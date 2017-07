Juicio a los Magistrados

Para el Tribunal ser un desafo y una oportunidad histrica

Prensared

Das previos al juicio por complicidad con el terrorismo de estado,dialog con el equipo de abogados querellantes integrado por Adriana Gentile y los hermanos Patricia Chalup y Jorge Chalup. Destacan la trascendencia del juicio para las vctimas,para la sociedad y para el poder judicial que podr recobrar la legitimidad perdida y la confianza de la ciudadana.Los abogados que forman parte de lay representan a los querellantes, afirman que los funcionarios judiciales garantizaron la impunidad y se convirtieron en cmplices de los crmenes del terrorismo de estado.El martes 25, a media maana, tras 41 aos de impunidad,(ex fiscal federal),(el ex juez federal N2,(ex secretario del Juzgado Federal N1) y(ex defensor oficial) estarn en el banquillo de los acusados. La imputacin es por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violacin de los deberes de funcionario pblico en 119 hechos que afectaron a 75 vctimas.Tras un breve recorrido histrico y anlisis del contexto de poca los abogados se centraron en la existencia de pruebas y en la trascendencia histrica del juicio. Puntualizaron el debilitamiento institucional que sobrevino al golpe policial protagonizado por el comisario Antonio Navarro que derroc al gobierno constitucional de Ricardo Obregn Cano y Atilio Lpez el 27 de febrero de 1974. Al mismo tiempo, repasaron la conducta del poder judicial que desde 1930 en adelante convalid los sucesivos golpes de estado producidos durante el Siglo XX.Difcilmente la dictadura militar podra haber actuado sin la complicidad de otros rganos del estado como la justicia que Al no investigar cuando haba normas procesales que la obligaban a hacerlo termina convalidando a los autores materiales, razonan los abogados.La causa rene cerca de 60 cuerpos que dan cuenta de los hechos y de las interminables dilaciones llevadas adelante por la llamada Sagrada Familia para evitar que estas personas sean juzgadas durante el juicio Videla.Adriana Gentile destaca que si los funcionarios judiciales hubieran cumplido con la ley y con la responsabilidad del cargo se habran evitado crmenes atroces como los que se cometieron: secuestros, torturas, violaciones y homicidios. Las pruebas de estos hechos obran en los expedientes y es all, en los documentos, donde constan las omisiones y los encubrimientos de los funcionarios judiciales que deban velar por las garantas de los detenidos que estaban bajo su custodia.En esa lnea de anlisis sobre las responsabilidades que les cupo Jorge Chalup considera que Los militares no actuaron solos. Tuvieron el apoyo de sectores de la jerarqua eclesistica y de los poderes econmico y judicial. Deducir y visibilizar esto es fundamental para comprender las dilaciones de los juicios y los argumentos dePor estas razones, juzgar a los sectores civiles que jugaron un rol decisivo en el funcionamiento y consolidacin de la dictadura de los aos 70 es imprescindible. De lo contrario, este entramado de complicidades civiles e impunidad seguir siendo una amenaza para la democracia, sostuvo.Patricia Chalup subraya que es importante que el propio poder judicial juzgue y condene a quienes cometieron el primer crimen, esto es, el abandono y la indiferencia a quienes tenan el deber de proteger.En 1976, en cierta forma exista una ficcin de justicia y una supuesta legalidad en el sentido de que segua funcionando y se aplicaba el cdigo penal, apunta Patricia Chalup.En ese marco, afirma que las vctimas estaban a disposicin de la justicia federal. Y el Juez era responsable de la integridad fsica de esas personas y sobre el bien jurdico ms preciado que es la vida. Entonces, afirma, no se investigaron los homicidios ni tampoco los apremios ilegales denunciados por los expresos polticos alojados en la Unidad Penitenciaria 1(UP1- Crcel de San Martn).Los defensores pblicos, especialmente, tenan conocimiento directo de los delitos a travs de las denuncias que los prisioneros les presentaban. Interrogatorios bajo tortura, detenciones sin causa, denegacin de hbeas corpus, homicidios. Pero No velaron por la vida de las personas como lo indica la constitucin y las leyes. La justicia era una cscara vaca, expresaron.Coinciden con el fiscal Carlos Gonella quien afirm que las pruebas estn en los expedientes . Remarcan que hubo demoras, apremios ilegales, muertes por fusilamientos, sin que se hayan cuestionado las actuaciones, ni los comunicados que eran publicados en los medios de comunicacin.Cosa que s hizo la justicia provincial ante una denuncia que tom estado pblico. A fines de 1975, Marta del Carmen Rosetti de Arquiola, realiz una denuncia a travs de una solicitada publicada en el diarioxplica que fue detenida y torturada en el Departamento de Informaciones (D2). Y revela que en una de las celdas ley una inscripcin preocupante. (Soy) Oscar Chabrol, me quieren matar, 19/10/75.Qu pas? Un fiscal toma conocimiento del delito y promueve una accin penal que recae en uno de los juzgados. Se pide informacin al D2. Responden que efectivamente estaba detenida, por una causa judicial, a disposicin del Juzgado federal 1. Se envan las actuaciones al juez Zamboni Ledesma. Lamentablemente, la inaccin determin que fuera una de las 30 vctimas fusiladas en la UP1.Cmo puede ser, interpelan, que ante el primer homicidio la Justicia federal no haya tomado medidas cuando las personas que tenan causas judiciales se encontraban supuestamenteen instituciones carcelarias legales. Sobre todo cuando las vctimas denunciaban torturas y vejaciones que constan en las actuaciones judiciales. Adems autorizaban los traslados. Los querellantes afirman que hay mucho material probatorio que a lo largo del juicio quedar acreditado.A manera de reflexin sostienen que Es importante que estos hechos se esclarezcan porque es la nica forma de que este poder del estado pueda recobrar legitimidad respecto a los ciudadanos. Para el Tribunal ser un desafo y una oportunidad histrica. Que sea el mismo poder el que juzga a quienes fueron sus pares y esclarezca y establezca las responsabilidades que les cupo en un momento tan difcil como el que atraves el pas, redonde Patricia Chalup.El Tribunal est conformado por Julin Falcucci (Presidente), Jos Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastin Gallino (Subrogantes). En representacin del Ministerio Pblico Fiscal acusarn, Carlos Gonella y Facundo Trotta.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.