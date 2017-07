La Asamblea Nacional Contituyente contra viento y marea

El domingo 16 de junio pasado tuvo lugar una demostracin innegable del papel que juegan los medios masivos de comunicacin en la guerra de amplio espectro que Estados Unidos y sus aliados internos de la MUD llevan a cabo contra el pueblo y el gobierno legitimo y constitucional de Venezuela. Mientras la oposicin efectu un llamado plebiscito, inexistente en la actual Constitucin del pas, sin ningn control o monitoreo nacional e internacional sobre dicha consulta, con comprobadas anomalas y fraudes, y con un numero de votantes hasta la fecha desconocido, millones de ciudadanos participaban en un simulacro para la eleccin de la Asamblea Nacional Constituyente que se efectuar el 30 de este mes. Durante ese da y hasta la fecha, ningn medio de comunicacin masiva ha hecho mencin, ni mucho menos destacado, esa manifestacin de apoyo a su gobierno, civismo y vocacin de paz de un numero comprobable de millones de ciudadanos venezolanos. Segu en tiempo real, a travs de Tele Sur, ese ejercicio electoral y era posible observar las largas colas para votar, el nimo y la determinacin de los entrevistados, el desbordamiento de muchas de las casillas o centros de votacin de toda la geografa venezolana, las declaraciones de la rectora encargada del rgano autnomo electoral, en el sentido de que se haban superado todas las expectativas, ya que usualmente a estos simulacros slo asiste regularmente un 10 o 20 por ciento de los votantes registrados. En este caso, el pueblo lo tomo como un referndum para responder a la violencia de la MUD y su plebiscito, el cual de hecho signific, un llamado al golpe de Estado y a la intervencin extranjera.

Ya desde hace algunos aos hemos insistido, a travs de la lectura de los Manuales de Contrainsurgencia de los militares estadounidenses, la gran importancia que ellos otorgan a los medios de comunicacin como arma estratgica y poltica, particularmente, lo que denominan, la batalla de la narrativa:

Las guerras modernas tienen lugar en espacios ms all de simplemente los elementos fsicos del campo de batalla. Uno de los ms importantes son los medios, en los cuales la batalla de la narrativa ocurrir. Ya nuestros enemigos han reconocido que la percepcin es tan importante para su xito como el evento mismoAl final del da, la percepcin de que ocurri importa ms, que lo que pas realmente. Dominar la narrativa de cualquier operacin, ya sea militar o de otro tipo, paga enormes dividendos. Fracasos en este terreno, mina el apoyo para nuestras polticas y operaciones, y actualmente pueden daar la reputacin del pas y su posicin en el mundo[1].

El ataque del imperio contra Venezuela sigue los patrones puestos en prctica en otras regiones del mundo para producir golpes de Estado y cambios de rgimen. En el caso de Venezuela, un grupo de pases, entre ellos Mxico y Canad, se prestaron con obsecuencia a la conspiracin en la OEA para efectuar sesiones ilegales y provocar con ello, una ruptura del orden normativo, dar un golpe institucional para pretender aplicar la carta democrtica contra Venezuela. El plan fracasado del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela consisti en usar a la OEA como arma de agresin, transformndola de facto en el comando que daba las rdenes a los terroristas venezolanos, a los opositores aptridas que van a pedir la intervencin de Estados Unidos contra su propio pas.

No obstante, y pese a que la OEA no pudo obtener suficientes votos contra Venezuela, lo sigue prevaleciendo es que el gobierno estadunidense est coordinando todas las acciones y quiere incrementar an ms la violencia, en esa estrategia golpista en la que el pueblo venezolano pone las vctimas. De aqu la amenaza de Trump de imponer sanciones econmicas, si se concreta la eleccin de la Asamblea Nacional Constituyente.

Despus de que se denunciara ya hace algn tiempo el documento del almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur del Ejrcito de Estados Unidos, hemos observado un silencio total de los grandes medios de comunicacin en torno al comprobado injerencismo estadunidense como mentor de la derecha golpista venezolana y actor intelectual de la guerra declarada contra la revolucin bolivariana, en particular contra el presidente constitucional Nicols Maduro Moro.

En la orquestada campaa del terrorismo meditico planetario han proliferado innumerables notas informativas y editoriales que destacan el supuesto carcter dictatorial y represivo del rgimen de Maduro, y que coinciden plenamente con las recomendaciones del almirante Tidd de mantener la campaa ofensiva en el terreno propagandstico, fomentando un clima de desconfianza, incitando temores, haciendo ingobernable la situacin reforzando la matriz meditica [TV, prensa, redes, circuitos radiales], y donde afirma que en las actuales circunstancias, posicionar que Venezuela entra en una etapa de CRISIS HUMANITARIA [en maysculas en el original] por falta de alimentos, agua y medicamentos, hay que continuar con el manejo del escenario donde Venezuela est cerca del colapso y de implosionar [sic], demandando de la comunidad internacional una intervencin humanitaria para mantener la paz y salvar vidas.

Incluso la supuestamente asptica agencia de televisin francesa TV Cinco se ha sumado a esta campaa, repitiendo cada noche en sus noticiarios las alarmantes, tergiversadas y editorializadas notas informativas sobre la proyectada catastrfica situacin venezolana, dando especio exclusivo a la oposicin.

Por su parte, y cumpliendo el libreto del almirante Tidd, el pattico secretario general de la Organizacin de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro (que por lo que se observa busca retornar esta institucin bajo su mandato al papel de ministerio de colonias de Estados Unidos, como identificara a esa organizacin en su momento Ernesto Guevara), ha lanzado encendidas diatribas contra el presidente Maduro, a quien acus de traidor a su pueblo, reivindicando sin rubor las demandas de la oposicin venezolana, en una accin de injerencia directa en los asuntos internos de Venezuela, totalmente impropia del mximo funcionario de una organizacin poltica regional, aun cuando se trate, en este caso, de la desprestigiada OEA. Como se desprende del documento del almirante Tidd, el secretario general ya haba recibido su recomendacin de viva voz, como se constata en el punto ocho del documento citado, que asienta: hay que insistir en la aplicacin de la Carta Democrtica [de la OEA], tal y como lo hemos convenido con Luis Almagro Lemes.

En el mbito econmico, la doctora Pasqualina Curcio, profesora de la Universidad Simn Bolvar, ha descrito la guerra econmica contra Venezuela y puntualiz las cinco armas de la estrategia del imperialismo, las corporaciones capitalistas y los grupos oligrquicos locales: el desabastecimiento programado de mercancas y productos esenciales; la inflacin inducida; el boicot en el suministro de bienes de primera necesidad; el embargo comercial encubierto, y el bloqueo financiero internacional. Pese a esta guerra econmica, el producto interno bruto y la produccin han crecido visiblemente en los recientes aos de gobiernos chavistas, mientras en diciembre del ao pasado, la tasa de desocupacin fue de 6 por ciento, el consumo de alimento va al alza y las tasas de desnutricin y pobreza decrecen sostenidamente desde 1999. Considera que la manipulacin real y meditica de la economa tiene el propsito de incidir en la desestabilizacin social y las preferencias polticas. Se reiter que mientras la produccin se ha mantenido, la distribucin es alterada con fines polticos. As, el problema ms que econmico es poltico. Son los grandes capitales que, al verse amenazados, emplean mecanismos para atacar el modelo socialista. Habra que destacar aqu, las enormes reservas petroleras, las mayores del mundo, as como las de minerales como el oro, litio y otros, con que cuenta Venezuela, por lo que los grandes capitales estn ansiosos en la recolonizacin del pas, en condiciones ptimas, como las de Mxico,

Asimismo, varios solcitos ex presidentes han estado muy activos en la campaa en curso. Pattica y muy reditable econmicamente, fue la presencia de Vicente Fox, entre otros cadveres polticos, como testigo internacional del fracasado plebiscito. Recordemos que ya en abril de 2015, 26 ex presidentes de varios pases de Iberoamrica, en una llamada Declaracin de Panam, considerada junta de la dignidad, con la presencia de las esposas de confesos delincuentes, como Leopoldo Lpez y Antonio Ledezma, calificados presos polticos, se entrometieron de igual forma en la situacin interna de Venezuela, criticando una grave crisis de derechos humanos. Entre los firmantes estaban Felipe Caldern, de Mxico; lvaro Uribe, de Colombia, y el neo encomendero Jos Mara Aznar, de Espaa, quienes, eso s, son reconocidos violadores de los derechos humanos de sus respectivos pueblos, e incluso con graves acusaciones en su contra como criminales de guerra, y, claro, vasallos de los intereses de Estados Unidos y de las corporaciones capitalistas, que ahora mantienen a muchos de ellos en sus nminas. As, por ejemplo, lvaro Uribe, paladn de la democracia [en Venezuela], con un entorno familiar vinculado directamente al narcotrfico, reconocido organizador y cmplice de grupos paramilitares, tiene en su haber al menos 261 procesos penales. Otro de los jefes de Estado firmantes de la declaracin fue Mireya Moscoso, ex presidenta de Panam, quien horas antes de salir de su puesto decret el indulto de tres terroristas de origen cubano y uno panameo, entre quienes se encontraba Luis Posada Carriles, autor intelectual del atentado contra un avin de Cubana de Aviacin, en el que perdieron la vida 73 personas.

En particular, el caso de Mxico ilustra ntidamente el doble rasero de almirantes, gobiernos, ex presidentes y medios de comunicacin masiva en el mbito mundial. Si realmente estuvieran preocupados por la violacin de los derechos humanos, por qu no figura en sus documentos de trabajo, declaraciones y noticieros la catstrofe humana que nuestro pueblo ha sufrido en manos de regmenes represivos, corruptos y delincuenciales, como los del demcrata Felipe Caldern o de Enrique Pea Nieto? Un pas militarizado, el segundo ms letal, despus de Siria, con 126 periodistas asesinados, con crmenes de Estado y lesa humanidad como los de Iguala y Tlatlaya, con ms de 200 mil muertos en una dcada de conflicto interno, disfrazado de guerra contra el narcotrfico, con ms de 40 mil desaparecidos forzados, miles de desplazados internos y fuera de las fronteras y centenares de verdaderos presos polticos, no merece la atencin meditica, porque este tipo de gobiernos, abogados de oficio de las corporaciones trasnacionales y socios subalternos en las estrategias imperialistas estadunidenses, no representan ningn peligro para la seguridad nacional de nuestros buenos vecinos.

As, un componente significativo de la crisis venezolana proviene de la ofensiva oligrquico-imperialista desarrollada contra ese pueblo. Por ello, el presidente Maduro declar: El pueblo de Venezuela es el nico dueo de esta tierra, y ms nunca esta tierra ser esclava ni colonia de nadie La decisin de combatir y defender la patria con la vida misma tiene que ser un mensaje claro ante los imperios del mundo.

En suma, Venezuela, su bravo pueblo y su gobierno revolucionario, en sus contradicciones, son hoy en da el blanco de una gama de ataques que van desde la guerra de amplio espectro apoyada por el Pentgono, pasando por el terrorismo meditico que no cesa un momento su labor desinformativa y contra informativa, hasta el fuego amigo de quienes pretenden, desde la izquierda, la academia y la intelectualidad, asumir, en la prctica, las mismsimas posiciones de una derecha que pretende aislar internacionalmente al gobierno legtimo, romper el orden constitucional y violentar la justicia y el estado de derecho, impuesto por la Constitucin chavista-bolivariana.

La situacin en Venezuela parece haber trastocado las capacidades tericas y metodolgicas de sectores importantes de la intelectualidad y la academia, que, inmersos en las versiones sesgadas que ofrecen las grandes cadenas noticiosas al servicio de las estrategias imperialistas y oligrquicas, repiten adocenadamente los argumentos de una oposicin violenta y golpista que pretende derrocar, por cualquier medio, a un gobierno constitucional, elegido democrticamente por la mayora de los ciudadanos de ese pas.

De manera reiterada, en artculos periodsticos, entrevistas y declaraciones que circulan por las redes, en orquestadas campaas, se insiste en presentar al gobierno de Nicols Maduro como una dictadura represora, incluso como un rgimen totalitario, enfrentada a un lmpido, pacfico y desinteresado movimiento democrtico igualmente defensor de la economa de los trabajadores y las causas populares. Nada se menciona en estos anlisis, que pasan por objetivos, sobre los sustanciales apoyos econmicos de Estados Unidos y sus organismos de inteligencia a los partidos y agrupaciones polticas emblemticas de la oposicin y a connotados lderes estudiantiles, ligados muchos de ellos a organizaciones internacionales neonazis, de la ultraderecha anti socialista radicadas en Bogot, Miami y Mxico, y de conocidas fachadas de la CIA, como Alianza Parlamentaria de Amrica, Unoamrica o la Human Right Foundation, de Uribe y sus muchachos paramilitares. Tampoco hay referencias al origen de clase de estos abnegados manifestantes que, bien comidos y vestidos, se quejan ante las cadenas noticiosas objetivas e imparciales, como la CNN, de que hay hambre en sus hogares y de que no hay jabn en la baera. La mayora de los firmantes de esos artculos, textos y declaraciones jams han estado en Venezuela, ni han realizado trabajo de campo en los barrios de los cerros de Caracas, ni en las zonas residenciales del este de la capital, donde viven muchos de los opositores que protagonizan la nueva telenovela, made in Venezuela, Los ricos tambin lloran. Esto es, declaran o escriben de odas, de lo que nace de sus posiciones polticas y trayectorias, algunos hasta con pasados de izquierda, debidamente rectificados, para garantizar el xito de sus carreras universitarias, o sus visas para el norte de sus nuevas brjulas ideolgicas.

Queda convenientemente omitida la campaa meditica de satanizacin de Hugo Chvez, primero, durante ms de una dcada, y ahora, contra el actual gobierno de Venezuela encabezado por Nicols Maduro. Se oculta que 80 por ciento de los medios de comunicacin venezolanos estn al servicio de los golpistas. Esta dictadura meditica que falsea groseramente la realidad con fotomontajes, noticias inventadas (como la de la fantasmagrica unidad antimotines de Cuba, actuando en Venezuela), propaganda subliminal en primeras pginas, desinformacin y contra-informacin, en suma, toda la gama de tcnicas de la guerra sicolgica puestas en prctica ya desde hace dcadas bajo los esquemas de los manuales producidos por los militares estadunidenses, y que fueron utilizadas intensa y extensivamente en los casos de Chile, Nicaragua y Granada (ver Fred Landis. CIA psychological warfare operations, how the CIA manipulates the media in Nicaragua, Chile and Jamaica, Science for the People, January-February, 1982, Vol. 14, no. 1). Esta campaa meditica va acompaada de boicots econmicos, el ocultamiento de alimentos y otros artculos de primera necesidad, as como de la accin de provocadores y paramilitares que atacan instalaciones gubernamentales y aterrorizan a partidarios del gobierno incluso, los queman vivos, as como de francotiradores, quienes, a sangre fra, ejecutan a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana.

A estos sesudos analistas les molesta, incluso, la veneracin del gobierno y del pueblo chavistas hacia el lder desaparecido, Hugo Chvez, la cual es convertida toscamente en fetichismo totalitario; no pueden entender que exista una memoria colectiva que exalta al hombre que cambi el pas, que lo rescat de la corrupcin y de los malos gobiernos, de esos que s repriman al pueblo, como en el llamado caracazo, durante el cual miles de venezolanos fueron masacrados por el ejrcito y la polica. Afirmar que las imgenes de Chvez son los ojos del Estado vigilando al pueblo y hacer de ello comparaciones, que pecan de cultismo, sobre los conos rusos, blgaros o bizantinos, es no entender nada de lo que signific el comandante Chvez en las vidas de muchos sectores del pueblo venezolano, y de sus alcances en las luchas libertarias de nuestra Amrica.

No se trata, de pretender desviar el anlisis concreto de la realidad venezolana en viejos y trillados debates en torno a los conceptos de fascismo y totalitarismo para encubrir tericamente su abierta oposicin a la revolucin bolivariana y sus antipatas por el Chvez vivo y por los imaginarios del Chvez muerto; de pretender disminuir, con argumentos balades, e incluso, de corte clasista, los esfuerzos de Maduro por llevar a puerto seguro el proceso revolucionario. Afirmar que la obra transformadora de Chvez fue slo posible por un aumento en los precios del petrleo en mil por ciento es borrar de un plumazo la extraordinaria pica en que han participado millones de venezolanos en la construccin de una patria en la que se ha desterrado el analfabetismo y ocupado el quinto lugar en el mundo por el porcentaje en matrcula para estudiantes universitarios; estudiantes, claro, que no estn en las barricadas de los hijos de papi y mami y que no tienen mentores estadunidenses o colombianos que los guen en materia de golpes de Estado, blandos y duros.

Una vez, instalados en su perspectiva CNN de la realidad venezolana, los crticos de la intelectualidad de la izquierda critica y moderna refieren que la reaparicin de la poltica de la calle , tiene lugar dada la debilidad actual de las instituciones, as como la ausencia de mecanismos reales de dilogo democrtico entre los principales actores polticos y sociales.

Nada sobre los repetidos llamados del presidente Maduro al dialogo y de las veces que los sedicentes opositores lo han rechazado. A qu debilidad de instituciones se refieren? A una que amerite una intervencin extranjera?

En este contexto, la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, creada por el Decreto del presidente Maduro, el primero de mayo de este ao, en uso de las facultades que le confiere la Constitucin vigente, con el propsito de preservar la paz, la independencia, la integridad y la soberana de la Repblica, y para que sea el pueblo venezolano, con su poder originario, quien con su voz suprema dirima el destino que como Patria soberana e independiente marque la ruta de nuestra historia en el camino heredado por nuestros Libertadores y Libertadoras.. El proceso de su conformacin en este 2017 tendr un peso histrico, ser la consolidacin de una revolucin asediada, agredida. Es el camino, la opcin para recomponer la situacin del pas y revertir el golpe de Estado. Esta Constituyente se elegir por el voto universal, directo y secreto, y ser una Constituyente ciudadana, popular, cultural, econmica, sectorial y territorial. Adems de los elegidos por la adscripcin territorial, se convocar a ocho sectores: clase obrera, campesinos, comuneros, estudiantes, pensionados, empresarios patriotas, pueblos indgenas y personas con discapacidad. La Constituyente es el camino a la paz, en la que el soberano es el pueblo de Venezuela. La iniciativa fortalecer la Constitucin de Hugo Chvez. Es la gran convocatoria para un dilogo nacional con el objetivo de contener la escalada de violencia poltica. Se busca la constitucionalizacin de las nuevas formas de la democracia participativa y protagnica, a partir de los nuevos sujetos del Poder Popular, tales como las comunas y los consejos comunales, consejos de trabajadores y trabajadoras, entre otras formas de organizacin de base territorial y social de la poblacin. Procura la defensa de la soberana e integridad de la nacin contra el intervencionismo extranjero, la reivindicacin del carcter pluricultural de la Patria, la consagracin de los derechos de la juventud y la proteccin de la biodiversidad. Ser una revolucin dentro de la revolucin.

Es significativo que, en octubre de 2016, un letrero de un opositor en la calle asentara Estamos hartos de patria y rebolucin (Sic), ya que precisamente fue el presidente Chvez quien restituy el sentimiento y la conciencia de patria, tan aberrante para la derecha entreguista y pro-imperialista. Comprendi a cabalidad lo que los marxistas denominamos cuestin nacional, a partir del rescate de los prceres independentistas, especialmente Bolvar, y transmiti esta conciencia patritica a sectores mayoritarios del pueblo. Antes de Chvez, la palabra patria no era ms que un recurso retrico en efemrides oficialistas de las democracias tuteladas. Hoy en Venezuela la nacin-pueblo ha recobrado la idea de patria, en un contexto planetario de transnacionalizacin neoliberal, que destruye patrias y soberanas. Durante estos aos se han fortalecido la dignidad nacional y el sentido de pertenencia incluso a la Patria Grande, esa Nuestra Amrica de Jos Mart. Por ello, una derrota de la revolucin significara un retroceso estratgico en el mbito continental.

Que la alianza imperialismo/burguesa mida bien las condiciones reales de la actual situacin poltica venezolana, antes de provocar una aventura sin retorno, similar a las que ha llevado a cabo en otras latitudes, como las de Medio Oriente. Ms de tres lustros de iniciado el proceso del chavismo, ste ha calado en extensin y profundidad en sectores importantes de la sociedad de ese pas hermano, entre los que se cuentan las propias fuerzas armadas venezolanas. En una situacin indita, se ha logrado mantener, e incluso profundizar, la unidad cvico-militar, que incluye la conformacin de guardias rurales, que estn armados y han logrado disminuir la criminalidad en el campo, instigada por el sicariato contratado (que incluye a los paras colombianos) por las federaciones agrcolas acomodadas. Tambin miles de hombres y mujeres se han integrado a las Milicias Bolivarianas, con tareas preventivas y de inteligencia en las reas urbanas, que podran ser movilizadas y armadas, en caso de un ataque externo o complot militar interno, como se ha observado en los mltiples simulacros de defensa realizados desde 2003 a la fecha, en los que han participado confraternizando miles de ciudadanos y soldados.

Chvez fue un gran estratega de la lucha de clases. Ante cada ofensiva de la derecha, incluyendo las huelgas petroleras, el golpe de Estado, el uso de la violencia y la subversin, l respondi con una radicalizacin de la revolucin. Esto es fundamental. Hay quien piensa que, al conciliar con la derecha y el imperialismo, se logra la estabilizacin del gobierno revolucionario; todo lo contrario!, es la manera de desestabilizarlo. A cada golpe del imperialismo y la oligarqua siempre hermanos siameses, la reaccin de una dirigencia revolucionaria debe ir hacia adelante, hacia la radicalizacin del poder comunal-popular. Porque la nica fuerza capaz de derrotar al imperialismo lo prob Vietnam y lo ha probado Cuba es un pueblo polticamente consciente, un pueblo que asume esa perspectiva indisoluble de patriotismo-socialismo-antimperialismo y construccin de poder popular.

Recordar el legado de Chvez es luchar contra el burocratismo y la corrupcin. El revolucionario no se prueba en la lucha armada, en la clandestinidad, ah se prueba un combatiente; el revolucionario se prueba en el ejercicio del poder pblico. De aqu, el principio zapatista de para todos, todo, para nosotros, nada. La verdadera izquierda es la que coadyuva a construir poder popular sin esperar ni pedir nada a cambio.

Por cierto, otro de los legados de Chvez es la unidad cvico-militar: la ruptura de la relacin fuerzas armadas-poder oligrquico, el seguimiento de la estrategia de guerra de todo el pueblo, de creacin de milicias; ya que una oligarqua que pierde el poder poltico va a buscar recobrarlo a toda costa y, sobre todo, hacerse de un brazo armado que defienda sus intereses de clase; lo va a buscar dentro o fuera del pas: mercenarios colombianos, militares desafectos, fuerzas especiales de Estados Unidos, crimen organizado, y sus propios reclutas entre sectores populares cooptados y desclasados. Las oligarquas no pueden existir sin su aparato represivo, brutal, parafascista. Chvez comprendi que no hay reconciliacin posible con la derecha recalcitrante, a la cual debe aplicarse toda la fuerza de la ley, cuanto ms en un estado de derecho revolucionario.

La direccin poltico-militar bolivariana, por su parte, ha comprendido que la unidad de los diferentes sectores del polo revolucionario en torno al legado de Chvez, debe consolidarse en la radicalizacin del proceso de construccin del socialismo del siglo XXI, en la extensin del territorio, a travs del desarrollo y fortalecimiento del poder comunal, as como por la participacin activa de todos los sectores sociales organizados en los distintos niveles del gobierno y toma de decisiones. La revolucin en la revolucin que seal Maduro, la lucha contra la corrupcin y el burocratismo, deben expresarse en el ejercicio efectivo y creciente del poder popular desde las comunas, los sindicatos, las organizaciones populares de trabajadores, de productores, de los pueblos indgenas y de la accin consciente y permanente de la intelectualidad en el sentido ms amplio y democrtico de este concepto, en el debate de las ideas y en los campos de la lucha ideolgica, la difusin del pensamiento progresista y la cultura revolucionaria.

Que no se equivoquen los golpistas locales y forneos en cuanto a desdear los cambios experimentados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos aos de gobierno chavista y, en subestimar el protagonismo de los militares en la contradiccin revolucin versus contrarrevolucin. Si en 2002 la unin cvica militar y la presencia de millones de venezolanos en las calles fueron el factor esencial que revirti el golpe de oficiales traidores, hoy en da la incorporacin de agrupamientos armados de distintos tipos de milicia y la puesta en prctica de la estrategia de guerra de todo el pueblo, junto al trabajo ideolgico y poltico en favor del socialismo, vuelven prcticamente imposible que se hagan realidad los sueos golpistas de la democrtica derecha venezolana y sus mentores yanquis.

En la Repblica Bolivariana de Venezuela tiene lugar un proceso masivo de debates, talleres, reflexiones, conversatorios, campaas y tomas de conciencia individual y grupal encaminado a fortalecer y construir poder popular y forjar una ciudadana que vaya ms all de las elecciones y contrarreste el manejo infame de los medios masivos de comunicacin nacional e internacional.

Precisamente, en estas condiciones de incertidumbre y permanente accin desestabilizadora de una derecha que, como se ha demostrado, no tiene escrpulos en utilizar la violencia extrema, que incluye su apoyo a la intervencin militar directa de Estados Unidos y a todas las variantes subversivas y terroristas inherentes a la estrategia oligrquica-imperialista actual, el factor determinante que garantice la continuacin y el desarrollo de revolucin bolivariana sea precisamente el blindaje que representa que en todos los espacios territoriales y sectoriales se establezca el poder popular democrtico, autnomo y crtico, que signifique, a la vez, un ejercicio pleno de la ciudadana que supere la interpretacin limitada y heternoma de la democracia neoliberal. Para hacer realidad este objetivo, la Asamblea Nacional Constituyente ser electa y entrar en funciones para refrendar las conquistas de la revolucin chavista bolivariana.

Esta confrontacin ideolgica, que en la derecha venezolana se expresa en un contumaz odio al chavismo y a las masas populares que lo encarnan, cargado de anti-patriotismo, racismo y clasismo, tiene un sustrato material visible en el combate a la pobreza a travs de la ejecucin de diferentes programas y proyectos impulsados por el gobierno nacional; en todas las fbricas y empresas socialistas ocupadas y controladas por los trabajadores y en la integracin del llamado ejrcito socio-productivo que aglutina a las brigadas socialistas de trabajo en distintos frentes de produccin dentro de los mbitos de construccin, agrcola, industria, textil y servicios; en los miles de departamentos construidos --muchos en lotes expropiados por utilidad pblica--, y entregados completamente equipados a los sectores ms humildes; en las impresionantes micro ciudades que se estn levantando en toda la geografa del hermano pas, concebidas para alojar a miles de familias y que cuentan con todos los servicios necesarios para vivir y trabajar dignamente; en los centros de atencin para la salud de Barrio Adentro, pensados de manera integral y preventiva, con los miles de doctores graduados con la solidaridad cubana, e incorporados al programa tanto en la ciudad como en las zonas rurales, con espacios dedicados a actividades culturales, bibliotecas, centros de cmputo, aulas, guarderas; en los parques y reas recuperados, donde ahora se llevan a cabo todo tipo de actividades intergeneracionales; y en los numerosos micro negocios de caf, alimentos y ventas de comestibles que dan certidumbre a la vida cotidiana de millones de familias venezolanas que antes de la revolucin se encontraban en el abandono y la miseria extrema. Funciona tambin un programa de comedores populares que se asienta en los barrios ms pobres de las ciudades. En uno de ellos, en Barquisimeto, una de las activistas de este proyecto al reflexionar sobre el carcter de ste, mencion un trmino que est en boga en el movimiento bolivariano: "desarrollo endgeno". Evitar el asistencialismo, contar con las propias fuerzas, construir el poder popular. No hay duda, en Venezuela hay una revolucin en marcha.

Son notables las interpretaciones de analistas incluso dentro del progresismo en torno a lo que ocurre en Venezuela, impregnadas por lo epidrmico y fenomnico y dejando a un lado lo que estructuralmente est en juego, as como obviando los contextos locales y mundiales en que tienen lugar los acontecimientos. As, algunos articulistas se han dedicado a describir personalidades, discursos, sucesos y procesos fortuitos, despojados de lo que representan en las estrategias de poderes y fuerzas sociopolticas que actan en las sombras o abiertamente en funcin de intereses de clase, o de su insercin en las reconfiguraciones mundiales del imperialismo estadunidense y sus aliados en la regin latinoamericana.

Si se asume una contradiccin esencial de carcter antagnico entre revolucin, soberana, poder popular versus contrarrevolucin, imperialismo, poder oligrquico: quin, por ejemplo, puede creer que la cadena informativa CNN, y sus afines en nuestros pases de monopolios mediticos, estn defendiendo la trasparencia de los procesos electorales en Venezuela?

La direccin poltico-militar bolivariana, por su parte, ha comprendido que la unidad de los diferentes sectores del polo revolucionario en torno al legado de Chvez, debe consolidarse en la radicalizacin del proceso de construccin del socialismo en la extensin del territorio, a travs del desarrollo y fortalecimiento del poder comunal, as como por la participacin activa de todos los sectores sociales organizados en los distintos niveles del gobierno y toma de decisiones. La revolucin en la revolucin que seala Maduro, la lucha contra la corrupcin y el burocratismo, deben expresarse en el ejercicio efectivo y creciente del poder popular desde las comunas, los sindicatos, las organizaciones populares de trabajadores, de productores, de los pueblos indgenas y de la accin consciente y permanente de la intelectualidad en el sentido ms amplio y democrtico de este concepto, en el debate de las ideas y en los campos de la lucha ideolgica, la difusin del pensamiento progresista y la cultura revolucionaria.

El odio implacable y patolgico a Hugo Chvez y por herencia a Maduro, por parte del gobierno de Estados Unidos, de la oligarqua venezolana, de sus pares en los circuitos de la contrarrevolucin y el terrorismo de Estado, en la derecha intelectual de los Varga Llosa, y en los medios de comunicacin a su servicio, como el duopolio televisivo en Mxico, o El Pas, en Espaa, ofrece la medida de lo que representa el chavismo para su pueblo y los pueblos del mundo en esta compleja lucha de clases que tiene lugar en el mbito planetario, a pesar de los esfuerzos de la dictadura meditica por negarla, ocultarla o trastocarla en su favor.

Este cambio sutil, abierto, profundo y contradictorio de las conciencias; esta crisis de la hegemona de la burguesa venezolana en la forja de una nacin-pueblo de nuevo tipo, cuya conduccin es asumida por el bloque nacional-popular; estas derrotas tcticas y estratgicas en el terreno de la democracia representativa y sobre todo en la participativa; los fracasos en la guerra clandestina y la conspiracin, en el golpe de Estado, en la atraccin de militares dispuestos a traicionar al pueblo, capaces de atentados y violencias contra la revolucin, son las causas de la desesperacin de las clases otrora dominantes, y del uso sistemtico y grosero de la manipulacin meditica. Los procesos se miden por la amplitud y profundidad de la reaccin de las clases dominantes: no hay duda, la revolucin bolivariana va!

Nota:

[1] Ver en libros libres de Rebelin: Gilberto Lpez y Rivas Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos: manuales, mentalidades y uso de la antropologa, Universidad de San Carlos, Guatemala, 2015.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.