El actor James Cromwell fue nominado a un premio Oscar por su papel en la pelcula Babe, el cerdito valiente y a lo largo de su carrera ha sido nominado a varios premios Emmy. Sin embargo, el drama en el que particip un fro da de diciembre de 2015 no fue parte de una actuacin. Cromwell y otras cinco personas fueron arrestadas en Wawayanda, en el norte del estado de Nueva York, por protestar contra la construccin de una planta de gas de 650 megavatios. l y otros dos de los arrestados se negaron a pagar las multas y fueron condenados a una semana en prisin. El viernes 14 de julio de 2017, el actor de 77 aos de edad, junto con Parmilla Malick y Madeline Shaw, una abuela, se entregaron en la prisin de Orange County.

James Cromwell tiene experiencia en manifestaciones. Se inspir en los activistas por los derechos civiles del sur de Estados Unidos y se sum al movimiento contra la Guerra de Vietnam. Apoy de manera directa a activistas de las Panteras Negras perseguidos por el programa ilegal del FBI COINTELPRO en la dcada de 1960. Cromwell es vegano y ha sido arrestado por manifestarse contra el maltrato animal. No obstante, su ms reciente acto de protesta y subsiguiente encarcelamiento constituyen una intensificacin de su compromiso para lograr un cambio revolucionario.

Poco antes de entregarse a la justicia, Cromwell dijo en el programa DemocracyNow!: Todos estamos en una lucha, no para proteger un estilo de vida, sino para proteger a la vida misma. Nuestras instituciones estn en crisis. Nuestros lderes son cmplices y la poblacin est bsicamente desilusionada y desencantada con todo el proceso.

La planta de gas de Wawayanda es propiedad de la empresa Competitive Power Ventures ( CPV ), que se autoproclama lder en energa limpia. CPV es, a su vez, propiedad de la multinacional Global Infrastructure Partners, que tiene proyectos de combustibles fsiles en todo el mundo. La planta de Wawayanda no est terminada an y Cromwell, as como muchos otros activistas, quieren asegurarse de que nunca se termine de construir.

Nos encadenamos unos a otros con candados de bicicleta y bloqueamos la entrada de la planta durante, segn el fiscal, alrededor de 27 minutos. El juez y el fiscal dieron a entender que [nuestra accin] no cambiara en absoluto el futuro de esta planta. Pero s lo har. Estamos tratando de enviar el mensaje de que este es un ejemplo, pero est sucediendo en todo el pas y en todo el mundo. La imagen de su detencin es estremecedora. Cromwell aparece rodeado de policas del estado de Nueva York, mientras uno de ellos corta el candado con una pinza gigante a la altura del cuello de Cromwell.

Cromwell prosigui: Existe una conexin directa entre esa planta y Medio Oriente. Estamos en guerra no solo con Irak, Siria, Afganistn y Yemen. Estamos en guerra con Dimock, Pensilvana, de donde proviene el gas, con Wawayanda, que utiliza el gas, con el lago Seneca, donde se almacena el gas y con Standing Rock. Cromwell explic por qu se arriesg a que lo arrestaran ese da: La mayora de las personas no logran identificar la causa, pero todos perciben la amenaza. El capitalismo es un cncer. Y la nica forma de derrotar ese cncer es transformar de manera radical y absoluta nuestro modo de vivir y nuestra forma de pensar sobre nosotros mismos. Y yo considero a esa transformacin radical algo revolucionario. De modo que esta es la revolucin.

Si ocurre la revolucin que Cromwell describe, surgir, en parte, de la labor de un sinnmero de grupos comunitarios locales que se estn alzando en todo el mundo para hacer frente a la creciente catstrofe del cambio climtico. Protect Orange County, una organizacin fundada por Pramilla Malick, es uno de esos grupos y es la organizacin que coordina la oposicin a la planta CPV .

Malick estuvo junto con Cromwell en nuestro programa, donde describi su estrategia: De hecho podemos detener esto. Queda un permiso por otorgar. La empresa puso los bueyes delante de la carreta. No tienen el permiso para construir el oleoducto lateral. Estamos pidiendo a todos que exijan a nuestro gobernador, el Gobernador Cuomo, que sea un verdadero lder contra el cambio climtico y rechace el permiso para el ltimo oleoducto, el oleoducto lateral, y que cierre esta planta.

Malick, Cromwell y la otra manifestante fueron liberados de prisin el lunes, despus de haber cumplido tres das de su condena de siete. Cromwell nos dijo sobre esta experiencia: Ir a la crcel es una declaracin de que debemos aumentar la apuesta. Ya no alcanza con hacer una manifestacin o presentar una peticin, porque nadie escucha. La forma de hacer llegar el mensaje a la gente es cometer un acto de desobediencia civil. Debemos cambiar nuestra relacin con el planeta y con las personas que viven en l, entre ellos quienes se oponen a nosotros. James Cromwell tiene una fuerte presencia en la pantalla y sin duda seguir ejerciendo su arte. Pero el escenario principal para este destacado actor ser la calle, y probablemente ser el papel ms difcil que le toque representar.

