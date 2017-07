Si llega Lpez Obrador, va a estar cabronssimo su gobierno para radicales de derecha e izquierda

1. En julio de 2018 con excepcin de sus dirigentes- la gran mayora de los electores al fin se decidirn a votar por Lpez Obrador y el PT. Los del PRD en un 80 por ciento votar por AMLO y un alto porcentaje de afiliados de otros partidos seguir ese mismo ejemplo. El PRI y el PAN que en los problemas fundamentales siempre han estado juntos- en julio sern derrotados. La bronca comenzar despus de los resultados oficiales, cuando los grandes empresarios, el gobierno de los EEUU, el alto clero, los lderes de los partidos, comiencen a emplazar a AMLO para leerle la cartilla, es decir, para llegar a acuerdos evitando as llegar a choque de trenes.

2. El PRI ha tenido la Presidencia de la Repblica unas 25 veces y el PAN en dos sexenios. Dado que son dos partidos capitalistas, empresariales, de derecha, las cosas se han mirado como normales porque nada cambia: los ricos se siguen haciendo multimillonarios mediante abundantes negocios, los funcionarios del gobierno de clase media acomodada pasan a engrosar al grupo de los hombres poderosos y la clase media baja y los pobres bajan de ingresos y se empobrecen ms, muchos pasan a la miseria y el hambre. Pero el arribo de Lpez Obrador sera una novedad, una sorpresa que podra causar alegra entre unos y disgusto en otros.

3. La mayor alegra sera para aquellos trabajadores que al fin logran un empleo; para aquellos que reciben un buen aumento de salarios; para los sectores que comienzan a ver que se castigue la corrupcin y comienzan a comprender que con sus ingresos, se empieza a acabar con la llamada delincuencia. Lo que sucede es que para dar esos primeros pasos se tienen que dar golpes certeros contra la corrupcin; por el contrario, si alguna corrupcin se dejara pasar, sera suficiente para que caiga el nimo. Por ello hay que vigilar muy bien a los medios de informacin para evitar las campaas contra los gobernantes honestos.

4. A m lo que ms me preocupa es la crtica que recibir desde los primeros das desde la derecha y desde la izquierda. La derecha porque est siendo bloqueada en los negocios que acostumbra hacer para enriquecerse y la izquierda porque no se estn atendiendo con rapidez las demandas urgentes de la poblacin. La derecha seguir repitiendo que quiere ganar mucho dinero para repartir luego y la izquierda peleando porque se aumente el salario mnimo, los salarios profesionales y se frene el aumento de los precios. La posicin de AMLO ser muy difcil, pero de acuerdo con lo que haga se definir su posicin.

5. Han habido miles o millones de gobiernos entreguistas que se han arrastrado como reptiles ante los poderosos. Los gobiernos yanquis y los grandes empresarios, con simples miradas o dos o tres palabras, someten a esos gobernantes y los obligan a obedecer sus rdenes. Por lo contrario ha habido gobiernos como el de Corea del Norte, de Hugo Chvez, de Lula, de Evo Morales y Fidel Castro que jams obedecen rdenes imperiales porque ponen en primer plano a sus pueblos. Obviamente son los que sufren las calumnias, los desprestigios, de los medios de informacin y las permanentes amenazas de invasin o golpes de Estado.

6. Imagina que lance AMLO un decreto exigiendo que todos los altos funcionarios se bajen en un 70 por ciento los salarios o peor an que nadie gane ms de 50 mil pesos y, por el contrario que ningn trabajador gane menos de 25 mil pesos al mes. 10 mil altos funcionarios protestaran y renunciaran, mientras millones de trabajadores estaran felices porque al fin l y su familia comenzaran a comer sanamente. Los de arriba, junto con la derecha, protestaran; los de abajo aplaudiran junto con la izquierda. Pero puede darse lo contrario: que los grandes funcionarios continen cobrado sus 300 mil a 600 mil y el salario mnimo siga siendo de 84 pesos.

7. Pero tambin puede suceder que no pase nada importante: que las cosas continen como estn y Lpez Obrador contine en la alternancia PRI, PAN, Morena, repartiendo cargos a sus amigos y as nuevas personas pasen a engrosar el gasto presupuestal. Obvio, tendremos que esperar otras generaciones de 30 o 50 aos para regresar al combate si antes no hay una guerra nuclear que nos desaparezca o una fulminante contaminacin ambiental que en masa nos impida respirar. Por ello a los chavitos casi desde el seno materno hay que ensearles a ser libres, rebeldes, indomables, para a aprendan a defenderse de cualquier opresin.

