevada riqueza en la regin junto con Mxico. Por eso remarco estos dos encuentros, uno en Sao Paulo y el otro en el estado de Espritu Santo en la ciudad de Victoria, que me permitieron compartir con intelectuales brasileos sobre la realidad econmica, la realidad social y el debate en torno a la crisis poltica que hay en Brasil.

A los efectos de comprender lo que pasa en Brasil, la primera conclusin que me permito hacer es que hay que analizar cmo confluyen los problemas globales con los problemas locales. Cuando pienso en los problemas locales, pienso que Argentina no es muy distinta que Brasil, o Brasil no es muy distinto que Mxico, o la situacin de los pases de Latinoamrica tiene un punto en comn y es que Amrica Latina hoy no est en la mirada de las grandes corporaciones transnacionales como destino de sus inversiones, en todo caso lo que hay es un impacto de la crisis mundial en los pases de nuestra Amrica, especialmente Brasil.

No estamos en el momento del boom de las commodities, lo que potenci en los ltimos aos el carcter primario exportador de nuestros pases, especialmente Brasil que en los ltimos aos apareci como una potencia petrolera sin haberlo sido nunca, un pas totalmente deficitario en ese plano que de golpe apareci con el proyecto del Presal una perspectiva de reservas petroleras gigantesca que lo ponen en el apetito del sistema mundial, pero hoy no estamos con un precio internacional del petrleo que haga viable esa perspectiva de explotacin de las reservas petroleras del Brasil.

Entonces, el primer elemento es que en Brasil impacta la crisis petrolera global, con los matices propios de Brasil, pero as como hay dificultades para que lleguen inversiones externas a la Argentina, las tan anunciadas para el prximo semestre desde hace cuatro semestres por el gobierno Macri, tampoco son las que dinamizan el proceso de Brasil. Y en el plano local lo que se expresa es el fin de un acuerdo social que supusieron los gobiernos del PT, del 2003 al 2016 si bien Temer era parte de la frmula de Dilma, el ciclo del PT se considera terminado con la salida de Dilma Rousseff del gobierno de Brasil, con el impeachment, el golpe parlamentario perpetrado el ao pasado.

Esa conciliacin social est expresada en una carta que Lula enva a los grandes empresarios, la burguesa paulista, la clase dominante brasilea, antes de asumir, diciendo que va a cumplir con los acuerdos con el FMI, estoy hablando del ao 2002 antes de ser Presidente en ejercicio desde el ao 2003 y que, por lo tanto, va a mantener la orientacin econmica estructural de la economa brasilea; pero lo que va a intentar el gobierno de Lula primero y luego el de Dilma, fue tratar de incluir dentro de los beneficios econmicos a esa inmensa magnitud de pobreza que hay en Brasil a partir de la poltica social masiva que es una caracterstica que se despleg con rigor en toda Amrica Latina y asumida por los propios organismos internacionales.

Es importante ver esto del pacto social porque la disputa que hay en Brasil por parte de las clases dominantes brasileas, es tratar de desarmar ese pacto que supona ganancias para los capitales hegemnicos del Brasil y a la vez mecanismos de inclusin social a travs de la poltica econmica y en un sentido ms general de la poltica social como es, por ejemplo, el Plan Bolsa Familia.

Esta concepcin de pacto social tiene que ver con las luchas de los trabajadores que se dieron a finales de los 70 y comienzos de los 80 que son la base de un nuevo partido poltico en Brasil como es el PT, de una nueva central de trabajadores como es la CUT y la conquista que supuso la constitucin de 1988 en Brasil, que para ese tiempo era considerada la ms progresista y democrtica que se hubiera formulado en Amrica Latina. Lo que luego fue relativizado con la Constitucin venezolana y dos dcadas despus con las Constituciones de Bolivia y Ecuador. Pero hasta entonces la Constitucin brasilea de 1988 expresaba una cantidad de reivindicaciones que en el Brasil de aquellos aos se deca que era una Constitucin ms programtica que manifestacin de derechos reales, y el gobierno del PT, tanto Lula como Dilma Rousseff intentaron materializar con resultados concretos esa Constitucin del 88 expresando una determinada correlacin de fuerzas en la sociedad brasilea.

La verdad es que el pacto realizado por Lula con los grandes industriales de Sao Paulo, con las grandes transnacionales y el compromiso del propio Estado de fomentar la transnacionalizacin de los grupos econmicos del Brasil, algunos de ellos como nuevos grupos econmicos alentados desde el propio Estado, uno de esos es el caso de Odebrecht que hoy est en el centro del debate de la corrupcin no solo en Brasil sino en Argentina y en el conjunto de Amrica Latina. Porque la capacidad financiera del Estado brasileo con el Banco Nacional de Desarrollo, algo que no tiene la Argentina ni ningn pas de la regin, lo que hizo fue financiar la transnacionalizacin de los grandes grupos econmicos del Brasil intentando proyectar al pas como poder econmico de la regin y desde ah sustentar un proyecto poltico regional que haba sido anunciado previamente por Fernando Enrique Cardozo y que Lula intentaba llevar adelante. No pudo hacerlo en el plano poltico porque le sali una competencia ms audaz que fue la de Hugo Chvez que fue muy dinmico en la propuesta de reestructurar las relaciones polticas diplomticas e institucionales de la regin, especialmente con el ALBA y el impulso a la CELAC e incluso el intento fallido del Banco del Sur que siempre estuvo muy lejos de competir con el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, pero que apuntaba en un mismo sentido de financiamiento para proyectos productivos en la regin.

Creo que la crisis de Brasil solo se entiende si se miran los problemas globales de la economa mundial, de la crisis mundial del capitalismo y esta situacin interna donde las clases dominantes brasileas deciden ponerle fin a esta expectativa de pacto social que suponan los gobiernos del PT y, por lo tanto, la discusin que se present en Brasil desde la salida de Dilma Rousseff fue cmo restablecer el orden poltico.

El tema es muy complejo porque no alcanz con sacar a Dilma, si uno mira las noticias periodsticas cotidianamente, se da cuenta que no alcanzaba con que Temer asumiera la presidencia y se dedicara a satisfacer la demanda de poner fin a cualquier poltica de distribucin del ingreso, incluso llegar al punto de congelar los gastos fiscales de Brasil por 20 aos, obviamente, actualizados por la inflacin. Es impensado, por ejemplo, imaginar que en la Argentina el gobierno Macri pudiera plantear un congelamiento del gasto pblico por 20 aos, mucho le est costando reducir el dficit fiscal, pese a que en su campaa y su entorno ideolgico, desde el gabinete y el Banco Central hay cruzados de disminucin del dficit fiscal. Las relaciones polticas en la Argentina no lo permiten.

En Brasil la ecuacin poltica lo permiti y eso que all aparece con una novedad en la resistencia popular como fue la gran huelga general de fines de abril, previa al 1 de mayo. A muchos puede no sorprenderles el impacto de una huelga general, pero en las condiciones histricas de Brasil fue histrico.

Mario Hernandez.- Y se repiti hace poco una nueva huelga general.

En la Argentina se pretende legitimar la misma agenda liberalizadora que en Brasil desde el consenso electoral logrado en 2015

Julio Gambina.- As es. Pero fue importante aquella de abril porque rompi con una tradicin histrica de no paro general. Nosotros en Argentina tenemos una larga historia y tradicin de organizacin del movimiento obrero mientras que Brasil tiene una profundsima derrota del movimiento obrero en la dcada del 30 y un renacer a fines de los 70/80 que es lo que ha explicado este proceso de acumulacin de fuerzas, inclusive de organizacin del Foro Social Mundial en el 2001, gobierno del PT en el 2003 y creo que la principal lectura que hay que hacer es que los problemas brasileos tienen que ver con la lucha de clases mundial y local, ya que las clases dominantes, los capitales externos que actan en Brasil, los capitales locales que se proyectan en la disputa de la transnacionalizacin, le ponen fin a esta expectativa de pacto social que viene desde la Constitucin de 1988, de las luchas obreras de fines de los 70/80 e intentos de acumulacin de fuerzas con los gobiernos del PT para pensar en otras perspectivas y por eso creo que hay que pensar esta realidad en la lgica de lucha de clases y por eso fue que avanzaron en el impeachment. Ahora el problema es Temer, avanzan sobre l porque avanza con la agenda parlamentaria que incluye adems del tema del gasto pblico la reforma del trabajo.

Mario Hernandez.-

Hoy estaba planteada la discusin parlamentaria del tema.

Julio Gambina.- La discusin de fondo que est planteada, el que est en el centro de la discusin es Temer y quin lo contina en el gobierno, antes de pensar en las elecciones del ao que viene, en la reforma del trabajo y en la reforma previsional. Te menciono estas dos cuestiones y a cada rato menciono a la Argentina porque me parece que hay que mirar muy seriamente el paralelo con nuestro pas, porque as como en el sistema mundial se quera terminar con distintas experiencias de cambio poltico en Amrica Latina, ms all de lo que cada uno de nosotros pueda pensar sobre los avances que se pudieran hacer, haba que poner un punto al desarrollo de estas experiencias y todo vena con golpes, en Honduras, Paraguay, Brasil y Argentina mostr algo distinto porque no fue con golpe parlamentario sino con consenso electoral.

Hay que mirar seriamente lo que acontece en Brasil porque en la Argentina se pretende legitimar la misma agenda liberalizadora que demandan los grandes capitales desde el consenso electoral logrado en 2015.

La reunin de la OMC en Argentina es un respaldo de las clases dominantes a lo que ven como la avanzada poltica ms clara de la ofensiva del capital mundial en Amrica Latina

Mario Hernandez.- Continuando en la agenda internacional, y visto lo sucedido en Hamburgo en el G20, me pregunto si en diciembre estaremos a la altura de las circunstancias, ya que se rene en nuestro pas.

Julio Gambina.- Estaremos a la altura que seamos capaces de construir, porque as como recin te deca que en Brasil hay temas globales y nacionales para analizar, lo primero que hay que pensar es por qu la OMC se va a hacer en Argentina del 10 al 13 de diciembre y por qu Argentina toma la posta de Alemania coordinando las tareas del G20 para el 2018.

Creo que es una apuesta de las clases dominantes mundiales para consolidar lo que se propone como objetivos el gobierno Macri. La OMC decide hacer su oncena ministerial en Argentina a pedido del gobierno argentino en la segunda mitad del ao pasado y la OMC que tiene como tarea la liberalizacin de la economa mundial, considera que es muy oportuno traer los debates a la Argentina, es un respaldo de las clases dominantes a lo que ven como la avanzada poltica ms clara de la ofensiva del capital mundial en Amrica Latina para tratar de terminar con la calificacin de cualquier proceso de cambio poltico en la regin. Por eso en la foto de los presidentes del G20 en Hamburgo en el centro est Merkel, la que preside el G20 durante todo 2017, y al lado Mauricio Macri que va a comandar las discusiones del G20 del prximo ao.

Es muy importante que el movimiento social y popular en Argentina trate de profundizar en lo que significa el desembarco de la OMC en diciembre y del G20 en julio del ao que viene, creo que es un tema insuficientemente instalado.

Mario Hernandez.-

Igualmente ya se ha dado un primer paso.

Julio Gambina.- S. Ya hace ms de un ao que hay un grupo de organizaciones que vienen armando Argentina mejor sin TLC organizando audiencias pblicas en el Congreso de la Nacin, que hicieron el pasado 24 de junio una reunin nacional que todava no es todo lo nacional que se puede, porque todava hay grandes organizaciones sociales que tienen una agenda de mirada muy coyuntural, todava pesa mucho ms la discusin de los salarios y acuerdos colectivos, que es tremendamente importante porque hace a la calidad de vida, a la capacidad de compra del salario, pero lo que no se visibiliza es que hay un proyecto de mxima de las clases dominantes y los capitales ms concentrados que tienen como epicentro afectar los derechos laborales, sociales y, por lo tanto, el proceso de liberalizacin afecta a todas esas reivindicaciones.

Es necesario que las grandes centrales sindicales y organizaciones sociales de la Argentina, no solo de movimientos sociales, sino tambin medianos y pequeos productores tengan en la perspectiva que todo el canto de sirena que viene con la OMC no los va a favorecer. Uno de los dulces que se presentan en la agenda del OMC es el e-commerce o comercio electrnico, como diciendo que a cualquier pequeo productor le va a interesar que desde cualquier parte del mundo le compren por internet lo que producen; eso es un verso, no va a ocurrir, el comercio electrnico est pensado para las grandes transnacionales de los servicios y la tecnologa, que tienen que ver con los procesos de innovacin tecnolgica, robtica, que estn precisamente en manos de EE UU y China, los dos grandes competidores de la produccin mundial.

Argentina puede generar un protocolo, una legislacin desde la OMC favorable a la comercializacin del comercio electrnico, lo que puede ser nefasto para las condiciones de la produccin y afectar al empleo local.

Es un tema delicado, est bien que intentemos una mirada positiva de todo lo que se est haciendo. Hasta hubo presencia de Argentina sin TLC en Hamburgo, con un cartel crtico a las polticas de Macri y tiene que ver con argentinos y argentinas que estn organizando una movida en diciembre para tratar de estar a la altura de Hambugo, donde hubo una semana con movilizaciones de 10.000 a 50.000 y 100.000 personas. Es impresionante ver las imgenes del inmenso dispositivo de seguridad desplegado por las fuerzas de seguridad alemanas. Para la reunin de diciembre se est preparando un operativo de seguridad donde prcticamente va a ser imposible transitar entre el 10 y el 13 de diciembre entre el Hilton y el Centro Cultural Kirchner, donde van a estar hospedados y donde se van a dar las discusiones, todo ese corredor que va de Puerto Madero al CCK va a ser muy custodiado y cerrado a la circulacin.

Lo importante va a ser que ms all de la confrontacin que pueda darse entre quienes quieran manifestarse y quienes quieran custodiar la seguridad de entre 3.500 a 4.000 participantes en la cumbre de la OMC, es que haya un debate en todo el pas para comprender lo que esto significa y contrarrestar la propaganda oficial que alienta el discurso de la liberalizacin y como dato muy concreto plantea avanzar en Tratados de libre comercio del Mercosur con Europa.

En ese sentido tenemos que recordar todo lo que discutimos y avanzamos en rechazar los acuerdos de libre comercio de Amrica Latina con EE UU, que fue la lucha contra el ALCA al cual en Mar del Plata en 2005 se le puso freno. La pregunta sera por qu Europa es mejor que EE UU en la relacin econmica comercial con Argentina. Digo Europa y podra extenderlo a cualquier potencia econmica que intente Tratados de libre comercio con nuestro pas, con el Mercosur y Amrica Latina en general.

Por esto es tan importante generar este debate en la sociedad argentina, y ni hablar de lo que se viene para el G20 en julio del ao que viene, por lo cual la movilizacin de diciembre de este ao tiene que estar a la altura de lo acontecido en Hamburgo y preparar las condiciones para una masiva movilizacin en julio del ao que viene, que adems debera ser una movilizacin regional y mundial, ambas, tanto la de diciembre como la de julio.

Mario Hernandez.-

Para cerrar algn comentario sobre la coyuntura nacional.

Julio Gambina.- El INDEC difundi los datos de la inflacin el martes 11, por primera vez da a conocer el ndice de precios nacionales, ahora se analiza la evolucin de la inflacin ya no solo del Gran Buenos Aires sino se desagregan los datos a Cuyo, Noreste, Noroeste, zona pampeana y patagnica y el mes de junio da una inflacin del 1,2% lo que le permite a las autoridades econmicas y al Banco Central decir que la inflacin est bajando, pero como siempre el 1,2 es un promedio, dentro del cual es ms baja la evolucin de los precios de bienes y es ms alta la evolucin de los precios de los servicios, es importante el tema de las tarifas que no terminan de cerrar y que van a seguir aumentando. Por lo tanto, que la inflacin sea de 1.2% con tendencia a la baja, la proyeccin del ao que pas es de una inflacin cercana al 42% y una proyeccin que va del 22 al 24% para todo este ao, con mantenimiento de la discusin salarial a todo nivel.

El tema de los docentes estuvo en el centro de la discusin, en este momento hay una parte de los gremios universitarios que estn rechazando el acuerdo hecho por el Ministerio de Educacin, otros que lo estn aceptando. Mientras tanto el Banco Central fij una tasa de inters a 7 das del 25/26% ratificando una orientacin a la economa especulativa ms que a un desarrollo de la economa productiva que pueda pensar en el restablecimiento del nivel de empleo.

Por lo tanto, tens una poltica monetarista de aliento a la especulacin y de restriccin a la capacidad de consumo popular con tendencias al desempleo que continan seriamente con una situacin econmica que se descarga muy duramente sobre la mayora de la poblacin.

El debate que hay en la Argentina, ya no tanto en lo econmico, porque los indicadores sociales no terminan de favorecer a la mayora de la poblacin, es un debate poltico que est muy jugado en el proceso electoral y que lamentablemente ms all de los debates que se derivan de las encuestas o de las opciones polticas mayoritarias, lo que no termina de emerger es un debate sobre una poltica de carcter alternativa que deje de pensar en trminos de hegemona del capital o de pacto social para generar condiciones para pensar desarrollos autnomos que resuelvan la satisfaccin de las necesidades de la mayora de la poblacin argentina. Es una cuestin poltica en un momento que tanto Brasil como Argentina y ni hablar de lo que acontece con Venezuela, est mostrando la ofensiva del capital sobre el trabajo y los pueblos, y en ese marco tiene importancia el debate electoral y poltico en nuestro pas.

Fuente: http://lamazarevista.blogspot.com.es/