Post plebiscito: violencia, gobierno paralelo y luego?

15 y ltimo

Largas colas hasta entrada la noche. Esas fueron algunas de las imgenes que ms se difundieron todo el domingo. Las vimos en Catia, en El Valle, Petare, La Pastora, en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Apure, Yaracuy, Barinas, en cada punto recorrido, en cuanto reporte de situacin que lleg a los grupos de watsap, en las imgenes de Twitter. El chavismo mostr, una vez ms, que posee una consciencia del momento histrico, del lugar que ocupa, de la importancia del ejercicio democrtico como forma de resolucin de los conflictos.

Fue necesario verlo. A veces, de tanto aguantar ante los ataques, de tanto medir las respuestas, puede desdibujarse la capacidad propia. Dicho de otra manera, el que grita ms fuerte puede parecer mayor de lo que es. La realidad es otra, la vimos, la protagonizamos: el chavismo est de pie.

La derecha niega y negar que haya sido as. Segn ellos el simulacro fue una derrota absoluta, y en su plebiscito votaron, dicen, 7.676.894 personas. No existe ninguna forma de confirmarlo: quemaron cuadernos, y la capacidad instalada de mesas no permita recibir esa cantidad de votantes. Adems, se vio en el terreno cmo la importante movilizacin de las primeras horas de la maana se desinfl ya al medioda. No hablo de zonas como El Hatillo, donde pareca un desfile de moda en actitud pica libertaria ‒nunca se sabe, al verlos, si van a jugar al golf o a intentar tumbar un gobierno‒. En sus zonas fueron la mayora que all son. No podra ser de otra manera. El problema es que sus zonas, como su clase social, no son mayora. Por eso insistieron en sus redes en querer posicionar territorios populares como base propia. Saben que ah est su dificultad histrica. Movilizaron gente all, pero no la que dicen y necesitan.

Dijeron, como se prevea, que el plebiscito fue un triunfo indiscutible. El objetivo era el acto para, una vez anunciado y reconocido internacionalmente, presentarlo como un mandato popular para llevar adelante las nuevas oleadas de violencia en ascenso. Legitimar la violencia, para decirlo de manera sinttica. Por eso los expresidentes ‒corruptos y repudiados en sus respectivos pases‒, el llamado a la comunidad internacional, los cantos de pacifismo de toda la dirigencia. Tenan que portarse bien y lo hicieron, as se venan mostrando desde das anteriores. Haban mantenido el escenario en una tranquilidad tctica luego de las acciones del pasado lunes con una bomba a distancia contra la Guardia Nacional Bolivariana, dos efectivos heridos con bala, y un candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) asesinado ante su comunidad.

Ya tienen el plebiscito que necesitaban, la matriz instalada en el exterior, sus seguidores absolutamente convencidos de ser la mayora indiscutible y arrasadora. Sigue la pregunta que su misma base social y su prensa se hacen: y ahora qu?

***

La respuesta vino este lunes, y confirm una hiptesis ya expuesta: irn por el intento del doble gobierno, con el nombramiento de un gobierno de unidad nacional y de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia. Para sostener eso profundizarn dos elementos. En primer lugar, la presin internacional que les permitir legitimarse y maniobrar diplomticamente ‒aunque ninguna victoria les est asegurada‒. Y, en segundo lugar, la violencia: profundizarn sus dimensiones y agudizarn los mtodos.

Tienen posibilidad para hacerlo? Si el frente internacional parece relativamente slido, no sucede lo mismo al interior del pas: sostener un esquema de esa envergadura demanda ms que lo que hasta el momento desplegaron en las calles, ms que jvenes de clase media convencidos de su pica, y grupos de encapuchados con armas en mano, droga y alcohol en el cuerpo. Poseen fuerzas paramilitares tambin, que ya actuaron en varias ciudades y corredores. Suficientes para liberar territorios, instalar un nuevo gobierno con capacidad de dictar rdenes? El poder no se anuncia como una posesin, el poder ‒entre otras cosas‒ se ejerce. Nombrarn a los magistrados, y luego qu?

La fuerza podra venir de afuera. Un seguimiento de los movimientos internacionales muestra operaciones militares planificadas por Estados Unidos en Colombia, en el sur de Amazona, y la profundizacin de la presin econmica internacional para asfixiar. Qu forma y cundo podra tomar un avance directo? Est por verse, en caso hipottico de darse. Aunque pensar la intervencin como una accin abierta e identificada puede ser un modelo anticuado. Se puede intervenir sin mostrarse, algo que, de hecho, ya sucede.

Lo que parece seguro es que manejan varios tiempos: el del conflicto prolongado, y el del choque frontal antes del 30 de julio. Esto ltimo ha sido anunciado por el actor-lanzagranada que lee sus discursos por telepronter, los diferentes dirigentes de la derecha, los anlisis del conflicto. Para prever que podran hacer en esa escalada se puede elaborar un listado de todas las acciones desplegadas en ms de cien das, imaginar que todas tendrn lugar y agregarle nuevas formas ‒la bomba explotada a distancia fue un preaviso en ese sentido.

Ser suficiente para sostener un intento de nuevo gobierno, impedir la ANC y sacar al presidente Nicols Maduro? No parecera: siguen sin Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni clases populares movilizadas. Aunque s tiene suficiente capacidad para continuar el proceso de desgaste, destruccin, enfrentamiento, agravar ms los efectos de la guerra sobre la economa, el Estado, la sociedad, la cultura. Eso es un objetivo, en s, estratgico.

***

Empezaba por las colas y la participacin del chavismo. Es necesario subrayar la fuerza propia. Opera sobre las subjetividades, las condiciones de la pelea. El problema sera sobreestimarla, caer en un triunfalismo contraproducente. Las necesidades que se han planteado desde que el presidente hizo el llamado a la ANC son las mismas: romper con los actos hechos para aplaudir a dirigentes y dar forma a asambleas populares reales en los territorios, permitir que haya crtica, interpelacin, recoger las propuestas que emerjan de las bases, volver a impulsar un ejercicio de participacin protagnica muchas veces opacado por lgicas verticales con manejo de recursos.

El chavismo sigue ante los mismos desafos: acumular masividad suficiente para el 30 de julio ‒que otorgue la mayor legitimidad a la ANC‒ y recomponer fuerzas de cara a rearmar mayora y hegemona. Para eso es necesario poltica chavista y no burocrtica/clientelar, y respuestas concretas a problemas materiales que no logran frenarse y son un desgaste diario para millones de personas. La economa no puede quedarse detrs de la poltica, en particular en un escenario de deterioro que lleva varios aos. Precios, medicamentos, gas, son algunas de las sogas que aprietan, en particular a los ms humildes, es decir a la misma base social histrica del chavismo. El tiempo para las respuestas se achica, el desgaste crece.

Una ltima reflexin es que la confrontacin planteada de modo insurreccional por la derecha puede terminar favoreciendo al chavismo. La evidencia del enemigo, de su cercana, sus planes, su violencia que lo desgasta nacionalmente, pone sobre la mesa las dimensiones de la batalla en la cual estamos inmersos. No est en juego un cambio de gobierno, sino la posibilidad de que asuma el poder poltico una derecha subordinada a Estados Unidos, que arrodille el gobierno, la economa, y descargue una revancha sobre el chavismo y todo lo hecho desde 1999. Por eso en el simulacro se vot por una ANC, pero tambin contra una derecha que tiene como plan hacer cenizas del pas.

Estamos en semanas claves. La derecha evidenci que an con una cifra inventada no tiene esa aplastante mayora que dice ser. El chavismo por su parte pele con inteligencia. Esto es una guerra, el domingo fue una batalla, vienen otras, sigue el empate violento.Fuente: http://www.15yultimo.com/2017/07/18/post-plebiscito-violencia-gobierno-paralelo-y-luego/