Per

PPK y la nueva arremetida contra Venezuela

Pareciera que Pedro Pablo Kuczynski se ha tomado en serio lo que algunos le dicen en las redes:

Y es as. El lder de Peruanos por el Kambio acta como si los acontecimientos ocurridos en la Patria de Bolvar, lo tocaran directamente.

Si una opcin Internacionalista guiara tal propsito, el asunto podra ser encomiable. Pero es al revs: no es la solidaridad con el pueblo venezolano el que entusiasma a nuestro Mandatario, sino ms bien es el accionar terrorista de una oligarqua ya vencida que pelea como gato panza arriba para preservar lo que pueda de sus privilegios; lo que encandila a PPK.

Es, adicionalmente, el afn de liderar la causa del Imperio para caerle el gracia al nuevo inquilino de la Casa Blanca, de quien denostara hasta hace algunos meses.

Por eso toma todas las iniciativas: instruye a Migraciones para que les facilite visas a los refugiados de ese pas; les otorga prebendas inusuales: empleo, remuneraciones, atenciones de salud, beneficios laborales. Y opina sobre todo lo que ocurre en Venezuela. Mete su cuchara sin que nadie le pregunte.

Recientemente, salud a la contra venezolana por la pantomima del pasado 16 de julio, augurndole una pronta victoria, sin tener idea del fracaso de la ridcula accin desplegada por la MUD, y en la que una sola persona pudo sufragar 17 veces para multiplicar sus intenciones.

La campaa contra la Venezuela Bolivariana, en nuestro pas, ha llegado al paroxismo. Nadie en su sano juicio podra entender cmo se mantiene un gobierno que registra un tan alto nivel de impopularidad.

O bien se trata de un gobierno super poderoso; O esa cacareada impopularidad, no existe. Es simplemente un invento de medios de comunicacin que machacan cotidianamente sobre un mismo tema, repitiendo hasta el aburrimiento, que ese gobierno es detestado por la ciudadana.

Y como nadie est en capacidad de mantenerse contra la voluntad de un pueblo alzado, entonces debemos admitir que, en torno al tema, asoman otras explicaciones.

La contra venezolana est aplicando todos los recursos que tiene a la mano para enfrentar un proceso social de corte progresista y liberador.

Desat, primero, una suerte de desobediencia civil a la gestin pblica. Despus, inici bataholas sociales de distinto signo, que desembocaron en agresivas acciones focalizadas en una zona de Caracas.

Hoy despliega una ofensiva violenta que dura ya casi cien das, y a la que enfrenta el gobierno apenas con gases lacrimgenos porque luce maniatado por disposiciones legales que impiden a la polica hace uso de armas de fuego para defenderse; como ocurre aqu, por ejemplo.

Pero no se queda en pequeo. Incapaz de enfrentar una consulta ciudadana que podra facilitar una salida democrtica a la crisis que agobia al pas, la contra alent, el domingo pasado una descomunal farsa que encontr mucho ms acogida aqu, que en Caracas. La TV y los medios de comunicacin radiales e impresos, en nuestro pas, le concedieron una cobertura publicitaria ms amplia que aquella que le permiten a la huelga de los mdicos, al paro de los maestros en el Cusco y otras ciudades del sur del pas, o al conflicto minero que desemboc en una huelga laboral en el sector.

Y claro, eso explica que PPK haya preferido hablar sobre el plebiscito caraqueo en lugar de ocuparse de los conflictos sociales, instruyendo a sus ministros para que los resuelvan con un elemental sentido de justicia.

La contra Venezolana, va por ms. No slo busca frustrar la votacin del 30 de julio destinada a elegir una Asamblea Constituyente; sino que desatada una huelga general de la burguesa en todos sus extremos. Una manera prctica de mostrar cmo es que lloran los ricos cuando tocan sus oscuros privilegios.

Un Paro Nacional -como el del 19 de julio de 1977, en el Per, por ejemplo- puede ser decretado en un pas, por una organizacin sindical con autoridad, y prestigio de masas. Y puede ser respaldada y llevada a la prctica de instituciones y organizaciones sociales vigorosas consustanciales a una sociedad en marcha.

Pero ese no es el caso de esta medida de lucha impulsada en la Patria de Bolvar. Ninguna Central Sindical y ninguna organizacin de trabajadores, ha convocado esta Huelga Nacional que los medios peruanos saludan con tan envidiable entusiasmo.

Este Paro no afectar en absoluto la economa del pas, ms all de lo que la afecta la corrida de capitales que provoca la ofensiva sediciosa de la derecha fascista. Y no generar cambio alguno en el escenario poltico venezolano, porque el gobierno de Nicols Maduro -aunque le pese a PPK y los suyos- cuenta con el apoyo mayoritario de la poblacin, sobre todo con el respaldo de los trabajadores, que no se muestran dispuestos a sumarse al siniestro juego de la reaccin.

Debiramos ser conscientes, sin embargo, que esta ofensiva no se habr de quedar en pequeo. La denominada Mesa de Unidad Democrtica ahora habla de un supuesto programa de gobierno, y maana querr proclamar el surgimiento de un gobierno democrtico en la clandestinidad Con qu propsito? Uno muy simple: que gobiernos como el de PPK -y podra sumarse a Macri, Temer o Pea Nieto- lo reconozcan; y as lo siten en la posibilidad de demandar a la Comunidad Internacional apoyo militar para derribar al gobierno de Maduro. Los pasos para procesar una intervencin armada contra Venezuela, marchan de modo acelerado. La OTAN, luce atenta.

Por eso los peruanos debemos seguir con atencin el hilo de esta madeja. Ella no est destinada slo a golpear al pueblo venezolano. Forma parte de una nueva arremetida contra el Proceso Emancipador Latinoamericano. Debemos, entonces, exigirle a PPK dos cosas: que saque sus manos de Venezuela, y que atienda y resuelva las legtimas demandas sociales que hoy enarbolan los trabajadores. Si no lo hace, habr de enfrentar -ms pronto de lo que cree- una verdadera Huelga General destinada a enfrentar el Modelo neo Liberal que agobia a nuestro pueblo. (fin)

Gustavo Espinoza M. Colectivo de direccin de Nuestra Bandera.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.