VII Conferencia Internacional de La Va Campesina. Derio, Bizkaia.

Es verano, los nios y las nias ya estn de vacaciones. El reloj est detenido y el abuelo, despus de la siesta, hoy que no hace mucho sol, quiere salir a caminar hasta el cementerio; a saludar a los suyos. No, padre, no vaya solo le dice la hija que manda a la nieta a ir con el abuelo. Parece como que alejaron el cementerio del pueblo piensa el abuelo pero bien sabe que son sus energas las que estn faltando. En cambio, lo que s es cierto es que el paisaje ha cambiado drsticamente. La pregunta inocente que le lanza su nieta se le clava en lo ms hondo: Abuelo, quines eran los campesinos?.

Futuros imaginarios como este siento que estn presentes en esta otra jornada en la VII Conferencia de La Va Campesina. En nuestro pas me dice un agricultor japons el gobierno est modificando leyes para facilitar la entrega de tierras campesinas a las corporaciones. Los terribles incendios en Portugal, con ms de 50 personas muertas cuenta Jao Miguel, aparecen como consecuencia de la falta de gente en el medio rural, y hacen que vivir del campo sea ms complicado si cabe. Federico, desde el estrado, explica cmo en Andaluca una muy buena finca agraria estaba inexplicablemente en manos de la entidad bancaria BBVA, dando de comer solo a su cuenta de resultados. Y muchos testimonios ms que podran dibujar un paisaje global como el que transita el abuelo del relato, todo colmado de cemento, todo vaco de gentes campesinas.

De la misma manera que se detallan los ataques a sus formas de vida, se relatan las frmulas para combatirlas: ocupaciones de tierras, proyectos para favorecer el relevo generacional, incidencia poltica en favor de otras polticas pblicas, intercambios de semillas...

Pero no, la energa que desprenden aqu 800 campesinas y campesinos de todo el mundo, conjurados para evitarlo, es ms poderosa que los malos augurios. De la misma manera que se detallan los ataques a sus formas de vida, se relatan las frmulas para combatirlas: ocupaciones de tierras, proyectos para favorecer el relevo generacional, incidencia poltica en favor de otras polticas pblicas, intercambios de semillas, y, muy presente durante esta conferencia, conseguir que muchos de estos reclamos, como el acceso a la tierra o a las semillas, el cuidado de la biodiversidad o la libre circulacin de las poblaciones nmadas y pastoralistas, se reconozcan todos ellos agrupados como Derechos del Campesinado.

Es una propuesta que en 2012 La Va Campesina consigui que entrara a discutirse en el marco de las Naciones Unidas, con la aspiracin final de alcanzar la aprobacin de una Declaracin de los Derechos Campesinos y Campesinas y otras personas que trabajan en las zonas rurales. El proceso, explican, avanza gradualmente y a buen ritmo, y estos prximos aos sern decisivos. Por eso es importante socializar las reflexiones, ampliarlas y adoptar estrategias locales para asegurar un buen resultado.

En primer lugar, la importancia de esta iniciativa es obvia. Como dice uno de los documentos que se nos ha entregado, el solo hecho de existir una declaracin de derechos campesinos es un reconocimiento a un sujeto y una identidad histricamente descalificada e invisibilizada y, como hemos visto, en verdadero peligro de extincin. En segundo lugar, existe la confianza de que una declaracin de este tipo consiga influir en la elaboracin de acuerdos, normas y compromisos nacionales e internacionales que garanticen los derechos incluidos en ella. O as debera suceder.

Para comprender mejor el valor de esta iniciativa, la conversacin con Sofa Monsalve, representante de la organizacin FIAN, es esclarecedora. Segn ella, el texto que se ha propuesto desde La Va Campesina y sus aliados, no solamente defiende el derecho a existir de los pueblos del campo, como ella les llama, sino que est interpelando la visin que hemos tenido hasta ahora de los derechos humanos, influenciada por valores occidentales, centrada en lo individual, en la ciudad, alienados de la naturaleza. En el fondo dice Sofa se est diciendo que la dignidad humana est estrechamente ligada a la relacin con la naturaleza. Se est moviendo el paradigma antropocntrico, se est decolonizando el derecho internacional. Esta declaracin, segn ella, sera una respuesta clara a un derecho internacional, la llamada lex mercatoria, que ha defendido el derecho a la propiedad a escala mundial, con los tratados de libre comercio, de los convenios de proteccin de la propiedad intelectual, etc. Hablar de derechos campesinos pone en el centro la proteccin de la relacin social con la naturaleza. Es en realidad una lucha universal, concluye Sofa.



Enfrascados en la conversacin, tenemos que interrumpirla. Desde el estrado la delegacin africana se llama a la asamblea. Su grito Amandla! que significa poder, y la respuesta de la multitud Awethu!, que significa para el pueblo, nos resita. La Va Campesina tiene presencia, luchas y energas en espacios institucionales como las Naciones Unidas, pero sobre todo es, como su nombre indica, una va, una ruta, un viaje colectivo. Porque sin campesinas y campesinos el futuro no se puede imaginar.

