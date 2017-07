Slo dos de las 11 entidades que pueden alegar sobre Garoa quieren su reapertura

Central nuclear de Garoa. E.P.

Aunque el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear dio su visto bueno a la reapertura de la central nuclear de Garoa (Burgos) en marzo, el Gobierno no ha tomado an una decisin. El anuncio se har, segn inform el propio ministro de Energa, Turismo y Agenda Digital, lvaro Nadal, despus de conocer las consideraciones de las 11 entidades personadas en el procedimiento, para las que el Gobierno abri un periodo de alegaciones de 10 das que vence hoy.

De ellas slo dos - la Junta de Castilla y Len y la Asociacin de Municipio de reas con Centrales Nucleares (AMAC)- han manifestado su apoyo a la continuidad de la explotacin de la central, que lleva parada desde diciembre de 2012. Ambas entidades han presentado este viernes sus alegaciones al Ministerio de Energa pidiendo su reapertura. La Junta ha solicitado incluso que la actividad de la central se alargue hasta el ao 2031.

La otra entidad que podra haberse mostrado favorable es la propia Nuclenor (propietaria de la central), pero la divisin interna entre sus propietarias, Iberdrola y Endesa, no ha conseguido consensuar un documento de alegaciones. En una junta general celebrada ayer, Iberdrola abog por desistir de la solicitud de autorizacin de explotacin antes de que el Gobierno tomara una decisin definitiva, porque no considera viable econmicamente el proyecto, pero Endesa se opuso y plante presentar este viernes las alegaciones, pidiendo una serie de condiciones para que fuera viable. Segn han confirmado fuentes de la empresa a EFE, no se ha conseguido un acuerdo.

Entre las 8 restantes, todas se han mostrado en contra, aunque slo Greenpeace ha presentado de momento sus alegaciones ante el Ministerio. El Parlamento vasco, el Gobierno vasco y la Diputacin de lava han anunciado que presentarn sus alegaciones en contra, al igual que Ecologistas en Accin-Burgos. Por su parte, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de La Rioja y la Asociacin Ecologista Centaurea se han pronunciado en contra de la central en reiteradas ocasiones a travs de declaraciones institucionales y mociones.

