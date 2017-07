Los blues: msica y memoria del pueblo y para el pueblo

La msica y la poesa del blues no es solo una msica hecha para el pueblo, sino la msica del pueblo, como dice Lawrence Cohn, el compilador, junto a otros diez autores de. El blues un gnero que realmente naci en frica aunque se desarroll en Amrica y particularmente en EE.UU a finales del siglo XIX y comienzos del XX y hoy se considera la ms poderosa forma artstica de la mal llamada msica popular estadounidense. En tanto se dicepara intentar separarla o diferenciarla tcitamente de la tambin mal llamada msica: o es que acaso laes inculta o de por s para hacer rer o para presumir de bruto?

Aunque a escala masiva, los blues no fueron conocidos sino hasta terminada la I Guerra Mundial, constituyen no solo la columna vertebral sino el centro de la tradicin del jazz y preceden al mismo en el tiempo. Son parte del jazz y a la vez otro gnero distinto al jazz: y, claro, su constituyente primario, ahora que tanto se habla de democracia. Quin, por ejemplo, no ha odo, por lo menos hablar, del Memphis Blues o del St. Louis Blues de W. Ch. Handy? A partir del cierre del Distrito de las Luces Rojas, New Orleans, una autntica putera no peyorativa, en 1917, los blues, seudo blues y no-blues, llamados blues por error o por ignorancia, invadieron el inconsciente colectivo afroamericano y, en general, gringo. Por una visin falsa, por un sesgo eurocentrista, por una lesiva aplicacin de la dialctica del amo y del esclavo de Hegel del blanco hacia el negro, se ha dicho desde sus albores que son una msica lenta y triste cuando no depresiva. No, los blues son una msica liberadora, alegre, hondamente estimulante.

El primer blues publicado por W. C. Handy, ms tarde autodenominado Padre del Blues, fue el instrumental Memphis Blues, y que no es blues sino cakewalk, pensando en la pieza del violinista Hart Wand The Dallas Blues (1912); a diferencia de esta, la de Handy era una nueva versin de Mister Crump que l haba estado tocando en mtines polticos. En 1913, la editorial de Handy public Jogo Blues compuesta o al menos interpretada por un pianista local. No fue un hit pero un ao ms tarde le aadi dos temas y la edit como St. Louis Blues, que otorg al blues su primer xito de pblico. La versin que aqu se presenta fue grabada en el show de Ed Sullivan el 18/dic/1949.

https://www.youtube.com/watch?v=K-PhBryFuIM Memphis Blues W. C. Handy (1912): 2:58

https://www.youtube.com/watch?v=EkOcO5HXbk8 St. Louis Blues W. C. Handy: 3:48

El blues es una forma meldica, cuando necesit ritmo pas a R&B, cuyo factor determinante es el Shout, el grito, o el Growl, el aullido, que a su vez caracterizan al jazz. Es parte de la nota blue y tonalidad blue, descrito por John W. Work, de la U. Fisk, para negros, como un trozo fragmentado de yodel, semi-cantado y semi-gritado (1). La palabra yodel se refiere a una fluctuacin rpida de voz normal a falsete. Gracias a la inmigracin europea, en especial de alemanes y austriacos, lleg a EE.UU, mezclndose ms tarde con la gama de estilos que conforma el folk y el country gringos (2). Una rareza buclica que deleitaba a oyentes capturados por la gimnasia vocal de mltiples culturas provenientes de distantes pases. As, el yodel y el blues se fusionaron y, con ello, un estilo singular de una cultura peculiar evolucion lejos de su supuesto original, all en los remotos Alpes del Tirol suizo. El yodel se usa en las canciones gringas de folk (Woody Guthrie y su discpulo Bob Dylan)), bluegrass (Bill Monroe) y country (Jimmy Rodgers, Hank Williams, Johnny Cash). Hacia 1843 los cantantes ambulantes o minstrels y juglares lo difundieron (3); hacia 1865, los minstrels negros lo hicieron parte de su propio repertorio: acrbatas circenses, gigantes chinos, parodias de Hamlet, aldeas africanas. Todo eso sirvi para abrirle paso al vodevil, la comedia satrica, la comedia musical. Hacia 1919, tres grandes compaas de minstrels hacan giras y hacia 1955 an actuaban pequeas compaas en el Sur, lo que dara luego en llamarse Dixieland; trmino con el que se rebautizara el estilo afroamericano de New Orleans.

Hay una lnea directa desde los griots, de la etnia wolof, cerca de la desembocadura del ro Gambia en frica del Sur, pasando por los worksongs o cantos de trabajo, fieldhollers o clamores campesinos, ringshouts o anillos de grito, minstrelsy blanco y negro, spirituals (cuya primera manifestacin organizada ser la misa de pie, el 6/oct/1871, de la gira de los Fisk U. Jubilee Singers), gospelsongs o cantos evanglicos y por ltimo blues y jazz, no al revs, hasta llegar a Charlie Patton, Bukka White, Big Joe Williams, Robert Johnson, Mississippi John Hurt, entre las figuras del Delta del Mississippi; Blind Willie McTell, Reverend Gary Davis, Blind Boy Fuller, Sonny Terry, entre las de la Costa Este; Blind Lemon Jefferson, Leadbelly, Texas Alexander, Henry Thomas, Funny Papa Smith, entre las de Texas; Frank Stokes, la Memphis Jug Band, Memphis Minnie, Furry Lewis y Sleepy John Estes, entre las de la primera ciudad que presta su nombre al blues, Memphis, TE; en St. Louis, MI, predominan los pianistas: Roosevelt Sykes, Peetie Wheatstraw, Walter Davis, a quienes se asocia Leroy Carr, de Indianpolis en do con el guitarrista Scrapper Blackwell. Otros seran los genios de LA: Muddy Waters, Slim Harpo, Little Walter, Clarence Frogman Henry, Big Bill Broonzy, Bobby Charles, Louisiana Red, Lazy Lester, Guitar Slim; y, claro, los de Chicago: Carey Bell, Mike Bloomfield, Billy Branch, Big Bill Broonzy, Paul Butterfield, James Cotton, Arthur Big Boy Crudup, Bo Diddley, Willie Dixon, Champion Jack Dupree, Buddy Guy, el ubicuo John Lee Hooker, Howlin Wolf, Elmore James, J. B. Lenoir, Little Walter, Louisiana Red, Magic Sam, Big Maceo Merryweather, Little Brother Montgomery, Charlie Musselwhite, Jimmy Reed, Otis Rush, Otis Spann, Tampa Red, Koko Taylor, Washboard Sam, Muddy Waters, Junior Wells, Sonny Boy Williamson I, Sonny B. Williamson II, Jimmy Yancey, Zora Young.

Los blues escribirn su historia en letras de molde antes y despus de la II Guerra Mundial en el primer destino de toda esa mano de obra barata que sale de New Orleans, hacia 1917, y llega, primero, justo, a Chicago, a los astilleros de California y luego a NY. Muy pronto, los negros vidos de trabajo, de derechos civiles y libertades raciales, junto a los bluesmen, van a grabar all luego del Crack o Depresin de 1929. All en Chicago, en dos momentos tambin, los blues esculpirn su historia en letras de mrmol. Todo esto, con el tiempo, va a provocar la toma de conciencia de los soldados negros del Ejrcito gringo mezclados con blancos y discriminados por oficiales y suboficiales, como lo muestran las novelas de Richard Wright, Ralph Ellison, Chester Himes, Alex Haley y James Baldwin, entre otros autores afroamericanos. El conflicto los llevar a viajar y a conocer otros pases y otras realidades; vendrn dos aos de huelga de los estudios discogrficos (1943/45) y, por ltimo, los avances tcnicos derivados de la electricidad, del desarrollo de la radio y las comunicaciones as como de las novedades comerciales, lo que cambiar de manera radical el horizonte de los blues.

Esta conferencia-audicin se basar en el lbum triple The Blues Anthology o Antologa del Blues. No se escuchar completo. Cuando se requiera, dichas grabaciones irn acompaadas de versiones contemporneas de R&B o de R&R.

https://www.youtube.com/watch?v=HlniDmj10u8 Stack OLee Blues, Mississippi John Hurt (1928) Blues Legend: 2:59

La charla sobre Los Blues, msica y memoria del y para el pueblo, se ha iniciado con un tema de una figura representativa del Delta del Misisipi llamado, justo, Misisipi John Hurt (1893-1966): la balada popular Stack OLee Blues que junto a Frankie y Candy Man Blues aluden a tipos legendarios o pintorescos del sureste de EE.UU tan marcado por la Guerra de Secesin (1861-1865), la I Guerra Mundial y sus secuelas respecto a esclavitud, hambre y discriminacin. Hurt, llamado El Patriarca Hippie, y quien para Larry Cohn, compilador de Nothing but the Blues (Odn Ediciones, 1994), es la persona ms encantadora que he conocido, perteneca a la comunidad de Avalon, cerca de Greenwood. All, empez a grabar por recomendacin de sus vecinos, el do blanco de Willie T. Narmour y Shellie Smith, en guitarra y violn, por entonces artistas de xito en el ambiente discogrfico. Hurt era un artista local que, tras su fugaz paso por los estudios de grabacin, retorn a Avalon en 1925 y se perdi en el anonimato. Bluesman y songster, instrumentista y cantante, a travs de sus canciones, siempre acompaadas por un agradable rasgueo de guitarra y un estilo preciso y sincopado, como en Stack OLee Blues, demuestra el importante grado de desarrollo del blues de Misisipi, a nivel local, as como entrega una nueva percepcin de la msica folk, de la cual el blues es apenas una parte. Ahora, de Blind Lemon Jefferson, se escuchar Low Down Mojo Blues que, con los tradicionales Jack ODiamonds, Hangmans Blues, son todos de su autora.

https://www.youtube.com/watch?v=uwaHG0MRo_0 Blind Lemon Jefferson Low Down Mojo Blues: 2:52

Blind Lemon Jefferson (1893-1929), guitarrista y cantante es el instrumentista ms virtuoso de todos los de Texas y del profundo Sur, lo mismo que el artista discogrfico ms popular en apenas 4 aos de estrellato. Nacido invidente en 1893 o 97, cerca de Wortham, ciudad ubicada 70 millas al sur de Dallas, se abri paso por s solo, cogi su guitarra y comenz a tocar en fiestas, picnics y en calles cuando era slo un adolescente, cont David Evans, en Bogot, 1988. Vagabundo por vocacin, utiliz la guitarra folk-blues en los dos estilos caractersticos de Texas: golpeando rtmicamente una cuerda baja, mientras tocaba una figura rtmica regular en las cuerdas altas; o dejando que el sonido de la guitarra casi desapareciera detrs del canto, para enseguida continuar las frases vocales con figuras improvisadas y de ritmo libre, como lo ha hecho en Low Down Mojo Blues, cancin sobre la decepcin y el abandono. Aqu, es claro el sentido de crnica/experiencia vital. Su certificado de defuncin atribuy la muerte a una probable miocarditis aguda, lo que aunado a su juventud, aliment por aos rumores: se especul que haba sido envenenado por una pareja celosa; sufrido un paro cardiaco por la mordedura de un perro. El libro Tolbert's Texas sugiere lo habra sido asesinado un gua que lo acompaaba al tren despus de cobrar un cheque por las regalas de su contrato discogrfico. Ahora, el Bluesman ms importante del Misisipi, Leadbelly, con Easy Rider junto a Midnight Special y Good Morning Blues tres originales suyos pero tambin atribuidos, por arte de mafia, a Alan Lomax: s, el mismo de las grabaciones en vivo en Misisipi y Louisiana, que figuran en el lbum Negro Prison Blus & Songs.

https://www.youtube.com/watch?v=OSr8ncaQAyw Leadbelly Easy Rider: 3:15

Mejor conocido como Leadbelly, Huddie Leadbetter (1888/9-1949), pertenece a la 1 Generacin de hombres del blues, aunque este no fue el nico gnero en su repertorio: tambin, spirituals y gospels, canciones infantiles, populares y de trabajo, baladas tradicionales y breakdowns o repentizaciones, en la ricamente precaria jerga de ciertos narradores de ftbol. As, no slo Bluesman, sino autntico songster, era diestro en la guitarra de 6 y 12 cuerdas. Con esta, adquirida en uno de sus viajes a Texas, acompaaba su canto utilizando la resonancia para lucirse al tocar bases rtmicas de acordes y frases de bajo. Realiz ms de 300 grabaciones y recibi la influencia musical de Blind Lemon J. Leadbelly era multi-instrumentista: piano, violn, acorden, guitarra y armnica, pero sus grabaciones se basan en su voz, su guitarra de 12 cuerdas y su lnea de Walking Bass sobre la armona. Tena tan controlada esta frmula que compuso muchas canciones del mismo modo y todas muy singulares: por ello es considerado uno de los pilares del folk-blues gringo. En 1949 hizo una gira por Francia, as fue el primer artista de su estilo en dar un concierto en Europa. Pero, antes de acabar la gira, cay enfermo y se le diagnostic Esclerosis Lateral Amiotrfica. Nacido en Moonringsport y muerto en N.Y., no sin cierta razn, luego de pasar varias veces por la crcel por distintos motivos, pensaba: Ningn hombre blanco tuvo jams el blues porque ningn hombre blanco tuvo jams preocupaciones. (Bueno, tampoco brother Leadbelly ).

https://www.youtube.com/watch?v=GtDlZdhHRCI Cross Road Blues, Robert Johnson (1936): 2:39

Se escuchaba Cross Road Blues (Sweet Home Chicago y Love in Vain), en la voz y la guitarra de la figura ms legendaria, quizs, del gnero: Robert Johnson (1911-1938), el hombre que vendi su alma al diablo en una encrucijada (ver Crossroads, de W. Hill) a cambio del talento, con campanadas de medianoche y todo: otro mito del jazz. Considerado El Abuelo del R&R, su locucin, originalidad de sus temas y estilo de tocar la guitarra ha influido a The Yardbirds, Led Zeppelin, The Allman Brothers Band, The Rolling Stones, Queen, The White Stripes, The Black Keys, The Band y a msicos como John Fogerty, Bob Dylan, Johnny Winter, Jimi Hendrix, Paul Butterfield, Neil Young, Warren Zevon, Jeff Beck, y Eric Clapton; para ste: El ms importante msico de Blues que haya vivido. Lo del talento s es cierto, aunque se exagera. En Solamente Blues, Larry Cohn reza y peca: La gente que viaj y toc con Robert Johnson dice que [l] poda mantener una conversacin en una habitacin llena de gente mientras sonaba la radio como fondo, sin prestarle aparentemente ninguna atencin y, al da siguiente, tocar nota por nota, cada una de las canciones que se haban emitido. Posiblemente, se trata del artista de blues ms influyente de todos los tiempos, reza el panegrico (p. 74). La verdad, antes de R. Johnson estn Son House y Willie Brown (dos de sus influencias ms poderosas) y despus de l Willie Dixon, Memphis Slim, John Lee Hooker, Muddy Waters y T-Bone Walker, por nombrar slo cinco msicos que luego vendrn. Por ahora, va Woody Guthrie (un dolo para otro, Bob Dylan), en el tradicional House of the Rising Sun, tema secundado por la versin rockera de Eric Burdon and The Animals.

https://www.youtube.com/watch?v=uX_bEDqxHFw Woodie Guthrie House of the Rising Sun 3:00

https://www.youtube.com/watch?v=v91AMTc0-l4 2:57 =5:57

Eric Burdon & The Animals The House Of The Rising Sun

Una de las figuras emblemticas del country blues blanco (a cuyos intrpretes se conoce como Blue Yodelers) y a su vez representante de otra variedad de blues blanco, el llamado Talking Blues o Blues hablado, es sin duda el guitarrista y cantante folk Woody Guthrie, uno ms incluido entre los herederos de Jimmy Rodgers (1897-1933) y con quien, al lado de Eric Burdon y su versin de La casa del sol naciente tomada de la b. s. o. del filme Casino, de Scorsese, se sigue con los Blues. A continuacin, el blues de Johnson y la versin rockera del tema Love in Vain de los Rolling Stones. Nombre que, a propsito, segn parece se deriva no tanto del blues homnimo de Muddy Waters, Rolling Stones Blues, como del proverbio celta o irlands: A las piedras rodantes no se les pega el musgo. As, para poder cotejar las transformaciones musicales, e incluso los cambios de letra, van el original de Robert Johnson y la versin de los Rolling Stones.

https://www.youtube.com/watch?v=-BkPm8JIJJQ Robert Johnson, Love in Vain Blues (Takes 1 & 2) 1937: 4:38; https://www.youtube.com/watch?v=Mh__KxGwth0 Love in Vain The Rolling Stones subtitulado espaol: 4:55

Representante del folk-blues de Texas y del blues inspirado en el estilo holler, herencia del blues arcaico o anterior al rural, caracterizado por un alto tono de voz y una singular libertad rtmica, es el cantante y guitarrista Lightnin Hopkins. Nacido Samuel en Centerville, 1912, aprendi a tocar la guitarra casi tan temprano como abandon su casa: as, pas buena parte de los aos 1920, 30 e inicios de los 40 por el este de su natal Texas y, a veces, fuera, actuando como guitarrista de su primo Texas Alexander. Hacia 1945 se radic en Houston y comenz a actuar en las tabernas de Dowling Street. En 1946, viaj a L.. para grabar con el pianista de Houston Thunder Smith, por cuyo nexo se gan el apodo de Relmpago. M. en 1982, no sin antes haber legado un importante N de grabaciones de country blues al lado de J. L. Hooker y Jimmy Reed, como Black Cat. Original suya como House Upon the Hill y Someday Baby que no van.

https://www.youtube.com/watch?v=6VQ6yhAoDcE Lightnin Hopkins, Black Cat Blues: 4:13

Considerado por la crtica piedra angular del blues de Chicago de preguerra, junto a Tampa Red, el guitarrista y cantante William Lee Conley Broonzy, n. Bradley, o Big Bill Broonzy (Scott, Misisipi, 1898 - Chicago, 1958) m. por cncer de garganta, fue enterrado en el cementerio Lincoln, en Blue Island, IL. Creci en Arkansas y antes de la guitarra toc el violn: En aquellos tiempos era violinista Sola tocar msica escocesa, glides [glissandos] y valses, dijo Broonzy en un programa de radio hacia los aos 50. Su oficio musical y su trabajo en una granja se suspendieron al ser llamado al ejrcito en 1918, en el que estuvo dos aos. Mark Humphrey relata que aqul probablemente lleg a Chicago con algo ms de 20 aos. Perfeccion su guitarra estudiando con Charlie Papa Jackson y lleg a ser figura cimera del Urban blues (distinto a City blues, el que surge ya en la ciudad y no como producto de la transicin del campo a la ciudad, caso del blues urbano). Hacia los aos 50 viaj a Europa, donde se auto-promocion El ltimo Bluesman vivo de Amrica!; luego, a los Pases Bajos, donde el crtico Yannick Bruynoghe le colabor en su autobiografa Big Bill Blues (1955), y donde se cas y tuvo un hijo. Durante su periodo folk-blues grab con Pete Seeger, Sonny Terry, Brownie McGhee y Leadbelly. Como Broonzy no era guitarrista elctrico espectacular es menos conocido que otros artistas coetneos del gnero y no fue tan imitado durante el revival britnico en los 60: el de los celebrrimos American Folk-Blues Festival. Aun as, gan popularidad por su tema Key To The Highway, grabado por Eric Clapton en el lbum Layla And Other Assorted Love Songs, de Dereck and The Dominoes. Aclamado guitarrista acstico y una gran fuente de inspiracin para Muddy Waters y Memphis Slim, grab ms de 350 temas propios. Cuando muri, ya era legendario, por ej., en Inglaterra: si se le pregunta a Keith Richards, guitarrista y cerebro de los Stones, quin fue su primera gran influencia responder que Broonzy: sin olvidar, cmo no, a Willie Dixon recurdese Come On, el primer sencillo de los Stones, grabado en 1959, original de Dixon. De BB Broonzy se excluirn por razones de tiempo Trucking Little Woman, Bull Cow Blues y se escuchar Medicine Man Blues.

https://www.youtube.com/watch?v=E3M95f3y2xI Medicine Man Blues [Big Bill Broonzy]: 3:00

Para casi nadie que se haya ocupado de los orgenes del R&B, es un misterio que el contrabajista y cantante W. James Willie Dixon (1915-1992) es figura relevante al lado de Memphis Slim, Big Joe Turner y Chuck Berry (no el saxo alto del Swing Chu Berry). Para casi nadie tampoco es un misterio que la mayora de artistas de R&B procede de la iglesia, como espacio de piedad, no de proselitismo ni de avaricia. Fue el productor de la disquera Chess Records y un exponente clave en la creacin del Chicago Blues. Despus de grabar con Columbia, firm un contrato con Chess: en 1951, empleado de tiempo completo. Pese a dificultades, estuvo con la misma entre 1948 y los primeros aos de la dcada del 60; en ese lapso se convirti en abundante y prodigioso bluesman, llegando a comentar Im the blues. Aparte de los citados, trabaj con Muddy Waters, Howlin Wolf, Led Zeppelin, Otis Rush, Bo Diddley, Little Walter, Sonny Boy Williamson, Koko Taylor, Little Milton, Eddie Boyd, Jimmy Witherspoon, Lowell Fulson, Willie Mabon, Washboard Sam y Jimmy Rodgers. De adolescente tuvo problemas con la justicia, por lo que decidi viajar a Chicago en autostop. Corpulento, practicaba el boxeo, llegando a ganar el Golden Gloves de los pesados en 1936. Su progresin a la hora de aprender y tocar el bajo se fren debido a su negativa a alistarse para la II Guerra; por ello, pas 10 meses en la crcel. All, en Chicago comparti grupo con otro misisipiense, Leonard Baby Doo Caston, en los Five Breezes. Dixon adquiri experiencia en el canto de cuarteto gospel, actuando para los Union Jubilee Singers. Tras la guerra y luego de fracasar con los Five Breezes por falta de originalidad se crea que su sonido imitaba el de los Ink Spots, grupo de la poca, Dixon, Caston y Ollie Crawford, en contrabajo, piano y guitarra, respectivamente, crearon el Big Three Trio, Tro de Tres Grandes, combo que segn Caston usaba el truco de cantar blues armnico a tres voces. La salud de Dixon decay durante las dcadas de 1970 y 80 por la diabetes, por lo que le debieron amputar una de sus piernas. Willie Dixon falleci en 1992, debido a un ataque al corazn, en Burbank, CA, y fue enterrado en el Burr Oak Cemetery de Alsip, IL. De Willie Dixon, el tema Back Home in Indiana .

https://www.youtube.com/watch?v=lSpDHkxfQYc Willie Dixon Back Home In Indiana: 2:53

Otra de las figuras legendarias del blues de Chicago, es decir, urbano, es el guitarrista y cantante Otis Rush (Philadelphia, 1935), esto es, no de Pensilvania sino tambin del Misisipi, como Willie Dixon y Big Bill Broonzy y, como ellos, responsable del auge del R&B en los aos 50 del siglo XX y del renacer del blues en los 60. Aqu cabe recordar que fue Dixon, precisamente, el culpable del surgimiento de Rush cuando a los 22 aos ste grab, en un exaltado estilo vocal, uno de los primeros xitos de R&B: I Cant Quit You Baby o No puedo dejarte, nena. En efecto, en ago/56 el empresario Eli Toscano cre un sello en el West Side de Chicago, para grabar el heavy sound y eligi un nombre y un emblema acordes: Cobra (no faltar el que diga: Menos mal, no le puso Rambo y tendra razn), cuyo encargado de los artistas y director de las sesiones era Willie Dixon. Y si se dijo que ste fue culpable del surgimiento de Rush, es porque sus primeras canciones editadas para Cobra, Violent Love y Double Trouble, tendan a restarle importancia a su guitarra y a resaltar los vientos. Del zurdo Otis Rush y en su voz aguda y penetrante Maybe the Last Time , de su autora. Se omiten Otis Blues y I Feel Good .

https://www.youtube.com/watch?v=_JAJVRO_Sek Otis Rush, Maybe the Last Time: 4:00

Entre los principales vocalistas de blues y de R&B, causantes del resurgimiento del blues est Jimmy Witherspoon, sin olvidar al citado Joe Turner ni a Jimmy Rushing ni a Joe Williams. Dentro de esta Antologa del Blues, el turno es ahora para el pianista y cantante Memphis Slim (1915-1988), menos conocido como Peter Chapman. Oriundo de Memphis, TE, y con largas temporadas en Pars, se cuenta entre los ltimos maestros del Boogie-Woogie, sin olvidar desde luego a Roosevelt Sykes, Little Brother Montgomery y, sobre todo, Ottis Span, quien muri en 1970. El ostinato u obstinado del Boogie (la figura del bajo muy acentuada y repetida con frecuencia) surgi al parecer en el Sur de los EE.UU por los acompaamientos en guitarra y banjo por los cantantes de folk-blues. Blues y boogie van de la mano desde su creacin. Los primeros boogies se tocaron como acompaamiento pianstico del blues y hasta ahora casi todos tienen la forma de 12 compases. Heredero de la tradicin del Chicago Blues de preguerra, de la cual dos de sus figuras cimeras son Tampa Red y Big Bill Broonzy, Memphis Slim es a su vez una influencia poderosa que han recibido los rockeros ingleses John Mayall, Eric Clapton y Eric Burdon, desde cuando acompa, como pianista, a Sonny Boy Williamson II (Rice Miller), en su gira europea de 1963, inicios de los American Folk-Blues Festivals. Dos aos antes de su muerte, Slim fue nombrado Comendador en la Orden de Artes y Letras por el Ministerio de Cultura de Francia y el Senado de EE.UU lo honr Embajador en Misin Especial de la Buena Voluntad. Muri el 24/feb/1988 a causa de una falla renal en Pars, a los 72. Fue enterrado en Galilee Memorial Gardens de su ciudad natal. De Memphis Slim se escuchar la composicin I am the Blues (como deca de s mismo Willie Dixon) de Peter Chatman, alias MS. Blues & Boogie .

https://www.youtube.com/watch?v=ty-IVCkTxks Memphis Slim - I Am The Blues: 2:40

Al igual que muchos otros artistas de blues, y de jazz, que desaparecieron antes o despus de cumplir 40 aos, Frederick Christian Freddie King (1934-1976), otro guitarrista excepcional del Sur, alias The Texas Cannonball, fue un influyente guitarrista y cantante. Perfeccion su estilo de tocar basado en las influencias del blues de Texas y de Chicago y primer bluesman en tener un conjunto multirracial. Es, adems, otro de los msicos no slo admirado por ellos sino quien influy a los jvenes rockeros ingleses durante la dcada de 1960: especialmente, los de Rolling Stones, Animals y The Yardbirds. Nombre este que, a propsito, surgi de uno de los apodos de Ch. Parker, no en vano por la va del blues, de acuerdo con el crtico Harry Shapiro en su biografa sobre Eric Clapton, integrante de The Yardbirds. Aparte de los ya citados Mayall, Clapton y Burdon, retomando los discos de la Casa Origin Jazz Library o Biblioteca Origen del Jazz se puede rastrear buena parte del resurgimiento del blues directamente de Jimmy Page, Jeff Beck y Alexis Korner, entre otros. Admiradores incondicionales, cmo no, de Willie Dixon, Sonny Boy Williamson, Memphis Slim y, claro, Freddie King. De l, inicialmente, se escuchar Feeling Alright. Una vez se escuche a Freddie King y a su electrizante guitarra el oyente podr ratificar que se siente bien, tanto como los efectos que producen el guitarrista y su instrumento.

https://www.youtube.com/watch?v=UYnx8jdq5oE Freddie King, Feeling Alright: 5:09

Se escuchaba Me siento bien con Freddie King, quien tuvo 20 aos de carrera de grabacin. Inspir a muchos msicos britnicos de los 60 que revitalizaron el blues, Eric Clapton, Chicken Shack y Peter Green, y a msicos gringos, Stevie Ray Vaughan, Jimmie Vaughan, Bill Freeman y Denny Campbell. Muri de un paro cardaco el 28/dic/1976, a los 42 aos. Un testimonio de su presencia en el circuito de las bandas de rock gringas se encuentra en la cancin We're An American Band de Grand Funk Railroad, escrita por Don Brewer y basada en un incidente ocurrido a King en una gira. En 2004, fue nmero 15 de la lista de 100 guitarristas ms grandes de la historia, segn Rolling Stone. Sin pretender estar descubriendo la frmula para hacer fuego, plvora, menos dinamita, el guitarrista y cantante John Lee Hooker (1917-2001) es uno de los ms reconocidos bluesmen de todos los tiempos que, a su vez, ha colaborado frecuentemente con jazzmen: Jimmy Witherspoon, T-Bone Walker y Ray Charles. Los primeros representantes famosos del folk-blues son Blind Lemon Jefferson, de Texas, y Leadbelly, quien estuvo preso en la Crcel de Angola, LA, donde Alan Lomax, el clebre grabador de msica vigilado durante cuatro dcadas por el FBI, hizo sus primeras grabaciones de campo. De Jefferson y Leadbelly la lnea pasa por Robert Johnson, Big Bill Broonzy y Son House hacia los muchos songsters e instrumentistas que hicieron de Chicago la capital del blues gringa, no obstante que, como seala J. E. Berendt, todos los siguientes cantantes son nativos no del norte sino del sur: Muddy Waters, Little Brother Montgomery, Sonny Boy Williamson, Memphis Slim, Howlin Wolf. Tambin Hooker, quien residi primero en Clarksdale, MI, y en 1931 emigr hacia el norte industrial para recalar en Memphis, ms tarde en Cincinnati y, por fin, tras un tiempo en el ejrcito, en Detroit durante la II Guerra, en 1943, donde se emplea en la industria del automvil, cuyo sueldo completa cantando en bares suburbiales y donde se cas dos veces: con su segunda mujer, Maude Mathis, tuvo seis hijos. Vivi los ltimos aos en Frisco, donde tena su propio club, el Boom Boom Room, por uno de sus xitos. La muerte lo sorprendi pocos das despus de su ltimo concierto, en Santa Rosa, CA, confirmando el mito del bluesman que se despide agarrado de su guitarra y cantando. Esto ha sido totalmente inesperado. Tuvo a la audiencia a sus pies tres o cuatro veces el pasado sbado. Le gustaba el contacto con el pblico, y a pesar de su avanzada edad, no dej de actuar hasta el final, declar su portavoz, Rick Bates, a la agencia Rosebud. La desolacin que su prdida caus la expres como nadie un fan incondicional, el irlands Van Morrison: Es difcil acostumbrarse a un mundo sin l. Pocas semanas antes de su muerte, se haba publicado su ltima grabacin: una colaboracin para el disco de tributo al grupo The Doors Stoned Immaculated. En ella superpuso su voz al clsico Roadhouse blues, en una inverosmil reunin con otro mito irrepetible, Jim Morrison, gracias a la tecnologa. De J. L. Hooker, quien lleg a grabar ms de 100 discos y tambin perteneci al grupo del Sur ya mencionado, es la bomba bluesstica, aunque buena parte de su dinamita est ms del lado del R&B, Boom Boom.

https://www.youtube.com/watch?v=nUUyFrHERpU John Lee Hooker, Boom Boom: 2:59

Una vez se ha tenido la oportunidad de escuchar un tema como Boom Boom, onomatopeya por explosin (o Dimples u Hoyuelos, y Boogie Chillen, deformacin fontica para los Nios del boogie, que no se escucharon) en la voz grave y profunda y la guitarra existencial/rtmica de John Lee Hooker, se hace comprensible su sentencia casi aforstica: Ive got the blues so bad, its hard to keep me from cryin, libremente Tengo los blues tan dentro que se me hace difcil no llorar. Parodiando a J. Sabina, slo restara decir: Quin pudiera rer como llora Chavela Hooker!

https://www.youtube.com/watch?v=LIGxeQKQs-0 Elmore James, Dust My Broom (1951) Chicago Blues Slide Guitar Legend: 2:46

Ha pasado con Dust My Broom el guitarrista y cantante Elmore James (1918-1963), el padre de la bottleneck guitar o slide guitar . El bottleneck es una tcnica de guitarra en la cual se toca una nota, y luego se desliza el dedo a otro traste, hacia arriba o abajo del diapasn. Se usa para producir sonidos de llanto, melancola o disgusto. Bottleneck se refiere al material original utilizado en dichos deslizamientos, el cuello de botellas de vidrio; y slide se remite al gesto de deslizamiento sobre las cuerdas. Los msicos de blues, aunque tambin los de Hawi y los de country, deslizan por las cuerdas un tubo de metal, que puede observarse en el dedo de los guitarristas al tocar: primitivamente se usaban anillos, navajas o incluso el cuello de una botella, de ah bottleneck. Esta tcnica se suele usar en las steel guitars, cuyo origen se ubica en la tcnica de guitarra llamada slack key, desarrollada en Hawi y muy difundida en EE.UU en las dcadas de 1920 y 30. James comenz su carrera musical en Misisipi junto a Sonny Boy Williamson, con el que estuvo varios aos hasta que consigui su primer contrato de grabacin en 1951. Fue entonces cuando se traslad a Chicago, donde inici su viaje en solitario acompaado por el grupo The Broomdusters. Es uno de los herederos directos del mejor estilo de R. Johnson y, a su vez, uno de los dos grandes del blues de Chicago de posguerra: el otro es Muddy Waters. El sonido de James, quien muri el 24/may/63 de un ataque al corazn, ha influenciado a msicos de blues y rock como Jeremy Spencer de Fleetwood Mac, Brian Jones de The Rolling Stones, Alan Wilson de Canned Heat, Stevie Ray Vaughan, Michael Bloomfield, Duane Allman (uno de los Brothers) o John Mayall. Los Beatles lo nombran en For You Blue del disco Let It Be. De E. James se escuch una de sus creaciones: Dust my Broom, y dos quedaron por fuera Standing at the Crossroads y Blues Before Sunrise. En la primera de ellas, que en realidad es una versin elctrica del standard Dust my Broom que R. Johnson grab en 1936 y con el que James obtuvo enorme xito, es posible percibir, adems de la voz aguda y una intensa guitarra, un piano al estilo del mejor Boogie-Woogie; y, en las dos que no se incluyeron, una voz intensa como pocas y una guitarra slide amplificada hasta la distorsin. Voz y estilo que se adecuaban mejor al blues de los 50 y que hicieron de E. James un eximio artista del gnero, certifica Melody Maker, en plena efervescencia del blues blanco durante los 60, refirindose a astros como Mayall, Korner o Clapton, sin que ello vaya en desmedro de su msica: Esta gente tiene la suerte de que artistas tan grandes del blues como R. Johnson, E. James y Sonny B. W. ya no vivan. En cambio, de quien aqulla gente s tiene la suerte de que haya vivido hasta 2015 es Riley King (n. 1925), conocido como B. B. King tan universalmente como su guitarra elctrica Gibson ES-335, apodada Lucille: el nombre, se dice, proviene de un toque en Arkansas, en la que hubo un incendio que oblig a todo la gente a desalojar el recinto. Not que haba dejado su guitarra y volvi a rescatarla, estando a punto de morir. Cuando le dijeron que el fuego lo haban provocado dos hombres que peleaban por una mujer, Lucille, nombr as a su guitarra. A los dos, se les escuchar en Everyday I Have the Blues; otro da se har lo propio con Sweet Little Angel y Rock Me Baby. Hay fuego en el 23 de la BZSR.

https://www.youtube.com/watch?v=E4tL-zeVRbk B.B. King, Every Day I Have the Blues (Live): 2:15

Entre los temas no escuchados de B. B. King, Dulce angelito, fue llamado al comienzo Black Angel Blues y atribuido a l y a Jules Taub: en realidad, es original de Tampa Red, piedra angular del Chicago Blues de preguerra y fue grabado por primera vez en 1930 por Lucille Bogan, cantante de blues clsico; de ella, tambin puede provenir el nombre de su guitarra o su culpa por la omisin transmutada en cancin; y los otros dos, Todos los das tengo el blues y Golpame nena, creaciones de Memphis Slim. En sus canciones se hace palpable la forma como puntea frases cortas, cambiantes e inquietas o incluye acordes largos y vibrantes que prolongan los temas en forma dramtica. Todo tocado como si de nada especial se tratara, en un mismo registro de su voz al que le agrega un swing natural, impecable y apasionado. King naci en Itta Bena y qued hurfano siendo an muy nio. Su vida se desarroll en medio de duras tareas campesinas que, al filo del tiempo, le retribuiran su esfuerzo. Pronto ingres a un grupo de gospel de un pueblo cercano, para luego trasladarse a Memphis, donde se top con su to Booker T. W. White o Bukka White (m. 1977), quien le ayud a establecerse all y de quien dice haber desarrollado, a partir de los riffs al estilo slide que tocaba aqul, su propio trmolo de guitarra, tcnica a la que antes le era muy difcil adaptarse. Los riffs son frases o motivos cortos, de orden meldico-rtmico, casi siempre de 2 o 4 compases, tocados varias veces seguidas y que pueden alterarse ligeramente siguiendo el desarrollo armnico del fragmento; slide en msica equivale a legato. El 14/mayo/2015, a los 89 aos muri una leyenda del blues: el maestro B. B. King, cuyas iniciales corresponden al apodo Blues Boy y el apellido le cae como anillo a cada uno de los dedos que puntean su Lucille, de la que saldrn por siempre plaideros lamentos y jubilosos acordes. Comenz su carrera en un cuarteto gspel para luego, bajo la gida de T-Bone Walker, volcarse sobre el blues, del que es un ineludible desde la dcada del 50. The Thrill is Gone, Do the Boogie, Three Oclock Blues , lo lanzaron al cnit musical afro que slo Armstrong, Parker, Coltrane, Hawkins, Young, Ellington o Miles han alcanzado. Piloto, jugador, vegetariano, defendi siempre la educacin de los nios por la msica. Casado dos veces, tuvo 15 hijos, entre biolgicos y adoptados. Hizo histricas grabaciones con Buddy Guy, E. Clapton, S. Ray Vaughan. En 2003, tercero entre los 100 mejores guitarristas, superado solo por Jimi Hendrix (42-70) y Duane Allman (46-71, guitarra), hermano de Gregg Allman (47-2017, voz y rg.), miembros, ambos, de Allman Brothers Band. Como homenaje postrero a quien dijo: El jazz es el hermano mayor del blues. El blues es la secundaria, el jazz es la facultad, The Thrill is Gone o La emocin se ha ido.

https://www.youtube.com/watch?v=4fk2prKnYnI B. B. King The Thrill is Gone (Live at Montreux 1993) (6:46)

Viene ahora McKinley Morganfield, que responde a un seudnimo: Muddy Waters, al lado de Robert Johnson otro de los representantes del blues del Delta del Misisipi y quien como l desciende directamente de bluesmen como Son House (m. en 1988 en un asilo de Detroit) y Willie Brown (1900-1952). Muddy Waters (1913/15-1983), quien tambin hace parte de esa forma soberbia, violenta y desesperada que se dio en llamar Chicago Blues, viene a continuacin con una pieza de su propia cosecha, Got My Mojo Working o Tengo mi estilo al trabajar, para enseguida acompaar con su banda a la siempre digna de recordar pero casi nunca dejada de ignorar Big Mama Thornton, con el tema Everything Gonna Be Alright o Todo va a estar bien, lo que para ella nunca fue salvo por la msica que hizo y de la que tantos otros se aprovecharon, v. gr., Elvis Presley, el mal llamado Rey del R&R por haber vendido miles de copias de Hound Dog.

https://www.youtube.com/watch?v=EGtzftbTKFo Muddy Waters, Got My Mojo Working (Letra espaol/ingls): 3:03



https://www.youtube.com/watch?v=5alA8gpxQmE Big Mama Thornton Everything Gonna Be Alright: 5:05

Era Big Mama Th. con Muddy Waters, quien naci en Rolling Fork, MS, y muri en Westmont, IL, de un paro mientras dorma. Tras or sus intensos toques, a la manera del mejor Holy Bluesman, predicador anabaptista reincidente, como su maestro Son House, es posible comprender que si senta algo de la ambivalencia de aqul al yuxtaponer blues y gospel, nunca la manifest en Got My Mojo Working. Por su parte, en Im Your Hoochie Coochie Man Waters combinaba las alusiones Down-home a los brujos, con su impetuoso carcter urbano al cantar: I got the John the Conqueror root/ I got to mess with you: Tengo la raz de John el Conquistador/ y voy a armar un lo contigo. Y en Baby Please Dont Go, logra que el ritmo meldico de su voz y de su armnica vaya de la mano con el ritmo bsico de piano y batera. Una vez se le escucha, resulta natural que Buddy Guy. Robert Cray y el albino J. Winter lo recuerden como un padre; que a otros tantos l los llamara con afecto mis hijos, entre ellos Jimmy Reed, Little Walter, Big Walter Horton; y que cuando le preguntaran por su blues, l respondiera piadosa y profanamente: Sale del corazn y aadiera: Es mi religin. Para seguir con la profana religin del blues, viene el principal rival de M. Waters en Chicago: el guitarrista y cantante Howlin Wolf, uno ms que prefiere su apodo al nombre propio: Chester A. Burnett, quien naci en White Station (otros, que en West Point), MS, en 1910, y muri de cncer en el Hospital de Veteranos de Hines, IL, el 10/ene/76, cantante, guitarrista y armonicista de talla grande: 1.98 de estatura y 136 kilos. El lobo en una de sus composiciones: Killing Floor, orga de improvisacin rtmica.

https://www.youtube.com/watch?v=3C4PsXoFslM Killing Floor (1964, single) Howlin Wolf: 2:47

Sobre Howlin Wolf se han tejido varias historias, aunque tal vez sea menos interesante que la forma en que Chester Burnett lleg a encarnar el papel que implicaba el apodo. Segn la historia a finales de los aos 30 Howlin Wolf ya era una imponente figura del blues del Delta y a ello contribua su corpulencia y su carcter temible, solitario y misterioso, causa de su apodo y de la leyenda en torno a l. Un bluesman de la poca, Johnny Shines, deca: Tena miedo de Wolf, como se podra tener de una especie de bestia o algo as Bueno, no se trataba de su tamao. Me refiero a lo que estaba haciendo, la forma en que lo haca, el sonido que emita. El cncer se llev a una de las mayores figuras del delta en 1976 y en el 91 Howlin Wolf fue presentado en el R&R Hall of Fame como un antepasado. Cuenta Mark Humphrey que Howlin Wolf vag por el Delta del Misisipi, en compaa de R. Johnson (otra leyenda mefistoflica) y de Rice Miller, quien se cas con la hermana de Wolf y le ense a tocar la armnica. Es justo RM, el encargado de cerrar esta charla. SBWilliamson II fue el alias que adopt tras la muerte de John Lee Williamson, el otro Sonny Boy, brutalmente asesinado, en 1948, durante un robo cuando regresaba a casa despus de actuar en un club. Cantante e intrprete de armnica, SBW tambin forj una leyenda con sus apodos: Little Boy Blue, por su cinturn de armnicas Hohner con distintas afinaciones; Footsie, libremente acariciar los pies, por su costumbre de hacerse cortes en las botas para matar el tiempo mientras haca antesala buscando empleo; y The Male Goat, Macho Cabro, por su mirada maliciosa y por su barba de chivo o de cabro grande, como se prefiera. Enseguida, se escuchar la voz y la armnica de SBW II en su creacin Bye Bye Bird (el mismo de Out On The Water Coast y Twenty-Three Hours to Long) en vivo.

https://www.youtube.com/watch?v=K-PhBryFuIM Sonny Boy Williamson, Bye Bye Bird 1963 (Reelin In The Years Archive: 2:50

I am the real and only one Sonny Boy!: Soy el autntico y nico Sonny Boy!, sentencia que esta vez no parece ser una leyenda ms del blues. Cuando le preguntaron a Amiri Baraka, Blues People, qu significa el blues para su poesa?, respondi: Es una continuacin histrica, no solo de la vida de los negros sino de mi propia, individual experiencia. El blues es la memoria musical nuestra. Algo irnico es el aspecto de los esclavos en su descripcin del Oeste de frica. El color azul era su tono preferido. Porque la gente se vesta de azul, de un color que se llamaba azul de Guinea [o ndigo]. Eso es lo irnico. Estaban ms alegres cuando se vestan de azul. Y ahora, pensando en su pasado, hablan del blues. Es rara la preferencia por ese color. El blues es la historia de la gente afroamericana (4). Se recuerda que para la Generacin X y para la New Age, el azul es relajacin, armona, en fin, tranquilidad. La que no se tiene ahora: basta leer la prensa, ver la TV u or la radio y quedamos frente a una informacin sepultada por otra, oscilando entre la sociedad perfecta y la perfecta corrupcin, pero ya se sabe lo que hay.

Dos caractersticas esenciales, ya observadas por el musiclogo y etnlogo Andr Shaeffner en 1926, son indisociables del jazz y extensivas al blues: un tratamiento especial de las sonoridades, derivado de la imitacin de las voces humana y animal (en el Jungle Style que desarrollan Armstrong y Ellington, y que se percibe en el Livery Stable Blues, de la ODJB); y una valoracin especfica de los ritmos: ya sea a travs del sonido de la guitarra blues de J. Lee Hooker; en el piano, la batera o la percusin del R&B de Ray Charles, Chuck Berry, Fats Domino. Es el efecto de la integracin de tradiciones tradas de frica por los esclavos que llegaron a las Amricas, siglos XVI a XIX, con mtodos instrumentales, armnicos y meldicos inventados en Europa, durante el barroco (1685-1750), fechas que se remiten a las de nacimiento y muerte de Johann Sebastian Bach, pero que podran ser las de El Cura Rojo Antonio Vivaldi, quien jams cont, como aqul, de los favores ni del clero ni de la nobleza.

A comienzos del siglo XX el jazz es rstico, proletario y se le atribuye una muy mala reputacin. La msica del Sur que se practica en la iglesia (gospelsongs), en plantaciones (work-songs), en estaciones de metro y en trenes (blues), en burdeles (ragtime), en desfiles callejeros (marchas militares y funerarias), en compaas de minstrels (blancos con la cara teida imitando a o mofndose de los negros y luego negros con la cara teida para diversin de los blancos) y las bambulas (tambores de origen africano llamados bambalas que a su paso por las Antillas francesas se transform en bamboulas: una de las tantas derivaciones de las danzas africanas adaptadas y modificadas en las Indias Occidentales) de Congo Square, New Orlens, sigue a la emigracin de los negros que suben en masa, al cerrarse Storyville, en 1917, por conveniencia econmica y por necesidad de mano de obra barata antes que por una supuesta liberacin, hacia el norte o el oeste de los EE.UU en busca de empleos mejor remunerados. Huelga decir que esto tambin hace parte del american dream, sueo que se estrellar contra una dursima realidad de explotacin, de desprecio, de racismo.

En conclusin, positiva, los blues tienen el don de la ubicuidad que no tiene el seor en el que ya pocos creen, con una oferta tan grande como la demanda, grabado por mltiples sellos independientes, con una amplia diversidad y diferencia de estilos, como sabiendo que ese es el mejor camino a la igualdad. En una paleta musical en la que coexisten todos los estilos, teidos por las seas de identidad locales, son expresin de compositores, instrumentistas, cantantes cuya realidad inmediata se expresa en un lenguaje en apariencia comn, pero cuya vastedad de cdigos es evidente. Con sus fortalezas y debilidades surgidas de la lucha de clases y del nexo colectivo/individuo, los blues crean y desbrozan caminos sin prisa pero sin pausa para enriquecerse y enriquecer a la comunidad gracias al constante flujo entre miembros de la familia afro, y blanca, para as presentar nuevas propuestas y transformaciones, variar y recomponer sus temticas y unas formas a las que se acogen los bluesmen al lmite de la prdida de identidad: as, hay un pblico cada vez menos prejuicioso y con mayor amplitud de miras, reediciones masivas, centros universitarios de documentacin, crecimiento exponencial de escuelas y revistas especializadas. Por otro lado, se verifica la disolucin del blues hacia amplios sectores de la msica grabada sometida al diktat financiero de una produccin masiva que rechaza toda originalidad opuesta al imperativo comercial.

Lo que esperaba Andr Shaeffner pareciera haberse hecho realidad: Por el espritu se consuma el matrimonio de dos razas que los usos an rechazan en la carne. Al escuchar los mismos ritmos, melodas e improvisaciones de los Blues, cuerpos y cerebros descubren el mismo nivel de inteligencia y comprensin: la misma humanidad. Aun as, lo anterior sera demasiado optimismo: pese al de Shaeffner, el racismo y la discriminacin no han acabado ni se acabarn: y no digo por el momento para no parecer falsamente optimista. Muy al contrario, hacen parte de un programa estructural y perduran hasta hoy con la puesta en marcha del complejo militar industrial-carcelario, como sostuvo Angela Davis en su visita a Colombia en 2010, aun con la eleccin del primer presidente negro en la historia de EE.UU; que la verdad, result un fiasco: puesto en el poder por la banca, fue reelegido por ella; Nobel de Paz, siendo un hombre de guerra: solt 26 mil bombas en siete pases en 2016. Con quien de paso se demuestra que los cambios no pueden ser mera apariencia sino que requieren voluntad poltica de la que no propiamente hacen gala los polticos: y la que les sobra a los bluesmen, artistas y pueblo en general: lo que, por contraste, no es suficiente mientras el mundo siga sometido al capricho de pocos, en detrimento de la mayora que sigue reclamando un cambio de mentalidad, de la situacin socio-econmica y poltica, del Sistema.

https://www.youtube.com/watch?v=98XqT4kBWT4 Eric Clapton & Steve Winwood At the Crossroads Guitar Festival 2007, with Derek Trucks and Doyle Bramhall, Presence of the Lord [en vivo]: 6:03

A mis hijos Santiago & Valentina, mi memoria musical y vital.



Notas:

(1) Stearns, Marshall W. Historia del Jazz, Ediciones Ave, Barcelona, 282 pp.: 77.

(2) Msica Folk: trmino de origen anglosajn usado en espaol para referirse a la msica folclrica moderna. Por influencia de la voz folk music, su significado se extiende a toda la msica folclrica, tanto la tradicional como la ms moderna que se basa en aquella. Como caracterstica emplea instrumentos tpicos de cada regin: banjo, violn o armnica en EE.UU; violn, bodhrn o tin whistle en Irlanda; gaita en Escocia, Galicia, Asturias; acorden en Francia, Italia, Colombia; gralla y dulzaina en Valencia y Catalua; trikitixa en Pas Vasco; zampoa en Per, Colombia, Ecuador. El trmino folk, as como msica folk o danza folk, es ms bien reciente. El ingls William Thoms utiliz la voz folklore , en 1846, para describir las tradiciones, costumbres y supersticiones de las clases incultas: lo que denota ya el sesgo del imperialismo cultural europeo; derivara de la expresin alemana Volk, pueblo, o el pueblo como un todo. Aplicado por J. G. Herder a la msica popular y nacional un siglo antes. Msica Country: tambin country & western o msica campirana, gnero surgido c. 1920 en las zonas rurales del Sur gringo y las martimas de Canad y Australia. En sus orgenes, combin la folclrica de pases europeos de inmigrantes, Irlanda, con otras formas musicales afroamericanas ya arraigadas en EE.UU: blues, bluegrass, spirituals y gospelsongs. Hacia la dcada del 50 la voz country empez a usarse en detrimento de hillbilly, como se le conoca hasta entonces, terminando de consolidarse su uso en los 70. El country tradicional, se tocaba con instrumentos de cuerda: guitarra, banjo, violn sencillo (fiddle) y contrabajo; tambin intervenan el acorden (de influencia francesa para la msica cajn, de origen franco/creole), y la armnica. En el country moderno se utilizan ante todo instrumentos electrnicos: guitarra y bajo elctricos, teclados, el dobro, la steel guitar. Hoy es una matrioska en la que se incluyen diferentes gneros: el Nashville (ms cercano al pop de los 60); el bluegrass (popularizado por Bill Monroe y Flatt and Scruggs , se basa en ritmos rpidos y virtuosos, interpretados con mandolina, violn y banjo); la western music de Hollywood; el western swing (sofisticada msica basada en el jazz y popularizada por Bob Wills); el sonido Bakersfield (popularizado por Buck Owens y Merle Haggard); el Outlaw country, cajn, zydeco, gospel, Old Time ( Folk anterior a 1930), Honky Tonk, rockabilly o country neo-tradicional. Cada estilo es nico en su ejecucin, en el uso de ritmos y acordes, aunque muchas canciones han sido adaptadas para los diferentes estilos. (Fuente principal: Wikipedia)

(3) No hay que olvidar que ya para entonces exista el Manifest Destiny o Destino Manifiesto sobre el que escribi por primera vez John OSullivan en Democratic Review, New York, jul/ago/1845: El cumplimiento de nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la Providencia, para el desarrollo del gran experimento de libertad y autogobierno. Es un derecho como el que tiene un rbol de obtener el aire y la tierra necesarios para el desarrollo pleno de sus capacidades y el crecimiento que tiene como destino .

(4) De Leroy Jones a Amiri Baraka. Entrevista de Juan M. Roca con Amiri Baraka, aparecida en El Magazn No 482, 19/jul/1992. Memoria Impresa Antologa del Magazn Dominical de El Espectador, Volumen 1. Cooperativa Editorial Magisterio, Editorial U. de Antioquia, Coleccin Periodismo. Claudia A. Arcila, Marisol Cano, Juan M. Roca, compiladores, 443 pp.: 324 a 329: 326.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.