Hora Cero, Gobierno bizarro, amenaza de sanciones: toda la carne en el asador?

Estados Unidos (al menos su Gobierno) huele el final del chavismo y ha lanzado la Hora Cero, muy de pelcula gringa. Ya no confa en los mandaderos locales: ha asumido la responsabilidad de la ofensiva de manera pblica y ahora los gobiernos subordinados servirn slo de amplificadores de las decisiones de Washington. La situacin cambia: ya el Gobierno no se enfrenta solo a la oposicin venezolana, Trump se apunt y quiere comandar la pelea.

El objetivo inmediato para el chavismo es llegar al 30, legitimar la Asamblea Nacional Constituyente con un alto porcentaje de participacin -lo contrario agravara el escenario-, evitar que se abran escenarios de destrozos masivos en las ciudades, ataques militares opositores, que la sociedad caiga en el enfrentamiento buscado por parte de la derecha. Se trata de un escenario complejo donde son necesarias inteligencia, unidad y organizacin del chavismo.

Ya no fue el jefe del Comando Sur o un senador o diputado zafado. El mismo presidente Donald Trump fue quien amenaz pblicamente con sanciones econmicas y otras- si el Gobierno constitucional venezolano avanza con la eleccin de constituyentes el domingo 30 de julio. El circo se fue armando y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, no tuvo ningn reparo (y menos moral) de ir al Senado estadounidense para exponer sobre la crisis en Venezuela.

Y trazaron en Washington la hoja de ruta en un entramado internacional que engloba desde el Departamento de Estado hasta la Exxon Mobil: en lo poltico-institucional, en la violencia, en lo econmico, en lo comunicacional.

En lo poltico, lo previsto es la instalacin del gobierno paralelo (un gobierno en el exilio, pero dentro del pas), con nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el anuncio de la eleccin de un presidente del gobierno de unidad, puesto para el cual la gente de Washington confa en Leopoldo Lpez. Seguramente Washington, una vez instalado ste, desconozca al Gobierno constitucional de Maduro, apoyando econmica, militar y diplomticamente al gobierno bizarro de la oposicin.

En la violencia cabe esperar nuevas formas tras las ya practicadas como cortar el acceso a zonas urbanas, atacar con grupos de choque y paramilitares las zonas populares, asediar e incendiar instituciones pblica (incluyendo hospitales, canales de televisin, centros elctricos), incendiar a personas (con la excusa que pueden ser chavistas). Ahora surge el uso de armas largas, morteros y ataques contra fuerzas de seguridad (esperando la reaccin).

En lo comunicacional las rdenes son las de invisibilizar, desconocer la existencia del chavismo. Internacionalmente, EEUU asumi pblicamente la responsabilidad y los gobiernos sumisos debern cumplirle. En lo econmico el objetivo es apretar ms la asfixia, bloqueando las lneas de importacin de comida destinada a los Comits Locales de Abastecimiento y Produccin, la quema de depsitos y camiones.

El circo no funciona tan bien

Hasta ahora el circo no funcion tan bien como esperaban. La cumbre de presidentes del Mercosur en la ciudad argentina de Mendoza no logr sacar una declaracin fuerte ni expulsar a Venezuela del organismo regional: la triple alianza argentina-brasilea-paraguaya sufri otra postergacin de sus planes. Esta semana puede ser definitiva y no se debe excluir la posibilidad de una expulsin desde la presidencia pro tempore brasilea en aplicacin del Protocolo de Ushuaia.

Era tcnica y polticamente imposible emitir una sancin, pero en Mendoza prepararon el paso que sustentar el procedimiento.