Caravana a Melilla: solidaridad sobre ruedas

No, no es por reclamar medallas, pero que un 14 de julio, el ltimo da sanferminero, el del pobre de m -y tanto!- alguien suba a un autobs en Iruea para hacer durante ocho das varios miles de kilmetros, a 40 C de promedio, visitando engendros militares, CIEs, vallas fronterizas, invernaderos almerienses y dems desvergenzas polticas, tiene su mrito. Que conste!

An con todo, el chupinazo caravanero no lo dimos en Iruea, sino frente al Polgono de Tiro de Bardenas, en la Ribera navarra. All nos juntamos ms de 200 personas de toda Euskal Herria que bamos a participar en la Karabana para denunciar al ejrcito espaol y a la OTAN organizacin criminal a la que Euskal Herria dijo NO en al referndum de 1986- por su responsabilidad directa en las guerras y conflictos africanos y de Oriente Medio que estn ocasionando tanta destruccin, penalidades, hambrunas, muerte, emigracin y exilio.

A la navarrada nos toc compartir autobs con Gipuzkoa. Enemigos ancestrales ambos (para nosotros, ellos son robasetas, y, a la inversa, nosotros meaplayas), la Karabana ha creado lazos y roces que difcilmente desaparecern. Tanto es as que la delegacin guipuzcoana ha aprendido incluso a cantar jotas, demostrndose as que estas iniciativas sociales unen ms que solemnes afirmaciones sobre nuestro acervo histrico-poltico comn

Tras la oleada reivindicativa que sacudi la vida social y poltica los pasados aos, formas organizativas abandonadas han sido recuperadas, a la par que han surgido otras nuevas: asambleas callejeras, marchas de todo tipo, desobediencia civil, ocupacin de locales y centros de trabajo, huelgas generales,.... Pues bien, nuestra Karabana ha hecho aflorar una nueva: el autobs. El autobs como clula bsica de democracia directa que aprovecha el viaje para debatir sobre todo lo divino y lo humano; el autobs como clula dormida generadora de maldades y desobediencias; como espacio de roce y creacin de afinidades, como lugar creativo de canciones y coreografas con las que sorprender al variopinto maderamen defensor del statu quo y la sosez institucional... El autobs: todo un invento de subversin y democracia directa!

En Madrid, tras unirnos al resto de gentes procedentes del resto del Estado, realizamos una concentracin ante el Congreso. Denunciamos all la poltica sobre extranjera impulsada por los distintos gobiernos del PSOE y PP que, in crescendo, ha creado todo un entramado legal, social y policial y ha convertido a la migracin en un sub-mundo en el que los ms elementales derechos humanos son negados y pisoteados a diario.

De all nos desplazamos a Sevilla partiendo en manifestacin hasta la Alameda donde se realiz un importante acto poltico-solidario. A destacar desde este momento lo que luego sera una constante en la marcha, sobre todo en Melilla. Las aproximadamente 450 personas de la Karabana hemos sido como una especie de mancha de formas no definidas que lo mismo se manifestaba compacta, que se desperdigaba en pequeos grupos de 10, 20 o 50 personas por calles y plazas o terrazas y cafeteras. Si a eso se una el portar numerosas banderolas, pauelos, camisetas y pancartas, el resultado ha sido conseguir multiplicar los efectos propagandsticos de la Karabana.

En Algeciras y Tarifa el objetivo fue concentrarnos y manifestarnos contra los CIEs all existentes, autnticas crceles donde de forma totalmente ilegal se encierra a personas que no han sido imputadas, procesadas ni, mucho menos an, condenadas por la comisin de delito alguno. Centros carcelarios peridicamente denunciados y sealados como espacios de impunidad en los que los derechos humanos son vulnerados y violentados frecuentemente.

Melilla es, ante todo, una plaza militar de ocupacin. Or en directo, tras la ducha maanera, el toque militar de fajina del cercano cuartel, te anuncia ya lo que luego vers. Calles dedicadas a alfreces, falangistas y generales africanistas; cuadrillas de musculosos treintaeros de pelo rapado, barbas legionarias y bigotes militares. Y en el puerto, rubricdolo todo, la estatua de Franco, para que no olvides de qu va la cosa. En su da, en la escuela nacional, nos contaron aquello tan gracioso de la espaolidad de Guinea, Shara, Ifni y el Pen de Alhucemas. Hoy dicen lo mismo de Ceuta y Melilla.

La cara no militar de Melilla y sus entornos funcionariales es la de los no derechos. Una ciudad-sociedad asentada en el racismo social e institucional y la violacin diaria de derechos humanos, que es fuente millonaria a la par, legal-alegal-ilegal de muchas empresas y lobbies del sector seguritario y el comercio-contrabando transfronterizo. Camareras, taxistas, paseantes y jvenes con los que charlamos se refirieron a ello. Y frente al qu habis venido a hacer aqu?, o, por qu no os los llevis a vuestra casa? del primer mundo melillense, estaba el no dejis de contar todo esto! o aquel otro gracias, gracias! de las mujeres rifeas porteadoras del paso de Beni-Enzar.

No es lo mismo ver vdeos sobre los CIEs, los invernaderos y la valla de Melilla que hacerlo all, en directo. Ni lo es expresar tu solidaridad aqu, en Iruea, que estrechar manos junto a los plsticos de Nijar, o exigir la demolicin de vallas y muros desde la distancia, que hacerlo all, frente a todo tipo de uniformados. El Delegado del Gobierno calific como hecho vandlico hacer una pintada afirmando No son muertes, son asesinatos!. Toda una muestra de profundidad de anlisis poltico-policial. Es lo que hay. No da ms de s.

Son muchas cosas ms, muchas ms, las que se quedan en el tintero. Todas ellas igual de importantes, igual de sentidas. Pero por encima de todo debe destacarse la dignidad que reflejaban todas aquellas personas, hombres y mujeres, jvenes y mayores, rifeos y africanas que hacen frente al desierto, las vallas, la persecucin policial y la sobre-explotacin y luchan por un futuro de paz, libertad, justicia y solidaridad entre los pueblos. Son las mujeres porteadoras, los menas (menores extranjeros no acompaados), la juventud rifea, las abuelas y ancianos que an recuerdan a Abd el-Krim.

La Karabana a Melilla ha sido mucho ms que un viaje solidario.

