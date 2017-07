Aborto: Problema de salud en Ecuador

De las 47 mil muertes por aborto en el mundo, el 86% ocurre en pases en vas de desarrollo. Muchos de estos abortos se realizan de manera clandestina y en psimas condiciones de salud, lo que determina un problema grave para la salud pblica.El tema de la interrupcin teraputica del embarazo resurge en el Ecuador, influenciado por su aprobacin en Chile y por la epidemia de zika, que al determinar microcefalia en nios producto de infeccin durante el embarazo, optan o piden un aborto, pero en el Ecuador est penado por cualquier causal (excepto peligro para la vida de la madre o en mujeres violadas que padezcan de retardo mental).El aborto es un hecho. Recientemente un interesante estudio publicado en la revista Pragmatic and Observational Reseach, el investigador Esteban Ortiz-Prado y colaboradores, hacen un exhaustivo anlisis del aborto en Ecuador, en los ltimos 10 aos. Analizan las estadsticas nacionales de salud de abortos mdicamente justificados, espontneos y otras causales obsttricas. Contabilizaron 431.614 abortos. En promedio, 114 de cada mil mujeres abortaron por las tres causas descritas; de estos abortos, 189 terminaron en fallecimientos de la madre (44 por 100 mil embarazos).Las provincias que ms abortos presentan son: Pastaza, Pichincha, Guayas, Galpagos, Esmeraldas. La atencin de los abortos se realiza en el 84% en el sector pblico frente al 16% en el privado.El estudio concluye que hay una evidente tendencia hacia el aborto inducido, contabilizando solo abortos espontneos o mdicamente justificados. Estos estaran asociados a la automedicacin de frmacos que provocan aborto. Las mujeres que deciden un aborto como alternativa de mitigar sus problemas econmicos, sociales o psicolgicos, se los provocan y luego acuden a los centros de salud como casos de emergencia.En reas rurales, las mujeres no tienen las mismas opciones y sufren complicaciones de salud: perforacin o extirpacin de tero, infertilidad o muerte. Justamente, estas mujeres son a las que ms se les violenta sus derechos de atencin justa, oportuna y satisfactoria.Est probado que una legalizacin apropiada sobre el aborto reduce la mortalidad materna y complicaciones de salud. En cambio, las leyes punitivas no han reducido ni reducirn el nmero de abortos; solo vuelven ms peligrosa su prctica clandestina. Se debera revaluar la situacin del aborto en las leyes y sobre todo sincerar los datos de muerte, violacin, embarazo infantil y adolescente, para as plantear polticas pblicas adecuadas y acordes a las estadsticas.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/aborto-problema-de-salud-en-ecuador