Liderazgo y vasallaje

El Ing. Mario Ruiz nos envi un estudio de la Universidad Harvard sobre el liderazgo humano. Se sostiene en dicho anlisis que el problema consta de cinco fases: Los aliados del lder se percatan de que l no quiere ser cuestionado; los aliados hacen menos preguntas; el lder se rodea de seguidores que slo le alaban; el lder cae en cuenta de que para algo salga bien, lo debe hacer l mismo; el lder se siente sin apoyo, y sus partidarios, aunque todava le escuchan, no se sienten parte del proyecto.

No se sabe si la Universidad Harvard se da cuenta de que su estudio es aplicable al liderazgo de un pas y sus aliados. As, a partir de la II Guerra Mundial, EEUU se convirti en abanderado del llamado mundo libre ; sus seguidores, casi de inmediato, comprendieron que no podan cuestionar su liderazgo. Aceptaban su arrogancia, que le haca creerse incuestionable, y si se quejaban lo hacan en voz baja porque les iba mal si lo hacan en voz alta. De esta manera , cuando De Gaulle sac a Francia de la OTAN y pidi que le devuelvan el oro por los dlares de la reserva francesa, se produjeron una serie de atentados en su contra y, finalmente, fue arrojado del poder por un radical i s mo que, sin saber, trabaj para salvaguardar los intereses de EEUU.

Luego vi e n e la etapa en la que sus seguidores, al comprender que EEUU no acepta desafos que pongan en entredicho su mandato, optan por hacer menos preguntas. Temen pasar por tontos, pues el pas portaestandarte siempre da razones de peso que ponen en entredicho al que le cuestion e . Como dice la Universidad Harvard: En lugar de fomentar un a disidencia saludable, el lder carismtico comienza a rodearse de gente que a todo dice s. Estas dos etapas implican que sus asociados reconocen a EEUU como lder.

En la medida en que los gobiernos coligados expresan slo alabanzas y admiracin por la potestad del pas jefe , sobreviene una etapa negativa, en la que tanto elogio y acuerdo unnime dan exceso de confianza a su jefatura. En esta etapa, EEUU crea su propia realidad y se resiste aceptar cualquier evidencia de no ser dueo de la verdad; lo que conlleva una ratificacin de su comportamiento autoritario.

Si el pas lder no comprende la aberracin de esta etapa, o la acepta sin hacer nada para detenerla, se ingresa al cuarto ciclo. Puesto que el dirigente siempre justifica sus actos y como lo que opina es lo nico que realmente vale, los pases amigos reducen su disposicin de ser aliados y slo esperan rdenes de cumplir; son obsecuentes con las decisiones del pas director. La toma de decisiones colectivas se vuelve formal, pues el trabajo en equipo es inexistente y los anlisis, superfluos. En las reuniones para tomar decisiones conjuntas, todos esperan el momento cuando la cabeza anuncia lo que debe hacerse. Parafraseando a la Universidad Harvard, el pas adalid se queja de esta situacin: Si quiero que algo se haga bien, necesito hacerlo yo mismo. Como los seguidores comienzan a desilusionarse, este perodo termina con el aumento de la rotacin de los partidarios.

La quinta etapa se caracteriza porque los pases aliados continan las huellas del pas conductor, pero ostensiblemente hacen slo lo necesario, con una disminucin profunda en el entusiasmo y el espritu. Todava escuchan y cumplen las propuestas del pas lder, pero se ha esfumado la pasin porque ya no se sienten parte del objetivo. Eventualmente, se despistan, se vuelven vasallos hipcritas. Lo que una vez fue una visin compartida y comn, ahora es slo la quimera del pas abanderado, que se cree desamparado; en cambio, sus seguidores se sienten alienados.

Aunque tambin hay una sexta fase, que la Universidad Harvard no ha tomado en cuenta, cuando los vasallos se revelan. Parecera que se est entrando en esta etapa.

