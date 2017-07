Las llamas cambian de pebetero

El 25 de julio de 1992, quin ms, quin menos, contuvo la respiracin mientras la flecha que surcaba el cielo en busca de un chorro de gas oculto, dio paso a la llama que inauguraba los XXV juegos olmpicos de la modernidad. Tambin se celebraron, aunque no fueran tan renombrados, los juegos paralmpicos. El fuego de los juegos se ha trasla da do al mbito poltico y es la ciudadana qui n reclama ahora encender el pebetero de la libertad.

Barcelona, que meses antes haba vuelto a ser centro de la polmica por una campaa de la Generalitat en medios britnicos que situaba a la villa condal en Catalunya -hecho que ya entonces llev al elenco de medios conservadores del reino de Espaa a encender un pequeo fuego meditico- era la ciudad elegida para los juegos olmpicos. Las crnicas de la poca recordaban que Barcelona era sede olmpica gracias al impulso que haba otorgado a la candidatura el estado y no al revs. La ciudad mediterrnea, firmaba las paces institucionales con la lnea monrquica sucesoria que instaur los decretos de nueva planta, con el felipismo an mayoritario en el cinturn rojo y con el estado en general, a cambio de la renovacin de sus infraestructuras y de una proyeccin internacional que le puso en primera fila a nivel turstico, empresarial y humano.

Todos queran fotografiarse en Barcelona y la reivindicacin de selecciones deportivas propias quedaba tapada por la imagen internacionalista que emanaba de aquel Dream Team de Johan Cruyff que trajo tambin para el F.C. Barcelona la tan anhelada copa de Europa de clubes. El internacionalismo se impona en lo meditico y en lo social al nacionalismo. La imagen de Felipe de Borbn como abanderado de la seleccin del C.O.E., cerraba el paso a otros movimientos polticos que entendan aquello como una patada a la historia (ERC no tena concejales en la capital y apenas 11 Parlamentarios en Catalunya. Jordi Puyol fue envestido por mayora absoluta y en la votacin el PP se abstuvo). La llegada del entonces rey Juan Carlos de Borbn bajo el himno de Catalunya Els Segadors al estadio olmpico, cerraba en falso un debate histrico a travs de las imgenes, pues los poderes facticos queran, ya entonces, repartir medallas para condicionar los votos de las personas a futuro.

Quin iba a decir en aquel momento, que el gas del pebetero que di paso a la explosin de jbilo, iba a estar administrado 35 aos despus por el propio Felipe a travs de gas natural. Nadie se poda imaginar mientras Fermn Cacho peleaba en la recta de meta por ser campen de los 1500 metros, que Andujar en Jan ganara con el tiempo un concejal de deportes que se iba a dedicar a abrir puertas (1). Y mucho menos, que la renovacin urbanstica que miraba al mar, se iba a convertir en fuente de especulacin y en saturacin turstica para una ciudad que lucha en la actualidad con ahnco por recuperar su propia privacidad.

Barcelona pas de ser la llama de la izquierda renovadora durante dcadas , a soportar estoicamente la rebaja constitucional del Estatut que di paso a la multitudinaria y millonaria manifestacin de la Diada del 11 de septiembre de 2012 que dio inicio al Procs (2). Entonces la ciudad Mediterrnea, tampoco poda imaginar el colapso de los grupos polticos tradicionales que iban a llevar a Ada Colau, activista antiguerra, provivienda digna y antidesahucios, a crear una plataforma, Barcelona en Com, que iba a gobernar con el apoyo de toda la izquierda (PSC, ERC y la CUP).

La Barcelona imaginada en 1992 enterraba las luchas sociales de principios de siglo que encabezaron movimientos revolucionarios y sepultaba, en teora para siempre, los derechos usurpados con los decretos de nueva planta. Sin embargo, todo esto salt por los aires el 29 de junio de 2013, en el estadio olmpico, que siempre se llam Lluis Compayns, cuando retoma el espritu de quin le dio nombre y se celebran los conciertos por la libertad. La nueva revolucin cultural ciudadana catalana que vuelve a reclamar para s el derecho a ser lo que quiera, el derecho a soar en libertad, y que se ve acompaada tambin por un amplio movimiento cvico cataln. Tambin en el mundo de los deportes, personas relevantes y clubes de incuestionable trayectoria se situaban al lado del principio democrtico y del cambio social.

Y vuelve as Barcelona a responder a la dicotoma izquierda-libertad. Vuelve Barcelona a recuperar el espritu de 1934 y entierra para siempre la paz borbnica de 1992. Las llamas cambian as de pebetero a la espera de que el 1 de octubre el espritu del 34 se haga con la mayora necesaria para la desconexin. Y mientras en Madrid, ahora en la Zarzuela, antes en el palacio del Pardo, se oye un triste alegato en favor de la unidad impuesta. Y alguien, desesperado, alicado y solo, aora sin disimulo los tiempos gloriosos que le llevaron a ser abanderado en Montjuic y quizs escucha a Sabina con su vieja cancin, entonando el clsico Quin me ha robado el mes de Abril?.

Mientras en la ciudad, la llama de la ilusin ha cambiado de pebetero y ahora se sita junto a la gente humilde, que cansada de esperar el cambio de un estado irreformable que lo fi todo a un desfile, ha decidido prender otras mechas y espera con ilusin a la nueva transicin democrtica.

