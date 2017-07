La Fraternidad

Fue la Fraternidad la hija predilecta del Amor, aquel que conform toda la belleza que nos rodea. El Amor engendr tres hijas, que don a los humanos para que nos olvidramos de los pesares del mundo; estas fueron: la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad. Las hizo nacer el mismo da, el 14 de julio de 1789, y en el mismo lugar, Pars. Posteriormente, la Repblica Francesa las adopt como sus divisas y el socialismo como su aspiracin suprema.

La Libertad, principio bsico que orienta la vida y es inherente a cada ser humano, fue un don demasiado hermoso para que encajara en la apretada agenda de los hombres, tan ocupados en sobrevivir, y apenas nacida se vio rodeada de innumerables enemigos y detractores; los que menos la practicaban eran los que por cualquier motivo la invocaban y los que ms la necesitaban eran los que mayoritariamente la teman. Vino Jess a ver si con su prdica la vigorizaba ante nosotros, pero no lo entendimos e incluso lo crucificamos. Cmo bamos a entenderlo si nos peda amar incluso a nuestros enemigos y comportarnos con los dems como quisiramos que ellos se comportaran con nosotros? Eso era mucho pedir a una especie, que iniciaba su deambular por los peldaos inferiores de su infinita evolucin. Tuvo que la guillotina imponerla por la fuerza y el Emperador Bonaparte desperdigarla al fragor de los cascos de su brioso corcel, para que el resto de Europa y nuestras nacientes repblicas le dieran cabida en las pginas de sus constituciones; aun as, permanece endeble en espera de mejores das que mitiguen las penas causadas por la incomprensin humana de sus loables propsitos.

La Igualdad, dulce quimera que aliviara lasa pesares con que las Parcas nos dotaron al nacer, encontr escollos mayores a los que enfrent la Libertad y, a duras penas, la equidad fue lo mximo que los poderosos prometieron a los humildes, para que las estructuras sociales no se derrumbaran bajo el peso de las injusticias reinantes. Si aceptamos la desigualdad como algo inherente al hombre, pues nunca hubo dos seres humanos iguales, debemos suponer que la Igualdad a la que se referan los revolucionarios de Francia, que en 1789 enarbolaron esta hermosa consigna, no es la total igualdad sino la de los derechos civiles en una sociedad libre que los debera garantizar para todos sus miembros. Pero al no existir ninguna sociedad que pudiera llamarse libre, en la que sus ciudadanos go zaran de los mismos derechos y beneficios, la igualdad se convierte en un paradigma, en un sueo que la especie humana debe lograr en alguna etapa de su ulterior evolucin.

Para el prncipe Kropotkin, la Fraternidad es la ayuda mutua, el principio bsico que debe regir toda sociedad; en cambio para nosotros, hombres libres y de buenas costumbres, es la buena correspondencia entre quienes nos tratamos como hermanos, es una necesidad vital en el ser humano y una facultad que debe ser desarrollada por cada uno de nosotros. La Fraternidad fue la nica hija del Amor que sent lasos de unin entre nuestros congneres, pero solo logr la aceptacin de los seres semejantes, como una especie de obligacin social y nada ms; sin duda, falta mucho para que seamos verdaderamente humanos, para que quien se encuentra en las capas superiores de la sociedad baje de su alto pedestal y con humildad acepte que el ser inferior posee sus mismos derechos.

Fue la Fraternidad la que complementara las fortalezas con las que el Amor dot a los humanos para que justificsemos nuestro fugaz paso por la Tierra. Este nuevo sentimiento bas su principio de accin en la necesidad de prosperidad que nos embarga y nos impele a disfrutar de la vida nicamente si nos vemos rodeados de sonrisas que repelan a la agresiva Saudade.

El Prncipe pudo ser feliz slo mientras habitaba en el palacio de la Despreocupacin, donde la Pena era impedida de entrar y un alto muro lo separaba del mundo real. Pero cuando desde lo alto de su pedestal contempl las miserias, de cuya realidad las murallas de la urbe lo aislaban antes, sinti ganas de llorar, y con la ayuda de su nueva amiga, la golondrina despechada por la frivolidad de un junco que coqueteaba sin cesar con la brisa, reparti sus innecesarias riquezas, y esta fraternidad los transform a ambos en las cosas ms preciadas de la ciudad.

El Amor Propio, que no debe ser confundido con la vanidad y el falso orgullo, es el sustento de la Fraternidad. No podemos amarnos a nosotros mismos si no amamos a nuestros semejantes, no podemos ser felices si no lo son los dems, pues dependemos rigurosamente del bienestar comn. Slo el amor a lo que nos rodea perfecciona al mundo y lo vuelve habitable para nosotros mismos; por esa causa, la Fraternidad es un sentimiento de auto defensa que nos permite subsistir. Aun las especies ms primitivas la sienten. Las amebas, seres unicelulares, debieron aglutinarse en organismos complejos, cuyas partes se especializaron en cumplir una tarea especfica para as existir colectivamente; si tan solo una de ellas no cumpliese su funcin, el organismo entero perecera vctima de la falta de fraternidad de sus miembros. Si lo ms primitivo es fraterno, cmo no lo van a ser los organismos superiores, que lo necesitan ms an? Cardmenes, manadas y jauras son formas animadas con que los animales se organizan fraternalmente con la finalidad de sobrevivir, de otra manera seran exterminados por sus depredadores, y estos ltimos tambin se organizan para cazar a los primeros y as subsistir. Y acaso, las sociedades humanas no son formas de organizacin colectiva creadas por el hombre, que aun en su etapa ms pretrita debi constituirlas para no perecer? Lo que pasa es que este tipo de fraternidad, que podramos llamar instintiva, porque surge de manera natural, debe dar paso a una fraternidad consciente, que sea capaz de forjar en el futuro una sociedad igualitaria, en la que el hombre deje de ser lobo del hombre, como hasta ahora.

Parecera que las sociedades modernas no han superado an el darwinismo, sobre cuyas bases se forjaron. Por eso la Fraternidad, etapa superior de la instintiva, dar paso a una organizacin social en la que lo pluricultural ser la norma del accionar humano. Reconocer que ninguna cultura es superior a otra conlleva saber diferenciar cultura de civilizacin y respetar la etapa de desarrollo en que la otra cultura se encuentra, apreciar sus particularidades y enriquecerse de su diversidad.

