Ayuntamientos por el derecho a la informacin

El Observador

Hay veces que las coincidencias las carga el diablo y eso sera la confirmacin de que las coincidencias no existen como dira un investigador de la novela negra.Casi al mismo tiempo que la seora Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, haca realidad la transparencia de los dineros de la llamada publicidad institucional, el Parlamento Europeo daba a conocer el informe llamado Anlisis comparativo de la libertad y el pluralismo de medios en los estados miembros de la Unin Europea. Todos los espaolitos, salvo los que miran para otro lado, hemos visto en nuestras comunidades la utilizacin corrupta de los dineros destinados a la publicidad institucional. Como tambin hacan con las subvenciones a la prensa en las comunidades donde existen y que han servido para pagar favores personales, silenciar voces de la oposicin o de la ciudadana rebelde y, en muchos casos, para llevar al cierre por inanicin a medios que las sustentaban.Otras veces, y no pocas, esos apoyos corruptos llegaban a travs diversos entramados con empresas corruptibles en forma de publicidad para sostener esos medios afines. Yo mismo he llegado a trabajar en los aos ochenta en uno de estos medios, donde cada vez cobrbamos merced el maletn que llegaba de una de esas empresas cmplices.La seora Carmena ha contado a los madrileos como se ha gastado esos dineros del Ayuntamiento madrileo en 2016 y ha roto con la vergonzosa opacidad de aos. Una opacidad que, sin embargo, no ruboriza a algunos beneficiarios de esos dineros que siguen campando por las tertulias televisivas con rostro imperturbable.En la presentacin de esos datos la alcaldesa estaba acompaada por la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, quien al describir esos datos ha asegurado que se "ha acabado con el reparto a dedo" y que esas inversiones se han regido en funcin de los datos de audiencia ofrecidos por el Estudio General de Medios (EGM) y, para Internet y medios digitales, por Comscore.Todo muy positivo para comenzar a limpiar, pero insuficiente para una sanidad real.El estudio mencionado al principio, que fue elaborado a peticin del Parlamento Europeo y coordinado por el Centro de Estudios de Poltica Europea (CEPS, segn sus siglas en ingls) concluyen que los sistemas mediticos sufren la existencia de una red de relaciones no transparentes entre los poderes polticos y econmicos en varios pases que provoca fallos sistmicos en los mercados de medios y se traduce en disfunciones de la democracia en esos pases.Se me ocurre que los costes de estos estudios, quiz se podran ahorrar, ya que sus conclusiones suelen ser obvias; pero tampoco est mal que todo lo que creemos ver sea certificado por organizaciones independientes.El CEPS, teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo tiene competencias en materia de medios y de libertades, le recomienda una serie de medidas para promover y garantizar la pluralidad informativa.Entre esas recomendaciones se hallan: - una directiva especfica sobre las ayudas estatales a los medios; - la revisin de la directiva de servicios audiovisuales para incluir la obligatoriedad de que los estados consigan y mantengan el pluralismo; - la creacin de una base de datos transparente con informacin sobre los propietarios directos e indirectos de los medios y los cruces de propiedad; - la actualizacin de la directiva de comercio electrnico en los aspectos referidos a la responsabilidad de las plataformas sobre contenidos de terceros; -el desarrollo de proyectos educativos para crear a largo plazo un sistema libre, plural y democrtico de medios, y - el desarrollo de investigaciones sobre factores individuales que afectan al pluralismo y sobre las nuevas formas de comunicacin de masas a travs de la red.Que las cosas son mucho ms complejas que el reparto transparente de los dineros de la publicidad, aunque est muy bien.Si atendemos la decisin de la edil madrilea y algunas recomendaciones de la CEPS vemos que la coincidencia existe y se hace evidente que en Madrid an nos quedamos cortos.Es cierto que algunas de las recomendaciones que se hacen al Parlamento Europeo pueden atufar a bolivarianas para la caspa del profesionalismo periodstico y ya no digo para los medios beneficiarios de la corrupcin: dirn que se atenta contra la libertad de prensa. Ya le sabemos el discurso; vayamos a lo nuestroLo que est en el fondo de este estudio es la necesidad de frenar el riesgo, denunciado en todos los foros independientes, de que la concentracin de los medios -como ocurre con la televisin comercial espaola- siga llevando a la exclusin de los circuitos informativos de la mayora de la ciudadana, a la unilateralidad de las informaciones, a la marginacin de las voces crticas con el poder y a la uniformizacin y al empobrecimiento culturales.Alguna vez, no muchas, suena un disparo del lado de la justicia, as nos ha llegado la bendicin de los nuevas herramientas digitales y con ellas la posibilidad real de ejercer la libertad de prensa por los periodistas.Tenemos una valiente punta de lanza de nuevos medios independientes nacidos a punta de EREs de periodistas que han invertido sus indemnizaciones en dignidad y de ciudadanos conscientes de su derecho a la informacin que los apoyan mediante, suscripciones o iniciativas cooperativas.Que yo sepa, solo la agrupacin que apoya a Ada Colau seala en sus propuestas que el Ayuntamiento de Barcelona debe favorecer el surgimiento y la consolidacin de medios representativos de los diferentes colectivos de la ciudad, y debe respetar a las empresas de comunicacin ya existentes, pero los recursos municipales no deben servir para apuntalar a los medios de los grandes grupos de comunicacin ni para obtener su complicidad o su connivencia.Ledo esto, no les extrae el empeo de los grandes medios tradicionales por culpar a la edil barcelonesa de todos los males del mundo.Asimismola agrupacin Barcelona en Com sostiene que las subvenciones a los medios deben tener en cuenta que las empresas que las reciban debern estar al da en sus obligaciones fiscales y laborales, incluida la contratacin legal de los trabajadores y sostiene que las ciudadana tiene derecho a conocer a los verdaderos propietarios de los medios de comunicacin privados que leen, escuchan y ven.Propuestas que guardan una coincidencia casi textual con las recomendaciones a los Estados europeos que hace en su informe la CEPS.El criterio anunciado en Madrid por Rita Maestre es correcto, pero resulta viejo e insuficiente cuando es formulado por una agrupacin devenida del 15M. Sin duda que se deben tener en cuenta los criterios de penetracin de los medios que marcan los datos de audiencia, pero este es un criterio que responde de manera pura y dura a las reglas de libre mercado.Un libre mercado que es lo menos parecido a la libertad y que, por lo mismo, no garantiza el derecho a la competencia en igualdad de condiciones, que potencia a los grandes medios, que castiga las iniciativas emprendedoras y que perjudica el desarrollo del pluralismo informativo.Entiendo que a la publicidad institucional se deben aplicar nuevos criterios para que, adems de servir a la eficaz y obligada difusin de las actividades de la Administracin a la ciudadana, tambin sirva para buscar el equilibrio entre los medios para que se fomente el pluralismo y la diversidad de las opiniones. Aquellas voces mltiples de las que habla el informe MacBride.Esto puede hacerse con total transparencia y legalidad si los ayuntamientos de las plataformas que se proclaman del cambio llevan ese cambio a las normativas que rigen los criterios de la publicidad institucional.Bastara con nuevas normativas que contemplaran que un porcentaje de esas inversiones publicitarias o de las subvenciones a la prensa se aplicara con criterios de discriminacin positiva y se destinaran a facilitar la supervivencia de los nuevos medios independientes mediante un cupo de esos dineros que escape a los criterios de la injusta economa liberal.Los gobiernos municipales tienen mucha ms capacidad de las que ellos mismos se reconocen, deben estudiar nuevas frmulas de distribucin de esos dineros y ponerlos a trabajar en favor de los derechos de la ciudadana.Fuente: http://www.revistaelobservador.com/opinion/35-me-quieren-oir/12617-ayuntamientos-por-el-derecho-a-la-informacion