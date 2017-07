La igualdad de oportunidades en la era digital

Economistas frente a la crisis

Pedro ha nacido en un barrio obrero en una ciudad del cinturn urbano de Madrid. Juan ha nacido en el seno de una familia de clase media alta en un barrio acomodado del centro de la ciudad. Pedro se esfuerza y consigue, por mritos propios, estudiar una carrera universitaria en una universidad pblica, en la que coincide con Juan, el cual ha llegado tambin por mritos propios. Cuando cumplen 23 aos, ambos tienen el mismo ttulo debajo del brazo. El sueo de la igualdad de oportunidades se ha hecho realidad.

Es as? Hemos logrado el sueo democrtico de la igualdad de oportunidades, donde todas las personas pueden acceder a los mismos resultados en funcin de sus mritos personales? Lo cierto es que no. Para empezar, el nivel socioeconmico de los hogares influye en los resultados acadmicos: de acuerdo con el informe PISA de 2016, el 40% los estudiantes provenientes de familias menos favorecidas econmicamente tenan un bajo rendimiento escolar en matemticas, mientras que en el caso de las familias ms favorecidas, ese porcentaje bajaba hasta el 8%. Las competencias matemticas forman parte de las competencias clave para el futuro mercado de trabajo basado en la economa digital, y la generacin de una brecha en su comprensin y manejo a edades tempranas puede arrastrarse durante todo el ciclo vital. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadstica, las capacidades de uso de las nuevas tecnologas de la informacin se incrementan con el nivel de ingresos del hogar. Las competencias intelectuales y tecnolgicas necesarias para navegar en la era digital no se distribuyen equitativamente.

Supongamos en cualquier caso que nuestros dos protagonistas, a travs de un sobreesfuerzo de Pedro, llegan a terminar la carrera universitaria. Es la hora de buscar trabajo. De acuerdo con el Barmetro del Centro de Investigaciones Sociolgicas de Febrero de 2016, el 43,6% de los encuestados declararon haber encontrado empleo gracias a relaciones con familiares o amigos. El capital social y el nivel de relaciones de Pedro y Juan, pese a haber estudiado en el mismo centro de estudios, no es el mismo, ni las probabilidades de encontrar un buen puesto de trabajo son las mismas.

Pedro tiene todava una oportunidad: si contina formndose y preparndose, tiene opciones de acceder a los mismos puestos de trabajo que Juan. Viviremos en una era de formacin a lo largo de toda la vida laboral. De acuerdo con un estudio citado por The Economist el 12 de Enero, el 49% de los trabajos con mayor salario en Estados Unidos requieren ya capacidad de programacin. Si Pedro quiere acceder a ellos, tendr que aprender a hacerlo. Pero para ello tendr que tener habilidades lingsticas bsicamente ingls- y tecnolgicas manejo de herramientas- a las que ha tenido menos acceso que Juan durante su infancia y juventud. La formacin a lo largo de la vida ofrece ms rendimientos a las personas que ya estn formadas que a las personas que no tienen esa formacin previa.

La conclusin de este proceso: usando como indicador elasticidad intergeneracional, en Espaa, hoy, la renta de los hijos est determinada en cerca de un 40% por la renta de los padres. Somos tambin uno de los pases con mayor desigualdad en capital humano, el cual explica hasta un tercio de la desigualdad total. En la era digital, donde el capital humano se convierte en el factor clave, todo indica a que su desigual desarrollo har aumentar la desigualdad social, en la medida en que el cambio tecnolgico y las diferentes oportunidades de aprovechamiento del mismo son el principal elemento generador de desigualdades salariales. Si no tenemos en cuenta este efecto Mateo, el sueo de la igualdad de oportunidades puede desvanecerse ante nosotros.

Moiss Martn Carretero es economista y miembro de Economistas Frente a la Crisis EFC

Fuente: http://economistasfrentealacrisis.com/la-igualdad-de-oportunidades-en-la-era-digital-2/