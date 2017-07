La Nigeria de la vergenza, uno de los pases con ms desigualdad del mundo

- Nigeria es el ltimo en la lista de 152 pases ordenados segn su compromiso para reducir la desigualdad, segn un reciente informe de Oxfam y el grupo Development Finance International



- El nmero de personas viviendo en la pobreza aument de 69 millones en 2004 a 112 millones en 2010, a pesar de que el pas tuvo un crecimiento de ms del 7%



- "Si eres un pobre trabajando para ricos, prefieren que seas pobre el resto de tu vida", cuenta un empleado que trabaja para los ricos del pas

De 2004 a 2010, el nmero de millonarios en nigeria aument un 44%. EFE

En Nigeria al menos 86 millones de personas viven en la pobreza extrema. Se dice que el hombre ms rico del pas, Aliko Dangote, gana cada da 8.000 veces ms que lo que un compatriota pobre gastara en sus necesidades bsicas en un ao entero.

En Nigeria, la desigualdad de ingresos es uno de los problemas ms serios y, a la vez, el menos discutido, asegura Matthew Page, que fue antiguamente el mayor experto en Nigeria para la inteligencia de Estados Unidos. La brecha entre ricos y pobres, ms que la pobreza misma, genera un sentimiento de resentimiento contra el Gobierno y en el futuro podra generar agitacin social, aade.

El anlisis de Page est respaldado por un nuevo ndice mundial, producido por Oxfam y el grupo Development Finance International, que pone a Nigeria ltima en la lista de 152 pases ordenados segn su compromiso para reducir la desigualdad. El gasto social de Nigeria (en salud, educacin y proteccin social) es, segn el informe, vergonzosamente bajo y se refleja en una proteccin social muy pobre para sus ciudadanos.

El multimillonario Dangote que es tambin el hombre ms rico de todo el continente es un nigeriano de 60 aos, magnate del cemento y filntropo. Su residencia principal en Lagos se encuentra en Banana Island, el distrito residencial ms caro del pas y un refugio para los sper ricos.

La gente piensa que todos los que trabajan en Banana Island ganan mucho dinero, pero no es as, afirma David Obi, que ha trabajado desde 2006 para los millonarios y multimillonarios de esta isla artificial (que se construy en forma de banana).

Los ricos pagan mal, pero te hacen trabajar sin parar, seala Obi. Una vez trabaj para un hombre rico de all y cuando haba terminado mi trabajo, la familia me llamaba a la 1 o 2 de la madrugada para que fuera a servir al jefe. Pero cuando llegaba fin de mes, no me pagaban. Me tuve que ir porque me deba varios meses de salario, aade.

Obi reside en una parte de esta comunidad cerrada donde los trabajadores no pueden vivir con sus familias. Mientras los ricos viven en sus mansiones, los que trabajamos para ellos dormimos en espacios muy pequeos. A veces dos o tres trabajadores compartimos una pequea habitacin, cuenta.

Los ricos no quieren que los pobres salgamos adelante, concluye. Si eres un pobre trabajando para los ricos, prefieren que seas pobre el resto de tu vida. Piensan que si mejoras tu vida y te vuelves rico, no trabajars ms para ellos. Lo nico que les importa es que ellos y sus familias sean ricos para siempre.

Un nivel de riqueza apabullante

Noel Anago es un cocinero de 32 aos que trabaja para los ricos en eventos sociales en Lagos. A menudo me sorprende cmo exhiben su riqueza, dice. Veo empresarios multimillonarios, expresidentes, polticos de primera lnea y gobernadores, muchos con custodia policial y agentes del servicio secreto estatal. Me sorprende la ropa carsima que llevan, los zapatos y los bolsos de primera calidad de las esposas. Todo vale miles de dlares.

De acuerdo con Oxfam, entre 2004 y 2010 la desigualdad en Nigeria empeor significativamente, ya que los ricos se beneficiaron de dudosas amnistas fiscales y los legisladores tuvieron salarios que se ubican entre los ms altos del mundo.

Mientras tanto, el nmero de personas viviendo en la pobreza aument de 69 millones en 2004 a 112 millones en 2010, a pesar de que el pas tuvo un crecimiento econmico de ms del 7%. En el mismo perodo, el nmero de millonarios en Nigeria aument en un 44%.

En Nigeria, la superposicin entre poder poltico y econmico es casi total, asegura Page. Los polticos suelen utilizar sus empresas personales para desviar dinero de las arcas pblicas y muchos magnates de los negocios se han hecho millonarios gracias a su relacin cercana a polticos, obteniendo grandes contratos con el Estado o beneficindose de polticas proteccionistas. Nigeria se parece a Estados Unidos, de alguna forma, pero con menos transparencia y sin casi ningn control independiente de lo que a menudo son conflictos de inters.

En 2014, un informe del exministro de economa, Ngozi Okonjo Iweala, revel que el Gobierno nigeriano haba perdido entre 2011 y 2013 ms de 2.000 millones de euros en amnistas fiscales y beneficios a empresas y corporaciones. El informe concluy que estas amnistas no suponan ningn beneficio para la economa nigeriana.

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari. EFE

A veces el nivel de riqueza resulta apabullante, cuenta Anago. La desigualdad tiene un impacto en mi vida: trabajo duro para sobrevivir, mientras los ricos lo tienen todo. Pueden ir a hospitales en el extranjero, mientras los pobres nos quedamos aqu y no podemos ir al mdico hasta que la situacin ya es gravsima. Cuando no tienes dinero ni para comer, no puedes pensar en tu salud. Slo piensas en cmo llenar tu estmago.

Nigeria est ahora pasando por su recesin ms larga en ms de 25 aos y sufre una de las crisis humanitarias ms graves del mundo, empeorada por la violencia del grupo insurgente Boko Haram. Ms de 4,7 millones de personas sufren inseguridad alimenticia en la regin, segn la ONU, mientras que el 49% de los jvenes estn subempleados en trabajos insuficientes y de media jornada o directamente desempleados.

Sin embargo, segn Nonso Obikili, un economista residente en Nigeria, el debate pblico sobre la desigualdad ha disminuido en los ltimos aos. En tiempos de crecimiento econmico, bajo el Gobierno anterior, se hablaba ms de crecimiento inclusivo, pero incluso entonces no se hizo nada significativo al respecto.

Ahora hay recesin, as que el pas est concentrado en volver a crecer, explica el economista. El Gobierno actual ha mejorado la situacin en trminos de corrupcin, pero los cambios no han sido sistmicos, y eso es un problema.

Una notoria campaa contra la corrupcin, uno de los principales compromisos del presidente Muhammadu Buhari durante las elecciones de 2015, ha intentado reducir los niveles histricos de corrupcin del pas. Se recuperaron y apropiaron varias propiedades, bienes y dinero pblico y los investigadores continan trabajando.

La desigualdad, resultado de la corrupcin

Sin embargo, si se les pregunta a Anago o a Obi, ellos dudan de que haya cambiado algo. La desigualdad es el resultado de la corrupcin, afirma Obi. Este pas tiene muchos recursos, que si se administraran bien, no habra pobreza. Pero los ricos utilizan esos recursos para enriquecerse ellos y sus familias.

Segn Anago, la corrupcin es el factor nmero uno que explica la brecha entre ricos y pobres en Nigeria. Muchos de los ricos hicieron su dinero gracias a la corrupcin. Anago ofrece un crudo ejemplo de la diferencia entre un rico y un pobre en este pas. Si eres pobre en Nigeria, nunca tendrs acceso a la justicia. Por ejemplo, cuando un polica arresta a un pobre, le pide dinero para salir de la crcel. Si no tienes dinero, vas preso.

Hace poco le sucedi a uno de mis primos: la polica lo arrest y le pidi 120 euros. Tuvimos que juntar el dinero entre todos e incluso rogarle a los policas que acepten menos dinero. El dinero es muy importante en el sistema judicial, porque el dinero hace girar todos los engranajes cuando se trata de obtener justicia en Nigeria, lamenta.

Oxfam ha criticado duramente a la clase poltica nigeriana, asegurando que a pesar de tener los recursos adecuados, la reduccin de la pobreza ha sido obstaculizada por el mal uso, la apropiacin y la adjudicacin errnea de recursos. Los negocios pequeos y los comerciantes tienen que pagar muchsimos impuestos, mientras que los ricos se benefician de amnistas fiscales arbitrarias, segn la investigacin.

No estoy seguro de que el Gobierno quiera atacar el problema de la desigualdad en Nigeria, afirma Obi. Si fuera as, lo habran hecho hace mucho tiempo. Si el propio Gobierno est pagando un salario mnimo bajsimo, cmo va a atacar el drama de la pobreza?.

El ao pasado, Nigeria qued en el puesto 118 del rnking de 144 pases que integran el Informe Mundial sobre la Brecha de Gnero. Los desafos econmicos y educativos que aquejan a los nigerianos pobres son mucho peores para las mujeres: en el estrato ms pobre de la sociedad, el 75% de las mujeres no van a la escuela y en reas urbanas el 51% no recibe educacin, una cifra que duplica la de los hombres.

Las mujeres nigerianas son una fuerza poltica insignificante y debilitada, apunta Oxfam. Nigeria es el pas del frica subsahariana con menos proporcin de mujeres parlamentarias.

El Gobierno debe construir un sistema econmico y poltico nuevo que le funcione a todo el mundo y no slo a unos pocos afortunados dice Celestine Okwudili Odu, coordinadora de un programa de buen gobierno de Oxfam en Nigeria. El Gobierno podra comenzar por atacar la corrupcin y proteger los derechos de las mujeres.

Sin embargo, en Banana Island, Obi se pone filosfico sobre la brecha entre ricos y pobres que ve tan claramente cada da. Este sitio est lleno de multimillonarios, pero algunos no quieren que nadie sepa que estn aqu, afirma.

Prefiero mi vida a la de los millonarios, porque yo soy libre. Cuando ellos salen a la calle, deben salir rodeados de policas, en cambio yo soy libre. A m no me busca nadie. S, ellos tienen dinero, tienen comida, pueden hacer lo que quieran, pero yo tengo ms libertad que ellos.

Algunos nombres de los entrevistados se han modificado.

Fuente: http://www.eldiario.es/theguardian/Nigeria-verguenza-paises-desigualdad-mundo_0_666334157.html