La historia tras los ataques de Jerusaln

Trump y Netanyahu estn arrinconando a los palestinos

Middle East Monitor

Un palestino herido tras la intervencin de las fuerzas israeles en una protesta frente a al-Aqsa en Jerusaln el 16 de julio de 2017 [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency]

A primeros de octubre de 2016, Misbah Abu Sbeih dej en casa a su mujer y a sus cinco hijos y se dirigi a una comisara israel en el Jerusaln Este palestino ocupado. Al jerosolimitano de 39 aos le haban citado para que se entregara y cumpliera un perodo de cuatro meses en prisin tras unas falsas acusaciones alegando haber intentado golpear a un soldado israel.

Misbah est familiarizado con las prisiones israeles, donde ha estado antes detenido por varios cargos polticos, incluyendo un intento de introducirse a rezar en la mezquita de Al-Aqsa. La mezquita de Al-Aqsa forma parte de un gran recinto conocido como Haram al-Sharif, que incluye adems de Al-Aqsa- la famosa Cpula de la Roca y otros lugares musulmanes palestinos, venerados por los musulmanes de todo el mundo.

Se cree que Al-Aqsa fue la segunda mezquita en construirse, siendo la primera Masyid al-Haram, en La Meca. El sagrado Corn la menciona como el lugar desde el que el profeta Muhammad ascendi a los cielos, para lo cual viaj desde La Meca a Jerusaln. Para los palestinos, musulmanes y cristianos por igual, la mezquita adquiri un nuevo significado tras la ocupacin israel de la ciudad palestina de al-Quds (Jerusaln Este) en 1967.

Las escenas de soldados israeles ondeando la bandera israel sobre los cultos musulmanes y cristianos de la ciudad hace cincuenta aos estn grabados en la memoria colectiva de varias generaciones. Por tanto, no es sorprendente que el recinto de la mezquita de Al-Aqsa haya sido el punto principal de los enfrentamientos entre los fieles palestinos y el ejrcito israel.

Entre los visitantes diarios a los sagrados santuarios musulmanes en Jerusaln figuran turistas no musulmanes, que reciben la bienvenida de la administracin de al-Waqf, encargada de la custodia de los santos lugares, una prctica que data de hace 500 aos. Incluso despus de la ocupacin israel de la ciudad rabe, al-Waqf ha seguido siendo el la encargada de cuidar los lugares musulmanes, segn lo dispuesto entre el gobierno jordano e Israel. Sin embargo, el proyecto israel en la ocupada ciudad va mucho ms all de la propia mezquita.

El pasado abril, el gobierno israel anunci un plan para construir 15.000 nuevas viviendas en el Jerusaln ocupado, contraviniendo el derecho internacional. La comunidad internacional reconoce a Jerusaln Este como ciudad palestina. Tambin EEUU aceptaba el consenso internacional sobre Jerusaln, y los intentos del Congreso estadounidense de desafiar a la Casa Blanca a ese respecto fracasaron todos. Es decir, as fue hasta que Donald Trump lleg al poder.

Antes de su toma de posesin en enero, Trump haba prometido trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusaln. El anuncio fue recibido con mucha satisfaccin por los polticos de derechas y de extrema derecha de Israel. Muchos de los partidarios de Israel en EEUU vieron en esto una buena seal sobre la presidencia Trump. Aunque la embajada de EEUU an no se ha trasladado oficialmente a Jerusaln, la nueva administracin est enviando el mensaje de que ya no se siente obligada ante el derecho internacional respecto a los Territorios Ocupados.

No slo est EEUU abandonando el papel que se confeccion a medida como agente de la paz entre Israel y el liderazgo palestino, sino que est enviando un claro mensaje a Israel de que puede que ya no haya ms presiones sobre ese gobierno respecto al Estatuto de Jerusaln. Como respuesta, las Naciones Unidas y diversas instituciones se han movido con rapidez para tranquilizar a los palestinos. La agencia cultural de la ONU, la UNESCO, ha sido la ms activa a este nivel. A pesar de las presiones israeles y estadounidenses, la UNESCO y la Asamblea General de la ONU han aprobado varias resoluciones en los ltimos meses reafirmando los derechos palestinos en la ciudad.

Israel y EEUU se han movilizado para castigar a los palestinos por las decisiones de la UNESCO. La cosa empez cuando la Knesset israel empez a promover leyes que dificultaban an ms la vida de los jerosolimitanos palestinos, incluyendo una ley que limita la llamada a la oracin. La ley, que se aprob en segunda lectura el pasado marzo, fue defendida por el primer ministro Benjamin Netanyahu. La polica ampli la siempre creciente lista de palestinos a los que no se les permite llegar a sus lugares de culto. La lista inclua a Misbah Abu Sbeih, quien fue repetidamente arrestado, golpeado y encarcelado por la polica israel.

El gobierno israel abri despus las compuertas de la expansin de asentamientos en la ciudad ocupada, despus de estar parcialmente limitada durante la presidencia de Barack Obama. Fue, en parte, la respuesta de Netanyahu a la Res. 2334 de la ONU, que exiga parar de inmediato la construccin de asentamientos israeles en Jerusaln y los Territorios Ocupados.

Al mismo tiempo, la nueva embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, asumi la tarea de silenciar cualquier crtica internacional a la ocupacin israel, diciendo que los intentos internacionales de poner fin a la ocupacin eran una forma de intimidacin. Reforzado por el incondicional apoyo de EEUU, Netanyahu se lanz hacia nuevos extremos. Cort los vnculos de su pas con la UNESCO y pidi el desmantelamiento de la sede de la ONU en la ocupada ciudad palestina.

Israel se anexion ilegalmente Jerusaln Este en 1981, pero al no poder contar con la aceptacin internacional de tal medida, el movimiento israel pareca intil. Ahora, Israel siente que los tiempos estn cambiando y que la administracin Trump le est ofreciendo una ventana de oportunidad para normalizar su ilegal ocupacin y anexin de la ciudad. En los ltimos meses, los palestinos han respondido de mil maneras. Han trabajado con varios pases de todo el mundo desafiando los planes de EEUU e Israel. La mayor parte de los esfuerzos palestinos, aunque han tenido xito hasta cierto punto, no han logrado detener a Israel en modo alguno.

Las turbulencias polticas se han traducido sobre el terreno en ms violencia al desplegarse por la ciudad miles de soldados y policas de la ocupacin israel para restringir el movimiento de los palestinos e impedir que miles de fieles puedan llegar a Al-Aqsa. En una campaa masiva de seguridad han estado deteniendo a cientos de ellos. En ausencia de un liderazgo fuerte, los palestinos estn cada vez ms desesperados e indignados. La Autoridad Palestina est muy ocupada en sus propias y penosas luchas por el poder y parece no tener tiempo para los palestinos, que se han quedado sin la esperanza en un horizonte poltico y sin saber muy bien en qu direccin moverse. Aunque miles de palestinos han resistido tratando constantemente de llegar a Al-Aqsa o manifestndose para protestar, otros estn llegando a un punto de ruptura.

Uno de ellos ha sido Misbah Abu Sbeih. Cuando lleg a la comisara militar israel, Misbah no se entreg sino que abri fuego matando a un oficial del ejrcito israel de la unidad Yassam y a otro israel. Le mataron al instante. Otros ataques se sucedieron. El viernes 14 de julio, el da ms sagrado de la semana en el calendario musulmn, tres hombres palestinos atacaron a los soldados israeles y a los agentes de polica desplegados cerca de una de las puertas del Haram. Mataron a dos agentes israeles y poco despus unos soldados de la ocupacin les mataban a ellos.

Es la primera vez que un ataque de esta naturaleza se registra dentro del recinto de Al-Aqsa. Desde 1967, slo los israeles haban utilizado armas en enfrentamientos violentos con los palestinos. Cientos de palestinos han muerto asesinados alrededor de este santuario sagrado a lo largo de los aos. En Jerusaln, el pasado junio, cuando se diriga a una multitud para celebrar el 50 aniversario de la ocupacin militar israel de la ciudad, el primer ministro Netanyahu declar que el recinto de la mezquita de Al-Aqsa estara siempre bajo soberana israel.

Empoderado por la administracin Trump y respaldado por las tcticas de Haley ante la ONU, Netanyahu siente que su sueo de someter a Jerusaln Este se est realizando. Sin embargo, es probable que el precio del sueo de Netanyahu sea muy costoso. El da del ataque, varios palestinos murieron en diversas partes de Cisjordania y un nio de tres aos de Gaza muri mientras esperaba un permiso para cruzar desde la asediada Franja a Cisjordania para recibir tratamiento. Los medios internacionales no han ofrecido ningn detalle sobre estos hechos.

Sin embargo, los ataques de palestinos armados contra soldados israeles llenaron titulares por todo el mundo. Es probable que la violencia prosiga. Los palestinos, que estn muriendo sin mucha cobertura meditica, estn desesperados e indignados porque su ciudad santa se desmorona bajo las pesadas botas de los soldados, en medio del silencio internacional y el apoyo incondicional de EEUU al gobierno israel.

El Dr. Ramzy Baroud lleva ms de veinte aos escribiendo sobre Oriente Medio. Es un columnista internacional, consultor de medios, autor de varios libros y fundador de PalestineChronicle.com. Su ltimo libro es My Father Was a Freedom Fighter: Gazas Untold Story (Pluto Press, Londres). Su pgina web es: www.ramzybaroud.net

Fuente: https://www.middleeastmonitor.com/20170717-the-story-behind-the-jerusalem-attack-how-trump-and-netanyahu-pushed-the-palestinians-into-a-corner/

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y a Rebelin.org como fuente de la misma.