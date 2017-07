La historia se investiga, se escribe, se cuenta y se interpreta de acuerdo a una ideologa

1. Trataba de demostrar en una pltica que Felipe Carrillo quien fue gobernador de Yucatn (1922-24) y organizador de tres congresos campesinos socialistas no fue socialista sino obregonista y callista. Una compaera del auditorio me dijo: Aunque se diga que no fue socialista, para mi sigue siendo el ms grande socialista de Yucatn. Luego al otro da- asist a una pltica en la que se hicieron mltiples halagos a Marx, a Lenin, a Fidel Castro, a la revolucin rusa, sin ningn asomo de crtica. Luego mi hija me dijo: Pap, ya ests viejo en estos asuntos y no te das cuenta que la gente se acomoda, repite las ideas como si nada pasara porque as ha sido desde hace 100 aos el sistema educativo nacional.

2. Mi profesin es la historia y el periodismo, pero durante dcadas vi el mundo color de rosa aunque estuviera batallando emocionado contra la burguesa y el imperialismo; slo en los ltimos 10 aos comenc a reflexionar seriamente colocndome en el pesimismo esperanzado viendo las cosas con una enorme posicin crtica. A partir de entonces veo en todos los luchadores sociales, en los personajes que hicieron y siguen haciendo mucho por los trabajadores, a seres humanos de carne y hueso, que hacen ms o menos lo que hago desde hace dcadas. No slo he sido un fuerte crticos de los personajes hroes del sistema capitalista como Morelos, Jurez, Zapata o Villa, sino tambin de Marx, Lenin, Mao o el Che.

3. Hace 50 aos fuimos crticos, muy enemigos de las corrientes conservadoras, reaccionarias, terratenientes, clericales y defensoras del ejrcito encabezados por los Iturbide, Miramn, Daz, Vasconcelos; pero contrario a ello defendimos a los liberales y revolucionarios como Hidalgo, Guerrero, Jurez, Madero, Carranza, Crdenas; jams nos salimos de eso que llaman historia de bronce en que los personajes definen los cambios de la historia. Pero en la izquierda hicimos a un lado a los personajes del sistema capitalista pero seguimos haciendo historia de bronce pensando en que los personajes que han batallado en la izquierda a favor de los trabajadores son seres de bronce que no cometen errores y no son de carne y hueso.

4. A Marx no se le ve como un europeo, como un continuador de un modelo de pensamiento que se impuso en otros continentes (ver la corriente de Dussel); a Lenin no se le ve como no marxista o rusificador del marxismo; tampoco a la revolucin Rusa como una toma a la fuerza. A la III internacional y la fundacin de partidos comunistas como una necesidad; a la confrontacin Stalin/Trotsky no se ve el destino de la revolucin. Ms que repetir que los dirigentes revolucionarios son una especie de dioses, hay que hacer anlisis rigurosos para encontrar las causas del fracaso de la construccin del socialismo. No tengo duda sobre lo importante que fueron esos personajes, pero ms que cubrirlos de bronce hay que ver sus errores y virtudes.

5. Las transformaciones sociales e histricas hace mucho que lo sabemos- no se dan por la grandeza de sus lderes. Ellos ayudan sin duda mucho al proceso, pero no lo determinan. Lo ms importante siempre son las condiciones materiales, sociales, subjetivas del desarrollo de las sociedades y partir de ellas surgen los seres humanos que se encargarn de destruir y construir otras nuevas. No es un asunto de personalidades que poseen las grandes ideas que lderes sociales llevan luego a la prctica. Reconstruyamos con investigaciones honradas y profundas las historias contadas a partir de las interpretaciones ms cercanas a eso que llaman realidad.

6. Poseo la conviccin de que esa historia dura, de personalidades, ha sido superada y no ayuda a la crtica histrica que sirve para la liberacin. En la medida que sigamos haciendo grande homenajes pblicos a esas personalidades en ese mismo ritmo bloqueamos las posibilidades de que superemos nuestra adoracin a personajes. Necesitamos que la poblacin recupere su fuerza en la confianza en la participacin unitaria de las masas. Recuerdo que hace 50 aos los trabajadores zapateros del FAT repetan en sus consignas: Solo el pueblo salva al pueblo siguiendo la famosa frase del Manifiesto Comunista de 1847: La liberacin de los trabajadores slo puede ser obra de los trabajadores mismos.



Blog del autor: http://pedroecheverriav. wordpress.com