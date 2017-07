Los no-lugares del hormign

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunci hace unos das un plan extraordinario de colaboracin pblico privada por el que se invertirn 5.000 millones de euros en carreteras, la recuperacin de un sector con el que el ejecutivo quiere crear puestos de trabajo. La noticia nos pas inadvertida o, si nos fijamos, recibimos el mismo mensaje repetitivo al que estbamos acostumbrados antes de la crisis del 2008: hormign es igual a trabajo, hormign es igual a crecimiento. Quin poda cuestionar eso? Ahora, despus de aos de crisis, podemos cuestionarlo. Y nos preguntamos si realmente necesitamos 5.000 millones de euros en carreteras, y si esa actividad no va a beneficiar, nica y exclusivamente a las constructoras.

El fotoperiodista Marc Femenia nos invita a hacer memoria y nos sita en el ao 2006. Despus de diez aos viviendo en Estocolmo, donde l se haba desplazado para finalizar sus estudios de ingeniera industrial con una beca Erasmus, empezaba a asumir que su estancia en Suecia no era tan temporal como pretenda. Las perspectivas de vuelta se haban evaporado ante la falta de futuro. En otoo del 2012, aprovechando que su compaera iba a un congreso en Barcelona, la acompa pensando que podra aprovechar esa semana para hacer un reportaje que empez llamando los sitios de la crisis . Algo me haba llamado la atencin: dos aeropuertos vacos y un AVE sin casi pasajeros. Me pareca un escndalo. Especialmente escuchando la retrica de apretarse el cinturn y los descomunales recortes sociales que se estaban implementando, recuerda Femenia.

De ese primer reportaje, sali una obsesin y acab recorriendo 12.000 km del territorio espaol para dejar testimonio fotogrfico de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de Espaa. U na estafa que dej decenas de miles de desarrollos urbansticos paralizados a raz de la explosin de la burbuja inmobiliaria y mltiples infraestructuras sin sentido lneas de tren de alta velocidad, autopistas, aeropuertos, tranvas, polgonos industriales, parques empresariales, hospitales, desalinizadoras, recintos feriales y palacios de congresos, un largo etctera. Este texto que sigue es un pequeo avance de la introduccin que Marc Femenia ha preparado para el libro Espaa: error de sistema , del cual estamos finalizando la campaa de financiacin popular:

El nuevo milagro espaol

En 2006, en el znit del boom de la construccin, se construyeron en Espaa ms viviendas que en Alemania, Francia y Gran Bretaa juntas. Espaa tena la red de autopistas ms larga de Europa, muchos ms aeropuertos comerciales que Alemania y la segunda red ferroviaria de alta velocidad ms larga del mundo. El mundo asista asombrado al milagro espaol. Pero no era un milagro, era un espejismo.

Cuando en 2007 Espaa se dio de bruces con la realidad, su paisaje haba quedado mancillado por una plaga de infraestructuras desiertas. Aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, hospitales sin camas... Por no hablar de los millones de viviendas vacas a las que nadie se quera mudar. La pregunta es: Cmo se financi esta locura? La respuesta, corta: con un enorme endeudamiento que pagarn las generaciones venideras. Para entender la respuesta larga hay que rebobinar un poco.

A mediados de los ochenta, Espaa era un pas socialmente crispado. La reconversin industrial y la efectivizacin del sector agrario haban disparado el desempleo, y el joven Gobierno socialista no lograba dar con la tecla para estabilizar la economa. Para dinamizar el mercado de la vivienda y con la voluntad explcita de impulsar el sector de la construccin, entr en vigor en 1985 el Decreto Boyer. Pareca una jugada maestra: absorber la mano de obra redundante para renovar un obsoleto parque de viviendas y modernizar una pauprrima red de infraestructuras. Podra haber sido el primer paso de una profunda reforma estructural que colocara la economa espaola al nivel de la Europa avanzada. Lstima que en lugar de tener el valor de apostar por un profundo cambio de rumbo hacia un nuevo modelo econmico ms productivo y diversificado, todos y cada uno de los Gobiernos desde entonces no se han atrevido a ir ms all de la superficie. Se ha hecho de la construccin el fin y no el medio, desarrollando una poltica cada vez ms populista y cortoplacista. Una miopa poltica que tendr consecuencias durante muchas generaciones.

En el libro El Honor de Dios, de Lidia Falcn, la autora se sita en la transicin espaola, unos aos atrs, para recordar el pacto secreto y mltiple que el partido socialista trav con diferentes actores para definir Espaa como un nuevo destino turstico para las clases medias europeas a condicin de desmontar la produccin agraria y la industria del metal. As, se eliminaba la competencia para la industria alemana y para los agricultores y ganadera francesa, minimizando a su vez, el papel de la clase obrera espaola. La burbuja inmobiliaria y financiera que vendra despus sera la consecuencia de dicha priorizacin econmica.



A mediados de los 90, Espaa ya haba pasado por un ciclo de boom inmobiliario con su posterior recesin, una advertencia que el Gobierno decidi ignorar. La poltica de fomento de la construccin continu con medidas como permitir el cambio de inters fijo a variable en las hipotecas, incentivos fiscales para la compra de vivienda o la penalizacin fiscal del alquiler. Pero lo que realmente marcara la diferencia fue la liberalizacin que implicaba la Ley del Suelo de 1998. Esta ley convirti cualquier terreno no protegido en urbanizable, dejando adems todo el poder de decisin en manos de los alcaldes.

Durante la segunda mitad de los 90, los tipos de inters bajaron sensiblemente. Las hipotecas se abarataron y el crdito empez a fluir. Los promotores podan construir, y las familias, comprar. Adems, la llegada del euro (con la obligacin de cambiar las pesetas en circulacin) hizo aflorar una gran cantidad de dinero negro, que en buena medida se blanque en el sector de la construccin. Algunos analistas incluso vaticinaron el fin del segundo auge inmobiliario despus de la entrada en el euro. No podan imaginar que, con la moneda nica, los tipos de inters bajaran todava ms, hasta niveles nunca vistos. La banca nadaba en dinero y conceda crditos indiscriminadamente sin preocuparse por el riesgo. En aquellos momentos, el mercado interbancario europeo pareca no tener fondo. La fiesta sigui hasta que en 2007, de pronto, se cerr el grifo. Para entonces, la deuda privada espaola se haba multiplicado por seis. Todo estaba preparado para la tormenta perfecta que acabara asolando el pas.

Durante el mismo periodo, curiosamente, la deuda pblica espaola se mantuvo prcticamente constante, cumpliendo los criterios europeos de convergencia. Entonces, cmo se financiaron las colosales inversiones en infraestructuras que se llevaron a cabo durante estos aos dorados? Fcil: con el dinero contante y sonante de los impuestos generados por el auge inmobiliario (IVA, IBI, ICIO, IAE... y muchas otras siglas ms). As pues, en vez de aprovechar esta apetitosa inyeccin de dinero para invertir en un nuevo futuro, el pas sigui con el camarero, champn y ms de lo mismo.

En el inicio del proyecto de Marc Femenia, lo dividi en dos partes: el despilfarro en obra pblica y los restos de la burbuja inmobiliaria. Entonces, estaba convencido de que eran dos fenmenos paralelos, pero independientes. Sin embargo, a medida que fue aumentando su comprensin del contexto poltico y econmico de la Espaa de la burbuja, se dio cuenta de que estaban tan entrelazados que no eran sino diferentes sntomas del mismo problema: la incapacidad de la clase poltica para afrontar y resolver las necesidades de la economa espaola. Una incapacidad debida, en el mejor de los casos, a ineptitud e incompetencia. En el peor, a oscuros intereses particulares y corrupcin. Esto se refleja perfectamente en la gestin de las cajas de ahorros durante la poca del boom y la posterior crisis inmobiliaria.

Histricamente, las cajas eran entidades de mbito local o regional con fines principalmente sociales. Pero sucesivas reformas legislativas al principio de la democracia las transformaron, de facto, en bancos territoriales. A los ojos de los ciudadanos no haba gran diferencia entre la banca comercial y las cajas de ahorros, pero debajo del cap las diferencias eran importantes. De un lado, las cajas no podan emitir acciones para ampliar capital. Pero ms determinante para explicar lo que acabara pasando era que sus consejos directivos no estaban formados por profesionales de las finanzas. Eran personas designadas por las administraciones pblicas (lase partidos polticos) y otras organizaciones (como sindicatos o, incluso, organizaciones eclesisticas). As, las cajas se acabaron convirtiendo en los bancos particulares de las administraciones de turno, con una gestin ms ceida a criterios polticos que a criterios de rentabilidad o beneficio social. Fueron este control poltico, la consiguiente falta de profesionalidad en la gestin y una buena racin de malas praxis y corrupcin, lo que llevara a las cajas a tener un papel protagonista en la burbuja inmobiliaria. Esto, y el hecho de que el Banco de Espaa no cumpliera con su labor de supervisin y mirara hacia otro lado cuando sus inspectores volvan de las cajas con los pelos de punta. Fue as como se financiaron proyectos faranicos de prestigio poltico que terminaron siendo agujeros sin fondo, como el aeropuerto de Ciudad Real (Caja Castilla-La Mancha), el parque de atracciones Terra Mtica (CAM, Bancaja) o la Ciudad de la Cultura (Caixa Galicia), por nombrar solo unos pocos. Al final, el tiempo puso las cosas en su sitio, y la prctica totalidad de las cajas termin desapareciendo. Aunque, seguramente, seguirn siendo noticia durante mucho tiempo los procesos judiciales contra sus directivas por irregularidades en la gestin. Como los ya abiertos a la CAM, Caixa Peneds o Catalunya Caixa, entre otras.

Cuando en 2007 se cerr la puerta del mercado interbancario europeo, las cajas se encontraron en un atolladero: necesitaban urgentemente liquidez, pero no podan ampliar capital. Solucin? Las preferentes. Entonces, las cajas decidieron estafar a cientos de miles de pequeos ahorradores para seguir financiando sus excesos del ladrillo. Los ahorros de los preferentistas fueron el primer rescate a la banca y las autoridades no hicieron nada para evitarlo.

Durante estos aos, los polticos han seguido insistiendo en el bulo de que la crisis en Espaa fue una consecuencia de la imprevisible crisis financiera internacional. Una gran mentira para escurrir el bulto y no asumir las responsabilidades de una gestin catastrfica. Pero las hemerotecas estn llenas de analistas advirtiendo del peligro de una burbuja muchos aos antes del crash. Incluso Miguel ngel Fernndez Ordoez, histrico economista del PSOE, escribi en 2002 un largo artculo advirtiendo de los peligros que esperaban a la economa espaola si no cambiaba de rumbo. Es interesante resaltar que, cuando los socialistas tomaron el poder en 2004, se sumaron a la fiesta de la burbuja sin pensarlo dos veces. Las propuestas de Ordoez se quedaron en el cajn, y ah se quedaron tambin durante su lamentable gestin como gobernador del Banco de Espaa a partir del 2006. Dos ejemplos que muestran perfectamente la esencia del sistema: los intereses poltico-electorales que prevalecen por encima de los generales del pas y el control poltico de los cargos pblicos que impide una gestin eficaz y transparente de las instituciones.

Burbuja, financiacin y corrupcin

El fotgrafo Marc Femenia no se limita a fotografiar no-lugares a lo largo de los 12.000 km mencionados en la Pennsula, Mallorca y Canarias, sino que ahonda en los vnculos entre burbuja inmobiliaria, financiancin pblica y privada y corrupcin. Dentro de la obra pblica aparece el AVE, las autopistas, los aeropuertos, los tranvas y metros ligeros, los polgonos industriales y parques empresariales, los hospitales, las desaladoras, la arquitectura icnica, palacios de congresos y, como no, la violacin de espacios naturales protegidos que no han sido derrudos. Cmo el mismo admite: Cuatro aos despus de haber tomado estas fotografas, este proyecto no es ya tanto una denuncia sino ms bien el testimonio de lo que ha sido esta poca. Una recopilacin de postales del paisaje yermo de la crisis. Que sirva de recordatorio para evitar volver a tomar el mismo camino al abismo, ahora que dicen que la crisis ya ha pasado.

