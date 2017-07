Advierte en documento que finaliza la huelga pero se mantiene la protesta y la alerta carcelaria

Jess Santrich levant la huelga de hambre

El jueves 20 de Julio 20 de 2017, calificado por Sanctrich como el da 25 de la desobediencia carcelaria por la dignidad y la libertad, el dirigente fariano procedi a levantar la Huelga de hambre en solidaridad y en exigencia de la libertad inmediata de todos los prisioneros polticos de las FARC conforme a lo establecido en el Acuerdo de Paz firmado por la insurgencia y el Gobierno Nacional.

Segn inform el dirigente de las Farc, Ivn Mrquez, Santrich levantaba la huelga de hambre ante el compromiso del gobierno que los guerrilleros amnistiados salgan pronto de las crceles.

EL DOCUMENTO DE SANTRICH ES EL SIGUIENTE:

No hay mejor forma de alcanzar la libertad que luchar por ella

Simn Bolvar.

Algn da celebraremos la verdadera y definitiva independencia.

PRISIONERAS Y PRISIONEROS POLTICOS,

PRESAS Y PRESOS SOCIALES DE COLOMBIA,

COMPAEROS Y COMPAERAS DE LAS FARC-EP,

A MIS COMPATRIOTAS.

La indiferencia acta poderosamente en la historia. Acta pasivamente, pero acta...;

La indiferencia es abulia, parasitismo y cobarda ()

La indiferencia es el peso muerto de la historia.

Antonio Gramsci.

Antes que todo, con un abrazo bolivarino, marulandista, fraternal y revolucionario quiero saludar, reconocer y valorar los esfuerzos ingentes que la Direccin Nacional de las FARC-EP y sus direcciones en Zonas y Puntos Veredales Transitorios de Normalizacin vienen realizando con el propsito de que se cumplan a cabalidad los compromisos derivados del Acuerdo final para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera, preservando la cohesin y la unidad del movimiento dentro del camino que conduzca a la transformacin en un partido que en la legalidad contine luchando por la conquista de los propsitos que trazaron nuestros fundadores.

Viva la unidad de los farianos y farianas y del movimiento revolucionario colombiano!

Paso a lo siguiente:

El lunes 26 de junio de 2017, cerca de dos mil prisioneras y prisioneros polticos de la mayora de los centros de reclusin de Colombia, con el apoyo de nuestra organizacin, emprendieron una jornada de desobediencia carcelaria contando para ello con 1200 insurgentes, que llegaron a ser 1450 en promedio, que declararon la huelga de hambre por la dignidad, la libertad y el cumplimiento del Acuerdo Final pactado en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP. Nuevamente la potencia plebeya de este pueblo heroico, evidenci su capacidad de lucha y el rechazo a toda forma de sumisin y humillacin.

Luego de profundas reflexiones ticas y polticas, de manera personal y meditada, decid unirme a este esfuerzo colectivo con una clara conciencia de las consecuencias que tal hecho podra tener sobre la salud, la familia y nuestra organizacin revolucionaria. Y sabiendo de la iniquidad y la perversidad de este rgimen claramente caracterizado durante dcadas como un rgimen de terror, lo cual hace prever su despreocupacin y mala fe en la implementacin de la paz, y especialmente en el manejo de la huelga hacia una situacin indeseable, consider compartir algunas apreciaciones necesarias.

La primera, una sencilla idea sobre contenidos ticos esenciales. Dira al respecto, que para construir bases estables para la paz, debemos realizar grandes esfuerzos por cultivar emociones y virtudes como la solidaridad, la dignidad y la empata. Porque la nica forma cierta de mitigar el predomino del nexo mercantil y el provecho personal en las relaciones humanas es incrementando la colaboracin y la ayuda mutua, el respeto hacia si mismos y hacia los dems, y la participacin afectiva en la realidad ajena. Esto conlleva formar unidad en lo que somos, deseamos y podemos; implica hacernos cargo de las cargas de los otros, pero tambin tener la disposicin a descargar las nuestras en los otros; compartir lo que se tiene sin someterlo al clculo del inters personal, sino siempre pensando en el bien comn; compartir tambin, desde lo que uno es, las luchas frente a las opresiones, marginaciones y fragilidades. Quienes vivencian la solidaridad hacen consciencia de las aflicciones, discapacidades, dependencias y vulnerabilidades de la condicin humana. Los sentimientos que alimentan la solidaridad son la empata y la compasin. La fuerza moral de la solidaridad se juega de forma decisiva en el cultivo y vivencia de estos sentimientos. O como dira el Che Guevara en alguno de sus interlocutores a lo largo de su vida, no creo que seamos parientes muy cercanos, pero si usted es capaz de temblar de indignacin cada vez que se comete una injusticia en el mundo, somos compaeros, que es mas importante.... De tal suerte que la capacidad de identificarnos con los sentimientos y situaciones de los otros, con el sufrimiento del prjimo, de padecer con ese otro que an no conozco, sin perder la distancia crtica, es una condicin ineludible de la construccin de paz. Y en todo esto cabe resaltar, que no existen tantos horrores que alcancen la ignominia que ese de permanecer injustamente en la inhumanidad de la crcel.

La segunda es una meditacin poltica. La imaginacin creadora de los pueblos ha generado mltiples formas de resistencia a la opresin, la injusticia y la sumisin; como tambin diversos tipos de accin poltica, cuando la palabra y la deliberacin muestran su insuficiencia. Son innumerables sus tipos: desobediencia civil; objecin de consciencia; paros; tribunales; huelgas; tomas; participacin parlamentaria; plantones; revoluciones, etc. La huelga tiene una larga tradicin en este acervo de luchas de los pueblos y existen tambin diversos prototipos como las huelgas generales revolucionarias, huelgas polticas, laborales, de brazos cados, de vientres, etc. La huelga de hambre tiene ciertas peculiaridades que debemos comprender. Es una forma de protesta y rebelda pacfica contra algo que se considera injusto, ilegtimo o inaceptable, con un papel importante de la voluntad y la resistencia individual y que cuestiona el sentido mismo de la vida. Acaso tiene sentido existir en una sociedad con tanta ignominia e injusticia? Nuestra comprobada voluntad de paz no exige acaso tambin un trato digno? Eso es lo que esperamos que ahora se entienda para que este rgimen deje de actuar con tanta desidia y perversin.

La dignidad es un valor incondicional para la convivencia humana y para la construccin de paz. No se puede concebir la prctica poltica sin ese tesoro y faro de las relaciones humanas. Estamos obligados a actuar respetando a todas las personas en su condicin inherente de dignidad, como un fin en s mismo y nunca como un simple medio. El da en que los seres humanos sean solamente un precio sin que nadie se inmute por ello, sinceramente, para un revolucionario eso seria como aceptar estar muerto en vida. Los farianos y farianas hemos hecho dejacin de armas pero no de nuestros propsitos libertarios y mucho menos de nuestra dignidad.

Hoy, luego de 25 das de jornada de protesta, ese gesto de rebelda que se inici al cierre de junio, ha convocado a miles de luchadores populares. Cerca de 1.900 prisioneros y prisioneras se encuentran en desobediencia carcelaria y un nmero promedio de 1.350 mantuvieron la huelga hasta lograr una reaccin sensata del Estado que permita superar los obstculos que impiden real o fictciamente la libertad de las prisioneras y prisioneros.

Hoy, como un triunfo de la persistencia de nuestros compaeros y compaeras, de nuestra Direccin Insurgente y de la solidaridad nacional e internacional, el gobierno ha producido el Decreto 1252 del 19 de julio de 2017. Con este paso creemos posible levantar la huelga de hambre contando con que de manera expedita se concrete la liberacin de todas y todos los compaeros beneficiarios de los Acuerdos de paz. No obstante se mantiene la desobediencia carcelaria esperando ver hechos concretos, gente en libertad, respeto a la dignidad, implementacin cierta de los Acuerdos sin ms obstrucciones, en los trminos y con la buena fe que fueron suscritos por nuestra fuerza insurgente, con reciprocidad y cumplimiento de la palabra empeada, porque es que tanta desidia en estos asuntos ya no se puede estar paliando con promesas vanas.

Me despido cordialmente y con determinacin de alcanzar la paz con dignidad, evocando en esta hora los consejos de El Libertador: para el logro del triunfo siempre ha sido indispensable pasar por la senda de los sacrificios.

Jess Santrich.

