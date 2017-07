Entrevista a Jos Herrera Plaza sobre Accidente nuclear en Palomares. Consecuencias (1966-2016)

Jos Herrera Plaza (Almera, 1955) curs estudios de Economa en la Universidad de Valencia. Tcnico Superior en Imagen y sonido, trabaja actualmente, como cmara operador, en Canal Sur TV. Desde 1985 ha seguido de cerca todo lo relacionado con el accidente nuclear de Palomares. En 2003 fue coautor y coorganizador del libro y exposicin en el Centro Andaluz de Fotografa Operacin Flecha Rota. Accidente nuclear en Palomares. Posteriormente dirigi el largometraje documental homnimo (2007).

Estbamos aqu. El apartado 10.2 est dedicado al coste total. Cul ha sido ese coste total del accidente hasta el momento? Hay algn clculo que te parezca satisfactorio?

JH.- El nico clculo satisfactorio que he hallado es el que explica el proceso y parte de unos costos iniciales de las partidas asumibles. La mayora lanzan una cifra a vuelapluma sin pudor alguno. nicamente he hallado uno y solo referido a lo que ms documentado est, la exitosa bsqueda de la bomba perdida en el impresionante informe de 4 tomos de la Ocean Sistem Inc. Respecto al resto, como eran conscientes de su proceder innoble, ha quedado sin documentar; destinado a perderse sin retorno en las profundidades del olvido. Afortunadamente se ha podido reconstruir laboriosamente el resto con una incertidumbre de error mxima de +-10%. El total en euros actuales suma 226 millones. Cuando algn lector me ha preguntado si vala la pena destinar tanto esfuerzo y tiempo personal a este clculo, basado en una nutrida documentacin primaria, le he respondido que pocos resultados son tan elocuentes para evaluar las prioridades del Gobierno norteamericano. En la bsqueda marina de la bomba perdida gastaron 67 millones de euros. En la descontaminacin 340.000.

Clculo del coste total en euros a 2015, donde se han excluido el alto valor de las dos bombas termonucleares desintegradas, la descontaminacin pendiente y el plan de residuos con la estiba final de estos en un cementerio nuclear. En su cuanta advertimos fcilmente las prioridades del pas causante. (Elaboracin propia)

En el siguiente apartado sostienes que Palomares y Villaricos estn a la espera. Qu esperan en tu opinin? Qu deberan esperar?

JH- Deberan esperar que a las personas no se les valore por el lugar donde residan, que diera lo mismo el pueblo, ciudad, provincia o autonoma, ni por el nmero de votos que pueden juntar. Deberan esperar que se actuase en funcin de valores, como seres humanos que son: justicia, salud y respeto al medioambiente.

Tus palabras de cierre: la historia sigue abierta. A qu est abierta en el caso de Palomares?

JH.- Si se hubiese descontaminado totalmente, si no se hubiera engaado a los vecinos, no hubiese existido el Proyecto Indalo, ni hara falta que estos siguiesen pasando revisiones 51 aos ms tarde. Todo en la Historia tiene, al igual que nuestro cuerpo, un principio y un final: guerras, migraciones, reyes, tiranos y dictadores, sagas y dinastas, incluso culturas y civilizaciones. Mientras que no se retiren los contaminantes de Palomares, o los trminos fuente, como eufemsticamente le denominan en el pas causante, la historia de Palomares pervivir como historia interminable, abierta e inconclusa al menos 24.300 aos, que es lo que tarda el plutonio (Pu239) en desintegrarse un 50%.

Antes del ndice, hay una fotografa con dos protagonistas de la historia, un embajador y un pescador. Cmo valoras el papel de cada uno?

JH.- Creo, o quiero creer, que cada uno de ellos cumpli adecuadamente con el rol que le toc vivir. El embajador Angier B. Duke tuvo una actitud abierta desde el principio hasta el final. Luch muy duro para que se mostrara pblicamente la bomba recuperada del mar; algo nunca visto. El pescador tarraconense del afamado gambn rojo o rayao, con base en guilas (Murcia), Francisco Sim, demostr su profesionalidad e inteligencia al marcar satisfactoriamente el lugar donde cay la bomba e involuntariamente demostr lo difcil que resulta esquivar los prejuicios sociales por parte del ejrcito ms poderoso.

Dos de los protagonistas de la historia. Angier B. Duke (izqda.) embajador de los EEUU y el pescador del gambn rojo que marc el lugar donde cay la bomba perdida en el mar, Francisco Sim Orts, que asiste con su esposa a la entrega de un diploma de reconocimiento en la Embajada de Madrid. Amparndose en el Derecho Martimo internacional este solicitara posteriormente en un tribunal federal la materializacin del reconocimiento en 5 millones de dlares.(Foto: Univ. Alcal)

En tu opinin, cul es el deseo, la voluntad, de los ciudadanos de Palomares? Qu piensan que debe hacerse? Estn tranquilos? Cules son sus inquietudes?

JH.- Si hacemos una media ponderada de los testimonios que he recogido o han salido en los medios de comunicacin, podramos sintetizar con el deseo generalizado de hallar un final a su historia. No he hallado a nadie que no est cansado de un tema que los lastra y hasta. Ojo, estoy seguro que si ya estuviese definitivamente descontaminada, ese cansancio no existira, al contrario, mostraran orgullosos a quien quisiera saber lo acaecido un fro enero de 1966. Por eso fue tan bien recibida la idea de aprovechar una de las parcelas rehabilitadas para levantar un museo relacionado.

Si estn tranquilos o no, es difcil saberlo. La vida sigue y a cada uno le va la feria de distinto modo. S que las familias que han padecido uno o varios casos de cncer, con una profusin idntica al resto del pas, han sacado unas conclusiones en base a conjeturas diferentes al resto de familias que no han padecido tal patologa; eso s, siempre de manera estrictamente reservada. La sombra de la sospecha permanece ah, como una pesada piedra que han de arrastrar en sus vidas mientras la contaminacin siga.

Tu ndice cronolgico es magnifico en mi opinin. UN regalo para el lector/a. Nos destaca cinco fechas fundamentales, bsicas?

JH.- El 17/01/1966; 10:22 a.m. nos remite a la pelcula de Rosellini: Alemania ao 0. A partir de ah yo optara por las siguientes:

Ao 0. Da 3 (20/01/66): El periodista Andr del Amo, de United Press Int. desmonta el silencio oficial con la denuncia de la implicacin de bombas termonucleares.

Ao 0. Da 7 (24/01/66): Se inician las labores de limpieza y radioproteccin, tras siete das en los que soplaron fuertes vientos, resuspendiendo el plutonio y contaminando a la poblacin y tropa. Despus vendran las trampas con los resultados analticos.

Ao 0. Dia 39 (25/02/66): Se acuerda el plan de seguimiento de las personas y el medioambiente, en un entorno fuertemente contaminado por plutonio, en el que se inclua la experimentacin con humanos sin su consentimiento informado. Es el llamado secretamente Proyecto Indalo.

Ao 0. Da 58 (13/03/66): La USAF da por finalizada la descontaminacin, sabiendo que dejaban dos enterramientos secretos y varios kilogramos de plutonio sin recoger. Gran parte de estos en su despensa o frtil vega riberea del ro Almanzora, donde se concentra la mayor superficie agrcola.

Ao 37. Da 13.852 (30/12/2003): Se aprueba en el ltimo Consejo de Ministros la ley que daba el pistoletazo de salida al inventario radiolgico actual de Palomares, paso previo e indispensable para conocer la situacin presente y buscar cualquier solucin futura.

Todo llega a su fin, deca un grupo de rock de mi poca. Qu te ha parecido esta experiencia? Te he molestado en exceso?

JH.- Cuando en febrero de 2016, en pleno 50 aniversario, me propusiste realizar una serie de entrevistas sobre el contenido del libro dud. Acababan de finalizar 7 aos agotadores y de padecer problemas de salud derivados del alto nivel de estrs y fatiga. Como si tanta faena fuera pecado, me haba hecho firme propsito de enmienda de darme un tiempo de descanso y cual pecador reca en esta experiencia. Si yo hubiese conocido lo enriquecedor que ha resultado el rumiar todo el contenido del libro en 26 cuestionarios, sin lugar a dudas no lo hubiese pensado; ello sin contar con el provecho ajeno, los destinatarios que lo han ledo y aquellos que lo han incluido en sus blogs o web. Sin lugar a dudas todos hemos aprendido algo ms sobre este oscuro suceso que abarca y confunde la dictadura y la democracia. nicamente me queda mostrar pblicamente mi gratitud a Rebelion.org y a tu persona. Desde vuestro magnfico libro con Eduard Rodrguez: Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energa nuclear en la salud y el medioambiente, mostraste una gran sensibilidad y deseos de conocer la verdad sobre el accidente de Palomares.

Mil gracias por tus generosas palabras. Por mi parte un honor. Me gustara que cerraras t, con tus palabras, diciendo lo que mejor estimes.

A la hora del colofn creo hemos de centrarnos en las conclusiones ms relevantes. Si hacemos balance de varias dcadas, por paradjico o surrealista que parezca, hemos oficiado ms de activistas en pro de de la transparencia institucional que de investigadores de nuestra reciente memoria histrica. Hasta hace muy pocos aos, con la ayuda de varias personas, la mayora de las fuentes documentales inditas relacionadas con Palomares han sido obtenidas en los EEUU, incluidas las espaolas. La ornamental Ley de Transparencia aprobada hace muy poco es un lavado de cara a la galera, segn denuncian las ongs dedicadas a este tema. Ello significa que, tras casi 40 aos de democracia, el derecho elemental a la informacin pblica del ciudadano est an por desarrollar y vindicar. Algo indispensable si deseamos disminuya la corrupcin y se restaure un verdadero Estado de Derecho. Informacin pblica y salud democrtica van siempre de la mano.

La otra conclusin aparece menos ntida: Hasta dnde podemos ser tiles con nuestro esfuerzo? Toda esta historia de Palomares estaba anclada en el olvido para el gran pblico, o en la impostura de la Historia Oficial para los curiosos o los amantes del pasado . Intentar darla a conocer o deconstruirla desde un libro, artculos o conferencias de un ciudadano annimo de la periferia peninsular resulta difcil, pero necesaria. Todos y cada uno de nosotros ha de tomar partido en nuestro breve trnsito por este mundo y abrazar aquello que considere para contrapesar tanta basura. La esfera de accin del individuo es infinitamente ms limitada que la grupal, pero indispensable su lucha si aspiramos al sentido progresista de la Historia, porque tal como apuntaba el escritor argentino Jos Hernndez en su libro El Gaucho Martn Fierro, hasta el pelo ms delgado hace su sombra en el suelo.

Gracias, querido y admirado compaero. Repito: todo un honor.