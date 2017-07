El presidente Michel Temer insiste en decir que Brasil est en recuperacin econmica y que la crisis est cerca del fin. l dice eso para probar que, a pesar de ser un psimo presidente, lo mejor es mantenerlo en el mandato para no generar inestabilidad. Eso puede ser fcilmente desmentido por la realidad.Temer hace propaganda de datos del Catastro General de Empleo y Desempleo (CADEG), que por tercer mes consecutivo mostr que el pas cre puestos de trabajo. Sera la esperanza para aquellos que estn desempleados.Pero, vamos a los hechos. Entre enero y junio de 2017, fueron creados 67.358 empleos, un nmero ridculo se es comparado con los 13,8 millones de desempleados, segn las cifras oficiales. Esa creacin de empleos no resuelve ni 1% del problema. En junio, fueron creados cerca de 9.000 puestos de trabajo, insuficiente para resolver el desempleo hasta en una ciudad pequea.Adems de eso, el sector que ms crea empleos en el mercado de trabajo es el del agronegocio. Ese ao la zafra fue considerada buena, lo que empuja la economa. Pero, despus de la recoleccin, el sector va a parar de generar empleos. La construccin civil, la industria y el sector servicios continan despidiendo.Temer tambin se vanagloria de haber derrotado la inflacin. La previsin para este ao es que est debajo de 4%, uno de los ndices ms bajos de la historia. Pero, eso no es mrito del presidente. Cualquier persona que pas por un aula de economa aprendi que la inflacin excesivamente baja es seal de recesin en la economa. Como nadie est comprando, los comerciantes bajan el precio para acabar con el stock. Nada para celebrar.Si en la economa las cosas no estn bien, en la poltica la situacin est lejos de la llamada estabilidad que Temer publicita. El gobierno tuvo dos victorias. En el Senado, con la aprobacin de la Reforma Laboral en la Comisin de Constitucin y Justicia de la Cmara Federal, que vot contra el informe que era favorable a la denuncia de corrupcin presentada por Janot [1]. Dgase de paso, con millones de enmiendas y compra de votos de diversos diputados. Eso no significa el fin de la inestabilidad y de la crisis del gobierno abierta luego de la delacin de la JBS el da 17 de mayo.Ahora, en el inicio de agosto, la Cmara de Diputados, por la primera en la historia, va a tener que votar si el presidente de la Repblica es procesado por delito de corrupcin. Sern necesarios 342 votos para que Temer sea apartado de la Presidencia y responda al proceso. Rodrigo Maia [2] asumira automticamente en su lugar.Temer adopta como estrategia la mantencin de la base aliada, que sustenta su gobierno como arma de defensa. Fueron sustituidos ms de 20 diputados descontentos para la votacin del proceso contra l en la Comisin de Constitucin y Justicia de la Cmara de Diputados y liberados millones de reales en asignaciones de enmiendas. Las tensiones entre Temer y Maia son debatidas todos los das en los diarios.El PSDB est dividido. Un ala del partido defiende abiertamente la aprobacin de las reformas y el apartamiento del gobierno. Lo que unifica a los polticos que apoyaron el golpe en este momento es la defensa de sus mandatos y de la prisin ante la otra ala burguesa, representada por la Lava Jato y por vehculos de comunicacin como la Rede Globo.Claro que este gobierno no va a caer de podrido. Sin el pueblo en las calles, Temer puede continuar en el poder, o ser sustituido por alguien que banque el proyecto de reformas. Pero, los hechos muestran que el palabrero del presidente sobre fin de la crisis es pura bobada.En este momento, el gran elemento es el retroceso de las movilizaciones de los trabajadores. Ocurri una traicin de las principales direcciones sindicales del pas en relacin a la lucha contra la Reforma Laboral. Pagamos cara la demora de convocar a una nueva huelga general despus del 24 de mayo en Brasilia. Es preciso retomar el camino de la unidad en defensa de los derechos de la clase trabajadora y por el Fuera Temer. Ese es el camino que puede garantizar la movilizacin de la clase trabajadora. La agenda de las alas burguesas en movimiento, independiente de la mantencin, o no, de Temer en el poder, es avanzar en la Reforma de la Previsin Social en el segundo semestre.La sesin de la Cmara de Diputados para analizar el parecer de la Comisin de Constitucin y Justicia sobre el pedido de investigacin del presidente Michel Temer, est marcada para el 2 de agosto. Es preciso convocar un nuevo da nacional de luchas por las centrales sindicales. Es tiempo de reiniciar el ciclo de luchas y resistencia de la clase trabajadora.[1] Rodrigo Janot es el fiscal general del Estado.[2] Maia es diputado federal del partido Demcratas (DEM).Fuente: http://esquerdaonline.com.br/2017/07/19/temer-fala-em-fim-da-crise-mas-realidade-e-outra/