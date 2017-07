El problema con el Estado de Bienestar y la promesa de la Renta Bsica

Existe una escuela de pensamiento en Canad hoy en da que sugiere que solo tenemos que elevar las tasas de bienestar a los niveles adecuados para resolver el problema de la pobreza. sta, sin embargo, es una respuesta completamente inadecuada que necesita ser cuestionada.

Incluso si los acuerdos para elevar las tasas de bienestar en todas las provincias y territorios pueden ser negociados e implementados, los problemas de continuar aumentando las tasas de bienestar sin realizar nada ms, son profundos y fundamentales. Porque no es tan solo que los programas de bienestar que conocemos hoy en da sean terriblemente escasos, sino que los programas son tambin totalmente disfuncionales y destructivos para el bienestar de las personas perceptoras. Nadie que tenga un mnimo conocimiento sobre el tema puede negarlo y los escpticos, solo necesitaran escuchar a los canadienses que hayan vivido dentro de esos sistemas para comprender el nivel de estrs y desesperacin que conllevan sus vidas.

Para ser parte de estos programas, la gente debe dar cuenta de que se encuentra realmente desamparada, despojada de prcticamente todos sus activos y ahorros para poder, de esta manera, ser apta para percibir los beneficios. No podemos olvidar tampoco, que stos estn sujetos a una infinidad de reglas ms de 800 solo en Ontario segn Deborah Matthews, la ex Ministra de Ontario encargada de la Reduccin de la Pobreza. Las personas beneficiarias de las prestaciones del Estado de Bienestar tambin estn obligadas a informar regularmente y a justificar sus situaciones de vida a la Administracin. Adems, deben buscar trabajo remunerado sin importar cun balad pueda resultar la bsqueda de empleo, o la imposibilidad de aceptar un empleo si, por ejemplo, tuvieran nios muy pequeos a su cargo y no pudieran permitirse el pago de la guardera.

Son personas que estn sujetas a vigilancia, estigmatizadas y socialmente aisladas, desconfiadas y acosadas. Si obtuvieran un trabajo remunerado, las prestaciones que anteriormente reciba esa persona le seran despojadas, a veces, incluso, dlar por dlar. Pero no solo eso, sino que la persona beneficiaria pierde tambin otros beneficios como pueden ser el acceso al oculista o al asesoramiento de salud mental, por nombrar solamente dos. Nuestros sistemas de bienestar introducen a los y las canadienses empobrecidas a una serie interminable de Catch 22 (Catch 22 es una paradjica situacin de la cual el individuo no puede salir debido a las reglas contradictorias entre s. NdT). Y es sta precisamente, una de las razones clave por la que estas personas estn atrapadas en la pobreza.

La Renta Bsica como solucin

La suficiencia de ingresos es solo uno de los principios de la Renta Bsica. Sin duda, un principio necesario para mejorar las vidas de los empobrecidos. Pero adems, una Renta Bsica debe ser de fcil acceso e incondicional respecto a la condicin laboral de la persona. Una Renta Bsica no requiere de un control sobre cmo gastan el dinero las personas, sobre las opciones de vida que tomen, ni requiere de informacin ni vigilancia. Por ello, una Renta Bsica no implica la estigmatizacin ni la humillacin de las personas perceptoras. Es ms, las personas podrn vivir con dignidad, y controlando tanto sus propias vidas como su dinero.

El movimiento favorable a la Renta Bsica en Canad est cogiendo impulso da a da. Son ya tres las resoluciones de poltica mediante las cuales el Partido Liberal de Canad insta al Gobierno Federal a explorar las posibilidades de un programa nacional. El Partido Verde de Canad tambin ha elaborado un plan para introducir una Renta Bsica y el Nuevo Partido Democrtico Federal, ha establecido un comit para estudiarla.

Este mismo ao Ontario va a poner en marcha un proyecto piloto de Renta Bsica y Quebec est explorando la posibilidad de implementar un programa provincial de Renta Bsica, sobre el cual se espera que pronto haya un anuncio preliminar. La asamblea legislativa de la Isla del Prncipe Eduardo (Una de las diez provincias que, junto con los tres territorios, conforman las trece entidades federales de Canad. NdT) vot por unanimidad para, conjuntamente con el gobierno federal, crear un proyecto piloto a nivel provincial. Guy Caron, el nico candidato a liderar el Nuevo Partido Democrtico de Canad NDP que es un economista, incorpora la Renta Bsica como uno de los pilares ms importantes dentro de su candidatura. Robin Boadway, un economista canadiense de finanzas pblicas de renombre internacional, ha preparado un anlisis de costos que demuestra que, basndose en ciertos supuestos, una cuanta razonable de Renta Bsica podra ser financiada, incluso, sin cambiar las tasas impositivas.

Puede existir alguna duda razonable de que la Renta Bsica no es un concepto poltico dudoso o advenedizo?

