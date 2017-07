Gaza al borde del colapso total, otra vez

Yara de tres aos, muri hace pocos das en Gaza i y, como ella, varios bebes y enfermos de cncer. Pronto les seguirn pacientes en dilisis, en incubadoras, en cuidados intensivos, los que necesitan respiradores o cualquier otro aparato para vivir, y todo tipo de enfermos graves, si no se pone fin inmediato al ilegal e inhumano bloqueo de Gaza del que es responsable Israel aunque cuenta con la colaboracin de la autoridad palestina que impide la entrada de medicamentos y material mdico , les deja sin electricidad ni combustible, y les niega el permiso para salir de Gaza y recibir tratamiento.

En julio del 2014 Israel lanz el ataque ms feroz y destructivo sobre la indefensa y bloqueada poblacin de esa crcel al aire libre, asesinando a 2.200 personas, dejando malheridas a ms de 11.000 destruyendo la infraestructura urbana, e impidiendo la reconstruccin.

En julio del 2017, Israel ha elegido un genocidio lento y silencioso, que nadie publica y es mucho ms barato, llevando al extremo la grave crisis humanitaria, energtica y ambiental que soportan los dos millones de personas encerradas en esos 350 kilmetros cuadrados. La falta de electricidad y combustible ha agravado una situacin que ya era catastrfica, sin electricidad, medicamentos, agua, comida, combustible, y sin libertad. Gaza est al borde del colapso y su sufrimiento no trasciende, como denunciaba recientemente UNRWAii .

Negar suministros humanitarios , agua y electricidad suficientes a una poblacin entera durante 10 aos es injustificable. Segn la ONU, Israel debe levantar este bloqueo de inmediatoiii. Amnista Internacional alerta que las condiciones en la Franja de Gaza haban traspasado el umbral de lo insufrible, tras 10 aos desde que Israel iniciara el brutal bloqueo por tierra, mar y aireiv. Con el suministro elctrico drsticamente reducido y los ndices de desempleo disparados hasta el 60%, muchos aspectos de la vida se han deteriorado a gran velocidad, incluso ms rpido de lo previsto inicialmente. En particular, el sistema de salud en Gaza ha estado durante aos al borde del colapso. Ahora ha llegado a un punto crtico.

Durante las ltimas semanas, tres recin nacidos han muerto en la unidad de cuidados intensivos del hospital al Shifa de Gaza. Forman parte de los al menos nueve pacientes que han fallecido en Gaza este ao mientras esperaban en vano que las autoridades palestinas de Cisjordania tramitaran las solicitudes de fondos para cubrir los gastos del tratamiento mdico fuera de la Franja de Gazav.

Los abusos generalizados de Israel contra el pueblo palestino constituyen la cuestin ms destacada, prolongada y seria sobre los derechos humanos en la agenda de la ONU. Pero quienes tienen la obligacin y medios para acabar con ellos, no actan, permitiendo con su complicidad que el Estado de Israel contine violando los derechos humanos y la legalidad internacional con total impunidad.

La ONU emite informes, pero no acta; en gran parte porque EEUU y la UE lo impiden. La Unin Europea, a pesar de su supuesto compromiso con los "derechos humanos", ha mantenido un silencio determinado que slo puede interpretarse como un apoyo total a las medidas que infligen tal sufrimiento a Gaza. Aunque tiene la obligacin de garantizar el cumplimiento de las convenciones de Ginebra, ni siquiera denuncia las violaciones diarias de los derechos humanos por Israel. Parece existir un pacto de silencio, que incluye tambin a la gran mayora de los medios de comunicacin.

De nada sirve que algunos pidan tmidamente el levantamiento del bloqueo si mantienen todos los acuerdos con Israel y ni siquiera amenazan con sanciones. La solucin es fcil, justa y est en sus manos. Podran simplemente exigir que se cumpliera la ley y sancionarle si no lo hace, romper los acuerdos preferentes con Israel, u obligarle a indemnizarles por los millones de euros gastados en infraestructuras que Israel continua destruyendo, pero en lugar de ello, estrechan an ms los lazos con Israel y reciben a criminales de guerra sin inmutarse.

El bloqueo de Gaza es ilegal. Que la potencia ocupante someta a castigo colectivo a los dos millones de personas que viven en Gaza supone un crimen contra la humanidad. Cmo puede permitirlo la comunidad internacional? Dnde est su respuesta?

La UE pretende compensar su complicidad con ayuda humanitaria. Pero ni Gaza, ni el resto de Palestina quieren caridad. Solo piden justicia. Por ello la sociedad civil palestina llama a impulsar la campaa BDS, medida de presin no violenta de la sociedad civil internacional para que se cumpla la ley , se haga justicia y se le impida al Estado de Israel continuar violando los derechos humanos en Palestina.

Como declaraba el ex asesor jurdico del Consejo de Europa y del gobierno belga Eric David Es en respuesta a la irresponsable pasividad de los Estados por lo que la sociedad civil cre el movimiento BDS. La represin contra el BDS, por lo tanto, ha de entenderse como un apoyo a las violaciones del derecho internacional cometidas por Israel y como un fracaso de los Estados en cumplir su compromiso de 2005 de respetar estrictamente los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Todo el mundo puede y debe hacer algo, y no slo por solidaridad con el pueblo palestino, sino por su propia salud mental. Solamente cuando somos capaces de sentirnos competentes, tiles, activos ante una injusticia, es cuando podemos percibirla en toda su magnitud. Por un mecanismo propio de proteccin del ser humano, cuando algo es percibido como un crimen atroz, y se acompaa de un sentimiento de que nada puede hacerse para evitarlo, se activan unos mecanismos de desconexin moral, que permiten mirar para otro lado. Este mecanismo nos ayuda a sobrevivir, pero tiene su coste en la salud mental, pues hay que hacer un ejercicio intencional para no recibir informacin, ya que cuando se recibe la emocin que tenemos es negativa, no es adaptativa, por lo que simplemente lo evitamos. Algo que ha sido denominado el fenmeno del avestruz.

Para poder procesar la injusticia contra un pueblo que sobrevive ante la indiferencia internacional, debemos sentirnos competentes en ser activos en la defensa de la justicia. Para percibirse activo solo hay que hacer algo. Ese algo implica como minimo leer, ver la realidad, comentarla y difundir informacin. Estas pequeas acciones tienen su impacto, no inmediato, pero s a medio y largo plazo en la percepcin de la situacin, y a corto plazo en nosotros mismos, pues nos sentimos activos ante una injusticia.

La primera accin es percibir la incoherencia en el discurso narrativo predominante en los medios de comunicacin, que son correa de transmisin de los poderes fcticos que cooperan directamente con Israel (Europa, prensa, partidos polticos mayoritarios, etc.). No se puede llamar conflicto israelo-palestino a un genocidio; no se puede llamar terrorismo a quien ejerce su legtimo derecho de autodefensa; no se puede llamar conflicto religioso a un conflicto de intereses energticos y geoestratgicos.

Un ejemplo: Israel necesita expulsar de Gaza a sus habitantes para poder explotar sin problemas el importante yacimiento de gas en la costa de Gaza, pues para el 2025 quieren tener en marcha el oleoducto que exportara su gas a Europa. Esto puede explicar el bloqueo y el silencio de la UE.

En 2011 Noble Energy, el operador principal del campo Leviatn, extrae unilateralmente gas de un yacimiento conjunto palestino-israel sin permiso palestino como exige el derecho internacional consuetudinario y los Acuerdos de Oslo", dijo la profesora, aadiendo que Noble Energy tambin opera una instalacin de almacenamiento de gas, la nal Mari-B, ubicada a 13 millas nuticas de la Franja de Gaza y unida por tuberas a otro campo que opera en la costa de Haifa, la ms pequea Tamar.

"Israel ha empleado una operacin naval brutal e ilegal para proteger las plataformas de gas de Noble Energy junto a la Franja de Gaza, rutinariamente atacando, matando e hiriendo a los pescadores palestinos civiles que pescan en las proximidades del cierre ilegalmente impuesto por Israel de seis millas nuticas de las aguas territoriales de Palestina ", aadi. El informe Al Haq lleg a la conclusin de que si a los palestinos se les permitiera desarrollar sus propios recursos, con un yacimiento de gas cerca de la Franja marina, no slo cubren sus necesidades energticas sino que tambin seran econmicamente autosuficientes y libres de las ataduras de la ayuda internacionalvi.

UNRWA afirma asimismo que el yacimiento marino de gas de Gaza tendra la capacidad de proveer todas las necesidades energticas de la franja, as como desarrollar recursos sustanciales a travs de la venta del gas sobrante. Sera esencial poder desarrollar este recursovii.

Percibir la realidad implica ver que el rey est desnudo ,que cuando un estado mata y asesina a civiles, y en su mayora nios y nias, por mucho que lo justifiquen sigue siendo un crimen, y ante un crimen contra la humanidad, es necesario reaccionar. Esta accin se define como el movimiento BDS, que solamente manifestando las incoherencias del estado de Israel y de sus colaboradores, se ha convertido en un temor para Israelviii.

La situacion en Gaza es especialmente grave - asi como la impunidad total con la que el Estado de Israel pisotea el derecho internacional ,por lo que la respuesta no puede partir solo de los movimientos de apoyo a Palestina. Deberian implicarse en ella regularmente partidos y movimientos de izquierda, ayuntamientos del cambio, sindicatos, instituciones , todo tipo de organizaciones y, como dice Illan Pappe , todas las personas decentes.

Para contrarrestar la falta absoluta de informacion , se adjuntan algunos links que permiten tener una imagen ms completa de las violaciones permanentes de los derechos humanos por el Estado sionista de Israel.

Podemos como minimo apoyar con la difusin, los comentarios, participaciones en foros, en las redes sociales, en las reuniones, en la tienda de la esquina si vende productos israeles, y exigiendo a nuestros representantes polticos coherencia, que apliquen en la practica sus discursos sobre DDHH, y un posicionamiento claro ante un crimen de lesa humanidad, aplicando las sanciones correspondientes a sus autores.

