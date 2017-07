Entre la plus mentira y el autoengao

Una frase de Abraham Lincoln devino un reto desde la misma fundacin de la nacin sin nombre propio. Por qu aceptar que Puedes engaar a todo el mundo algn tiempo. Puedes engaar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engaar a todo el mundo todo el tiempo?

Hasta el sol de hoy, sobran los ejemplos de los mil intentos de asesinar esa verdad, con discursos y sublimaciones histricas, abstracciones y bombas de uranio, con mucha propaganda y cpsulas culturales, con el empleo de los manipuladores de mentes y de cientos de acadmicos e intelectuales, desde las ms encumbradas universidades y think tank, junto a las trasnacionales de la informacin y las seductoras industrias culturales hegemnicas. En clara manifestacin de eso que Noam Chomsky ha identificado como la ingeniera del consenso.

Con ello, han conseguido globalizar no pocos mitos [1] y medias verdades que acompaan la fecha escogida para celebrar el Da de la Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. Ocultndose las reales motivaciones y el impacto para los indios y los afrodescendientes de ese acto de separacin de las 13 colonias y el imperio ingls [2].

Este poderoso arsenal, desde las lites de poder, ha conseguido inducir a muchos y por mucho tiempo a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad y producir ilusin, en los propios EE. UU. y en casi todo el globo.

Sin embargo, tan aplastante telaraa, an en tiempos de post verdad y plus mentiras, no ha podido con el pesado Trump, con el hecho de ostentar el nivel ms bajo de aprobacin en un primer semestre de todos los presidentes en por lo menos 70 aos -segn la encuesta ms reciente del Washington Post/ ABC News- o que dos tercios de los estadounidenses no confe en su capacidad de negociar con otros lderes en nombre de Estados Unidos [3].

Frente a esto, parecen por lo menos- ingenuos los artistas cubanos participantes en la recepcin que el embajador del gobierno de Trump, Jeffrey DeLaurentis, organizara en su residencia con motivo del aniversario 241 de la Independencia de la Patria de Lincoln y de Cutting. Ingenuos, si es que actuaron bajo la creencia de que su asistencia podra suavizar las cosas, despolarizar un histrico conflicto que los gobiernos de ambos pases decidieron revertir aquel 17D del 2014 y que el actual magnate-presidente pretende echar abajo de un plumazo, solo para pagar una supuesta deuda con Miami, que es tan falsa como muchas de las historias que le mal contaron de Cuba y su Revolucin.

Quiz pensaron que podran borrar la raya que los separa de otros nacidos en su Patria y que los medios de prensa que researon la velada, se empeaban en recalcar con su Artistas y disidentes celebran el 4 de julio en La Habana [4] y Opositores, intelectuales y artistas cubanos celebraron [5]

La cordialidad y las fotos sonrientes con activistas de la UNPACU no impidieron comentarios como el del mercenario y mentiroso independiente Ivn Hernndez Carrillo: El oficialismo como tal no asisti () asistieron profesionales y artistas oficialistas que trabajan con el Estado, con el rgimen.

Conocern estos artistas que el propio Carrillo no acudi a la invitacin del ao pasado por su desacuerdo con la poltica que el presidente Barack Obama llevaba"? Les interesar saber que ste, junto al lder de la UNPACU y asistente a la recepcin Jos Daniel Ferrer, manifestaron en un tal Petitorio de Ginebra [6], su oposicin al acercamiento de la Unin Europea con Cuba y el cese de la llamada Posicin Comn contra la Isla?

Les import a estos artistas o valoraron en su justa medida, la repulsa manifiesta [7] de la mayora de nuestro pueblo y de varios miles de artistas e intelectuales cubanos y extranjeros al grotesco show del Teatro Artime, protagonizado apenas tres semanas antes por el presidente del mismo gobierno que los invitaba a la velada?

No imagino a cuntos recursos del autoengao debieron apelar estos msicos y actores para compartir aquel evento de poca vida, con personajillos al servicio de una potencia extranjera como Antonio Rodiles y ngel Moya, que das antes en Miami gritaban -junto a los mercenarios de Playa Girn-, una y otra vez USA, USA, USA Nada ms y nada menos que en apoyo a la firma de un decreto presidencial que significaba el recrudecimiento del bloqueo que sufre cotidianamente su pblico natural y sus ms fieles seguidores, nuestro pueblo.

Me resisto a creer, que "vestiditos de coctel", como le pedan en la invitacin, hayan ido a celebrar el reforzamiento del bloqueo contra Cuba y una nueva agresin contra nuestra cultura.

Valdra mucho recordarles la respuesta de Frederick Douglas, un estadounidense casi desconocido -ya imaginemos por qu- ante una invitacin que le hicieran para celebrar otro 4 de julio:

"Estoy excluido de este glorioso aniversario! Vuestro alto grado de independencia solo pone de manifiesto la distancia inmensurable que existe entre nosotros... La rica herencia de justicia, libertad, prosperidad e independencia, legada por vuestros padres, ha quedado solo entre vosotros, no fue compartida, no conmigo... Este Cuatro de Julio es vuestro, no mo. Vosotros, disfrutad; yo estoy de duelo."

El escritor y lder antiesclavista saba en carne propia que aquella falacia de la democracia y la igualdad de todos los hombres haba quedado all como la primera piedra fundacional de la falsificacin del consenso.

"Todos los hombres nacen iguales, pero es la ltima vez que lo son", haba escrito Lincoln, quien superaba a los padres fundadores del 4 de julio de 1776 en honestidad y espritu antiesclavista.

"Un amigo es aquel que tiene los mismos enemigos que t", tambin escribi el leador de ojos piadosos, como lo llam nuestro Hroe Nacional en su esclarecido texto Madre Amrica.

