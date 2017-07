Hablando de socialismo y revolucin con ideas ilustradas y colonizantes

Hablar de revoluciones, revolucionarios y socialismo, parece ser que pas de moda hace tiempo. Bueno, permtanme rectificar, porque depende del discurso que utilices e intereses y conceptos que proclamas. No es exactamente que no puedas hablar de revoluciones y socialismo, es que hay determinadas condicionespara ser reconocido, legitimado y tolerado en determinados espacios acadmicos y sociales, hablando de estos temas. Es como tener en cuenta los 10 mandamientos bblicos o en el otro extremo tener que guiarte por el Manual de Economa Poltica sovitico.

Por ejemplo se habla bastante de las revoluciones y revolucionarios de colores que se emancipan de las injusticias derrocando por la fuerza gobiernos progresistas (tiranos) legitimados en elecciones democrticas y quemando vivos a los que apoyan ese gobierno que eligieron. Estas revoluciones son proclamadas en el altar de la libertad de prensa y de expresin, que son los grandes medios de (in) comunicacin masiva, como paradigmas libertarios y ejemplos de resistencia pacfica ante la intolerancia de las clases bajas y peligrosas (en palabras de Inmanuel Wallerstein) que deciden tomar lo que histricamente le expoliaron en nombre de igualdad, libertad y fraternidad.

Tienes que hablar de revolucin sin darle mucho crdito a Marx, Engels y Lenin y de paso minimizar a Fidel y al Che (aunque uses un pulver del Che como cono libertario y de rebelda). Refirete a la lucha, contradicciones de clases y otros grupos sociales y a la desigualdad como algo natural entre los hombres y que puede ser soluble con reformas que no afecten necesariamente al 1 % que concentra la riqueza del 99% que recibe migajas.

Pon como ejemplo positivo de revoluciones la de Cromwell en Inglaterra, a la Francesa, a las industriales que dieron progreso y a las enciclopdicas que iluminaron e ilustraron al mundo civilizado y nos alejaron de la barbarie. Puedes tambin referirte a algunos golpes de estado como revoluciones en contra del comunismo ineficiente y dogmtico o la presunta influencia comunista y si quieres estar de moda di bajito pero que te escuche quien te tiene que escuchar, que en Cuba y Venezuela hay dictaduras, no revoluciones democrticas. Si quieres ser tambin un acadmico actualizado no te olvides de referenciar las Estructuras de las revoluciones cientficas de Thomas Kuhn, olvidando las influencias que tienen los procesos de revoluciones sociales, segn el propio autor, en la estructuracin de los campos cientficos.

Tienes que mantener cierta ambigedad terica y prctica de moda, donde el socialismo no pretende llevarnos al comunismo, ni siquiera en ideal en esta tendencia el socialismo es antpoda del comunismo, los socialistas son enemigos o en el mejor de los casos, adversarios de los comunistas y el socialista siempre mantiene una actitud de coexistencia pacfica y alianza ocasional/sistmica con los conservadores. Puedes hablar de socialismo democrtico (como si de pronto tuvieras un efecto eureka), manteniendo siempre distancia y despreciando radicalmente los intentos de construir socialismo en Europa o cualquier parte del mundo (o de todo el sistema solar si existe otra referencia).

Despus puedes dar tu propia frmula radical/moderada socialista, donde mantienes la centralidad del tablero sociopoltico, ideolgico y econmico. En este escenario social, que imaginas como un gran tablero ajedrecstico donde por supuesto tu eres un Magnus Carlsen, utilizas a todas las fichas de forma transversal (especialmente a los que tienes definido de antemano como peones) y vas empujando a las piezas de mayor importancia a lugares estratgicos, para que puedan dar el jaquemate. Como magistral ilustrado y progresista jugador/acadmico explicas que tu socialismo es heredero de las Luces y que por eso intentar rescatar sus (in) corpreos principios originarios de la libertad de expresin, la igualdad social, la triparticin de poderes al estilo de las icnicas Repblicas Burguesas, el multipartidismo, la libertad de prensa y la propiedad privada como derecho inalienable de la individualidad y el Estado de Derecho (Burgus).

Si eres un intelectual cubano tienes que insistir mucho en los errores que se han cometido en el perodo posterior a 1959 y sealar en una frase: Es verdad que hay avances en la educacin y la salud! Para inmediatamente minimizarlos con la supuesta escasez de mdicos y mala calidad educativa, no importa lo que digan los principales organismos internacionales como el Banco Mundial, la Cepal, la OMS y la Unesco situando a tu pas como ejemplo. Si ests en el extranjero puede que haya alguien con alguna informacin, pero tu jugada genial ser decir: Las cifras oficiales en ocasiones no reflejan toda la verdad!, de cualquier manera siempre vas a tener ventaja para obviar cualquier informacin, porque el terreno y las personas estn abonadas e intoxicadas por la (des) informacin de la misma prensa/aliada libre que quieres para tu proyecto social icnico. Si hablas en Cuba o para cubanos apelas a la insuficiencia de las polticas del sistema del rgimen para darle al pueblo/peones felicidad y transformar lo que pudiendo ser hermoso aun no lo es, y crear lo que es digno de ser creado.

Insiste crtica y descarnadamente en los errores de esa Revolucin y ese Socialismo, distnciate de tu responsabilidad individual y social en ellos. Al decir racional de Descartes, sitate en la hybris del punto cero y convirtete en un racionalista todopoderoso que observa, escucha y siente todo segn sus argumentos y no difiere entre racionalidad material y valorativa, como seala Max Weber. Habla de la Zafra del 70 que lleg a 8 millones y no a Diez; del Quinquenio Gris y las pavonadas; de las UMAP y la intolerancia sexual y religiosa; de la economa dependiente de la URSS; del Perodo Especial; de los que se fueron. Como un ejemplar censor racionalista, que solo cree en sus razones (aunque aparentes lo contrario), obvia todo lo dems y resalta para aderezar y dulcificar tu discurso, mezcla ejemplar de Rousseau con Saint Simon, las memorias imborrables de la Repblica del 20 de mayo de 1902 donde Cuba fue, segn tus criterios y conveniencia para el momento, ejemplo de progreso, deilustracin, de Estado de Derecho y Bienestar.

No dejes de mencionar a Varela, Mart, Maach, Lezama, Virgilio, Roa, Guiteras. Crea tu propia disertacin electiva y eclctica, tu corpus de pensamiento para demostrar que sigues siendo un intelectual cubano, aunque en el fondo sepas que solo has referenciado de todos ellos, lo que se acomoda a tu discurso etreo, intangible, metafsico. Pero que logra la necesaria centralidad y transversalidad del momento, esperando la oportunidad ideal para hacer avanzar a las piezas magistrales que tienen como nico centro alcanzar el poder y retomar sus privilegios. Puedes demostrar as que un buen juego de ajedrez, puede ser como la poltica de Maquiavelo o Hobbes donde el fin justifica los medios o el hombre es lobo del hombre.

Cudate de mencionar que esa Repblica de 1902 que magnificas y quieres celebrar, naci mediada, limitada y carcomida por una enmienda extranjera impuesta. Y que en verdad la verdadera Repblica haba nacido en 1868 con Cspedes, Agramonte, Gmez, Maceo, Mart y tantos miles que murieron antes y despus. Que la democracia burguesa e ilustrada de esa Repblica que hoy preconizas se instaur despus de una tramposa interferencia extranjera en una guerra ya ganada por los cubanos despus de 30 aos de lucha y una ocupacin militar de esa potencia extranjera por ms de dos aos. Obvia en tu discurso que ese republicanismo fue construyndose a imagen y semejanza del Norte revuelto y brutal, racista y desigual pero adems estructurado en una total dependencia econmica y poltica, al punto de los presidentes de turno recibir orientaciones directas del embajador norteamericano y ms del 60 % de las mejores tierras y recursos estar en manos del capital extranjero. Para referirte a este periodo debes tambin soslayar que cuando esa Repblica alcanzada con todos y para el bien de pocos (frustrando el sueo martiano) fue amenazada por las clases bajas y peligrosas el gobierno de Estados Unidos utiliz tres jugadas ajedrecsticas fundamentales: intervino militarmente; amenaz con caoneras en la Baha de la Habana o utiliz a sus lacayos para reprimir e imponer dictaduras dantescas que cobraron la vida de miles de cubanos y cubanas. Para moverte transversalmente en este periodo es ms fcil porque puedes apelar al olvido, a la desmemoria y a la propia produccin intelectual y comunicacional de la prensa y la intelectualidad inorgnica, que desde el llamado a la libertad y a la democracia, aprisiona, coloniza y esclaviza el pensamiento y la voluntad de la gente.

Para evadir la historia despus de 1959 que incomoda a la centralidad de tu tablero, tendrs que mover tus piezas preferidas y aparentar que flanqueas por la izquierda para arremeter con tu discurso hacia la derecha. Recuerda siempre aparentar que regresas al centro para distraer a tu supuesto pblico oponente. En este punto tendrs que dejar muchas cosas por detrs, saltar columnas, diagonales y casillas en todos los sectores del tablero. Dejar atrs educacin, salud, soberana, independencia, asistencia social, seguridad social, internacionalismo desinteresado en decenas de pases. Debes eludir mencionar las agresiones terroristas de la misma empecinada potencia extranjera, los miles de muertos de las clases peligrosas que ahora tienen el poder y son gobierno y luchan entre miles de dificultades y escaseces inducidas, que intentan desanimarlos, asfixiarlos, derrumbarlos, arrodillarlos y pedir perdn a los que perdieron sus privilegios. Puedes mencionar el bloqueo como algo injusto pero sin cuantificar y valorar racionalmente su impacto estructurado y estructurante en la vida material y espiritual de tu gente. Por supuesto fiel a tu ideal de igualdad libertad y fraternidad te opondrs al bloqueo pero acotando que despus de l se debe cambiar todo el sistema poltico creado en casi 60 aos de historia y legitimado por las mayoras, en nombre de las que dices hablar, pensar y disear tus ideas de laboratorio. Niega toda salida posible al futuro de Cuba con los procesos de actualizacin econmica, poltica y social debatidos en espacios pblicos por aos y legitimados por millones tu argumento fundamental puede ser que la institucionalidad revolucionaria, crtica, autntica y soberana no hacen posible los cambios necesarios.

Puedes cerrar magistralmente la defensa de tu proyecto de socialismo radical, democrtico e ilustrado apelando a las experiencias de la socialdemocracia agonizante europea. Haciendo gala de tu apego a los valores y a la realidad europea y norteamericanaesos mismos valores que convirtieron a Amrica Latina y tu pas Cuba, en la periferia atrasada, desigual e injusta de un sistema-mundo modelado al antojo de los ilustrados, liberales, reformistas, capitalistas y que intentars maquillar, segn dices, de socialismo. Pero no importa, seguirs culpando de la incivilizacin y la barbarie a tus coterrneos y su poca capacidad de asimilar las ideas modernistas que buscan el continuo progreso de la especie y el uso de la razn y el anlisis cientfico al servicio de la especie y del planeta que habitamos. Planeta que esas mismas ideas de progreso, destruyen cada da y hacen poner en peligro a todos sus habitantes.

Tu proyecto siempre debe estar en la ptica de Sarmiento, Ingenieros, Vasconcelos, Maach, Keynes, Marshall aunque no despreciars en tiempos tormentosos y de ajustes a Fukuyama con su Fin de la Historia y a Frederick Hayek con El camino a la servidumbre. A fin de cuentas la centralidad del tablero tiene que hacer sus flanqueos y si es a la derecha mejor, como buen postmodernista La inmensa levedad del ser y tu socio Kundera, te permiten volar a cualquier lugar, confundirte entre la niebla, liberarte de compromisos ideolgicos y polticos. Hasta las ltimas consecuencias tienes que ser un intelectual arielino, digno de PrsperoCalibn solo te servir para entronizarte como gran jugador y esperar la recompensa debida de tu amado e ilustrado Prspero que se llevar siempre la primicia del jaquemate.

Y si en el pblico/tablero existe algn Calibn descolonizador que intente rebelarse y contrariar tu discurso iluminista, tendrs el recurso de acusarlo de promover discursos polarizadores e intentar satanizarlo y victimizarte y haces nuevamente alusin a la incomprensin y la falta de libertad y democracia. Manteniendo la centralidad del tablero, la transversalidad que atraviesa todo y la hybris del punto cero racional donde ests en todo y no ests en nadatratars de sortear estos obstculos y seguirs defendiendo tu proyecto de socialismo radical, demcrata e ilustrado, colonizando mentes, atrayendo otros Arieles, sirviendo a otros Prsperos, utilizando Calibanes en letargo .

De seguro te llevars las palmas en dismiles escenarios, fundamentalmente extranjeroste invitarn a varios eventos, aparecer financiamiento de diversos amigos prsperos y solidarios con tu proyecto social diseado en probetas. Te sentirs como un verdadero ilustrado, bienhechor de la Humanidad, jugador magistral, patriota que va en camino de lograr sus Verdades Universales, hablando de Socialismo y Revolucincon ideas ilustradas y colonizantes. Buena suerte en t empeo, hermano.



Maikel Pons Giralt. Profesor Universidad de Camagey, Cuba, doctorando en la Universidad Federal de Minas Geraes, Brasil.

