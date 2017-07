Amancio Ortega: filntropo ante las cmaras, explotador detrs de ellas

Todo por hacer

En los ltimos meses, Amancio Ortega y su conglomerado empresarial Inditex ha sido noticia y objeto de distintas tertulias televisivas. La donacin a finales de marzo de 2017 de equipos de ltima tecnologa para el diagnstico y tratamiento del cncer a distintas administraciones pblicas, valorado en 320 millones de euros, ha abierto un debate sobre cmo debe financiarse la sanidad. En estas lneas hablaremos de qu supone esa donacin para la segunda persona ms rica del mundo, cmo se ha obtenido esa inmensa fortuna y cederemos un espacio a distintas asociaciones en defensa de la sanidad pblica que cuestionan el carcter altruista de la donacin.

Conocemos las innumerables denuncias por el trato que reciben sus empleados/as que Inditex, duea de Zara, Pull&Bear, Bershka, etc., va recopilando all por donde pasa. La explotacin laboral desarrollada por las gigantes mundiales de la moda se hizo tristemente visible para el gran pblico hace ahora tres aos, con las noticias del colapso tras un incendio de la fbrica de Rana Plaza en Dhaka, capital de Bangladesh, que caus la muerte de ms de mil trabajadores/as y miles de heridos/as. Como no poda ser de otra manera, en esta fbrica con condiciones inhumanas, se fabricaban prendas para Inditex.

En India, donde 5 millones de trabajadores/as son menores de edad, y donde en algunas regiones, el 60% de los/as empleados/as es menor de 15 ao, Inditex emplea directa o indirectamente a alrededor de 80.000 personas. Usando un sistema de subcontratas para diluir sus responsabilidades, puede permitirse pagar salarios de entre 20 y 66 euros mensuales por jornadas extenuantes de trabajo. La fijacin de Inditex por el trabajo infantil, les lleva a no desperdiciar ni una sola oportunidad, si los/as menores se mueven, la multinacional va tras ellos/as: segn han denunciado distintos reportajes de Reuters y la BBC, menores que han huido del conflicto sirio trabajan para talleres de la empresa en Turqua en jornadas de doce horas al da.

En Latinoamrica, Inditex, ha recibido denuncias por trabajo esclavo en Argentina y Brasil. De este ltimo pas proviene la investigacin iniciada en el ao 2011, por la que Zara ha sido condenada a pagar 1,3 millones de euros al descubrirse que existan trabajadores/as con situaciones de esclavitud fabricando ropa para la compaa. La noticia fue publicada por muchos medios de comunicacin, pero inmediatamente rectificada para lavar la imagen de la multinacional y principal exponente de la Marca Espaa. A ltima hora de la noche del 30 de mayo, los medios recibieron el teletipo de la agencia EFE con el titular. Rpidamente, ese titular y el cuerpo de la noticia, fue rectificado por la agencia, titulando que, lo que permiti a los medios a corregir la nota para poder dejar en buen lugar a nuestra empresa modelo. La Voz de Galicia fue de los que ms disfrutaron con el cambio del guin oficial, llegndose a permitir titular que. Esta es una de las explicaciones de porqu la multinacional es de los medios que menos invierte en publicidad directa. Para qu pagar por algo que te hacen gratis. Todo esto, sin olvidarnos de cmo a las costureras marroqus en Tnger se les pagan 178 euros al mes por jornadas de 65 horas semanales, ni de las mltiples denuncias sobre las condiciones laborales de las trabajadores gallegas que trabajan para la multinacional.

Una vez que hemos hecho un repaso de cmo realiza su produccin el grupo Inditex, podemos imaginar que los resultados econmicos obtenidos deben ser escandalosos. Para hacernos una idea, a Amancio Ortega, Forbes le calcula una fortuna de 61.000 millones de euros y solo en el ao 2016 obtuvo 1.108 millones por los dividendos de sus acciones. Para valorar cualquier donacin, deberamos tener siempre en mente estas cifras.

Al parecer, al capo de la multinacional espaola le gusta dar dinero a causas sociales siempre y cuando cuente con la cobertura de la prensa, pero lo de pagar impuestos le cuesta un poco ms. En 2014, un artculo de Bloomberg, adverta de las maniobras fiscales de Inditex, que declaraba los beneficios de sus distintas tiendas europeas en Suiza, aprovechndose de una imposicin ms baja. Mediante este movimiento, una empresa suiza del grupo, con un 0,1% de los empleados/as totales, declaraba el 20 % de los beneficios de la firma. Este funcionamiento, solo en el ao 2009, le habra supuesto un ahorro en impuestos de 325 millones de dlares. Otros informes, sealan que entre el ao 2011 y 2014, la multinacional haba ahorrado 600 millones de impuestos en Europa, 218 de ellos correspondientes al Estado espaol. Con este mismo objetivo, domicili su filial de venta de ropa online en Irlanda, pero tras hacerse pblica la situacin, decidi volver a tributar por estos conceptos en Espaa.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, as como que la donacin supona una injerencia privada en la planificacin del sistema pblico de salud que acercaba la forma de financiacin al modelo estadounidense, con grandes mecenas que interfieren en la gestin, las asociaciones en defensa de la sanidad pblica han salido a criticar el regalo. Denuncian que el principal problema de la sanidad pblica no es la ausencia de equipamiento de alta tecnologa, sino los recortes en personal que suponen la infrautilizacin de los equipos existentes. Adems, inciden en que el sistema sanitario solo es responsable en un 11% de la calidad de nuestra salud, El resto depende de la biologa humana, el ambiente o el estilo de vida, la alimentacin, la vivienda, el trabajo, las ayudas sociales, etc. condiciones cada vez ms deterioradas con las polticas de recortes y con la creciente desigualdad producida por las polticas neoliberales de las que el gran filntropo es principalmente responsable.

Fuente: http://www.todoporhacer.org/amancio-ortega/