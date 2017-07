Cifuentes contra el fuego: la pelcula

El 12 de julio Cristina Cifuentes present el plan contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA). En alerta amarilla de riesgo por altas temperaturas, tuvimos el honor de asistir al rodaje de este film en el seamos originales marco incomparable del paraje llamado Valdeyerno, en San Martn de Valdeiglesias, dentro de una zona catalogada por los bilogos del CSIC como la mejor muestra de bosque mediterrneo del centro peninsular. Este lugar hace 50 aos sufri un terrible incendio y hoy las encinas, salpicadas de pinos pioneros, estn intentando sacar la cabecita. La cosa estaba convocada a las 12 horas y termin hacia las 13:45, cuando algunas de nosotras tenamos ya sntomas de golpe de calor y, por si acaso, tratbamos de buscar, sin xito, al menos la posicin de una ambulancia algo, dicho sea de paso, bastante apropiado para un acto como este, en el que unas 100 personas eran martilleadas contra el suelo por un sol de injusticia.

Al llegar a la localizacin prxima al rodaje, tuvimos que dejar el coche en una pequea explanada, donde se apiaban decenas de vehculos, bloqueando la salida unos a otros situacin ideal, como todo el mundo sabe, para una evacuacin de emergencia. Como pasalir corriendo El jefe de protocolo, o lo que fuera, nos pregunt si formbamos parte del atrezo, no, somos de una asociacin ecologista de la zona; y que si tenamos pensado montar una protesta, que si sera suave... Solo queramos disfrutar de la presencia de nuestra presidenta. El marcaje fue al hombre; ya saben, se impide al rival que se mueva cmodamente por el campo.

La Comunidad de Madrid no repar en gastos y el despliegue de medios fue brutal, en plan Ridley Scott o Spielberg La escena inicial comienza con Cifuentes-Khaleessi descendiendo de los cielos en un helicptero del parque de bomberos de aquel municipio. En cuanto la presidenta descendi de su dragn y se aproxim a la torre de vigilancia donde transcurrira la mayor parte de la dramatizacin, una cuadrilla forestal entr en escena, representando un febril desbroce-ficcin que quedara muy chulo en las imgenes de Telemadrid, especialmente si la escena fuera narrada con ese tono entre vehemente y saltarn propio del No-Do. Pegando la orejilla nos pareci escuchar a nuestra autonmica Protectora del Reino y Madre de Dragones, Sostenedora de Batracios: a ver si pasa julio, agosto. A esto se le llama alta poltica. Del mismo modo podra haber dicho, a ver si la Virgen de la Cueva quiere. Lo de las cabras estuvo genial: entre 15 y 20 cabras aparecieron en escena, ms o menos las que caben en el encuadre, un tanto incmodas, para ilustrarnos sobre las bondades del pastoreo en la prevencin de incendios. Por ltimo, un bulldozer hizo esforzadamente su papel de como-que-si-hago-que-repaso- otra-vez-el-cortafuegos-y-eso. La detraccin de medios fue, como requera el guion, espectacular: el helicptero de emergencias que traslad a Cifuentes (criticado por el Sindicato de Bomberos, como relata una noticia del Huffington Post del mismo da), la motobomba rural de bomberos de Cadalso de los Vidrios, un camin motobomba, una bomba ligera, otro vehculo de apoyo, un bulldozer, tres coches oficiales de bomberos, dos de la guardia civil, uno de polica local, tres de agentes forestales, cuatro de retenes forestales, ms los efectivos de cada vehculo.

El presupuesto (del INFOMA, no de este rodaje) es de 35 millones de euros, dos coma dos millones menos que el ao anterior. Al finalizar el sarao una joven con aspecto de becaria ofreci un micrfono, pero no hubo preguntas, porque el atrezo no pregunta Yo, que no formaba parte de ello, me qued por timidez con ganas de haberle preguntado a nuestra presidenta algo as como seora Cifuentes, qu es un rbol?. [1]

[1] Una nota as en plan serio sobre el asunto. No hace falta insistir ni dramatizar sobre la evidente vulnerabilidad y fragilidad de nuestro territorio: el destino de nuestros montes est ligado al de nuestros pueblos. Las polticas desarrollistas del Partido Popular, campeones de la dispersin urbanstica, han hecho que el territorio de contacto urbano-forestal no haya parado de crecer, multiplicando con ello el riesgo de incendios y la dificultad en su extincin, pues la prioridad de la defensa de bienes e infraestructuras urbanas hace que los frentes se ataquen muy tardamente. Las inexistentes polticas de desarrollo rural y equilibrio demogrfico estn convirtiendo el campo bien en zonas de vertido, bien en masas forestales abandonadas, bien en zonas de urbanizacin que prolongan ilimitadamente las grandes ciudades. Si a todo ello se le suma el innegable proceso de aumento de las temperaturas que implica el cambio climtico, la situacin no puede ser ms urgente, estamos tentados de decir desesperada. La temporada de incendios se alarga, la gestin de la extincin se hace ms difcil, con incendios en invierno, como se ha podido comprobar recientemente en El Bierzo. Las condiciones climticas hacen que los Grandes Incendios Forestales sean ingobernables, convirtiendo los fuegos en gigantescas emergencias civiles.

Si bien algunos datos relativos a la extincin han mejorado en los ltimos decenios, como pone de relieve el informe de WWF Fuego a las puertas, el nmero de Grandes Incendios Forestales, aquellos que suponen ms de 500 hectreas devastadas, no han dejado de crecer. Estos incendios son enormes catstrofes ecolgicas, sociales y econmicas. Incendios como los recientes de Portugal, o los de Grecia en 2007, con decenas de muertos, podran tambin suceder en nuestro pas. Sin una poltica coherente de gestin forestal, sin una ordenacin y planificacin territorial que evite la construccin de nuevas viviendas en el monte (y promueva el derribo de las ilegales), sin una recuperacin de las actividades agrcolas y de pastoreo (lo que implicara una suerte de programa de recolonizacin rural), sin unos dignos servicios pblicos de prevencin y extincin de incendios, esta terrible posibilidad no dejar de amenazarnos. En ausencia de estas medidas, los modernos sistemas de extincin son impotentes para frenar un Gran Incendio Forestal. Las conclusiones de aquel informe son irrebatibles: La poltica actual, que lo fa todo a adquirir ms hidroaviones o a aumentar los medios de extincin, no solucionar el problema. Los grandes incendios no se apagan con agua, sino con gestin forestal y planificacin territorial. Solo reduciendo la vulnerabilidad del paisaje a la propagacin de las llamas evitaremos que los Grandes Incendios Forestales devoren comarcas enteras. Como se apunta en el mismo lugar, grandes y simultneos fuegos pueden hacer que todas las defensas colapsen, provocando autnticas situaciones de emergencia nacional. Dos descerebrados pueden, con muy pocos medios, producir un efecto que hasta duele imaginar.

En este contexto es absolutamente necesario defender las condiciones laborales, tcnicas y de seguridad de quienes estn a pie de tajo. Esto ltimo, su seguridad, pasa, en primer lugar, por la contratacin de ms personal y por la continuidad de su labor durante todo el ao, realizando tareas de prevencin en los meses no dedicados a la extincin. La contratacin habra de ser estrictamente pblica o, en todo caso, con absoluta publicidad y transparencia, para que no suceda que mientras los bomberos forestales se juegan la vida en los montes, otros, en sus despachos, amaen ilegalmente contratos con grandes empresas privadas. No hay dinero para los bomberos forestales ni para la creacin de cuadrillas municipales, pero s para rescatar autovas ruinosas de esas mismas empresas. Donde nosotras vemos una catstrofe inminente ellos ven una oportunidad de negocio. A esto se le llama capitalismo del desastre. Si Matinsa o cualquier otra empresa ganara con la prevencin lo que gana con la extincin se quemaran muchas menos hectreas cada ao. Pero el negocio y, por otra parte, la posibilidad para el enriquecimiento ilcito, estn en esta, no en aquella. La gua de la accin de las instituciones tiene que ser el criterio de la utilidad social y el respeto medioambiental, no el de rentabilidad privada. Vivimos bajo una especie de constante y ubicuo secuestro estructural del inters pblico por parte de un puado de empresas marca Espaa, foco de corrupcin. Especular, racanear con los medios humanos y cruzar los dedos para que no haya grandes incendios: esa parece ser la poltica de las administraciones autonmicas. Mientras los trabajadores y trabajadoras que apagan los incendios asumen ms precariedad y ms riesgos, cobrando menos y exponindose ms, los representantes polticos se corrigen la frente y preparan el gesto para las fotografas, posando ante los medios junto a los nuevos y flamantes vehculos (cuando los hay), ms preocupados por la propaganda que por la eficacia.

