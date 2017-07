Los afroamericanos estn por la paz, pero sus polticos por la guerra

Black Agenda Report





Martin Luther King y Malcolm X, dos lderes histricos del pueblo afroamericano, ambos fueron asesinados en la dcada del sesenta.





El Comit Negro del Congreso ni siquiera se pronunci contra el genocidio en el Congo o la guerra contra Siria. La burocracia poltica negra ha negado y ha mancillado el legado de W. E. B. Du Bois, Malcolm X y Martin Luther King.

Estados Unidos libra una guerra contra el imperio de la ley entre las naciones, y representa el peligro ms inminente a la supervivencia de los seres humanos. La doctrina ilegal de Washington de intervenciones militares humanitarias, promovidas por Bill Clinton y elevadas por Barack Obama a la categora de principio nacional, marca el carcter de un Estado prepotente que est en contra de todas las normas internacionales, dice Ajamu Baraka de la Alianza Negra por la Paz. No existe ningn principio legal que justifique la presencia de EE.UU. en Siria, pero las fuerzas militares estadounidenses estn en Siria sin ningn tipo de oposicin interna.

En cambio, muchos de los que deberan estar conformando una oposicin interna a los flagrantes crmenes contra la paz de Washington se hallan consumidos con la obsesin de castigar a Rusia por ofensas imaginarias contra una ficticia democracia estadounidense.

Ajamu Baraka hace un llamado a la restauracin del compromiso con las leyes de parte de las autoridades de EE.UU., una demanda mnima que debera hallar eco en todas las personas civilizadas, especialmente los afroamericanos, para quienes las leyes de EE.UU. han estado siempre plagadas de excepciones. Sin embargo, los falsos lderes negros de la partidocracia ahora reciben instrucciones de la CIA, la NSA, el FBI y otras agencias de espas actualmente aliadas al Partido Demcrata la ms abyecta de las capitulaciones que una mente maligna podra imaginar.

A nivel mundial, EE.UU. se ha declarado por encima de la ley, como si ya hubiera completado la conquista del mundo. Miles de tropas estadounidenses se hallan en suelo sirio, para armar, entrenar y proteger a los yihadistas musulmanes que actan como soldados rasos del imperialismo estadounidense en la regin. Washington no tiene planes de retirarse, incluso despus de que Desh, la supuesta razn de la presencia de EE.UU. en la regin, ha sido reducido a pequeas bandas guerrilleras. El general Stephen Townsend, comandante de la coalicin liderada por EE.UU. en Siria dijo: Consideramos que Desh es una insurgencia rural, por lo tanto, pienso que estaremos aqu por un tiempo lidiando con este problema.

Los falsos lderes negros de la partidocracia ahora reciben instrucciones de la CIA, la NSA, el FBI y otras agencias de espas actualmente aliadas al Partido Demcrata

Las fuerzas de Townsend estn desplegando los cables detonadores de una guerra nuclear con Rusia, cuya presencia es legal en Siria pues fue solicitada por el gobierno de dicho pas. El hecho de que Estados Unidos haya invadido y ocupado una nacin soberana sin oposicin interna es un testamento del colapso de las polticas progresistas, en general, y de la degradacin moral de la partidocracia negra, que va a contramarcha con la historia de su propio pueblo. Atados de pies y manos al ala Demcrata del duopolio de los ricos, la partidocracia negra ha deshonrado y ha mancillado el legado de W. E. B. Du Bois, Malcolm X y Martin Luther King. Han ensuciado la esencia sagrada del Movimiento de Liberacin Negro: la solidaridad con los dems pueblos oprimidos por el capital supremacista blanco.

La solidaridad tiene un valor por s misma, pero tambin aporta reciprocidad. Al abandonar la solidaridad con aquellos que sufren la opresin de EE.UU. entre los que se incluyen una proporcin cada vez mayor de la gente del mundo el pueblo afroamericano est sacrificando la autoridad moral de esperar apoyo para sus propias luchas. Nos quedamos solos para defendernos de la bestia, aqu desde sus entraas.

Es ampliamente conocido que los gobernantes de EE.UU. se sintieron obligados a aparentar que cedan ante las demandas del movimiento negro en las dcadas del cincuenta y sesenta debido al problema de cmo eran percibidas las relaciones raciales en Estados Unidos por el mundo en acelerado proceso de descolonizacin. El Dr. Gerald Horne, historiador negro que ha estudiado las alianzas polticas del pueblo afroamericano desde antes de la Guerra de Independencia, sostiene que es favorable para los intereses del pueblo negro aliarse como lo hicieron nuestros antepasados con los principales antagonistas del imperialismo estadounidense, incluyendo, en las distintas pocas, a los britnicos, los franceses, los espaoles, los soviticos y los movimientos revolucionarios tercermundistas.

EE.UU. se ha declarado por encima de la ley

En Darkwater: Voices from Within the Veil (1920), la continuacin de The Souls of Black Folk, el intelectual y activista socio-poltico W. E. B. Du Bois expuso las razones para la solidaridad entre los pueblos oprimidos del planeta:

Creo que los ejrcitos y las armadas son bsicamente el oropel y la arrogancia de la opresin y el mal, y creo que la perversa conquista de naciones ms dbiles y de piel ms oscura por naciones ms blancas y fuertes presagia el fin de ese poder.

Malcolm X inst al pueblo negro a pensar en trminos de derechos humanos, no civiles, y a llevar el juicio contra EE.UU. a las Naciones Unidas como lo haba hecho Paul Robeson anteriormente. El credo de la Organizacin por la Unidad Afroamericana fundada por Malcolm, que fue hecho pblico el 21 de febrero de 1965, el da de su asesinato, subrayaba la necesidad de la solidaridad internacional:

La Organizacin por la Unidad Afroamericana desarrollar en el pueblo afroamericano una profunda conciencia de nuestra relacin con el mundo y clarificar nuestros roles, derechos y responsabilidades como seres humanos. Podemos alcanzar este objetivo si mejoramos nuestro nivel de informacin sobre temas internacionales y nuestro nivel de comprensin de que nuestra lucha es parte de la lucha mundial de los pueblos oprimidos contra todas las formas de opresin. Debemos cambiar el pensamiento de los afroamericanos liberando la mente mediante el estudio de filosofa y psicologa, culturas y lenguajes que no provengan de los opresores racistas. Tenemos planes para estudiar idiomas como el swahili, hausa y rabe. Estos aprendizajes le darn a nuestro pueblo acceso a las ideas y a la historia de la humanidad a un nivel ms global y, por ende, nos abrir nuevos horizontes mentales.

Nuestra lucha forma parte de la lucha mundial de los pueblos oprimidos contra todas las formas de opresin

Dos aos despus Martin Luther King explic frente a una muchedumbre en la iglesia Riverside de Nueva York por qu iba a romper el silencio sobre la guerra que EE.UU. libraba contra Vietnam:

No puedo olvidar que el Premio Nobel de la Paz conlleva tambin un mandato: el mandato de intensificar el esfuerzo que yo ya vena haciendo por la solidaridad con el prjimo. Este es una misin que me conduce ms all de las lealtades nacionales, pero incluso si esto no existiera tendra que actuar movido por mi compromiso con el ministerio de Jesucristo Para m la relacin entre el compromiso religioso y el trabajo por la paz es tan obvio que a veces me asombra que algunos me pregunten por qu hablo contra la guerra.

Martin Luther King vea claramente que las guerras en el extranjero eran incompatibles con un progreso a nivel interno.

S que Estados Unidos nunca invertir ni los fondos ni los esfuerzos necesarios para rehabilitar a los pobres mientras duren aventuras como Vietnam, que continan absorbiendo personas, habilidades y dinero como un tubo de succin demonaco y destructivo. Por ello, estoy cada vez ms convencido de que la guerra es un enemigo de los pobres, y que, por ende, debo oponerme a ella.

Huey P. Newton, lder de las Panteras Negras, llev la solidaridad a un nivel ms elevado, haciendo causa comn con aquellos a los que EE.UU. les haba declarado la guerra. Si el imperialismo estadounidense es el enemigo de la humanidad, entonces: Nos unimos a la lucha de todos los oprimidos del mundo y de este pas, sin importar el color de la piel de los que tratan de lograr los objetivos de libertad y dignidad.

Estas son las voces de la Tradicin Negra Revolucionaria, acorde con la cual el pueblo afroamericano es el sector ms opuesto a la guerra en Estados Unidos, pero este legado ha sido constantemente traicionado por la partidocracia afroamericana. Para esos individuos de la partidocracia, infinitamente egocntricos, ni siquiera la Madre frica es merecedora de empata al nivel humano ms bsico, ni mucho de solidaridad. Nadie ha estado ms involucrada que Susan Rice en el genocidio patrocinado por EE.UU. contra, al menos, seis millones de congoleos. Desde 1996, como funcionaria de seguridad nacional y subsecretaria de Estado para Asuntos Africanos del gobierno de Bill Clinton, y luego con el gobierno de Obama, Rice ha supervisado diligentemente el bao de sangre perpetrado por los aliados de EE.UU., Ruanda y Uganda, en la Repblica Democrtica del Congo. El rol de Rice en este genocidio y en otras matanzas, le dieron las credenciales para que Obama la considerara para el puesto de secretaria de Estado, cuando Hillary Clinton lo dej vacante en 2012.

El Comit Negro del Congreso es solidario con el imperialismo estadounidense, y no con las vctimas de los delitos cometidos por Washington en el mundo

Los republicanos lanzaron una campaa contra Rice argumentando que era la culpable de los ataques yihadistas en Benghazi, donde muri el embajador de EE.UU. en Libia. (En realidad, los republicanos no lograron acertar con el verdadero crimen cometido por Rice: transferencia de armas desde Libia hacia los yihadistas sirios.) A pesar del reconocido papel que tuvo Rice en el peor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial, la mayora de los miembros del Comit Negro del Congreso apoy la candidatura de Rice para el puesto ms importante de la diplomacia estadounidense. Barbara Lee (Demcrata de California) figura entre los que apoyaron a Rice, y es supuestamente la ms opuesta a la guerra de los miembros del Comit Negro del Congreso.

Seis millones de africanos muertos no significan nada si se trata de nombrar a una persona negra en un alto puesto del Departamento de Estado, segn el punto de vista de la abominable partidocracia negra.

Un ao antes, en 2011, ms de la mitad del Comit Negro del Congreso vot para continuar el bombardeo de Libia, que haba sido uno de los pases ms prsperos y generosos de frica.

Solo tres miembros del Comit Negro (y solo cinco Demcratas en total) dieron su apoyo al proyecto de ley Stop Arming Terrorist de la congresista Tulsi Gabbard para tratar de parar las guerras en las que EE.UU. usa ejrcitos yihadistas en el territorio sirio y en el mundo musulmn.

El Comit Negro del Congreso se sita en las antpodas de la Alianza Negra por la Paz. Primero, Estados Unidos debe dejar de apoyar a los responsables del conflicto armado en Siria; debe dejar de financiar a esos elementos que mucha gente define como terroristas, y debe tener un compromiso serio con una solucin diplomtica del conflicto, dijo Ajamu Baraka. Pero el Comit Negro del Congreso es solidario con el imperialismo estadounidense, y no con las vctimas de los delitos cometidos por Washington en el mundo.

Sin embargo, la Tradicin Negra Revolucionaria no ha muerto. La Coalicin Negro es Negro, en el artculo 19 de la Agenda Nacional Negra para la Autodeterminacin afirma: Estados Unidos debe retirarse de frica, Asia y Amrica Latina Las fuerzas militares estadounidenses deben replegarse dentro de sus propias fronteras; exigimos que se ponga fin a las guerras realizadas a travs de ejrcitos mercenarios, ataques con drones y actividades polticas subversivas contra gobiernos y movimientos populares alrededor del mundo. Dado que Estados Unidos ha sido la primera potencia nuclear, es el nico pas que ha usado armas nucleares y se atribuye el derecho a atacar primero, exigimos el desarme nuclear de Estados Unidos, sin condiciones previas y unilateralmente si fuera necesario.

La coalicin tambin exige reparaciones y perdn inmediato de las deudas de las excolonias, el derecho a la independencia del pueblo palestino y el cese de la ayuda estadounidense a Israel.

Hasta el Movimiento por la Vida de los Negros es dbil en sus reclamos por la paz

Hay organizaciones del pueblo negro que han sido coherentes con la tradicin negra revolucionaria y su tica de solidaridad con los oprimidos. Pero estas organizaciones cuanto ms se acercan al Partido Demcrata menos orientadas hacia la paz se vuelven. Entre las organizaciones cvicas negras que funcionan como anexos del Partido Demcrata la paz no figura entre sus prioridades. Sin embargo, hasta el Movimiento por la Vida de los Negros es dbil en sus reclamos por la paz. Esto es lo ms cercano a una declaracin contra la guerra:

Usar en el futuro las oportunidades internacionales y los mecanismos de derechos humanos para exponer las violaciones sistemticas a los derechos humanos perpetrados en las comunidades negras, las conexiones entre los afroamericanos de EE.UU. con otra gente negra alrededor del mundo, hacer contacto con los oprimidos globalmente y corroer el excepcionalismo de EE.UU.

Washington est amenazando con una guerra nuclear en Siria y en el resto del mundo y rechaza abiertamente la nocin de que existan leyes internacionales. Mientras tanto, el Movimiento por la Vida de los Negros tmidamente propone corroer.

Glen Ford, editor ejecutivo de Black Agenda Report.

Fuente: http://www.blackagendareport.com/blacks_pro-peace_misleaders_are_not?#