Muere el historiador del pueblo afroecuatoriano

Juan Garca, sembrador de saberes

Cartn Piedra

Nosotros estamos aqu hoy porque ustedes estaban aqu ayer (Filosofa Ubuntu)

Naci en El Cuerval, pequeo pueblo al norte de Esmeraldas donde los cuervos abundaban, y de ah el nombre. En ese lugar fue donde recibi su primer mandato de asumir el encargo de dar tierra a su abuelo Zenn, que no era ms que cuidar de un familiar que estaba esperando la muerte, y para cumplir con esa tarea se escoga a la persona ms fiel a la tradicin. Esta prctica cultural tena la intencin de heredar los secretos y saberes que la persona mayor guardaba en su cabeza. Juan Garca nunca pens que eso le cambiara la vida, y que sera su semilla de sabidura. Algunos de estos secretos son historias de nuestros actos de resistencia que pertenecen a la memoria de nuestros pueblos.

Reflexionar sobre la memoria como fuente y matriz de pensamiento es pensar en cmo Juan Garca se ombliga (prctica del nacimiento que consiste en transferir un don al recin nacido a travs del ombligo), en el pensamiento del abuelo Zenn1. El maestro Juan fue ombligado con la palabra de la memoria por este abuelo.

En ese caminar y andar, como enseaban los mayores caminar y andar, andar y caminar, caminaba con los pies y andaba con la cabeza, continu labrando e hilando el proceso, de ah su autonombramiento como obrero del proceso, construyendo proyectos de vida casa adentro para interpelar desde su militancia las historias de sumisin y obediencia que nos metieron con sangre en la cabeza.

Sin lugar a dudas, Juan Garca Salazar ha sido una de las personas que ms le ha aportado al pueblo afroecuatoriano en estos tiempos modernos. Un hombre excesivamente sencillo, de figura delgada, pero enrgico con su palabra. Yo le conoc por el ao 2002 en la Universidad Andina, y a partir de ese momento no me he separado de su pensamiento y de su ser, y hasta llegu a quererlo como a un padre.

Hablar de su pensamiento poltico es sumar a la genealoga de acadmicos, intelectuales y pensadores afrodiaspricos, que han contribuido con otras formas de ver, pensar y actuar en el mundo, a partir de la experiencia de la esclavitud, colonizacin, colonialidad y de la existencia. Entre los que se podran citar: Manuel Zapata Olivella, Candelario Obeso, Fanon, Cesaire, Roger Bastide, Dubois, Malcom X, Martn Luther King, Maya Angelou, Angela Davis, Frederick Douglass, Booker T. Washington, los filsofos afrocaribeos Lewis Gordon, Sylvia Wynter, Piaget Henry, Tony Bogues, Amlcar Cabral, Patricio Lumumba, Mandela, Desmond Tutu, etc.

El pensamiento de este obrero del proceso se caracteriza por la radicalidad de posicionamiento poltico y epistmico, desarrollado a travs de teoras y categoras para la emancipacin desde la experiencia del esclavizado o del colonizado. O, mejor an, desde los condenados de la tierra, como dira Frantz Fanon. El criterio del maestro es mucho ms que un lugar de enunciacin, conlleva una profundidad poltica: El posicionamiento es un obstculo para el otro, porque si yo sigo excluido, solo sigo excluido, dejando el campo expedito para el otro, cuando yo me posiciono me salgo de la exclusin que el otro me est haciendo asumir.

Todo esto lo fue armando y recomponiendo desde la palabra y memoria de los mayores, con la vocacin de ir como un juglar de la dispora africana, recopilando testimonios, historias e imgenes de decimeros, curanderos de culebras, cantadoras de arrullos y chigualos, cuenteros y otros tantos personajes de las comunidades del pueblo afroecuatoriano.

As, por los aos ochenta, organiz a un equipo de jvenes que haban migrado a Quito como resultado de esa dispora interna, y con grabadora y cmara en mano, empezaron a recorrer las tierras secas y polvorientas del Valle Chota-Mira y los ros y esteros de Esmeraldas, buscando guardianes de la tradicin, poseedores de saberes y conocimientos. De esta forma cre el Centro de Estudios Afroecuatorianos, una escuela donde se enseaba y se aprenda a volver a ser lo que haban dejado de ser, en palabras del maestro.

En uno de esos caminares-andares un abuelo le dijo: Si toda la gente que se fue a la ciudad para estudiar y aprender de los otros regresa donde los ancianos para saber, quiere decir que los negros estamos retomando el timn de la historia.

Sin embargo, no termin con esto su trabajo. Sigui elaborando discursos y prcticas polticas con base en estos testimonios, y por primera vez despus de muchos aos, los afroecuatorianos tenan una historia que no era la que figuraba en los textos escolares. Dedic aos a revisar y estudiar los legados histricos, desempolvando cientos de folios de varios archivos nacionales, oficio que aprendi mientras estudiaba Historia en Estados Unidos, gracias a una beca que recibi de la Universidad John Hopkins. Fue harto interesante, porque le permitieron realizar una maestra a pesar de no haber terminado el colegio.

1. Zenn es abuelo materno, y a quien dio tierra, y este le transfiri saberes a travs de historias de la comunidad y filosofas de vida.

Fuente: http://www.cartonpiedra.com.ec/noticias/edicion-n-299/1/juan-garcia-sembrador-de-saberes