Chile en medio del caos capitalista

El modelo econmico capitalista neoliberal est mostrando en plenitud cuales son los fundamentos y resultados de su existencia: Chile convertido en un organismo social enfermo. No existe da, en algunas de sus pstulas, no derrame sus excrecencias sobre todos los chilenos: hoy son los nios muertos en un sistema (SENAME) que debiera cuidarlos, protegerlos, educarlos, guiarlos. Periodistas y polticos se llaman a rebato como si nunca hubiesen sabido lo que all ocurra. No saban de la degradacin abismal a la que seran sometidos los que all eran derivados. No saban, que el cuidado de los nios haba sido concesionado al inters privado. Las concesiones, gran invento de nuestros mentores del norte y puesta en prctica primero por la dictadura y luego en desarrollo pleno por Frei y el inefable socialista Ricardo Lagos. No saben que Chile es el pas con mayor incidencia de enfermedades mentales de la regin y entre los primeros del mundo y con un crecimiento imparable de las tasas de suicidios. Slo en Santiago hay cerca de dos millones de personas con alguna patologa mental. No saben que los jvenes empiezan a beber a drogarse y a suicidarse cada vez a ms temprana edad. (Estudio de la U. de Chile).

La sociedad civil chilena sobrevive hoy en medio de la degradacin, la confusin, la furia y el desencanto. Degradacin de los que viven en pnico de que llegue al poder la izquierda como en Ecuador, Bolivia, y Venezuela. Confusin que nos les permite percibir que la delincuencia es esencialmente producto del sistema que ellos mismos crearon y que no les dar tregua a pesar, incluso, de sus fortificadas mansiones. Confusin que les empuja a votar nuevamente para Presidente de Chile por el eptome de los negocios turbios. Confusin que les convierte en realidad la ilusin de que van a terminar con el ms temido de sus fantasmas: el fantasma del comunismo. Furia de los capas medias que piensan que en la denostacin de lo poltico y su abandono es parte de la solucin cuando es exactamente al revs. Solo la participacin popular plena terminar por crear una nueva realidad. Furia que no les permite darse cuenta que las lacras sociales son la expresin orgnica de un modelo econmico asentado en la explotacin y expropiacin de riqueza creada socialmente.

La ciudadana alienada y endeudada contempla impotente la danza de millones que trafican los emprendedores del modelo dispuestos a aprovechar las oportunidades de negocios y a embaucar al capital humano. Todo transita por un consumismo desenfrenado que es sustentado va endeudamiento y/o el despilfarro absoluto del man de los recursos naturales.

La riqueza ms importante del pas es devastada a vista y paciencia de todo el mundo; por una parte los ingresos del cobre son aplicados a un consumo suntuario desenfrenado y anrquico de las capas medias y por otro a los mandos militares en donde la incompetencia y el dolo campean. Nada de inversin productiva que saque al pas de su dependencia. La ley reservada del cobre impide que sean investigados los que manipulan estos enormes ingresos; ella fue promulgada, no en la dictadura sino en el Gobierno de otro militar: el general Ibez que fij un impuesto del 15 % a los impuestos pagados por la minera. Pinochet le dio el carcter leonino que tiene hoy con un 10 % de las ventas totales de Codelco y el impedimento de ser fiscalizados ya sea por la Contralora General de la Repblica como por el Congreso Chileno.

Toda la superestructura social existente fue construida a sangre y fuego por la derecha y perpetuada va constitucin. Aplicaron un castigo ejemplar contra lo rotos y las chinas alzados, los upelientos, como los denominaban para mostrar todo su odio de clases. Adems del crimen de estado, pusieron en prctica el modelo econmico neoliberal que se inici con un shock econmico monetarista con la complicidad de la Pontificia Universidad Catlica y la Universidad de Chicago. La poltica del shock fue un experimento indito y de gran envergadura que descarg sobre los trabajadores chilenos toda la violencia econmica estructural de que son capaces; se abri paso a la agresividad extrema, la brutalidad destructiva, la competitividad salvaje, el individualismo patolgico, el crimen y la defraudacin pblica. Sus gestores se debieron juzgar por crmenes de lesa humanidad.

Lo que tenemos en accin entonces es el descarnado mundo capitalista y su sistema monetario que tiene la capacidad de hacer pasar por racionalidad la irracionalidad del llamado mercado y esa panacea mercantilista descrita como crecimiento econmico que en lo fundamental es la depredacin acelerada de los recursos naturales. Es en esta realidad que los manipuladores del mercado corrompen polticos y gobiernos y a los encargados de aplicar la ley. Proporcionan con abundancia pan y circo a la capas medias deformndolas ideolgicamente a travs de sus medios de comunicacin. En Chile prcticamente toda la informacin es entregada por medios de comunicacin estadounidenses: Chile Visin (Propiedad de Time Warner), CNN, propiedad de Time Warner y Liberty Global; Mega, propiedad de Discovery Comunications y el Grupo Bethia; Canal 13, Grupo Lucksic y la Pontificia U. Catlica. Ellos se encargan junto a todos los medios de comunicacin escritos, de conformar la opinin de los chilenos en la creencia de que son libres o que viven en democracia. As nadie se percata que el pas es propiedad del 1 % del pas que se queda con el 40 % y ms de la riqueza del pas. Ellos los que ejercen en realidad la voluntad soberana: mandan, prohben o permiten. Ellos son los que imponen el supuesto econmico dominante: se debe maximizar las ganancias y en ese afn todo vale.

En Chile se aproximan nuevas elecciones y la base econmica pone en juego sus poderes terrenales y extraterrenales para seguir perpetuando su control poltico- econmico. No debiramos desconocer los avances sectoriales que se han efectuado si hacemos un anlisis fro de este ltimo gobierno. Como en toda guerra de posiciones es necesario no obviar lo logrado para seguir avanzando. Nunca ha sido la poltica de la clase el todo o nada, salvo que la dialctica de la realidad lo haga imprescindible e inevitable.

Recordar frente a los mesas del dinero y sus fantasmagoras que lo que mueve a los pueblos y construye su historia es el trabajo humano que se realiza colectivamente en la creacin, en la ciencia, la tecnologa el arte. Lo colectivo del trabajo permite el desarrollo fantstico del cerebro para entender y observar desde las increbles complejidades dialcticas del universo en movimiento a las manifestaciones materiales de lo infinitamente pequeo. En definitiva los logros ms extraordinarios del ser humano no tienen que ver ni con el individualismo ni con el lucro ni con la ganancia ni con el poder.

Santiago, julio, 2017

