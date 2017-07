Su moral y la nuestra

A quin le interesa la moral?

Rebelin / Instituto de Cultura y Comunicacin UNLa

Cuando se trata de desmoralizar a los pueblos en lucha no faltan los moralistas de coyuntura siempre entrenados para asestar golpes simultneos a las golpizas econmicas y las golpizas policiales. Kit completo. Las grandes vertientes moralistas (clericales y legalistas) lanzan sus denuedos axiolgicos contra quienes rompen el orden. Porque se trata de bajarles la guardia, demolerles las convicciones y los entusiasmos hacerlos sentir enemigos del bien. Fuerzas del mal. La culpa serial.

No se privan de tentacin alguna para maldecir y ensuciar hasta las ms incipiente luz de rebelda social. Por un milagro de resurreccin cvica los moralistas del establishment, no importa si son choferes de taxi, amas de casa, burcratas o vendedores de enciclopedias lanzan (por ejemplo) denuestos y maledicencias a los cuatro vientos cuando un grupo organizado polticamente hace conocer su malestar y sus denuncias con huelgas, paros o cortes de calles.

Los moralistas se encrespan y repiten al unsono un tendal de frases u oraciones huecas sacadas del noticiero ms cercano o de sus pares tambin moralistas de pacotilla. Miran a la clase trabajadora como seres de otra dimensin, como enemigos del orden, del respeto y del bien comn urbano o rural. Las luchas sociales son engendros del demonio, perversiones del averno, amenaza contra la paz y las buenas costumbres burguesas y, sobre todo, enemigas del orden establecido. La sacrosanta (inexistente) civilidad entre hermanos citadinos es amenazada por la barbarie de la lucha proletaria y eso indigna a los ciudadanos guardianes de la moral burguesa.

Son los territorios ganados por la ideologa de la clase dominante para, tambin de esta manera, poner a pelear a pobres contra pobres. La contienda con frases hechas, todas con muy dudosa procedencia y contenido, se inflama con adjetivos que operan como bofetada moralizante. Todos critican por el bien comn por un (desconocido) respeto al prjimo. Todos vociferan con tono parroquial desde la cspide de su mediocridad prefabricada a espaldas de su ignorancia para que no se percaten de tono titiritezco que adquieren todas sus invectivas inyectadas con almbar de razn simplista. Si ellos tienen derecho a protestar nosotros tenemos derecho a libre trnsito de dice con suficiencia cardenalicia.

Pero la espiral de la moral dominante y condenatoria de las luchas sociales, asciende hasta complejidades y prcticas de muy diversa envergadura y dao. En su cima sirve para justificar genocidios y torturas, sirve para camuflar canalladas de todo tipo y sirve fundamentalmente para hacer invisible el hurto burgus sobre el producto del trabajo. Con capas de pintura moralista se disimulan y ocultan los fraudes electorales, la connivencia con el crimen organizado, la permisividad servil con los trinquetes bancarios, la corrupcin a todo vuelo y -tambin- los fardos ideolgicos que se hacen tragar a los estudiantes en las universidades burguesas (y en algunas otras tambin). Todo es por su bien.

Con la moral burguesa y con su doble moral se asientan los valores dominantes donde todo vale en manos del poder econmico y no importa la gravedad, ilegalidad o la irracionalidad de la afrenta todo se arregla con dinero y el que no lo tiene ha de resignarse unas veces al silencio y otras veces pagando los platos rotos que no rompi. Ese es el orden de las cosas. La vida es as. Uno no puede cambiarlo todo y sin fin de retricas espeluznantes que se hacen pasar por solidez moral y solvencia de principios. Mientras tanto lo que reina es la moral burguesa que, vista bien, no es ms que la inmoralidad misma del capitalismo que es inmoral por definicin. La bomba a Hiroshima es una inmoralidad inolvidable.

Pero la moral que los pueblos necesitan es un conjunto de afirmaciones y principios colectivos y dinmicos cuya unidad de clase debe exprese en paradigmas enriquecedores de la fortaleza intelectual y de la fortaleza emotiva. Para eso es necesario conocer a los seres humanos en su fase de lucha transicional que, mientras sale del fardo de supercheras morales burguesas, accede a un territorio de significacin en el que se renueva el conocimiento y se renueva su enunciacin sobre la conciencia proactiva de un ser distinto esta vez respetuoso del inters comn y del desarrollo en colectivo. Moralidad humana real del futuro. La moral desde la base productiva y la relacin con la naturaleza.

Semejante Moral no es un declogo acabado ni sencillo, no puede serlo jams, porque se trata de un instrumental de orientacin y direccin poltica y humanista (en sus sentido estricto) en movimiento y transicin social. Esa ser sin duda una de las cualidades de la moral nueva, la moral de la lucha permanente, de la moral que no admite la resignacin a los intereses de una clase privilegiada contra una mayora desposeda.

La moral tiene una viva e inquietante actualidad como insista Snchez Vzquez. Pero ha de someter a su jurisdiccin temas como la violencia, el terrorismo, la depredacin de la naturaleza la mercantilizacin avasallante de la vida. La moral de los pueblos, la de la clase trabajadora en lucha, ha de afirmarse en valores histricos como la libertad, la igualdad, la democracia que cada da son ms urgentes. Valores de justicia social real porque no puede haber libertad verdadera en condiciones de desigualdad e injusticia social y tampoco justicia social cuando se niega la libertad y la democracia. Es en la prctica donde se demuestra la verdad, es decir, la realidad y el podero, la terrenalidad de la moral en lucha.

Cuando hablamos de la moral del pueblo en lucha, no hablamos de la moral burguesa. Aunque usen palabras similares sus contenidos no son lo mismo. Una moral participativa que propicie una democracia participativa; que ponga fin a los beneficios irracionales de las empresas capitalistas. Una moral de la lucha social dispuesta a terminar con la pobreza para muchos y la abundancia para pocos. Moral para la defensa de la educacin pblica gratuita y crtica en todos sus niveles; para garantizar los derechos de los trabajadores y el respeto a las diferencias (tnicas, raciales, genricas, etc.); moral para la defensa incondicional de los derechos humanos. moral no slo para cambiar el modo de produccin sino tambin las relaciones de produccin. Una moral que ser distinta porque es su deber serlo. Una moral cuyo aliento sea el desarrollo social y no la represin de los seres humanos. Una moral para la emancipacin que d cuerpo y fortaleza a las nuevas condiciones de la vida organizada y coincidente con lo indispensable para ser felices, para ser creativos, para ser amorosos y para ser iguales; para ser distintos en unidad para lo que necesitamos y contra lo que nos daa. Una moral para el bien comn moral de lucha permanente.

