Hable constantemente de cuanta causa tenga seguidores y a las que nadie se opone. Todo mezclado: el maltrato animal, un monumento para los mdicos internacionalistas, el acceso a internet para todos y el transporte pblico, as hasta que no quede nadie fuera que le pueda significar un apoyo.

Si sus antiguos cofrades quedan desnudos ante verdades evidentes, todo el mundo habla de ellos y no para bien, abandnelos. Escriba y escriba pero sin mencionar el nombre ahora maldito. Pdales que escuchen a Jos Alfredo Jimnez: "si te acuerdas de mi, no me menciones"