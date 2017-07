La deuda eterna contrataca

Alberto Acosta [1], John Cajas Guijarro [2]

Tenemos que reconocer que, en el arreglo de la deuda externa del Ecuador, ha prevalecido en su origen la corrupcin y la ignorancia; y posteriormente, la corrupcin y la codicia desenfrenada! Floreanos de escuela de pura sangre, vienen a ser los principales protagonistas de ese siniestro y monstruoso peculado. Con mucho fundamento deca, pues, el connotado escritor don Pedro Moncayo: De todos los males que caus Flores al pas, ninguno ha sido tan inicuo de tan fatales consecuencias como esa escuela de vicios y depravacin que dej establecida. Esa escuela dura todava!

-Eloy Alfaro, La deuda Gordiana, 1896

Al inicio del gobierno de Rafael Correa se tomaron acciones que auguraban un cambio profundo en el manejo del endeudamiento pblico ecuatoriano. Pareca que la deuda externa dejara de ser eterna Se tomaron precauciones para evitar su retorno como el lmite al endeudamiento pblico de 40% del PIB, modificable solo con aprobacin de la Asamblea Nacional . Hasta existan muestras de que se haba aprendido de las dolorosas y traumticas experiencias acumuladas [3] , o al menos eso pareca

Entre los intentos de cambio podemos mencionar la creacin de la Comisin de Auditora Integral del Crdito Pblico (propuesta formulada e impulsada por la sociedad civil mucho antes del inicio del gobierno de Correa). En 2008 la comisin present un informe con varios argumentos que cuestionaban la legalidad y legitimidad de mltiples tramos de la deuda externa . Con dicha informacin, a fines de ese ao se suspendi el pago de intereses de los bonos Global 2012 y 2030 (no as de los Bonos Global 2015). Luego se recompr 91% de esos bonos a 35% del valor nominal, ahorrando unos 2 mil millones de dlares al pas. Sin embargo el proceso qued trunco respecto al cumplimiento de la totalidad de las conclusiones de la Comisin, adems de que gener algunas sombras .

Sin embargo, los efectos de tales acciones fueron inmediatos: entre diciembre de 2007 y diciembre de 2009 el saldo de la deuda externa pblica disminuy de 10.633 a 7.393 millones de dlares. Adems, el pas se benefici de una importante reduccin del servicio de la deuda, llegando a un mnimo de 953 millones de dlares anuales, cuando en 2007 el servicio fue de 1.800 millones. Aparte de esos efectos internos, de haber existido la voluntad poltica y una estrategia clara, a partir de la auditoria al endeudamiento pblico externo se habra podido generar hasta procesos de impugnacin fuera del pas , tal como lo ha demostrado uno de los ms destacados miembros de la Comisin de la Auditoria: el argentino Alejandro Olmos. Quin sabe si incluso se hubiera podido impulsar una solucin con trascendencia mundial , que fue mencionada por el presidente Correa cuando inaugur su gestin el 15 de enero del 2007.

Si bien esa posibilidad desperdiciada queda para una reflexin futura, lo que s se puede afirmar es que Correa impuls la auditoria y la recompra de una parte de los Bonos Global por razones ms cortoplacistas (p.ej. necesidades fiscales y demandas electorales). Su decisin careci de una visin histrica de largo plazo . En sntesis, Correa no estuvo a la altura del reto histrico planteado. Por ejemplo, qued en nada el planteamiento de juicio a los negociadores ecuatorianos de la deuda externa planteado ante la Fiscala en 2009, como resultado de las investigaciones de la Comisin . Inclusive Correa ayud a echar tierra sobre los procesos anteriores. [4]

Adems, si la auditora y las reducciones de deuda se hubieran combinado con polticas de transformacin estructural autntica, junto con un dficit manejable e incluso con un plan para ampliar la poltica monetaria a fin de estabilizar los ciclos econmicos, quiz el Ecuador de la dcada corresta hasta hubiera alcanzado mejores resultados macroeconmicos. Sin embargo sucedi lo contrario: el dficit aument con fuerza, llegando incluso a -7,5% del PIB en 2016. Ese dficit no se tradujo en transformaciones estructurales sino en un total desperdicio de recursos encubiertos dentro del gasto pblico. As el pas se volvi cada vez ms dependiente de una deuda externa creciente (dependencia exacerbada por la imposibilidad de emitir moneda propia).

En consecuencia, como veremos a continuacin, es irnica la afirmacin que hizo el expresidente Correa de que a pesar de la tormenta perfecta [] el Ecuador nunca cay en crisis y el pueblo no fue castigado. Cuando incluso lleg a afirmar que dejar un pas recuperado, que ha superado la recesin y con una economa en constante crecimiento. Sin duda la Dcada Ganada, Ecuador ya cambi y el pasado no volver . No somos idiotas y b ien sabemos que Correa no dej la mesa servida, como afirm al viajar a Blgica luego de concluir sus funciones .

Ms all de las buenas intenciones iniciales, los hechos muestran que durante la dcada corresta el endeudamiento pblico tuvo un incremento vertiginoso. Este lleg a montos histricamente mximos en muy poco tiempo. La deuda pblica externa, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2016 dio un verdadero salto de 7.393 a 25.679 millones de dlares (crecimiento promedio anual de 20%). Evolucin igual de preocupante se dio con el endeudamiento pblico interno, que entre 2009 y 2016 se increment de 2.842 a 12.457 millones (crecimiento promedio anual de 27%), llegando a casi 15.000 mil millones en mayo de 2017. Esos montos han seguido creciendo en 2017, de modo que a mayo de dicho ao ambas deudas aumentaron a 26.896 y 15.000 millones respectivamente (grficos 1 y 2). A tales montos vigentes en 2017 se podra agregar, adems, la emisin de 2 mil millones de dlares en bonos hecha ya por el gobierno del licenciado Lenn Moreno casi a la semana de haberse posesionado en la presidencia .

Grfico 1

Deuda pblica externa (miles de millones de dlares)

Nota: Saldo a diciembre de cada ao, excepto 2017 que corresponde a mayo (incluye emisin de 2 mil millones hecha al inicio del gobierno de Lenn Moreno).

Fuente: Banco Central del Ecuador (IEM y 85 aos de informacin estadstica mensual) y Ministerio de Finanzas (boletines de deuda pblica consolidada) . Elaboracin propia.

Grfico 2

Deuda pblica interna (miles de millones de dlares)

Nota: Saldo a diciembre de cada ao, excepto 2017 que corresponde a mayo.

Fuente: Banco Central del Ecuador (IEM y 85 aos de informacin estadstica mensual) y Ministerio de Finanzas (boletines de deuda pblica consolidada) . Elaboracin propia.

Las dos etapas correstas del endeudamiento pblico (reduccin entre 2007-2009 y aumento de 2010 en adelante) se reflejan, a su vez, en el peso que la deuda pblica ha adquirido con respecto al PIB. Mientras entre diciembre de 2007 y diciembre de 2009 ese peso se redujo de 27,2% a 16,4% (cada de 20,8 a 11,8 puntos de la deuda externa y de 6,4 a 4,5 puntos de la deuda interna). Luego de llegar a los mnimos de 2009 la deuda creci ms que la economa en conjunto, provocando que en diciembre de 2016 la deuda llegue a 39,6% del PIB (26,3 puntos de deuda externa y 12,9 de deuda interna). Ese aumento ha continuado en 2017, llegando en mayo a 41,6% del PIB, sin tomar en cuenta los mencionados 2 mil millones de bonos emitidos ya en el gobierno de Moreno (grficos 3 y 4).

Grfico 3

Deuda pblica externa (% del PIB)

Nota: Porcentaje a diciembre de cada ao, excepto 2017 que corresponde a mayo (incluye emisin de 2 mil millones hecha al inicio del gobierno de Lenn Moreno).

Fuente: Banco Central del Ecuador (IEM y 85 aos de informacin estadstica mensual) y Ministerio de Finanzas (boletines de deuda pblica consolidada) . Elaboracin propia.

Grfico 4

Deuda pblica interna (% del PIB)

Nota: Porcentaje a diciembre de cada ao, excepto 2017 que corresponde al mes de abril.

Fuentes: Banco Central del Ecuador (IEM y 85 aos de informacin estadstica mensual) y Ministerio de Finanzas (boletines de deuda pblica consolidada). Elaboracin propia.

Si bien en el corresmo la deuda pblica creci aceleradamente (entre 2011-2012 aument en 2,85 puntos del PIB mientras que solo entre 2015-2016 aument en 6,92 puntos) , de todas formas hay algunos matices. En particular, cabe sealar que el peso de la deuda externa en el PIB an es mucho menor al peso aberrante que tom en diciembre de 1999, cuando lleg al 70%. Cosa diferente sucede con la deuda interna, la cual est cercana del 15% del PIB registrado en 1999. Es decir, en trminos de deuda externa el Ecuador an no llega a los lmites de 1999, pero en deuda interna la situacin se asemeja. Adems cabe anotar una diferencia de fondo: ahora el endeudamiento interno es tambin en dlares, a diferencia de 1999 cuando la deuda interna estaba denominada en sucres.

Concentrndonos en el endeudamiento pblico externo, se puede observar que a mayo de 2017 el peso de ese endeudamiento en el PIB super con creces el peso registrado en diciembre de 2007 (20,8% vs 28,7% incluyendo los primeros bonos del licenciado). Es ms, ya en 2017 se super el lmite de endeudamiento del 40% del PIB (grfico 5) (aunque el corresmo se quit ese problema de encima con argucias contables como veremos ms adelante). Tales movimientos confirman que el corresmo borr con el codo lo que hizo con la mano, dejando un endeudamiento externo pblico mayor al que encontr. Y eso que en el corresmo el pas obtuvo los mayores ingresos petroleros de su historia (ms de 84 mil millones de dlares en trminos nominales).

Grfico 5

Deuda pblica total y lmite de 40% del PIB

Nota: Desde octubre de 2016 el lmite legal de la deuda se aplica a la deuda consolidada y no a la deuda total. Saldos a diciembre de cada ao, excepto 2017 que corresponde a mayo (incluye emisin de 2 mil millones hecha al inicio del gobierno de Lenn Moreno) .

Fuente: Ministerio de Finanzas (boletines de deuda pblica consolidada). Elaboracin propia.

De la propaganda al maquillaje de las cifras

A pesar de que la realidad muestra que el problema de la deuda ha vuelto, el corresmo ha llegado a suavizar esa realidad argumentando que, en gobiernos anteriores, la deuda externa ha tenido mayor peso en el PIB y, por tanto, el nivel de deuda [del corresmo] es perfectamente manejable . Si bien es verdad que la deuda pblica externa en el corresmo es menor que en pocas anteriores en trminos de PIB, hay algunos puntos preocupantes que deben considerarse:

a) la deuda externa pblica del Ecuador tiene uno de los pesos en el PIB ms altos de Sudamrica, como indicaran datos de la CEPAL ;

b) a diferencia de pocas anteriores, el Ecuador est dolarizado, lo cual podra volver menos manejable el incremento acelerado del endeudamiento externo e interno, en comparacin a pocas en donde el endeudamiento se daba en sucres, especialmente por el estrecho vnculo que podra existir especialmente entre deuda externa y liquidez (cosa que no suceda en sucres);

c) la deuda externa pblica muestra un crecimiento acelerado al igual que el dficit fiscal, sin que el Gobierno tenga la capacidad de financiar el dficit con generacin de moneda propia; tal dinmica podra provocar que, en los prximos aos, la deuda siga creciendo con fuerza si no se controla el dficit fiscal;

d) gran parte de la nueva deuda ha sido contratada a plazos muy cortos y con tasas de inters elevadas, a ms de que hay una deuda no-oficial que pesar sobre las cuentas externas, como es el caso de las preventas petroleras.

Si bien el lmite legal originalmente impuesto en el 40% del PIB fue superado en 2017, esta realidad se difumin gracias a la manipulacin de las cifras. Desde octubre de 2016, el corresmo decret que el lmite legal de la deuda pblica ya no se mide a partir de la deuda total sino de una deuda pblica consolidada, entendida como aquella deuda que el sector pblico contrae exclusivamente con agentes fuera de ste . Con ese cambio de medicin, a diciembre de 2016 el peso de la deuda pblica consolidada, sin considerar la deuda entre instituciones pblicas (como el IESS, la CFN, Petroecuador, Municipios, etc.), lleg a 27,4% del PIB, mientras que a mayo de 2017 la proporcin lleg a 27,7%. Tal deuda recoge a la deuda externa y un mnimo componente de deuda interna.

Ese cambio de la contabilidad de la deuda no fue ms que otro ejercicio tpico del corresmo: cambiar las mediciones estadsticas oficiales para divulgar una realidad alterada que legitime la poltica econmica oficialista. Recin en 2016 se dio cuenta el gobierno de la necesidad de medir de diferente forma el lmite de la deuda pblica? No es demasiada coincidencia que, justo cuando la deuda se acercaba al lmite legal, se haya cambiado la metodologa de medicin y as se evit deteriorar la imagen poltica del gobierno? El hecho concreto nos dice que Correa maquill las cifras de la economa aprovechando argucias y tecnicismos.

Al revisar el detalle de la composicin de la deuda pblica para mayo de 2017 (cuadro 1) se observa que, a nivel externo, el principal acreedor es China con 8.077 millones de dlares, seguida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 4.646 millones y la Corporacin Andina de Fomento (CAF) con 3.214 millones. Adems, para la fecha mencionada, se registra un saldo de 10.365 millones de dlares en emisiones de bonos incluyendo la emisin hecha al inicio del gobierno de Moreno. A nivel interno existe una emisin de bonos del Estado de mediano y largo plazo por 13.169 millones de dlares ( donde ms de 7 mil millones se encuentran en posesin del Banco del IESS , lo cual representara alrededor de 40% del total de fondos administrados por el banco ) y un saldo directo con el IESS oficialmente registrado en 762 millones.

Cuadro 1

Estructura de la deuda pblica a mayo de 2017 (millones de dlares)

Acreedor/Tipo de inters Saldo



Deuda pblica externa Bilateral China 8.077

Espaa 334

Francia 252

Luxemburgo 218

Brasil 214

Otros 1.125

Organismos internacionales BIRF (BM) 261

BID 4.646

CAF 3.214

Otros (FLAR, FIDA) 193

Bonos BRADY 63

GLOBAL 382

Soberanos 2014 2.000

Soberanos 2020 1.500

Soberanos 2022 2.000

Soberanos 2026 1.750

Soberanos 2027* 2.000

Petroamazonas 671

Total deuda pblica externa 28.896

Deuda pblica interna Bonos Bonos de mediano y largo plazo 14.232

Entidades del Estado Banco del Estado 3

IESS 762

Total deuda pblica interna 14.997

Total deuda pblica 43.893



Nota: Incluye emisin de 2 mil millones hecha al inicio del gobierno de Lenn Moreno

Fuente: Ministerio de Finanzas (boletines de deuda pblica consolidada) . Elaboracin propia.

En el caso concreto de China -reiteremos, el principal acreedor del Ecuador- se debe mencionar que, en los inicios del gobierno de Correa, entre 2007 a 2010, prcticamente no exista deuda. Es decir, el gigante asitico se volvi una alternativa de financiamiento para el Ecuador despus del proceso de reestructuracin de la deuda ejecutado en 2009 y con la crisis internacional vivida en dicho ao. As, desde 2011 la deuda con China ha crecido con fuerza. Solo entre enero de 2015 y diciembre de 2016 (aos con una crisis en pleno apogeo) el pas asitico entreg al Ecuador en trminos netos 2.658 millones de dlares. Cabe mencionar, de todas formas, que a inicios de 2015 los crditos chinos tuvieron demoras pero, a la larga, llegaron al pas en 2016. En cuanto a 2017, ms all de los anuncios que se hicieron en medio de la campaa electoral , los datos oficiales muestran que hasta el mes de mayo no se registraron nuevos crditos chinos, lo cual ya plantea dudas de hasta cundo China sera un salvavidas para el gobierno.

Los crditos otorgados por China desde 2011 han sido recibidos con los brazos abiertos por el entonces presidente Correa, quien lleg a afirmar que no hay lmites para los crditos chinos . De hecho, sobre todo al inicio, esos crditos se volvieron aparentemente menos complejos de obtener respecto a aquellos de las instituciones alineadas al Consenso de Washington. Adems, los crditos chinos no han venido atados a cartas de intencin o programas de ajuste estructural como haca el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La condicionalidad es diferente. Los crditos de China han estado atados a la construccin de proyectos de infraestructura o proyectos extractivistas, muchas veces bajo el condicionante adicional de que el gobierno contrate a empresas chinas para ejecutar las obras. Un caso paradigmtico de esta lgica son los proyectos hidroelctricos emblemticos: de ocho proyectos que en total han requerido un financiamiento de alrededor de 3.102 millones de dlares, la deuda china aport casi con la mitad (2.888 millones) y en casi todos los proyectos (excepto Manduriacu) las obras de construccin han sido contratadas con empresas chinas.

Otro ejemplo de cmo ha operado la deuda con China es el caso de las cocinas de induccin. Originalmente el corresmo se propuso sustituir 3,4 millones de cocinas entre 2014-2018. Para eso resolvi importar 500 mil cocinas de induccin desde China a un costo de 120 millones de dlares, las cuales se iban a financiar con un crdito de 250 millones . Sin embargo, a la final solo se trajeron 130 mil cocinas chinas a un costo aproximado de 20 millones de dlares, y como no se lleg al monto mnimo de importacin requerido por China, no se lleg a acceder al crdito .

Aparte de esas caractersticas, la deuda china tiene la -preocupante- peculiaridad de que tiene plazos cortos y es relativamente ms cara que aquella deuda adquirida con otros grandes acreedores. Si revisamos el detalle de los crditos de instituciones chinas registrados por el Ministerio de Finanzas, se observa que stos se han contratado, en promedio, a tasas fijas de 6,8% o a tasas Libor a 6 meses ms 3,8%, con un plazo promedio de 9 aos (incluyendo perodos de gracia promedio de 2 aos). Contrastando esta deuda con aquella adquirida con el Banco Mundial y el BID que, en promedio para 2016, se lo hizo a tasas Libor a 6 meses ms 1,5% con un plazo promedio de 10 aos, notamos claramente que la deuda china es ms cara, aunque la deuda con otros acreedores tambin es bastante complicada.

Adems del importante flujo de crditos chinos, ya en 2014 (antes de que caiga el precio del petrleo) el Ecuador retorn al redil del Banco Mundial y del FMI. De hecho, en julio de ese ao el FMI retom su revisin de la economa ecuatoriana, acorde al artculo IV del Convenio Consultivo de esa institucin. En esa revisin, el pas brind informacin al FMI que, al mismo tiempo, resultara til para posicionar una imagen de confianza en el pas frente a los mercados internacionales (apuntando a la obtencin de crditos futuros) . Semejante retorno contrast con la expulsin de ambas instituciones del pas, impulsada por el propio Correa entre abril y junio de 2007, y la suspensin de la revisin de la economa ecuatoriana por parte del FMI en 2008. Incluso Correa, cuando ya haba retornado al FMI y al Banco Mundial, lleg a afirmar, en un arrebato de espritu soberanista, que no queremos saber ms de esa burocracia internacional .

El caso es que, ya de regreso, el FMI y el Banco Mundial se volvieron los padrinos del retorno corresta a los mercados financieros internacionales. En trminos concretos, ese regreso del Ecuador tom forma en mayo de 2014, cuando el pas adquiri una deuda de 400 millones de dlares con Goldman Sachs -firma de dudosa reputacin que incluso lleg a admitir que defraud a inversores durante la ltima crisis financiera internacional -, crdito obtenido a un plazo de 3 aos y con una tasa de inters Libor a 3 meses ms 4%. Al parecer, como garanta de ese crdito el corresmo entreg 465,6 millones de onzas de oro, implicando una reduccin de 604 millones de dlares en el oro de las reservas internacionales del Banco Central a precios de ese momento . Recin luego del vencimiento del crdito, en febrero de 2017, retorn el oro al Banco Central. Supuestamente ese oro sirvi como una inversin que gener al pas alrededor de 14 millones de dlares de rendimiento, el cual en los hechos qued anulado por el pago de aproximadamente 51 millones por intereses del crdito de Goldman Sachs .

Aparte de toda esa operacin, parecera que el oro entregado a Goldman Sachs en ese momento ayud a posicionar al Ecuador en los mercados internacionales para que el pas pueda colocar sus bonos 2024 por 2 mil millones de dlares ; varias colocaciones se han hecho con la ayuda del Citygroup, de ingrata recordacin en el Ecuador, pues en su poca de Citibank dio paso a la incautacin arbitraria de 80 millones de dlares en mayo de 1989 , adems que recibi un trato preferencial en la re-estructuracin de los bonos Brady a Global . Lo cierto es que, desde entonces, hasta mayo de 2017, se han dado diez emisiones de bonos, incluyendo una peculiar emisin de bonos hecha por Petroamazonas a fin de pagar a proveedores junto con la emisin varias veces mencionada- de 2 mil millones hecha al inicio del gobierno del licenciado Moreno. Dejando de lado la peculiar emisin de Petroamazonas (que, al parecer, no se ofert abiertamente en el mercado), se observa que las emisiones de bonos se han hecho a tasas altas (promedio de 9,56%) y plazos cortos (casi 8 aos) (cuadro 2).

Tales condiciones de endeudamiento con tasas altas y plazos cortos son ms complejas de las que enfrentan pases vecinos. Por ejemplo, en 2015 Per lleg a colocar 1.250 millones de dlares a 12 aos con un rendimiento de 4,15% , menos de la mitad del rendimiento pagado por el Ecuador. Por su parte, a enero de 2017 Colombia coloc 1.000 millones de dlares con una tasa de 4,04% a 10 aos plazo , casi 5,6 puntos menos que los bonos ecuatorianos negociados en las mismas condiciones. Incluso Bolivia, con un gobierno progresista, en marzo de 2017 coloc 1.000 millones de dlares a 11 aos y una tasa de 4,6% .

Semejantes diferencias podran indicar que los mercados financieros perciben negativamente la capacidad de pago del Ecuador, aumentando la dificultad del pas para acceder a crditos internacionales. Tal percepcin posiblemente sea una combinacin entre la crisis e incluso la posibilidad de no pago, considerando tambin el proceso de renegociacin de 2009. En otras palabras, los agentes econmicos internacionales saban muy bien que aquello del milagro econmico ecuatoriano era pura propaganda.

Cuadro 2

Emisiones de bonos soberanos entre 2014-2017 (mayo) Ao Descripcin Fecha de firma Monto Plazo (aos) Tasa de inters nominal Rendimiento estimado 2014 Bonos soberanos 2024 20/06/2014 2.000 10 7,95% 8,5% [1] 2015 Bonos soberanos 2020 24/03/2015 750 5 10,50% 13% [1] 2015 Bonos soberanos 2020 24/03/2015 750 5 10,50% 8,5% [2] 2016 Bonos soberanos 2022 25/07/2016 1.000 6 10,75% No disponible 2016 Bonos soberanos 2022 25/07/2016 1.000 6 10,75% No disponible 2016 Bonos soberanos 2026 08/12/2016 750 10 9,65% No disponible 2017 Bonos soberanos 2026 08/12/2016 1.000 10 9,65% 9,125% [3] 2017 Bonos de Petroamazonas 16/02/2017 670,5 2 aos OP1; 3 aos OP2 2% OP1; 4,625% OP2 No disponible 2017 Bonos soberanos 2027 30/50/2017 1.000 6 8,75% No disponible 2017 Bonos soberanos 2027 30/05/2017 1.000 10 9,625% No disponible Total y promedio ponderado 9.921 7,9 (*) 9,56% -































Nota: La tasa nominal o tasa cupn es la que consta en el bono, el rendimiento estimado corresponde al rendimiento que paga el Ecuador incluyendo los descuentos o premios otorgados por el mercado al momento de la venta del bono. Cuando en el mercado los bonos se venden a un precio menor al nominal, el rendimiento crece y viceversa. Todas las tasas nominales son anuales y fijas. La amortizacin del bono se realiza en la fecha de vencimiento, mientras que los intereses se pagan semestralmente.

Fuente: Ministerio de Finanzas (boletines de deuda pblica consolidada). Elaboracin propia.

[1]: Alberto Acosta y John Cajas Guijarro (2015): Ocaso y muerte de una revolucin que al parecer nunca naci . Rebelion.org, septiembre 22 de 2016:

[2]: Comunicado del Ministerio de Finanzas, mayo 14 de 2015 .

[3]: Comunicado del Ministerio de Finanzas, enero 10 de 2017 .

Para lograr la colocacin de los bonos soberanos en agosto de 2016, Correa presion a los afectados por la Chevron-Texaco para que levanten el embargo sobre los recursos que legalmente les corresponda. Recordemos que la Chevron-Texaco le gan a Ecuador el 2016 en un arbitraje -dentro de aquellos sistemas perversos con los que las transnacionales aseguran sus intereses-. El Estado termin pagando a la transnacional 90 millones de dlares, en total 112 millones ms intereses . Cuando ese dinero por disposicin judicial -en un pas soberano, se entiende-, debi ir a los afectados en la Amazona..., pero no, Correa -que deca enfrentar a la Chevron-Texaco con una millonaria campaa de propaganda - les presion para que la plata vaya a la transnacional, para que el gobierno va colocacin de bonos pueda seguir manteniendo la fachada de una economa en recuperacin. Su peregrino argumento fue el evitar que Chevron quiebre al pas .

Y por si fuera poco el endeudamiento agresivo tanto a travs de emisiones de bonos como con China y con los organismos multilaterales (BID y CAF), el Ecuador cerr el ciclo en julio de 2016 cuando concret un crdito de 364 millones de dlares con el propio Fondo Monetario Internacional a cinco aos y una tasa de inters cercana a 1,05% . El crdito del FMI se obtuvo con el fin de estabilizar la balanza de pagos, y se vendi perversamente a la poblacin como un crdito encaminado a la reconstruccin de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 . Ese crdito no se registr en el Ministerio de Finanzas sino en el Banco Central con el fin de fortalecer reservas.

As, quedaron abiertas de par en par las puertas para que el pas, tarde o temprano, vuelva de lleno a los brazos del FMI si no se dan cambios urgentes en las tendencias econmicas. Tomemos en cuenta que solo en 2016, entre emisiones de bonos y deuda con China, Ecuador recibi 5.408 millones de dlares (5,62% del PIB), mientras que solo entre enero a mayo de 2017 el Ecuador obtuvo 3.217 millones (2,5% del PIB) lo cual demuestra una fuerte dependencia del pas a flujos externos de dlares. Si en los prximos aos cualquiera de esas dos fuentes de recursos fallan, la carta del FMI cada vez ser ms atractiva para el Gobierno. Lo cierto es a que la deuda adquirida con multilaterales, mercados financieros internacionales y China muestra una lgica propia a la expansin imperialista, en donde los capitales internacionales subordinan a nuestros pases.

Aparte de eso, preocupa tambin que una parte importante de la deuda externa pblica ecuatoriana sea contratada con intereses a tasas variables. De hecho, a febrero de 2017 ( ltimo mes con informacin disponible de desglose de deuda externa por tasas de inters en los boletines de deuda del ministerio de economa y finanzas ) el 39% de toda la deuda externa pblica (10.267 millones de dlares) se encontraba atada a tasas de inters Libor a 3 o 6 meses. Si tomamos en cuenta que las tasas de inters internacionales muestran una fuerte tendencia al alza especialmente desde fines de 2016, entonces a futuro hasta el servicio de la deuda se volver un problema grave para el pas.

No nos olvidemos que el costo del financiamiento externo para el Ecuador est aumentando y esa situacin se refleja, por ejemplo, en la evolucin del ndice de riesgo-pas calculado por J.P. Morgan. Tal ndice posee una reputacin bastante cuestionable , pero de cierta manera recoge el comportamiento -y especulacin- que los agentes financieros internacionales hacen sobre la predisposicin de pago de las economas endeudadas (no realmente sobre su verdadera capacidad de pago y tampoco sobre la sustentabilidad de la deuda en el largo plazo).

Muestra de la opacidad con que funciona el riesgo-pas es que mientras a inicios de 2014 el ndice lleg a unos 570 puntos (implicando que el riesgo del Ecuador provoca que sus bonos tengan una tasa 5,7 puntos ms alta que los bonos del tesoro de Estados Unidos a 30 aos), para febrero de 2016 lleg a un mximo de ms de 1.500 puntos (cuando el barril de petrleo lleg a mnimos de 15 dlares por barril). Lo peculiar es que se lleg a ese mximo aun cuando el corresmo intent demostrar a los mercados internacionales que pagara su deuda a cualquier precio ( incluso la propaganda oficial lleg a llamar histrico al pago a tiempo de los bonos Global 2015 ). Ms bien con la recuperacin de los precios del petrleo de fines de 2016 e inicios de 2017 el riesgo pas se redujo, llegando a un poco menos de 700 puntos para mayo de 2017. Es decir, para el riesgo-pas el flujo de dlares a la economa ecuatoriana es prioritario.

La combinacin entre el crecimiento acelerado del saldo de la deuda pblica externa, las altas tasas de inters a las cuales se han adquirido los crditos, e incluso una fuerte percepcin -especulativa- de riesgo sobre la deuda ecuatoriana, han provocado un grave resultado: el servicio de la deuda externa pblica (amortizaciones e intereses) viene creciendo cada vez ms. Mientras en 2007 el pas transfiri 1.800 millones de dlares por tal servicio, en 2016 la transferencia fue de 3.039 millones. En total, por servicio de la deuda, la dcada corresta de 2007-2016 lleg a pagar alrededor de 22 mil millones de dlares en trminos nominales, monto equivalente a algo ms de un cuarto del total de ingresos petroleros obtenidos por el sector pblico no financiero en dicha dcada (84 mil millones de dlares igualmente en trminos nominales).

Adems, la dcada corresta deja un escenario complicado pues an faltan por vencer varios crditos a corto plazo. Segn estimaciones del gobierno presentadas a los mercados financieros al ofertar los bonos 2026, entre 2017-2020 el Ecuador remitira al exterior por este concepto 16.905 millones de dlares mientras que entre 2021-2024 la transferencia sera de 12.391 millones . A esos montos cabra agregar la salida de dlares provocada por la emisin hecha al inicio del gobierno de Moreno.

A tal punto se ha complicado el problema del servicio de la deuda que ya desde 2015 el corresmo borr con el codo lo que hizo con la mano: el servicio de la deuda pblica (tanto externa como interna) nuevamente super al gasto social destinado a educacin y salud en el Presupuesto del Gobierno Central, como suceda en los aos previos a la revolucin ciudadana. As, mientras que en 2007 por cada dlar que el gobierno central destin al gasto social en salud y educacin destin 1,17 dlares en pago al servicio de la deuda pblica, para 2015 la proporcin aument a 1,41 y para 2016 lleg a 1,47. Tales circunstancias contrastan con el ao 2012, cuando por cada dlar en gasto social para educacin y salud, el gobierno central apenas destin 0,53 dlares al servicio de la deuda pblica (grfico 6). Vemos, pues, que la dcada ganada en trminos sociales solo dur en tanto dur la bonanza petrolera.

Este ltimo resultado sin duda indigna pues, luego de una dcada, luego de tanta propaganda, luego de proclamar que se liber al pas del podero financiero internacional , se verifica que el corresmo no puso al ser humano por encima del capital (como sola repetir cansinamente la propaganda oficial citando el artculo 283 de la Constitucin de Montecristi). Superada la bonanza cuando ricos y pobres ms lo primeros- se beneficiaron del auge petrolero , es decir cuando las condiciones ya no dieron ms y la crisis empez a agudizarse, el propio corresmo nos muestra el verdadero rostro del capitalismo (que, como dira Jrgen Schuldt, tiene hocico de lagarto ; que mastica a las clases populares en las crisis). Pero si este resultado indigna, lo que mencionaremos a continuacin quiz hasta debera, al menos, causarnos algn escalofro

Grfico 6

Ratio servicio deuda pblica/gasto social en educacin y salud (base caja)

Nmero de dlares astados en pago de servicio de la deuda pblica por cada dlar pagado en gasto social de educacin y salud. Cuando un dato es mayor a 1, se destin ms dinero al servicio de la deuda pblica que al gasto social en educacin y salud.

Fuente: Banco Central del Ecuador (IEM). Elaboracin propia.

Para complicar an ms el escenario de la deuda pblica ecuatoriana, cabe mencionar que el servicio de la deuda oficial presentado por el corresmo, as como el stock de deuda, podran considerarse incompletos

Ante las mltiples dificultades para acceder al crdito externo (reflejadas incluso en las altas tasas de inters y los plazos tan cortos), junto con ciertas visiones de aprovechar la liquidez externa (cuando esta abundaba), han hecho que el Ecuador acuda a formas de financiamiento peculiares que ni siquiera se contabilizan como deuda en trminos oficiales. Tal es el caso de las preventas petroleras as como de la compra de bonos del Banco Central por parte del Ministerio de Finanzas (que en el fondo no es ms que poner las reservas internacionales a disposicin del gobierno central); rubros que no constituiran endeudamiento pblico porque as lo establecen las respectivas disposiciones legales de Finanzas Pblicas (p.ej. ver el art. 123 del Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas as como el art. 130 del respectivo reglamento ).

Respecto a las preventas petroleras, estos son pagos anticipados por la venta de petrleo que el Ecuador recibe principalmente por parte de China. Segn estadsticas oficiales de financiamiento del sector pblico no financiero, a diciembre de 2016 el pas tuvo un saldo de 2.242 millones de dlares de preventas por pagar (cuadro 3). Sin embargo, es probable que el verdadero impacto econmico de las preventas sea mucho mayor, considerando que entre 2009-2015 se habran facturado alrededor de 40.510 millones de dlares en dichas operaciones , llegando a comprometer alrededor de 40% de la produccin petrolera segn palabras del propio Correa .

Cuadro 3

Preventas petroleras segn informacin oficial (millones de dlares)

Ao Mes de ingreso Ingresos Egresos Saldo 2009 Agosto 961 (158) 803 2010 (497) 307 2011 Febrero 957 (464) 800 2012 (492) 307 2013 Agosto/Diciembre 1.808 (445) 1.670 2014 Junio/Agosto/Diciembre 1.212 (1.554) 1.328 2015 Mayo/Junio 1.095 (674) 1.749 2016 Enero/Junio/Octubre/Diciembre 1.582 (1.089) 2.242

Nota: Valores negativos en parntesis.





Banco Central del Ecuador ( boletines de financiamiento del sector pblico no financiero e IEM). Elaboracin propia.

Otra forma de financiamiento que cabe considerar corresponde a los bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas y que son comprador por parte del Banco Central del Ecuador. Tales operaciones se las conoce como facilidades de liquidez otorgadas por el Banco Central al Gobierno central. Hasta septiembre de 2014 el Banco Central apenas mantena 64 millones de dlares en este tipo de bonos, sin embargo, desde octubre de ese ao hasta marzo de 2015 se dio un primer incremento drstico hasta llegar a 1.056 millones de dlares, bajo el argumento oficial de optimizar la liquidez del Banco Central . Posteriormente, hasta septiembre de 2015 se redujo la posicin en bonos hasta llegar a 500 millones.

De ah en adelante, a pesar del anuncio oficial del corresmo de que estas operaciones ya no se realizaran en 2015 , s se han seguido realizando. Es as como nuevamente se incrementaron con fuerza las compras de bonos, hasta que a abril de 2017 la posicin en bonos del Ministerio de Finanzas en manos del Banco Central lleg a 5.858 millones de dlares. Posteriormente, en mayo de 2017, algunas argucias contables habran hecho que el monto de deuda se reduzca a los 3.739 millones (grfico 7).

Grfico 7

Facilidades de liquidez del Banco Central al gobierno central (millones de dlares)

Nota: bonos emitidos por el Ministerio de Finanzas y adquiridos por el Banco Central del Ecuador. En mayo de 2017 se habra dado un cambio en la composicin de activos del Banco Central del Ecuador que provoc la reduccin abrupta de la deuda.

Fuente: Banco Central del Ecuador (IEM) . Elaboracin propia.

De hecho, solo en 2016 por concepto de facilidades de liquidez otorgadas por el Banco Central al Gobierno, ste ltimo recibi 2.996 millones de dlares, los cuales habran sido utilizados para cerrar cuentas pendientes de Finanzas con sectores privados y los gobiernos seccionales , segn declaraciones oficiales. Luego, entre enero y abril de 2017 -apenas cuatro meses- el Banco Central entreg 1.553 millones adicionales como parte la poltica contra-cclica que el corresmo llevara a cabo para enfrentar una recesin . Sin duda, una forma elegante de presentar a una accin de financiamiento desesperada para enfrentar la crisis

Similar a las preventas petroleras, las facilidades de liquidez del Banco Central no se contabilizan como incrementos en la deuda pblica interna, pues, segn las disposiciones legales vigentes. Al momento de ejecutarse tales facilidades las emisiones de papeles que el gobierno haga a corto plazo (menos de 360 das, considerando que estos bonos se pagan a 30, 60 y mximo 180 das) no son parte del endeudamiento pblico. Una prctica -incluso contable- que deja mucho en qu pensar y que no es nueva, cabe anotar (recordemos la argucia con la contabilidad del endeudamiento interno).

Preocupa este aspecto porque no se conoce con exactitud de dnde salen los fondos que financian tales operaciones, e incluso existira el riesgo de que parte de las mismas se financien con reservas que los bancos privados mantienen en el Banco Central, impactando en las reservas internacionales . Adems, desde el mes de mayo de 2017 han surgido dudas sobre la contabilizacin de esta deuda en tanto que el monto de la misma se habra reducido repentinamente sin claridad de qu fondos se usaron para el pago . Algunas fuentes sealaran que parte de la deuda con el Banco Central se habra reconocido como deuda interna, lo cual explicara el fuerte incremento de esta ltima en mayo de 2017 . De todas formas, la claridad de la informacin oficial brilla por su ausencia.

Aparte de los prstamos concedidos por el Banco Central al gobierno, otro mecanismo que se podra considerar que influye sobre las reservas internacionales disponibles en dlares son los crditos extendidos a la banca pblica bajo la forma de inversin domstica. Desde fines de 2009 el Banco Central empez a canalizar fondos de las reservas internacionales a la banca pblica, buscando que esos fondos impulsen la inversin interna frente a la crisis internacional vivida ese ao. De hecho, la inversin domstica del Banco Central en la banca pblica desde fines de 2009 formaba parte del plan de uso de las reservas internacionales que, segn Correa, en una de sus -en extremo exageradas e inexactas- comparaciones, era la respuesta a la crisis ms grande de los ltimos 80 aos que ha impactado a pases petroleros como Ecuador .

As, los fondos otorgados a la banca pblica fueron creciendo, hasta que en 2014 registraron un saldo neto de 2.484 millones de dlares. Desde entonces, estos crditos se estancaron y a 2016 la inversin del Banco Central lleg a un saldo de un poco ms de dos mil millones de dlares (grfico 8).

Como resultado, entre las deudas que el gobierno central y la banca pblica mantienen con el Banco Central tenemos, pues, otro saldo de deuda pblica que tambin merece ser analizado.

Grfico 8

Inversin domstica neta del Banco Central en banca pblica (millones de dlares)

Nota: Saldo de inversin descontando pago de amortizacin de capital. Monto a diciembre de cada ao, excepto 2017 que corresponde al mes de abril.

Fuente: Banco Central del Ecuador (estadsticas macroeconmicas coyunturales). Elaboracin propia.

Por un lado, llama la atencin que frente a la crisis internacional de 2009 el corresmo haya reaccionado canalizando reservas internacionales hacia la banca pblica, mientras que desde 2015 haya preferido canalizar fondos directamente al gobierno central. Ser, acaso, que la banca pblica no es lo suficientemente apta como para dinamizar la economa va crdito al sector privado, de modo que el corresmo ha preferido sostener la demanda va gasto pblico directo? O es que, acaso, las reservas se estn usando exclusivamente para cancelar deudas y sostener gasto corriente (principalmente salarios)? Decimos esto ltimo pues precisamente entre 2015-2016 el corresmo no aument, sino que disminuy el gasto de capital del gobierno.

Por otro lado, cabe destacar que por varios aos las reservas internacionales se han estancado: mientras que a diciembre de 2008 estas llegaron a 4.473 millones de dlares, a diciembre de 2016 estas fueron de 4.259 millones (y registrando apenas 3.236 millones a abril de 2017). Ese estancamiento se debe, al menos en parte, al hecho de que el gobierno central y la banca pblica absorbieron parte de las reservas bajo la forma de crditos de corto plazo. Incluso, a abril de 2017, ms de 7,8 mil millones de dlares que hubieran estado en reservas de alta liquidez realmente estuvieron bajo la forma de crditos al sector pblico (financiero y no financiero).

Con lo que se acaba de decir, no se pretende hacer una apologa a mantener en el exterior fondos ociosos que financien a los pases desarrollados y, peor an, sirvan como instrumento para garantizar el pago de la deuda externa. Ms bien mencionamos la sustitucin de activos lquidos en reserva por crditos para resaltar cun delicado es el uso de esos fondos y cun importantes es que los mismos se usen adecuadamente. Bajo el justificativo de apelar al crdito y al efecto multiplicador del gasto como herramientas para enfrentar las crisis, el corresmo ha puesto en una situacin frgil a la liquidez de la economa ecuatoriana que, para colmo, parece no haber dado resultado si se tiene en la mira el estancamiento en 2015 y el decrecimiento en 2016.

Decimos esto pues el estancamiento de las reservas internacionales ha provocado que cada vez se requiera de un mayor porcentaje de stas para cubrir ya ni siquiera el total de depsitos del sector financiero en el Banco Central, sino simplemente los depsitos de la banca privada por encaje. Tan crtica es la situacin que, mientras en enero de 2007 bastaba con 17% de las reservas internacionales para cubrir los depsitos bancarios privados en el Banco Central, para diciembre de 2016 se requera 101% de las reservas para cumplir la cobertura; y a abril de 2017 el requerimiento pas a 107%. Es decir, especialmente en 2016 y 2017 las reservas internacionales han sufrido un grave debilitamiento relativo en comparacin a los depsitos de los bancos privados en el Banco Central. Y eso que las reservas internacionales deben cubrir otros depsitos aparte de aquellos de la banca privada.

Adems, notemos que a fines de 2016 el Gobierno impuso un aumento del encaje del 2% al 5% a los bancos privados con activos totales mayores a mil millones de dlares (Banco Pichincha, Guayaquil, Pacfico, Produbanco, Bolivariano, del Austro e Internacional) . Sin embargo, a inicios de 2017 los requerimientos de reserva para cubrir depsitos de bancos privados se han mantenido muy por encima de aquellos registrados en 2015. Entonces, parece ser que el Gobierno incluso lleg a usar los aumentos en el encaje a los grandes bancos para acceder a deuda de corto plazo y as financiarse. Caso contrario, si no existiera crdito al Gobierno central, un aumento de encaje debera ir acompaado de un aumento de las reservas en el Banco Central.

En resumen, el Ecuador en crisis vive una situacin bastante particular: niveles extremos de debilitamiento de las reservas internacionales; endeudamiento creciente (oficial y no-oficial); un dficit sostenido a pesar de la contraccin en el gasto de capital del gobierno; e incluso varios atrasos en pagos y deudas pendientes, entre las que podemos destacar a las deudas petroleras y las deudas con la seguridad social y por concepto de jubilaciones.

En el caso de deudas petroleras, segn declaraciones del ministro de hidrocarburos del gobierno de Moreno (exfuncionario de la petrolera Halliburton), Petroamazonas tendra una deuda de aproximadamente 2 mil millones de dlares con proveedores, siendo la deuda con Schlumberger la ms fuerte . En el mismo sector petrolero se debe recordar la entrega que se hizo a Schlumberger del campo Auca por un pago de mil millones de dlares bajo la figura de derecho intangible , as como el intento -fallido- de entregar el campo Sacha a Halliburton ; tal entrega de campos maduros fue acusada por el propio Correa, antes de llegar a la Presidencia de la repblica, como una traicin a la patria .

Respecto a la seguridad social, la deuda es uno de los datos ms oscuros dentro del corresmo. De la poca informacin oficial disponible -avalada por los propios funcionarios del gobierno- se sabe que el Estado adeudara unos 2.878 millones de dlares al fondo de salud de la seguridad social (deuda que, en su momento, se dej de registrar) . A ese problema cabe agregar, de paso, el desfinanciamiento en el fondo de pensiones (que, en 2016, habra registrado un dficit de 2.581 millones de dlares) presionado especialmente por el cese del aporte del 40% que el Estado haca a ese fondo . Hasta hay quienes sealan que, para 2053, el dficit actuarial del fondo de pensiones -a valor presente- llegara a los 208 mil millones de dlares . En una lnea similar a la seguridad social se encuentra la deuda que el propio Gobierno ha reconocido de 1.123 millones de dlares con jubilados del sector pblico .

Un saldo preocupante

A manera de resumen, si tomamos varios de los montos de endeudamiento tanto oficial como no oficial, as como los recursos utilizados por el corresmo a pretexto de enfrentar la recesin y dems montos descritos en este trabajo, notaremos que la cifra es verdaderamente preocupante: ms de 59 mil millones de dlares (cuadro 4). Y eso que, muy posiblemente, existan muchas otras formas de deuda encubierta o simplemente no contabilizada que solo podrn salir a la luz (o podrn ser refutadas) por medio de una nueva auditora al endeudamiento pblico.

Cuadro 4

Deudas oficiales y otras formas de endeudamiento

Concepto Millones de dlares Deuda externa oficial a mayo de 2017 (incluye bonos de inicio de gobierno de Lenn Moreno) 28.896 Deuda interna oficial a mayo de 2017 14.997 Deuda con Fondo Monetario Internacional por estabilizacin de balanza de pagos 364 Saldo preventas petroleras a diciembre 2016 2.242 Facilidades de liquidez del Banco Central al Ministerio de Finanzas a mayo de 2017 3.739 Saldo de fondos transferidos a la banca pblica a abril de 2017 1.991 Deuda con proveedores petroleros 2.000 Amortizacin de activo intangible de Schlumberger en campo Auca 1.000 Deuda reconocida al fondo de salud de la Seguridad Social 2.878 Deuda a jubilados del sector pblico 1.123 Total 59.230

Nota: Datos preliminares.

Fuente: Elaboracin propia a partir de toda la informacin descrita en el presente artculo .

Adems, no olvidemos que semejante problema de la deuda se da en medio de una economa dolarizada. Hasta podramos pensar que no solo el crecimiento, sino la propia liquidez de la economa se est sosteniendo con deuda, al punto que el corresmo hasta ha llegado a extraer recursos de las reservas internacionales con ese fin. Basta notar que solo en 2016 se obtuvieron 8.404 millones de dlares entre deuda externa con China, emisiones de bonos soberanos y facilidades de liquidez del Banco Central. Eso representa ms de 8 puntos del PIB en un solo ao. Se intenta reanimar la economa ecuatoriana jugando al filo de la navaja especialmente aumentando la dependencia de la liquidez a los flujos externos de deuda?

Semejante situacin es preocupante e inclusive aberrante, ms an cuando recordamos que el corresmo tuvo la propuesta original de auditar la deuda, dejar de pagar deudas ilegtimas y hasta lleg a niveles mnimos de endeudamiento en 2009 (antes de que China y los mercados financieros se impongan).

Ahora resulta que se adquiere agresivamente nuevas deudas, bajo mecanismos incluso cuestionables, con el fin de sostener el crecimiento y posiblemente la liquidez. Es ms, ya en los ltimos aos se empez a adquirir deuda nueva para pagar deudas anteriores (como sucede con Petroamazonas o con las deudas con los jubilados del sector pblico). Para colmo, el endeudamiento corresta se ha dado sin transparencia, situacin idntica a la que en su momento motiv el reclamo ciudadano para auditar la deuda. Es decir, se ha llegado al punto de que en el futuro ser necesario hacer otra auditoria, pero esta vez de la deuda corresta, e incluso de los grandes contratos en el sector de la obra pblica.

Como conclusin podemos afirmar que Correa ha hecho enormes esfuerzos para que el Ecuador se reencuentre con un pasado oprobioso en el manejo de su economa y de su endeudamiento pblico. A pesar de que -con discursos, apariencias y propaganda- se ha intentado mostrar que la dcada corresta ha sido una dcada ganada, la realidad histrica es que la misma fue una dcada desperdiciada ; como resultado de esa dcada, an cargamos con una larga y compleja deuda eterna.-

[1] Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energa y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la Repblica del Ecuador.

[2] Economista ecuatoriano. Profesor de la Escuela Politcnica Nacional y de la Universidad Central del Ecuador.

[3] Para recordar tales experiencias basta consultar el libro de Alberto Acosta; La deuda eterna Una historia de la deuda externa ecuatoriana, LIBRESA, Quito, 1994, cuarta edicin.

[4] Recurdese que el 4 de julio de 2008, la Asamblea Constituyente en Montecristi, por pedido expreso del presidente Correa -cuando Alberto Acosta ya no era presidente de dicha Asamblea- otorg la amnista a Gustavo Noboa Bejarano y a los miembros de la comisin negociadora externa responsable de una de las peores negociaciones en la historia de la deuda eterna: los Bonos Global, que fue un un atraco maravilloso . Tal decisin se tom incluso en contra de la Comisin de Auditora, que afirm que esta amnista vulnera el estado de derecho y crea privilegios inadmisibles que no pueden ser admitidos por la ciudadana, y crea un precedente extremadamente peligroso ()la concesin de la referida amnista, significar la automtica desaparicin de los delitos e ilegalidades que hemos verificado, beneficiando a todos los funcionarios que intervinieron en la renegociacin de la deuda externa, y a todos aquellos bancos extranjeros que participaron en la misma, ya que la amnista borra el delito por si, y, en consecuencia, todos sus intervinientes pasan a no tener la menor responsabilidad penal ni civil .



