Guatemala: Masiva movilizacin en la capital

Pueblo Xinka exige cese de actividad minera

Rel-UITA

La semana pasada, cientos de pobladores xinkas se movilizaron hacia la capital guatemalteca, exigiendo el cierre definitivo del proyecto minero El Escobal y el respeto a su identidad como pueblo originario. Se estaran utilizando 1253 m de agua al da para extraer minerales, que equivale a lo que una familia campesina promedio consumira en 96 aos.El proyecto minero El Escobal, tambin conocido como Oasis, est ubicado en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, en la regin sureste del pas, en un rea de 40 km.En el 2006 el Ministerio de Energa y Minas (MEM) autoriz, sin consultar a la poblacin, una licencia de exploracin a la empresa Entre Mares de Guatemala S.A., subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc.En 2010 Goldcorp vendi los derechos mineros a Tahoe Resources Inc., con oficinas en Estados Unidos y Canad, que a su vez constituy la subsidiaria local Minera San Rafael.Un ao despus, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) aprob un estudio de impacto ambiental que presentaba grandes falencias y poco rigor tcnico.Tampoco consider los impactos al medio ambiente, sociales y de derechos humanos de las actividades mineras.Las comunidades xinkas afectadas por el proyecto crearon el Comit en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafal Las Flores. Junto al Colectivo Madre Selva y la asesora jurdica del Centro de Accin Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), presentaron varios recursos de oposicin ante el MEM y el MARN, pero nunca obtuvieron respuesta[1].Tambin se realizaron consultas en diferentes municipios de la zona en las cuales ms del 90 por ciento de la poblacin vot en contra de las actividades mineras, sin embargo eso no detuvo el proyecto El Escobal.La licencia de explotacin de plata, oro, plomo y zinc fue aprobada en 2013, en medio de fuertes protestas que fueron reprimidas por los militares tras la instalacin de un estado de sitio y la suspensin temporal de derechos y libertades.Durante los aos sucesivos, la represin desatada por los cuerpos represivos del Estado y los guardias de seguridad privada de Minera San Rafael (Tahoe Resources Inc) dej un saldo trgico de muertos y heridos.El ltimo ataque fue perpetrado en enero de este ao, cuando Laura Leonor Vsquez Pineda, miembro del Comit en Defensa de la Vida y la Paz de San Rafael Las Flores, fue asesinada de varios disparos en la cabeza.El Informe Final de la Tercera Misin Internacional sobre Derecho a la Alimentacin en Guatemala[2], que integr la Rel-UITA, sealaba el acaparamiento y contaminacin del agua, la deforestacin, las afectaciones a la biodiversidad, as como la contaminacin, acaparamiento y cambio del uso de la tierra como las principales afectaciones que sufren los pobladores de las comunidades afectadas.De acuerdo con el Informe, la empresa estara utilizando 1253 m de agua al da para extraer minerales, que equivale a lo que una familia campesina promedio consumira en 96 aos.A pesar de tanta violencia, las comunidades xinkas nunca se dejaron doblegar.Con el apoyo del Calas presentaron nuevas acciones de amparo, alegando la violacin del derecho a la consulta previa libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indgenas y Tribales.Segn los pobladores, el MEM nunca los consult antes de otorgar las licencias, en cuanto se niega a reconocer la presencia de indgenas Xinka en las zonas donde opera la minera.Finalmente, el 22 de junio pasado, la Corte Suprema de Justicia emiti una resolucin en la que manda a suspender las licencias El Escobal y Juan Bosco de Minera San Rafael.Como consecuencia del fallo judicial, la minera canadiense deber detener de inmediato las plantas extractores ubicadas en Mataquescuintla, Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las Flores.Para exigir la salida definitiva de la minera de los territorios y reclamar el respeto a su identidad como pueblo originario, cientos de pobladores xinkas se movilizaron hacia la capital y se concentraron en las afueras de la Corte de Constitucionalidad."No necesitamos minas para vivir. Necesitamos agua. Fuera la mina de San Rafael!", coreaban los manifestantes.El oro no vale una vida y su dinero no compra el futuro de nuestros hijos. La madre tierra no se vende. Vamos a seguir luchando y defendiendo nuestro territorio, manifest el Parlamento del Pueblo Xinka en la convocatoria a la movilizacin.[1] Con informaciones de Environmental Justice Atlas[2] http://www.rel-uita.org/pdfs/ Informe_Mision_S_Alimentaria. pdf Fuente: Rel-UITA

