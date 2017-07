El plstico, la huella ms duradera de la humanidad

The New York Times

El plstico en una playa de Panaitan, una isla indonesia. Un nuevo estudio estima que para 2050 habr 12.000 millones de toneladas de plstico contaminando el medioambiente. Credit Guillermo Cervera.

Si la civilizacin humana fuera destruida y sus ciudades se borraran del mapa, habra una manera sencilla para que las formas de vida inteligente del futuro sepan cundo comenz la segunda mitad del siglo XX: el plstico.

Desde la dcada de 1950 a la fecha, se han producido 8300 millones de toneladas mtricas de plstico, pero cerca de la mitad se cre a partir de 2004. Y al no degradarse de manera natural, las miles de millones de toneladas de plstico que se encuentran en los vertederos, flotando en los ocanos o acumulndose en las calles de las ciudades servirn de indicador por si una civilizacin posterior quisiera clasificar nuestra era. Tal vez llamarn esta poca en la Tierra la era del Plastoceno.

Un nuevo estudio publicado en Science Advances ofrece el primer anlisis de toda la produccin en masa de plstico que se haya fabricado: cunto se ha elaborado, de qu tipo y qu sucede con el material una vez que ha dejado de ser til.

Mi mantra es que no se puede gestionar lo que no has medido y, sin cifras precisas, no se puede saber si hay un problema real, dijo Roland Geyer, el autor principal de la investigacin.

Los autores, provenientes de la Universidad de California Santa Brbara, la Universidad de Georgia y la Asociacin de Educacin Marina de Woods Hole, en Massachusetts, utilizaron distintas fuentes para obtener los datos de la produccin de plstico y as realizar sus clculos.

Sus hallazgos sugieren que cantidades impactantes de este tipo de basura que perdurar casi toda la eternidad se encuentran presentes en el medio ambiente en ocanos, vertederos, agua dulce y ecosistemas terrestres y que lo ms probable es que para 2050 la cifra aumente a 12.000 millones de toneladas mtricas acumuladas en vertederos o en el ambiente.

Los cientficos calculan que cada ao llegan al ocano de cinco a 13 millones de toneladas mtricas de plstico, segn estudios previos. Los nuevos datos sugieren que cada vez es ms comn la contaminacin en ros y arroyos, as como en la tierra, y que la mayor parte de la contaminacin se encuentra en forma de pedazos microscpicos de fibras sintticas que provienen principalmente de la ropa.