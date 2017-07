Lecciones de dignidad soberana

En la estrategia poltica yanqui se apost a la reaccin defensiva inmediata del gobierno bolivariano implementando una represin a los grupos fascistas, para evidenciarlo como una tirana. En este experimento del poder imperialista el argumento meditico internacional sigue girando en una supuesta denuncia e indignacin de las clases dominantes occidentales para encubrir sus ambiciones, pero se equivocaron de principio a fin.

Estos aos bregando contra el imperialismo y de seguir construyendo una Repblica soberana de verdad con un poder popular en proceso permiten despejar sus maniobras. De abril a la fecha la derecha venezolana fue dejando el pelero en el camino, comenz tan entusiasta y pedante que poda disuadir a muchos con respecto de que sus planes golpistas eran suyos de su propiedad, pero ahora, sus amos, desesperadamente asumieron su hechura.

Tempranamente, en lo crudo de la escalada violenta neofascista, agotadas las posibilidades de dilogo y acuerdo sobre la vida democrtica, el chavismo hizo cuentas, sac conclusiones y replante la perspectiva: salir del cerco, tomar la iniciativa, poner a la derecha patrocinada por el imperialismo en el basural en que se enred con tanto gusto, y replantear su horizonte de lucha. Desde el Primero de Mayo de 2017 la oposicin perdi la perspectiva, se desinfl y desubic por completo, ni esta, los yanquis, o la OEA fueron capaces de leer el cambio de panorama. Todas esas fuerzas se enfrascaron en la aventura de siempre, es poltica neoliberal dar el golpe de estado, tirar los derechos sociales, hacerse con los recursos de la clase trabajadora, arruinar a los pueblos, remando contra el tiempo.

As fueron quemando los das de mayo a la fecha, asesinando, agrediendo, destruyendo, saboteando, amenazando, y por ello aislndose. Al final, la tctica irracional que esperaban como respuesta del chavismo no slo se les revirti, tambin terminaron por asumirla basados en que esa fuerza destructora les llevara al poder como estn tan acostumbrados que ocurra en otras latitudes.

Lleg la gran iniciativa de aquel Primero de Mayo, volver al poder constituyente del pueblo. La cuestin no ha sido fcil, la reaccin se aboc desde ese momento a denigrarla, pero qued atada a la cola del proceso, contra de este, sin manera de retomar la iniciativa. A pedido de los gringos la ultraderecha se ha dedicado exclusivamente a atacar con todas sus fuerzas a la Asamblea Nacional Constituyente, desatando violencia e impunidad hasta donde sus medios se lo permiten, en tanto el Gobierno Bolivariano les pudo contener y aislar en anillos de seguridad y el pueblo se moviliz da a da con mucha dignidad.

En estas contiendas se presentaron refriegas, escaramuzas, fallas, prdidas humanas y materiales sin igual, un centenar de vctimas fatales , heridos, daos a infraestructuras pblicas y privadas, millones de bolvares, el dolor de la violencia y de ver a la patria y al pueblo bajo amenaza. El imperialismo dirigido por el arrogante Donald Trump, as como la MUD son los causantes de este tormento en primersima instancia para recolonizar el pas y seguir arremetiendo contra Amrica Latina. Si bien cuentan con el monopolio de la mentira, los hechos se clavan como daga en la hidra imperial, cuyas responsabilidades son inequvocas, en su larga data de intervenciones sobre Latinoamrica, el emperador est desnudo.

En sus cuentas alegres, no contaron con la firmeza del gobierno encabezado por Nicols Maduro, como no contaron con el patriotismo revolucionario de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas vilmente agredidas en estos meses, y como siempre subestimaron la combatividad del pueblo y sus factores revolucionarios. En esta primera etapa de accin la Guardia Nacional Bolivariana como primera lnea de defensa ha sido ms que heroica, logr preservar frescas las fuerzas de las FANB.

As pues, de un contexto que desfavoreca al proceso bolivariano, debido a las consecuencias de la guerra econmica, la victoria opositora en la Asamblea Nacional, las secuelas del burocratismo, los errores del gobierno y el descenso en la accin popular, en que las premoniciones del imperialismo parecan cosa consumada. Sin embargo, la postura totalitaria yanqui y sus monopolios, sumada a la ineptitud de la derecha y la incapacidad conjunta de ver el cambio de circunstancias para un hegemn en franca decadencia los llevaron a la desesperacin y el fracaso. Fracaso que ahora deben tapar a base de propaganda y nuevas agresiones sancionatorias al pueblo venezolano. De aqu en adelante, siguiendo el manual del moderno golpista, resta agredir, asechar, calumniar, victimizarse y sobre todo, defenestrar una Constituyente que ser ejemplo de resistencia del poder popular frente a la plutocracia global y la catstrofe en que ha puesto a la humanidad.

Los imperialistas son una cosa de trauma, se saben quebrados, pero no pierden el paso de sus amenazas, se sienten impotentes frente a la Constituyente y amenazan sus decisiones, a la vez que piden les respete sus trampas y les permita seguir actuando con la impunidad acostumbrada. Fueron pasando de diestros matemticos del poder, luego a expertos del sufrimiento humano, tahres con ms ases para barajar, y finalmente a exorcistas de sus propias aberraciones. Y todo esto revela al mundo entero que los pueblos necesitamos nuestra propia Constituyente, lo cual aliviara la grave crisis de poca.

Con su lenguaje transparente de paz, en palabras sencillas, el pueblo venezolano est haciendo de esta tragedia implantada, una gesta de lucha revolucionaria. Resuelto a vencer en las circunstancias y terrenos que se presenten.

As en la tctica como en la estrategia, en la accin como en la perspectiva, el chavismo se reposicion polticamente al calor de este momento original de la lucha de clases. Aprendiendo a asumir sus errores y desaciertos, innovando, accionando y dando pasos certeros, se logr construir el contexto necesario para la siguiente etapa. Sin nfulas puritanas, rompiendo esquemitas, aminorando los estragos del sectarismo, afirmando el sentido de estar y ser pueblo, de democracia participativa y protagnica, de lealtad al proceso en cualquier circunstancia, de sindresis revolucionaria, de dar la cara y entregarse a los intereses superiores de explotados y oprimidos, asumiendo las formas y particularidades organizativas del momento.

En contraparte los burgueses, gobiernos y polticos de la regin comprometidos con la agresin imperial salen ms desacreditados, tienen poco qu contar, ahora debern pagar en sus pases.

En estas condiciones la poltica de paz movilizada y socialismo ha sido acertada para desactivar la perspectiva de una guerra civil con intervencin de colosales fuerzas militares norteamericanas. No es que la ultraderecha vaya a ceder de buenas a primeras, o que los imperialistas vayan a renunciar a la intervencin, a dejar de intentar la fractura de la unin cvico-militar bolivariana y al golpismo, sino que no tendrn manera de encubrirse y de conseguir el llamado consenso internacional; en todo caso, un pueblo consciente y el rechazo mundial les aguardan. La solidaridad de los pueblos ante tantas agresiones del enemigo comn no se har esperar.

El pueblo llega movilizado por las exigencias del proceso con la moral y el valor en alto, ahora debe abrir una etapa de resolucin de los problemas apoyndose fundamentalmente en las fuerzas internas, esto ser lo que vendr para sus clases y sectores. Y la Constituyente en el centro de la tormenta, s va, porque resulta imprescindible en los anhelos de paz, justicia y dignificacin.

