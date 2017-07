Leonard Cohen: como un pjaro en un cable

Como un pjaro en un cable Leonard Cohen Traduccin: Susana R. Verano

Como un pjaro en un cable,/ como un borracho en un coro de medianoche,/ he intentado ser libre a mi manera./ Como un gusano en un anzuelo,/ como un caballero vencido en un libro anticuado,/ fue la forma de nuestro amor lo que me confundi.// Si he sido poco amable,/ oh, espero que puedas solo dejarlo pasar./ Si no he sido sincero, si no he sido sincero,/ es solo porque cre que un amante/ tena que ser tambin una especie de mentiroso.// Si no he sido amable/ espero que puedas dejarlo pasar/ Si no he sido sincero/ espero que sepas desde ahora mi amor/ que nunca fue por ti./ Como un beb malogrado,/ como una bestia con su cuerno,/ he destrozado a todo aqul que intent acercarse a m./ Pero juro por esta cancin/ y por todo lo que he hecho mal/ que lo voy a hacer todo por ti.// Vi a un mendigo apoyado en su muleta de madera./ Me dijo: No debes pedirle tanto./ Y una bella mujer apoyada en el quicio oscuro de su puerta,/ me grit: Oye, por qu no pides un poco ms?// Como un pjaro en un cable,/ como un borracho en un coro de medianoche,/ he intentado ser libre a mi manera.

https://www.youtube.com/watch?v=a2zIyYNhYsg Bird on a Wire Leonard Cohen subttulos esp. 5:25

Yo no pienso en m como cantante, escritor o cualquier otra cosa, la ocupacin de ser un hombre, es mucho ms que todo eso. Leonard Cohen (LC) (Epgrafe en Leonard Cohen, por Alberto Manzano) Las relaciones con su madre, Marsha Klonitsky, hija del rabino Solomon Klonitsky-Kline, de ascendencia lituana, nunca fueron cordiales hasta el punto de terminar en una ruptura definitiva, luego de que ella le dijera: Un traidor, un hijo traidor, eso es lo que eres, una rata en casa. Se merece esto una madre? Me merezco yo esto? Cuenta Alberto Manzano en su biografa sobre LC que su madre, Marsha, al borde de la histeria ser internada, al filo del tiempo, en un hospicio psiquitrico (Unilibro, 1978, 162 pp.: 15).

Su abuelo paterno, cuya familia haba emigrado desde Polonia, era Lyon Cohen, presidente fundador del Canadian Jewish Congress. Su padre, Nathan Cohen, sastre, falleci cuando tena nueve aos. Sobre su condicin de Cohen, en hebreo sacerdote, coment: Me dijeron que era un descendiente de Aarn, el sumo sacerdote. Pero, Leonard tambin se siente interesado por la religin catlica y, as, pronto las cosas se complican. Durante una escena de masturbacin, un amigo le informa que los catlicos la consideran pecado . Pecado? El mundo limpio y el no-limpio empiezan a hacerse un sitio en el interior de Leonard, una regin no ms grande que un puo cerrado, que Leonard va a llegar a conocer bastante bien. Entonces, l mismo escribe: Hay una diferencia entre lo que es limpio y lo que no es limpio. La nocin de lo limpio y de lo no-limpio, hoy se llamaran vibraciones, un sentimiento que te indica dnde debes estar y dnde no debes estar. Pero como no siempre podemos estar en el mundo limpio, a veces tomamos el mundo no-limpio. La religin puede ser un sistema de purificacin, una tcnica que te permita pasar del mundo no-limpio al mundo limpio. Un sistema que te prepare para el mundo limpio y, una vez que ests ah, otro sistema que te d la fuerza necesaria para pasar otra vez al mundo no-limpio. Porque el hombre no puede estar siempre en un mundo limpio. Para m, la religin es ese movimiento entre los dos mundos. (Vibraciones , N 2, nov/74, Barcelona; en 1978: 14-15).

Leonard se interesa por la poltica y va a las reuniones del Club Comunista de Montreal: porque los comunistas tambin van al club (lo que no quiere decir que tengan club): como muchos capitalistas, valga agregar. Luego, baja a la playa, toca la guitarra, canta las Canciones del Pueblo y dice a los baistas: No hablo ni de Rusia ni de Amrica [bueno, EE.UU]. Ni siquiera de poltica, hablo de sus cuerpos, tumbados en esta playa. Tras un largo discurso, conclua: Quieren que lo que besan enferme de cncer? Quieren que el pelo se caiga a puados de las cabezas de sus hijos? Ningn gobierno podr devolvernos ni un solo dedo, ni un diente, ni un milmetro de piel que se les pierda a causa de la contaminacin atmosfrica. La tarea de Cohen en la playa no era gratuita: se trataba de recoger firmas para un documento de condena a la bomba atmica. Pronto nota que en la respuesta poltica no hay una solucin vlida a los problemas que la vida le plantea, as que deja el Club y dice: Se acab el juego. Todo ha terminado. Vuelvan a sus casas, mtanse de nuevo en la cama. No ven que todo ha terminado? (El juego favorito, Fundamentos, 1963).

Cohen fue a la Roslyn Elementary School y, desde 1948, a la Westmount High School, donde se involucr en el consejo de estudiantes y estudi msica y poesa. En esa poca, su poesa estuvo influida por autores como William Butler Yeats, Irving Layton, Walt Whitman, Federico Garca Lorca y Henry Miller. Su primer libro de poesa, Let Us Compare Mythologies (1956) o Vamos a comparar mitologas, fue publicado por Dudek, primero de la serie McGill Poetry, un ao despus de graduarse: contena poemas escritos cuando Cohen tena entre 15 y 20 aos, y estaba dedicado a su fallecido padre.

A los 15 aos forma parte, con otros dos msicos, de un grupo que toca country-folk, The Buckskin Boys. Aunque comenz tocando la guitarra acstica, pronto se pasar a la clsica, tras conocer en un parque de Montreal, abajo de la casa de su madre, a un joven guitarrista espaol del que aprendi seis acordes y un poco de flamenco, como dir al recibir el Prncipe Asturias de las Letras, el 21/oct/2011 (1). Aunque lo determinante va a ser descubrir a un autor espaol que a partir de entonces lo acompaar: Federico Garca Lorca. Su admiracin por el poeta lo har bautizar a una hija Lorca. Leonard obtiene una beca para hacer su tesis de licenciatura en ingls en Columbia, pero la rechaza: La gente en las aulas envejece con las manos reventadas de comas, y la edad de los poetas es siempre la misma, 23, 25, 29, como dice en The Favourite Game , 1963, suerte de compendio vital que va desde sus juegos de infancia, su iniciacin ertica hasta sus grandes desengaos con la poltica, la religin y el amor, pasando por sus primeros conflictos interiores, como el de la muerte de su amigo Martin Stark, un hombre que no era como los dems, que daba la impresin de ser el hombre que jams estuvo ah (para recordar a los otros Coen, cineastas), que no era de este mundo, ausente de todo y con un desinters total por las actividades que se llevan en el campamento de verano, all en Montreal, y que dirige el propio Martin, como celador de un grupo de nios de familia bien . Sin embargo, Leonard acab aceptando/tolerando el mundo especial de aqul, no iba con l reprimirle sus impulsos puesto que era feliz as y a nadie haca dao. Adems, a Leonard le gustaba la locura de Martin, haba visto en l a otro pjaro en un cable, la nica persona libre que haba conocido.

Pero, la comprensin de Cohen por Stark pronto va a estrellarse contra el muro de la normalidad establecida, la eterna lucha del principio del placer contra el de realidad, y deriva en un violento choque boxeril, para cerrar as una hermosa e intensa amistad juvenil. La trgica muerte de Martin, atropellado por un buldcer en un lodazal mientras l distrado cuenta los mosquitos que le pican un brazo, cort la carrera de uno de los pocos contables dignos de este mundo: Hoy he ido a un funeral. No era esa la manera de enterrar a un chico. No voy a recitar ninguna leccin. Cuando leas mi Diario te dars cuenta de lo cerca que estoy del asesinato. Ni siquiera puedo pensar en ello o me quedo paralizado. Todo lo que s es que algo prosaico, el mundo confortable, ha sido destruido irrevocablemente y se ha instituido algo importante. Tal es el relato de Cohen sobre una marca indeleble que en adelante llevar en lo hondo de su mente y a lo largo de su cuerpo, para seguir su camino, con una visin que se le impone, no que se le ofrece, y que es, sencillamente, su verdad.

Muchos aos despus, entre 2005 y 12, frente al pelotn de fusilamiento financiero su manager Kelley Lynch lo llev a conocer el hielo econmico. En efecto, Sylvie Simmons escribi que ella, mnager del msico, se hizo cargo de los negocios de Leonard.... [y no fue] simplemente su representante, sino una amiga cercana, casi parte de la familia. Tambin, escribi que a finales de 2004, Lorca Cohen, comenz a sospechar de irregularidades financieras, y cuando Cohen comprob sus cuentas bancarias, observ que haba pagado, sin su consentimiento, una factura de 75.000 dlares a nombre de Lynch y que parte de su dinero haba desaparecido, incluyendo fondos fiduciarios de caridad y planes de jubilacin. L. Cohen descubri que la prdida de dinero se inici en 1996, cuando Lynch comenz a vender los derechos de autor del msico a pesar de que no tena ninguna necesidad econmica para hacerlo. El 8/oct/05, la denunci alegando que se haba apropiado indebidamente de ms de cinco millones de dlares, dejando al msico con 150.000 dlares en los bolsillos. En respuesta, Cohen fue a su vez demandado por antiguos compaeros de trabajo. Un ao despus, gan una demanda en la que se condenaba a Lynch a pagar nueve millones de dlares; sentencia que sta ignor y no respondi (cual Uribe) a una citacin: como resultado, Cohen no fue capaz de cobrar la cantidad adjudicada. En mar/12, Lynch fue arrestada en L.. por violar una orden de proteccin permanente que le prohiba comunicarse con Cohen. En abril, el jurado la encontr culpable de los cargos y fue sentenciada a 18 meses de prisin y cinco aos de libertad condicional. Durante el juicio, Cohen dijo: No es para m un placer ver a mi antigua amiga esposada a una silla en un tribunal de justicia, sus considerables dones doblados al servicio de la oscuridad, el engao y la venganza. Es mi ruego que la seorita Lynch se refugie en la sabidura de su religin, que un espritu de comprensin convierta su corazn del odio al arrepentimiento. Pese a tan sabias palabras, el futuro de Leonard no pintaba nada bien.

The Future: Devulveme mi noche rota,/ mi habitacin reflejada, mi vida secreta,/ se siente solitario aqu, no hay nadie a quin torturar./ Dame control absoluto/ sobre cada alma viva,/ y yace junto a mi lado, nena,/ es una orden!// Dame crack y sexo anal,/ toma el nico rbol que queda/ y salo para rellenar el agujero en tu cultura./ Devulveme el Muro de Berln, dame a Stalin y a San Pablo./ He visto el futuro, hermano:/ es un asesino!// Las cosas van a deslizarse, deslizarse en todas direcciones,/ no habr nada/ nada que puedas medir!/ La ventisca del mundo/ ha cruzado el umbral/ y ha volteado el orden del alma./ Cuando ellos dicen: Arrepintete!/ Qu demonios quieren decir?// No tienes la ms remota idea de m,/ nunca la tendrs,/ nunca la tuviste./ Soy el pequeo judo/ que escribi la Biblia.// He visto a las naciones levantarse y caer,/ he odo sus historias, las he odo todas,/ pero el amor es el nico motor de supervivencia.// A tu sirviente aqu se le ha dicho,/ que diga claro, que diga framente:/ se acab, esto no va a ir/ ni un poco ms lejos./ Y ahora que las ruedas del cielo se han detenido,/ sientes al diablo recogiendo la cosecha./ Preprate para el futuro: es un asesino!// Ser la ruptura del Antiguo Cdigo Occidental/ tu vida privada, repentinamente estallar./ Habr fantasmas,/ habr fuegos en la carretera,/ y el hombre blanco bailando.// Vers a la mujer colgada cabeza abajo,/ sus rasgos cubiertos por su tnica cada/ y todos esos miserables poetuchos/ tratando de sonar como Charlie Manson/ y el hombre blanco bailando.// Devulveme el Muro de Berln, dame a Stalin y a San Pablo,/ dame a Cristo/ o a Hiroshima./ Destruye otro feto ahora,/ no nos gustan los nios./ De todos modos,/ he visto el futuro, nena: es un asesino!// Las cosas van a deslizarse, en todas direcciones,/ no habr nada,/ nada que puedas medir!/ La ventisca, la ventisca del mundo/ ha cruzado el umbral/ y ha volteado el orden del alma./ Cuando ellos dicen: Arrepintete! Qu demonios quieren decir?

https://www.youtube.com/watch?v=qduLCUxw_a4 The Future Leonard Cohen subtitulado 6:51

And you treated my woman to a flake of your life and when she came back she was nobodys wife. Y jugaste con mi mujer como un capricho de tu vida, y cuando volvi era la mujer de nadie.

Famous Blue Raincoat jams tuvo el impacto meditico de otras perlas de L. Cohen como Tower Of Song, Suzanne o So Long, Marianne, pero s alcanz niveles altsimos de misterio y culto derivados de la arrebatadora letra, a manera de carta, que hablaba de un tringulo amoroso entre una mujer llamada Jane, el propio Cohen y un amigo de ste.

https://www.youtube.com/watch?v=pkLpTUGUiyw Leonard Cohen Suzanne subttulos en espaol 8:33

https://www.youtube.com/watch?v=UXqbYP2k5_Y Leonard Cohen So long Marianne subtitulado 5:41

A primera oda quedara claro que el poeta narra en la carta, fechada en un diciembre, una infidelidad sufrida en carne propia, en la cual su mujer se relacion con uno de sus compinches.

El problema con esa cancin es que he olvidado el tringulo. Que si estaba yo involucrado? Claro. Siempre pens que haba un hombre invisible seduciendo a la mujer con quien comparta mi vida. Ahora bien, que si esto era real o imaginario? No lo recuerdo, le dijo un ambiguo Cohen a BBC Radio en 1994.

Siempre he tenido la sensacin de que yo era esa figura en relacin a otra pareja, y de que alguien ms era esa figura en relacin a mi matrimonio. Siempre esa sensacin de un tercero en discordia, a veces yo, a veces otro hombre, a veces otra mujer.

Sentimiento puro de un Leonard cuya voz an no desdoblaba en 1971 la ronquera que lo hara pasar de mera figura nostlgica a monstruo consumado de la poesa, pasando por el tamiz de empedernido mujeriego que nunca estuvo solo y siempre estuvo solo.

Si Famous Blue Raincoat expuso un pasaje autobiogrfico sucedido en Clinton Street (donde ciertamente vivi por tales ayeres), entonces hay que decir que el nativo de Montreal ha hecho lo necesario para agrandar el misterio. Son bien sabidas sus guerras interiores derivadas de las faldas, mas nadie conoce la cantidad de sangre derramada en nombre de la fidelidad y el engao, slo l.

Tambin se sabe que el impermeable azul s existi. Cohen lo compr en Londres en 1959.

And what can I tell you my brother, my killer. What can I possibly say? I guess that I miss you, I guess I forgive you. Im glad you stood in my way. Y qu ms puedo decirte mi hermano, mi asesino. Qu ms contarte? Supongo que te echo de menos, que te he perdonado y feliz porque te cruzaste en mi camino.

En un concierto que dio en Frankfurt el 6/may/70, cuando la pieza ni siquiera haba sido publicada an como parte de Songs Of Love And Hate, LC dijo a la audiencia: Esta cancin la escrib recientemente. Es una creacin que en verdad se contrapone a la ms grande tirana que he experimentado, que es la posesin de las mujeres y la posesin de los hombres. Esas cadenas deben romperse antes de que algo suceda. Ningn manifiesto cambiar mientras no dejemos de esclavizarnos unos a otros, especialmente en el aspecto sexual.// Vaya sentencia del hombre que, pese a sus convicciones, se ha atado al sexo cuantas veces ha sido innecesario.// No por nada un tremendo msico declar en su momento: Si no fuera Bob Dylan me gustara ser Leonard Cohen.

https://radiolaria.fm/2013/12/10/leonard-cohen-el-misterio-de-famous-blue-raincoat-y-la-esclavitud-sexual-entre-hombres-y-mujeres/

Son las 4 de la maana, finales de diciembre. Te escribo ahora, para saber si ests mejor. Hace fro en New York, pero me gusta vivir aqu. Se escucha msica en Clinton Street. Jane vino y me entreg un mechn de tu cabello. Me dijo que se lo regalaste t, la noche que decidiste cambiar de vida. Lo has conseguido? Ah, la ltima vez que te vimos, parecas mucho ms viejo, con tu famoso impermeable azul sobre los hombros. Ibas a la estacin a reunirte con otro tren, y volviste a casa sin tu Lili Marlene. Y jugaste con mi mujer como un capricho de tu vida, y cuando volvi era la mujer de nadie. Ah te veo, con la rosa entre los dientes. Una cosa ms, gitano ladrn, veo que Jane se ha despertado. Te manda recuerdos. Y qu ms puedo decirte mi hermano, mi asesino. Qu ms contarte? Supongo que te echo de menos, que te he perdonado y feliz porque te cruzaste en mi camino. Si alguna vez vienes por aqu, para ver a Jane, o por m, que sepas que tu enemigo estar durmiendo y su mujer no estar en casa. S, y gracias por todos los problemas que le ayudaste a superar. Pens que no se poda hacer nada, por eso ni lo intent. Jane me entreg un mechn de tu pelo, y me dijo que se lo regalaste la noche que decidiste cambiar de vida. Sinceramente, Leonard Cohen.

https://www.youtube.com/watch?v=7HT1SLvTaw8 Famous Blue Raincoat (subttulos castellano) 5:43

No podra haber homenaje a L. Cohen sin la mencin a su tema Democracy, particular percepcin de esa entelequia que, cual sombra inalcanzable e impropia, ha perseguido al poltico a travs de los siglos. Y como el poltico no es demcrata por naturaleza por eso es que sigue persiguiendo a la democracia cual sabueso y cuando trata de alcanzarla o ya la tiene cerca vuelve y la muerde y la desangra y la hiere y la mata. En su tozudez, en su estulta tozudez reinicia la lucha y vuelve a sentir, a creer, que esta vez si la va a conseguir, sin conseguirla, desde luego, porque el poltico no est hecho para la democracia, como no est hecho para lo limpio sino para lo no-limpio, as siempre est mediando esa otra entelequia llamada religin o esa otra llamada fe que Sagan defini como la creencia en una falta de evidencias. Y lo nico que se tiene al final es un poltico sin fe, sin religin, sin democracia, aunque siempre con la esperanza de tenerlas algn da, as, o por eso mismo, se le escapen todos los das. Como se puede comprobar con la letra misma de la cancin, especialmente cuando, sin querer, recuerda que La democracia est llegando a los EE.UU, pero desde luego nunca llega, mucho ms si se piensa en Bush I y II, en (P)arack Obama, en Pato Donald Hitler Trump. El segundo de los primeros tumb las Torres Gemelas, junto a Donald Rumsfeld y a Dick Cheney; el tercero de los cuatro tir la frijolada de 26 mil bombas en siete pases solo en 2016; y el ltimo es un asco de ser humano o, peor, la negacin del mismo: constructor pirata, evasor de impuestos (como todo millonario), hijo de inmigrantes que hoy echa a los inmigrantes de su tierra y les niega la entrada a otros miles de siete pases por fundamentalistas, machista, sexista, probable homosexual reprimido, racista, xenfobo, en fin, joya antropomorfa de porquera, que rige los destinos del pas ms anti-democrtico de la Tierra, el que tiene la mayor deuda externa, el que ya no produce manufacturas, salvo tecnologa en Silicon Valley, para aparentar que es poderoso: el mayor parsito del planeta, que vive de las drogas, de la prostitucin, de la guerra, en fin, de la invasin al pas que se le ocurra para apropiarse de sus recursos y enseguida a cualquier otro que le permita seguir con la rapia, el saqueo y la destruccin, con la intolerancia, la violencia y la muerte.

Navega, navega, navega/ poderoso Barco del Estado/ Navega, navega, navega./ Est llegando a travs de un agujero en el aire/ de aquellas noches en la Plaza Tiananmen,/ est llegando del sentimiento,/ que no es exactamente real/ o es real, pero no exactamente aqu,/ desde las guerras contra el desorden,/ desde las sirenas noche y da/ desde los fuegos de los desamparados,/ desde las cenizas de los gays/ la democracia est llegando a los EUA./ Est llegando a travs de una grieta en la pared/ de una visin inundada de alcohol/ de la asombrosa explicacin del Sermn de la Montaa/ el cual no pretendo siquiera entender del todo./ Est llegando del silencio sobre el muelle de la baha/ del valiente, atrevido y herido corazn del Chevrolet/ la democracia est llegando a los EUA./ Est llegando del pesar en las calles/ los lugares santos donde las razas [los colores] se encuentran/ de las discusiones homicidas/ que descienden de todas las cocinas/ para determinar quin servir y quin comer/ de los pozos de la decepcin donde las mujeres se arrodillan para rezar/ por la gracia de Dios en el desierto de aqu y en el desierto lejano./ La democracias est llegando a los EUA./ Navega, navega, oh poderoso Barco del Estado!/ a las Costas de la Necesidad,/ pasando por las barreras de la Codicia/ a travs de las rfagas del odio./ Navega, navega, navega/ est llegando a Amrica primero/ la cuna de lo mejor y lo peor/ es aqu donde recibes la gama/ y la maquinaria para el cambio/ y es aqu donde consiguen la sed espiritual/ es aqu donde la familia est rota/ y es aqu donde los solitarios dicen/ que el corazn tiene que abrirse de una manera fundamental:/ la democracia est llegando a los EUA/ est viniendo de las mujeres y de los hombres./ Oh, cario, haremos de nuevo el amor/ iremos hacia abajo, tan profundo, que el ro se va a derramar/ y las montaas van a gritar, amn!/ Est llegando como una marea,/ bajo el impulso lunar, imperial, misterioso en una amorosa formacin:/ la democracia est llegando a los EUA./ Navega, navega, oh poderoso Barco del Estado!/ a las Costas de la Necesidad,/ pasando por las Barreras de la Codicia/ a travs de las Rfagas del Odio./ Navega, navega, navega./ Soy sentimental, si saben a qu me refiero/ amo al pas pero no soporto la escena/ y tampoco de izquierda o de derecha/ solo me quedar en casa esta noche/ perdindome en esa pequea pantalla sin esperanzas/ pero, testarudo como esas bolsas de residuos/ que el tiempo no puede degradar,/ soy basura pero an sostengo este pequeo y salvaje ramo./ La democracia est llegando a los EUA.

https://www.youtube.com/watch?v=ltxgSePnmTU Leonard Cohen Democracy (subtitulad0) 7:01

LC muri el 7/nov/2016 a los 82 aos en su casa de Los ngeles, CA. Su apoderado, Robert Kory cont das despus que Leonard Cohen muri durante su sueo, justo despus de una cada en mitad de la noche. La muerte fue repentina, inesperada y pacfica. Su hijo Adam Cohen relat: Mi padre muri en paz en su casa sabiendo que haba grabado lo que l senta era uno de sus mejores discos ( You Want It Darker ). Acatando su deseo, fue enterrado en Montreal junto a sus padres en un atad de pino sin adornos. Pero, antes se le adelant a su propia muerte con el tema You Want It Darker o Lo queras ms oscuro , que da ttulo al lbum homnimo publicado por Columbia Records el 21/oct/2016.

https://www.youtube.com/watch?v=99H9gEaczus Leonard Cohen You Want It Darker (traducida) 4:46

https://www.youtube.com/watch?v=hhbv4Z1L31M Leonard Cohen Im Your Man (sub. espaol) 4:25

(1) https://www.youtube.com/watch?v=JUKu2-QEspQ Discurso por el premio Prncipe de Asturias (subtitulado en espaol) 11:30

